Tři stupně lásky ke kečupu
Potravinářská značka Heinz přišla se speciálním uzávěrem na láhev s kečupem, který umožňuje nastavit, kolik omáčky z ní vyteče. Na výběr jsou tři možnosti, jejichž názvy napovídají, jak velkou lásku ke kečupu chováte: Like, Love a Crazy Love.
První je určené pro menší množství, druhé nabídne větší dávku a třetí pustí z lahve nejvíce kečupu. Nastavení přitom můžete měnit podle toho, co máte zrovna na talíři.
Na hot dog tak můžete zvolit jemný proud, zatímco na hranolky nebo burger přidat pořádnou dávku. Heinz tvrdí, že právě rozdílné zvyklosti lidí při používání kečupu stály za vznikem celé vychytávky.
Jak uzávěr vlastně funguje?
Nejde přitom jen o jinak označená místa na víčku. Love Lid má uvnitř speciální mechanismus, který se při otáčení uzávěru zvedá a postupně zvětšuje otvor, kterým kečup vytéká. Čím vyšší stupeň tedy zvolíte, tím větší proud omáčky z lahve dostanete.
Potřebujeme speciální uzávěr na kečup?
A právě tady se nabízí otázka, jestli jde o geniální kuchyňský nápad, nebo spíš o řešení problému, který jsme až doteď neměli. Množství kečupu se totiž dá poměrně snadno regulovat i tím, jak silně láhev zmáčkneme.
Love Lid je zatím limitovanou novinkou dostupnou online ve Spojených státech a Velké Británii. V Evropské unii podle dostupných informací k dostání zatím není.
Heinz přitom letos nepřišel s podobnou vychytávkou poprvé. Už v lednu představil krabičku na hranolky s vlastní přihrádkou na kečup, která má usnadnit namáčení omáčky při jídle na cestách.