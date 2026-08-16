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Milujete kečup? Heinz vám dovolí rozhodnout, kolik ho z lahve vyteče

Natálie Brabcová
  4:10

Novinka od Heinzu dává milovníkům kečupu větší kontrolu nad jeho množstvím. | foto: instagramový účet: @heinz

Kolik kečupu je tak akorát? Zatímco někdo si na hranolky vystačí s pár kapkami, jiný jimi nejraději zalije celý talíř. Právě rozdílná představa o správném množství kečupu inspirovala Heinz k poněkud neobvyklému nápadu. Vymyslel uzávěr, u kterého si můžete sami zvolit, jak velkou dávku omáčky z lahve dostanete.

Tři stupně lásky ke kečupu

Potravinářská značka Heinz přišla se speciálním uzávěrem na láhev s kečupem, který umožňuje nastavit, kolik omáčky z ní vyteče. Na výběr jsou tři možnosti, jejichž názvy napovídají, jak velkou lásku ke kečupu chováte: Like, Love a Crazy Love.

První je určené pro menší množství, druhé nabídne větší dávku a třetí pustí z lahve nejvíce kečupu. Nastavení přitom můžete měnit podle toho, co máte zrovna na talíři.

Na hot dog tak můžete zvolit jemný proud, zatímco na hranolky nebo burger přidat pořádnou dávku. Heinz tvrdí, že právě rozdílné zvyklosti lidí při používání kečupu stály za vznikem celé vychytávky.

Heinz přišel se speciálním uzávěrem, který umožňuje nastavit množství kečupu.

Jak uzávěr vlastně funguje?

Nejde přitom jen o jinak označená místa na víčku. Love Lid má uvnitř speciální mechanismus, který se při otáčení uzávěru zvedá a postupně zvětšuje otvor, kterým kečup vytéká. Čím vyšší stupeň tedy zvolíte, tím větší proud omáčky z lahve dostanete.

heinz

Your squeeze just got a little more Love.
Get yours at thelovelid.com
Confess your love using #HEINZYOURWAY

10. srpna 2026 v 13:00, příspěvek archivován: 12. srpna 2026 v 14:39
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Potřebujeme speciální uzávěr na kečup?

A právě tady se nabízí otázka, jestli jde o geniální kuchyňský nápad, nebo spíš o řešení problému, který jsme až doteď neměli. Množství kečupu se totiž dá poměrně snadno regulovat i tím, jak silně láhev zmáčkneme.

Love Lid je zatím limitovanou novinkou dostupnou online ve Spojených státech a Velké Británii. V Evropské unii podle dostupných informací k dostání zatím není.

Heinz přitom letos nepřišel s podobnou vychytávkou poprvé. Už v lednu představil krabičku na hranolky s vlastní přihrádkou na kečup, která má usnadnit namáčení omáčky při jídle na cestách.

Domácí kečup

Domácí rajčatový kečup: Recept s hořčičným semínkem bez zbytečné chemie

Recept

Střední

180 min
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