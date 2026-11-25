Langoš s neobvyklými přísadami, řízek, který kuchaři dochucují ještě po usmažení, nebo kapří hranolky připravované podle tajné receptury. To jsou jen některé ze specialit, které najdete v restauracích oceněných letošním českým Michelinem. A přestože jde o jídla, která Češi dobře znají, jejich příprava dokáže překvapit.
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Michelin opět rozdával hvězdy. Letos v Česku ocenil třináct restaurací
Prestižní gastronomický průvodce zveřejnil výsledky 20. listopadu 2026. Vedle restaurací s michelinskými hvězdami vybral také 27 podniků s oceněním Bib Gourmand, které upozorňuje na kvalitní kuchyni za přiměřenou cenu. Jedenáct restaurací získalo toto označení nově. Mezi nimi jsou i pražské podniky Skô a Šnycl, zatímco třeboňská Šupina a Šupinka své loňské ocenění obhájila.
Je to důkaz, že i obyčejný řízek se může připravit tak, aby zaujal na první dobrou.
Jan Punčochář, majitel restaurace Šnycl
Jikry z pstruha na langoši? V oceněné restauraci se nebojí experimentovat
V pražské Holešovické tržnici se letos mezi oceněné podniky zařadila restaurace Skô. Její kuchyně vychází ze slovenských tradic, ale nebojí se je kombinovat s moderními postupy a vlivy dalších středoevropských kuchyní. Kdo by čekal jen brynzové halušky a pirohy, možná bude překvapený. Velkou pozornost tu věnují také obyčejnému langoši.
Langoše čtyřikrát jinak. Od klasiky po nečekané chutě
V jídelním lístku najdete variantu nazvanou Langoš OG. Na první pohled se od známé pouťové klasiky příliš neliší. Základem je nadýchané smažené těsto s česnekem, kečupem a strouhaným sýrem. Kuchaři k němu ale přidávají také uzenou majonézu, která oblíbené kombinaci dodává další chuťový rozměr.
A tím experimentování nekončí. Místo sýra a kečupu se na langoši může objevit také jemně nasekané čerstvé hovězí maso s citronovou majonézou. Další varianta spojuje zakysanou smetanu s jikrami ze pstruha.
Milovníci slovenské klasiky si zase mohou objednat bramborové halušky s ovčí brynzou ze slovenské Zázrivé a uzeným sádlem z přeštického vepře. Podobně výraznou pozornost restaurace věnuje i dalším tradičním jídlům a surovinám. Michelin při hodnocení Skô vyzdvihuje především slovenskou kuchyni v moderním pojetí, vaření na otevřeném ohni a využívání místních surovin. Zmiňuje také vlivy rakouské, maďarské a ukrajinské gastronomie.
Punčochářův řízek má jeden fígl navíc. Přichází až po smažení
Řízek obalit, usmažit a podávat? V restauraci Šnycl Jana Punčocháře tím příprava jejich nejznámější speciality ještě nekončí. Pražský podnik na Smíchově, který se zaměřuje na tradiční vídeňskou kuchyni, letos nově získal ocenění Michelin Bib Gourmand.
Řízek čtyřikrát jinak. Od vídeňské klasiky po bylinkové máslo
Hlavní hvězdou jídelního lístku je vepřový řízek na kosti, kterému v restauraci říkají jednoduše Šnycl. Kuchaři ho smaží ve směsi přepuštěného másla a oleje, ale skutečně zajímavý krok přichází až ve chvíli, kdy hotové maso vytáhnou z pánve. „Náš signature řízek připravujeme z vepřového na kosti a po vytažení ho potíráme směsí bylinek, česneku a másla,“ vysvětluje Punčochář na webu restaurace.
V rozhovoru pro Apetit navíc prozradil, že do máslové směsi přidává také pažitku a citronovou kůru. Právě tato kombinace dodává hotovému řízku další vrstvu chutí.
Jaké řízky najdete v restauraci Šnycl?
- Signature Šnycl: Vepřový řízek na kosti, po smažení potíraný ochuceným máslem.
- Vídeňský řízek: Tradiční telecí řízek podávaný s vídeňským bramborovým salátem.
- Holandský řízek: Varianta s horským sýrem, bramborovou kaší a okurkovým salátem.
Michelin ve svém hodnocení oceňuje především pečlivý výběr surovin a zpracování tradičních vídeňských pokrmů. Kromě řízků zmiňuje také tafelspitz, tedy vařené hovězí maso, a rakouské moučníky.
Kapří hranolky skrývají rodinné tajemství. Recept znají jen vybraní lidé
Kapr nemusí skončit jen v trojobalu vedle bramborového salátu. V jihočeské Třeboni z něj už před více než třiceti lety vytvořili specialitu, která se stala poznávacím znamením místní gastronomie. A její přesnou recepturu dodnes znají jen vybraní pracovníci restaurace.
Kapr čtyřikrát jinak. Vyzkoušejte hranolky i neobvyklé kombinace
Řeč je o kapřích hranolkách z restaurací Šupina a Šupinka, které letos obhájily ocenění Michelin Bib Gourmand, získané poprvé v roce 2025. Oblíbený rybí pokrm zaujal i samotné inspektory Michelinu. Ve svém hodnocení jej výslovně doporučují ochutnat se žampionovo-koprovou omáčkou.
Za vznikem originální receptury stojí Jitka a Pavel Müllerovi, zakladatelé restaurace Šupina, kteří specialitu připravili společně s tehdejším šéfkuchařem. Z původního nápadu se postupně stal jeden ze symbolů obou rodinných podniků.
A v čem spočívá tajemství? Základem jsou kapří filety ochucené speciální směsí koření, které se před další úpravou nechávají odležet. Přesné složení směsi však restaurace nezveřejňuje. Podle jejího oficiálního webu zná originální recepturu pouze úzký okruh pracovníků.
Jak kapří hranolky v Třeboni podávají?
- Jako předkrm: Menší porce kapřích hranolků se žampionovo-koprovou omáčkou.
- Jako hlavní chod: Kapří hranolky se šťouchanými bramborami a zelným salátem.
- Na doma: Restaurace nabízí také polotovar, který si zákazníci mohou sami tepelně upravit.
Michelin není jen o hvězdách. Co znamená Bib Gourmand?
Michelinské hvězdy jsou nejznámějším symbolem prestižního gastronomického průvodce. Nejsou ale jediným způsobem, jakým Michelin upozorňuje na kvalitní restaurace. Vedle nich uděluje také ocenění Bib Gourmand, které letos v Česku získalo nebo obhájilo celkem 27 podniků. Patří mezi ně i všechny tři restaurace, jejichž speciality jsme představili.
Malý průvodce: Jak se vyznat v označeních Michelinu
Michelinské hvězdy: Udělují se restauracím za mimořádnou kvalitu kuchyně. Podnik může získat jednu, dvě nebo tři hvězdy.
Bib Gourmand: Samostatné ocenění pro restaurace, které nabízejí kvalitní jídlo za přiměřenou cenu. Nejde o michelinskou hvězdu ani o její nižší stupeň.
Michelin Selected: Restaurace doporučené průvodcem pro kvalitní kuchyni, které však nemají michelinskou hvězdu ani Bib Gourmand.