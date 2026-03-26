Obsah
Míchaná vejce bez tuku? Takhle si je dělám já
Míchaná vajíčka – u nás se jim neřekne jinak než míchačky – miluju už od dětství. Tento osud mi byl předurčen už v době, kdy se mnou byla moje mamka těhotná a mohla se po nich doslova utlouct.
Míchačky jsou rychlou jistotou, jak do sebe dostat něco výživného za krátkou dobu a bez zdlouhavého přemýšlení. Stačí pánev, kousek tuku a za pár minut hotovo.
Jenže jakmile jsem začala víc řešit složení jídelníčku a snažila se do něj dostat víc bílkovin bez zbytečných kalorií navíc, začala jsem přemýšlet i nad takovou samozřejmostí, jako jsou pro mě právě míchaná vajíčka.
Nechtěla jsem je vyřadit. Chtěla jsem je vylepšit. Dnes už je dělám roky bez tuku a upřímně, jinak bych je už ani nechtěla.
|
Jak připravuju míchaná vejce bez másla a oleje
Zásadní změna pro mě vlastně nebyla ani tak v surovinách (i když i ty jsou důležité), ale v postupu. Přestala jsem spěchat a stáhla na plotně teplotu.
Vejce rozklepnu do misky, lehce osolím a opepřím a jen krátce rozšlehám vidličkou. Pánev nechám jen mírně zahřát, žádné rozpálení doběla jako kdysi. Když je moc horká, vejce se zatáhnou příliš rychle a ztuhnou v hrudky.
Vaječnou směs naliji na suchou nepřilnavou pánev a začnu pomalu míchat stěrkou. Klidně a souvisle, od pánve neodcházím. Konzistence se mění postupně a právě to dělá výslednou strukturu tak příjemnou a hladkou.
Nejdůležitější moment přichází těsně před koncem.
Trik, díky kterému jsou vejce krémová i bez tuku
Když jsou vejce téměř hotová, ale pořád lehce vláčná, stáhnu pánev z plotny. A teprve tehdy vmíchám moji tajnou ingredienci – lžíci hustého řeckého jogurtu.
Poprvé jsem to zkusila spíš ze zvědavosti. Dnes je to krok, který nikdy nevynechám.
Jogurt směs krásně zjemní, dodá jí ještě větší krémovost a lehce svěží chuť. Vajíčka nejsou suchá ani hutná, naopak zůstávají hebká a nadýchaná. A přitom v nich není ani kapka tuku navíc.
Proč mi tahle úprava dává větší smysl
Ten rozdíl není jen v chuti. Jogurt přidá porci bílkovin navíc, takže mě snídaně zasytí na delší dobu. Jídlo je lehčí, ale výživnější. Nemám po něm pocit těžkosti a energie mi vydrží celé dopoledne.
Je to drobnost, která mi dává smysl hlavně v těchto jarních dnech, kdy se snažím jíst vědoměji, ale nechci trávit hodiny v kuchyni.
Vyzkoušíte míchaná vajíčka bez tuku?
|
