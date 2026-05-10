Mexiko na talíři v Ledničko, vyprávěj! Kukuřice a majonéza v souboji moderátorů Snídaně s Novou

Kateřina Pechová a Jan Punčochář
Sázka na majonézu byla pro moderátorku Kateřinu Pechovou naprosto přirozenou volbou a jak říká: „Když doma nemám majonézu, chytám trochu paniku. Nedávno jsme měli k obědu maso na přírodno a já až u stolu zjistila, že majonéza v lednici chybí. Normálně jsem se zvedla a šla ji koupit do obchodu. Často přemýšlím, kde se ta moje láska k majonéze vzala. Asi to bude z dětství, protože moje babička ji dávala dokonce i do kynutých buchet.“
Společně s Janem Punčochářem uvařili kukuřičnou polévku s krevetami v tempuře a popcornovým olejem a krevetovou majonézu. Finální kulinářské dílo bylo důkazem, že v kuchyni neexistují hranice, a dokázalo proměnit i obyčejnou surovinu v luxusní zážitek pro náročné.
Recept Kukuřičná polévka s krevetami v tempuře a popcornovým olejem, krevetová majonéza
Kukuřičná polévka
- 1 šalotka
- 1 kukuřičný klas
- 400 ml kokosového mléka
- 1 l vývaru
- 5 g zázvoru
- 10 g citronové trávy
- 1 lžička chilli
- limetová kůra
- 4 lžíce majonézy
- olej dle potřeby
Krevetová majonéza
- 200–300 ml rostlinného oleje
- 8 velkých krevet (i se skelety)
- 2 vejce (žloutky)
- 1 lžička wasabi pasty
- 1 lžíce hořčice
- 1 lžíce bílého vinného octa
Krevety v tempuře
- 120 g tempurové mouky
- 150 ml studené perlivé vody
- 1 lžička sójové omáčky
- olej na smažení
- sůl
Popcornový olej
- 100 g kukuřičných zrn
- 200 ml oleje (na popcorn)
- cca 80 ml neutrálního oleje
- Šalotku nakrájíme na kostičky a zpěníme na oleji. Přidáme zrna kukuřice a krátce orestujeme.
- Zalijeme kokosovým mlékem a částí vývaru. Přidáme nastrouhaný zázvor, citronovou trávu, chilli a limetovou kůru.
- Krátce provaříme a rozmixujeme dohladka. Přecedíme a nakonec zjemníme několika lžícemi majonézy.
- Na krevetovou majonézu nejprve na oleji orestujeme skelet z krevet a necháme 10–15 minut probublávat. Poté scedíme a necháme vychladnout.
- Žloutky smícháme s wasabi pastou, hořčicí a vinným octem, přidáme lžíci oleje a začneme šlehat. Postupně zašleháváme krevetový olej, až vznikne hladká majonéza.
- Na popcornový olej kukuřici opražíme v hrnci s olejem pod pokličkou, dokud nezačne praskat. Necháme vypukat (hlídáme, aby se nespálila), osolíme a ještě teplou rozmixujeme s neutrálním olejem. Necháme 15 minut louhovat a přecedíme přes jemné sítko nebo plátno.
- Krevety osušíme a lehce osolíme. Těsto připravíme z tempurové mouky, studené perlivé vody a sójové omáčky – mělo by být řídké a lehce hrudkovité.
- Olej rozehřejeme na 170–180 °C. Krevety obalíme v tempuře a smažíme 2–3 minuty dozlatova. Necháme okapat na papíru.
- Polévku servírujeme s krevetami v tempuře a zakápneme popcornovým olejem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: cca 60 minut
Dominik Vršanský a Přemek Forejt
Existují chutě, které nás provázejí celým životem, a pro moderátora Dominika Vršanského představuje právě kukuřice tu nejosobnější volbu. „Klasický kukuřičný klas ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Pocházím z Orlové, kde je hodně kukuřičných polí, a když jsme kolem nich jezdili, často jsme si nějakou kukuřici natrhali. Jenže většinou šlo o krmnou kukuřici. Až když jsem se ve 21 letech přestěhoval do Prahy, zjistil jsem, že kukuřice může chutnat úplně jinak. Ale upřímně, spokojím se i s tou krmnou.“
Společně s Přemkem Forejtem připravili pečenou kukuřici po mexicku a corn ribs a výsledkem byla čistá radost na talíři.
Recept Pečená kukuřice po mexicku a corn ribs
Mexická kukuřice na špejli
- 4 kukuřičné klasy
- 40 g másla
- 4 lžíce majonézy
- 2 lžíce crème fraîche (nebo zakysané smetany)
- hrst čerstvého koriandru
- ½ lžičky kajenského pepře
- ½ lžičky chipotle chilli prášku
- 1 lžička sladké papriky
- 40 g strouhané fety
- 30 g strouhaného parmazánu
- sůl dle chuti
Corn ribs
- 2 kukuřičné klasy
- olej na smažení dle potřeby
- ½ lžičky uzené papriky
- ½ lžičky soli
- ¼ lžičky kajenského pepře
- ½ lžičky sušeného česneku
- ½ lžičky sušeného octa
- Kukuřici opálíme nad plamenem, osolíme a potřeme máslem. Zabalíme do alobalu a pečeme při 180 °C asi 20 minut do změknutí. Poté klasy napíchneme na špejle.
- Majonézu smícháme s crème fraîche a vzniklou směsí kukuřici důkladně potřeme. Obalíme v nasekaném koriandru a ve směsi kajenského pepře, chipotle chilli a sladké papriky. Nakonec posypeme strouhanou fetou a parmazánem.
- Na corn ribs kukuřici podélně rozřízneme na třetiny. Smažíme v rozpáleném oleji, dokud se nekroutí do tvaru „žeber“ a nezměkne.
- Smícháme uzenou papriku, sůl, kajenský pepř, sušený česnek a sušený ocet. Smaženou kukuřici ve směsi obalíme a ihned podáváme.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: cca 45 minut
Jak desátý díl dopadl a na co se těšit příště
Řád Červené ledničky získali Kateřina Pechová a Jan Punčochář za jejich kukuřičnou polévku s majonézou. O výhře rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.
Příští neděli do kuchyně Ledničko, vyprávěj! zamíří svět sportu v úplně jiné podobě – přijdou promotér a tvář organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný a mladý talent české MMA scény Jakub Batfalský.
Čeká nás souboj, kde se bude místo klece bojovat u plotny – a kde disciplinovanost, taktika i výbušnost dostanou úplně nový rozměr. Jak si MMA energie poradí s kuchařskou výzvou? A kdo zvládne lépe zkrotit suroviny, které se ne vždy chovají podle pravidel? Už v neděli 17. 5. 2026 dopoledne na TV Nova.
