Mexiko na talíři v Ledničko, vyprávěj! Kukuřice a majonéza v souboji moderátorů Snídaně s Novou

Klára Pěnkavová
  13:30
V Ledničko, vyprávěj! se tentokrát pomyslně cestovalo do Mexika a Jižní Ameriky. Moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský ukázali, jak velký potenciál může mít taková kukuřice i majonéza, když se dostanou do rukou kreativních kuchařů.
Obsah

Kateřina Pechová a Jan Punčochář

Sázka na majonézu byla pro moderátorku Kateřinu Pechovou naprosto přirozenou volbou a jak říká: „Když doma nemám majonézu, chytám trochu paniku. Nedávno jsme měli k obědu maso na přírodno a já až u stolu zjistila, že majonéza v lednici chybí. Normálně jsem se zvedla a šla ji koupit do obchodu. Často přemýšlím, kde se ta moje láska k majonéze vzala. Asi to bude z dětství, protože moje babička ji dávala dokonce i do kynutých buchet.“

Společně s Janem Punčochářem uvařili kukuřičnou polévku s krevetami v tempuře a popcornovým olejem a krevetovou majonézu. Finální kulinářské dílo bylo důkazem, že v kuchyni neexistují hranice, a dokázalo proměnit i obyčejnou surovinu v luxusní zážitek pro náročné.

Kukuřičná polévka s krevetami a krevetovou majonézou, Ledničko, vyprávěj! 10. díl

Recept Kukuřičná polévka s krevetami v tempuře a popcornovým olejem, krevetová majonéza

Kukuřičná polévka

  • 1 šalotka
  • 1 kukuřičný klas
  • 400 ml kokosového mléka
  • 1 l vývaru
  • 5 g zázvoru
  • 10 g citronové trávy
  • 1 lžička chilli
  • limetová kůra
  • 4 lžíce majonézy
  • olej dle potřeby

Krevetová majonéza

  • 200–300 ml rostlinného oleje
  • 8 velkých krevet (i se skelety)
  • 2 vejce (žloutky)
  • 1 lžička wasabi pasty
  • 1 lžíce hořčice
  • 1 lžíce bílého vinného octa

Krevety v tempuře

  • 120 g tempurové mouky
  • 150 ml studené perlivé vody
  • 1 lžička sójové omáčky
  • olej na smažení
  • sůl

Popcornový olej

  • 100 g kukuřičných zrn
  • 200 ml oleje (na popcorn)
  • cca 80 ml neutrálního oleje
  1. Šalotku nakrájíme na kostičky a zpěníme na oleji. Přidáme zrna kukuřice a krátce orestujeme.
  2. Zalijeme kokosovým mlékem a částí vývaru. Přidáme nastrouhaný zázvor, citronovou trávu, chilli a limetovou kůru.
  3. Krátce provaříme a rozmixujeme dohladka. Přecedíme a nakonec zjemníme několika lžícemi majonézy.
  4. Na krevetovou majonézu nejprve na oleji orestujeme skelet z krevet a necháme 10–15 minut probublávat. Poté scedíme a necháme vychladnout.
  5. Žloutky smícháme s wasabi pastou, hořčicí a vinným octem, přidáme lžíci oleje a začneme šlehat. Postupně zašleháváme krevetový olej, až vznikne hladká majonéza.
  6. Na popcornový olej kukuřici opražíme v hrnci s olejem pod pokličkou, dokud nezačne praskat. Necháme vypukat (hlídáme, aby se nespálila), osolíme a ještě teplou rozmixujeme s neutrálním olejem. Necháme 15 minut louhovat a přecedíme přes jemné sítko nebo plátno.
  7. Krevety osušíme a lehce osolíme. Těsto připravíme z tempurové mouky, studené perlivé vody a sójové omáčky – mělo by být řídké a lehce hrudkovité.
  8. Olej rozehřejeme na 170–180 °C. Krevety obalíme v tempuře a smažíme 2–3 minuty dozlatova. Necháme okapat na papíru.
  9. Polévku servírujeme s krevetami v tempuře a zakápneme popcornovým olejem.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: cca 60 minut

Přemek Forejt s Dominikem Vršanským v 10. díle Ledničko, vyprávěj!

Dominik Vršanský a Přemek Forejt

Existují chutě, které nás provázejí celým životem, a pro moderátora Dominika Vršanského představuje právě kukuřice tu nejosobnější volbu. „Klasický kukuřičný klas ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Pocházím z Orlové, kde je hodně kukuřičných polí, a když jsme kolem nich jezdili, často jsme si nějakou kukuřici natrhali. Jenže většinou šlo o krmnou kukuřici. Až když jsem se ve 21 letech přestěhoval do Prahy, zjistil jsem, že kukuřice může chutnat úplně jinak. Ale upřímně, spokojím se i s tou krmnou.“

Společně s Přemkem Forejtem připravili pečenou kukuřici po mexicku a corn ribs a výsledkem byla čistá radost na talíři.

Kukuřice dvakrát jinak, Ledničko, vyprávěj! 10. díl.

Recept Pečená kukuřice po mexicku a corn ribs

Mexická kukuřice na špejli

  • 4 kukuřičné klasy
  • 40 g másla
  • 4 lžíce majonézy
  • 2 lžíce crème fraîche (nebo zakysané smetany)
  • hrst čerstvého koriandru
  • ½ lžičky kajenského pepře
  • ½ lžičky chipotle chilli prášku
  • 1 lžička sladké papriky
  • 40 g strouhané fety
  • 30 g strouhaného parmazánu
  • sůl dle chuti

Corn ribs

  • 2 kukuřičné klasy
  • olej na smažení dle potřeby
  • ½ lžičky uzené papriky
  • ½ lžičky soli
  • ¼ lžičky kajenského pepře
  • ½ lžičky sušeného česneku
  • ½ lžičky sušeného octa
  1. Kukuřici opálíme nad plamenem, osolíme a potřeme máslem. Zabalíme do alobalu a pečeme při 180 °C asi 20 minut do změknutí. Poté klasy napíchneme na špejle.
  2. Majonézu smícháme s crème fraîche a vzniklou směsí kukuřici důkladně potřeme. Obalíme v nasekaném koriandru a ve směsi kajenského pepře, chipotle chilli a sladké papriky. Nakonec posypeme strouhanou fetou a parmazánem.
  3. Na corn ribs kukuřici podélně rozřízneme na třetiny. Smažíme v rozpáleném oleji, dokud se nekroutí do tvaru „žeber“ a nezměkne.
  4. Smícháme uzenou papriku, sůl, kajenský pepř, sušený česnek a sušený ocet. Smaženou kukuřici ve směsi obalíme a ihned podáváme.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: cca 45 minut

Kateřina Pechová a Jan Punčochář v 10. díle Ledničko, vyprávěj!

Jak desátý díl dopadl a na co se těšit příště

Řád Červené ledničky získali Kateřina Pechová a Jan Punčochář za jejich kukuřičnou polévku s majonézou. O výhře rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.

Příští neděli do kuchyně Ledničko, vyprávěj! zamíří svět sportu v úplně jiné podobě – přijdou promotér a tvář organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný a mladý talent české MMA scény Jakub Batfalský.

Čeká nás souboj, kde se bude místo klece bojovat u plotny – a kde disciplinovanost, taktika i výbušnost dostanou úplně nový rozměr. Jak si MMA energie poradí s kuchařskou výzvou? A kdo zvládne lépe zkrotit suroviny, které se ne vždy chovají podle pravidel? Už v neděli 17. 5. 2026 dopoledne na TV Nova.

Mexiko na talíři v Ledničko, vyprávěj! Kukuřice a majonéza v souboji moderátorů Snídaně s Novou

