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Meruňkové tvarohové knedlíky jako od babičky? Vychutnete si je i po sezoně

Petra Burgrová
  4:50
Tvarohové knedlíky s meruňkami

Tvarohové knedlíky s meruňkami | foto: SKKulinární studio MAFRA

Mouku prosijeme na vál.
Přidáme vejce.
Přidáme tvaroh.
Nakonec přidáme špetku soli.
13 fotografií
Meruňkové tvarohové knedlíky nemusí být jen letní záležitostí. Tyhle připravíme z kompotovaných meruněk, takže si je můžeme dopřát prakticky po celý rok. Posypeme je tvarohem, cukrem a skořicí a nakonec přelijeme rozpuštěným máslem. Podrobný postup krok za krokem najdete ve fotogalerii.

Ingredience

Dohotovení

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Mouku prosijeme na vál.
Přidáme vejce.
Přidáme tvaroh.
Nakonec přidáme špetku soli.
13 fotografií
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