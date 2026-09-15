Ingredience
- 180 g polohrubé mouky
- 1 ks vejce
- 250 g měkkého tvarohu
- sůl
- 16 ks meruněk (32 půlek kompotovaných)
Dohotovení
- 200 g tvrdého tvarohu
- skořice
- 100 g moučkového cukru
- 60 g másla
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
Ingredience
Dohotovení
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
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