Co je klitorie a odkud pochází modrý čaj
Klitorie ternatská (Clitoria ternatea) je tropická popínavá rostlina s výraznými modrofialovými květy. Pochází z jihovýchodní Asie, kde se používá v kuchyni, tradiční medicíně i jako okrasná rostlina.
Proč právě klitorie?
Latinský název rostliny vznikl už v 17. století. Někteří botanici se ho později snažili změnit, protože jim připadal příliš provokativní. Název Clitoria ternatea ale v botanice zůstal dodnes.
Liána může dorůstat až šesti metrů a vytváří květy velké asi 3–4 centimetry. Právě ty obsahují vysoké množství přírodních barviv – antokyanů –, které po zalití horkou vodou vytvoří typický modrý až tyrkysový nálev.
Ze sušených květů se pak připravuje velice oblíbený modrý čaj, který si v posledních letech získal popularitu doslova po celém světě.
Co je motýlí čaj a proč je tak populární
Modrý čaj se často označuje také jako motýlí čaj nebo anglicky Butterfly Pea Tea. Název vznikl podle tvaru květu, který připomíná motýlí křídla.
V zemích jihovýchodní Asie je klitorie běžnou součástí kuchyně. Květy se využívají hlavně jako přírodní barvivo:
- v Malajsii se jimi barví rýže
- v Thajsku se z nich připravuje modrý sirup
- v Barmě se květy obalují v těstíčku a smaží
V posledních letech se modrý čaj stal také trendem v kavárnách a barech. Díky výrazné barvě se používá v limonádách, koktejlech nebo takzvaném blue latte.
Proč modrý čaj po citronu změní barvu
Jednou z největších zajímavostí modrého čaje je jeho schopnost měnit barvu. Antokyany reagují na změnu kyselosti prostředí (pH), a tak má nápoj:
- v neutrální vodě modrou nebo tyrkysovou barvu;
- po přidání citronu nebo limetky se změní na fialový až růžový.
Právě tento efekt z něj dělá tak oblíbenou ingredienci.
Na co je dobrý modrý čaj
Květy klitorie obsahují kromě antokyanů i flavonoidy a další biologicky aktivní látky, díky kterým je modrý čaj ceněný zejména pro své antioxidační vlastnosti.
Tradiční medicína mu připisuje například tyto účinky:
- podpora koncentrace a mozkové činnosti
- zklidnění nervového systému
- pomoc při stresu a únavě
- podpora trávení
V ajurvédě se klitorie využívá také při problémech s nespavostí nebo menstruačním cyklem a traduje se, že může podporovat plodnost.
Výhodou je, že neobsahuje kofein, takže se nemusíte bát ho pít ani v odpoledních a večerních hodinách.
Jak chutná modrý čaj
Navzdory výrazné barvě je chuť modrého čaje poměrně jemná. Nejčastěji se popisuje jako lehce zemitá, jemně bylinná a podobná některým zeleným čajům. Proto se často kombinuje s dalšími ingrediencemi, například:
Takové kombinace chuť zvýrazní a zároveň vytvoří zajímavé barevné efekty.
Jak využít modrý čaj v kuchyni
Kromě klasického nálevu se modré květy nebo prášek z klitorie používají i jako přírodní barvivo. Vyzkoušet můžete například:
- modrou limonádu s citronem
- blue latte s rostlinným mlékem
- barevné kostky ledu do koktejlů
- smoothie nebo smoothie bowl
- dezerty nebo rýži
Recept Modrý čaj z klitorie
- 5 sušených květů klitorie
- 200 ml horké vody
- citron, med nebo máta podle chuti
- Květy vložíme do hrnku nebo konvice.
- Zalijeme je horkou vodou o teplotě přibližně 80–95 °C.
- Necháme louhovat 5 až 7 minut.
- Scedíme a nápoj dochutíme podle chuti.
- Přidáme pár kapek citronu a sledujeme, jak se nápoj během několika vteřin změní z modré na fialovou.
- Podáváme také studený s ledem, mátou a citrusy.
Počet porcí: 1
Doba přípravy: 10 minut