Mění barvu a podporuje mozek i plodnost. Jaký je modrý čaj z klitorie?

Klára Pěnkavová
  4:30
Modrý čaj z klitorie patří mezi nejzajímavější nápoje, které se v posledních letech objevují v čajovnách a kavárnách. Zaujme nejen svou tyrkysovou barvou, ale i schopností změnit odstín po přidání citronu a řadou zajímavých účinků.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je klitorie a odkud pochází modrý čaj

Klitorie ternatská (Clitoria ternatea) je tropická popínavá rostlina s výraznými modrofialovými květy. Pochází z jihovýchodní Asie, kde se používá v kuchyni, tradiční medicíně i jako okrasná rostlina.

Proč právě klitorie?

Latinský název rostliny vznikl už v 17. století. Někteří botanici se ho později snažili změnit, protože jim připadal příliš provokativní. Název Clitoria ternatea ale v botanice zůstal dodnes.

Liána může dorůstat až šesti metrů a vytváří květy velké asi 3–4 centimetry. Právě ty obsahují vysoké množství přírodních barviv – antokyanů –, které po zalití horkou vodou vytvoří typický modrý až tyrkysový nálev.

Ze sušených květů se pak připravuje velice oblíbený modrý čaj, který si v posledních letech získal popularitu doslova po celém světě.

Co je motýlí čaj a proč je tak populární

Modrý čaj se často označuje také jako motýlí čaj nebo anglicky Butterfly Pea Tea. Název vznikl podle tvaru květu, který připomíná motýlí křídla.

V zemích jihovýchodní Asie je klitorie běžnou součástí kuchyně. Květy se využívají hlavně jako přírodní barvivo:

  • v Malajsii se jimi barví rýže
  • v Thajsku se z nich připravuje modrý sirup
  • v Barmě se květy obalují v těstíčku a smaží

V posledních letech se modrý čaj stal také trendem v kavárnách a barech. Díky výrazné barvě se používá v limonádách, koktejlech nebo takzvaném blue latte.

Proč modrý čaj po citronu změní barvu

Jednou z největších zajímavostí modrého čaje je jeho schopnost měnit barvu. Antokyany reagují na změnu kyselosti prostředí (pH), a tak má nápoj:

  • v neutrální vodě modrou nebo tyrkysovou barvu;
  • po přidání citronu nebo limetky se změní na fialový až růžový.

Právě tento efekt z něj dělá tak oblíbenou ingredienci.

Na modrý čaj vám stačí jen pár usušených květů klitorie.

Na co je dobrý modrý čaj

Květy klitorie obsahují kromě antokyanů i flavonoidy a další biologicky aktivní látky, díky kterým je modrý čaj ceněný zejména pro své antioxidační vlastnosti.

Tradiční medicína mu připisuje například tyto účinky:

  • podpora koncentrace a mozkové činnosti
  • zklidnění nervového systému
  • pomoc při stresu a únavě
  • podpora trávení

V ajurvédě se klitorie využívá také při problémech s nespavostí nebo menstruačním cyklem a traduje se, že může podporovat plodnost.

Výhodou je, že neobsahuje kofein, takže se nemusíte bát ho pít ani v odpoledních a večerních hodinách.

Jak chutná modrý čaj

Navzdory výrazné barvě je chuť modrého čaje poměrně jemná. Nejčastěji se popisuje jako lehce zemitá, jemně bylinná a podobná některým zeleným čajům. Proto se často kombinuje s dalšími ingrediencemi, například:

Takové kombinace chuť zvýrazní a zároveň vytvoří zajímavé barevné efekty.

Další nealkoholické nápoje na RECEPTY iDNES»

Jak využít modrý čaj v kuchyni

Kromě klasického nálevu se modré květy nebo prášek z klitorie používají i jako přírodní barvivo. Vyzkoušet můžete například:

Modrý čaj – na přípravu vám stačí malé množství klitorie.

Recept Modrý čaj z klitorie

  • 5 sušených květů klitorie
  • 200 ml horké vody
  • citron, med nebo máta podle chuti
  1. Květy vložíme do hrnku nebo konvice.
  2. Zalijeme je horkou vodou o teplotě přibližně 80–95 °C.
  3. Necháme louhovat 5 až 7 minut.
  4. Scedíme a nápoj dochutíme podle chuti.
  5. Přidáme pár kapek citronu a sledujeme, jak se nápoj během několika vteřin změní z modré na fialovou.
  6. Podáváme také studený s ledem, mátou a citrusy.

Počet porcí: 1
Doba přípravy: 10 minut

Témata: Čaj, Citron, květ, plodnost

