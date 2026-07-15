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Měl být zdravou volbou. V tomto baby špenátu našli inspektoři extrémní množství pesticidů

Natálie Brabcová
  16:13
Kaufland řeší případ baby špenátu, ve kterém inspektoři odhalili nadlimitní...

Kaufland řeší případ baby špenátu, ve kterém inspektoři odhalili nadlimitní množství pesticidu acetamiprid. | foto: Profimedia.cz

Měl být součástí zdravého jídelníčku, místo toho skončil na seznamu nevyhovujících potravin. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla v baby špenátu prodávaném v Kauflandu téměř padesátkrát více pesticidů, než povolují limity. Zákazníci už ho v obchodech nekoupí a řetězci může hrozit pokuta.

Kontrola odhalila výrazné překročení limitu

Inspektoři odebrali vzorek v květnu v prodejně Kaufland ve Vyškově. Šlo o balení baby špenátu o hmotnosti 125 gramů od producenta z Itálie, které do českých prodejen putovalo přes centrální sklad v Olomouci. Inspekce o nálezu informovala na webu Potraviny na pranýři.

Laboratorní rozbor odhalil 46násobné překročení maximálního povoleného množství pesticidu acetamiprid, který se používá k hubení hmyzu. SZPI proto s Kauflandem zahájí správní řízení, ve kterém může řetězci uložit pokutu.

Čtyřicet procent kontrolovaných potravin v EU z roku 2024 obsahovalo pesticidy

Znamená to automaticky zdravotní riziko?

Samotné číslo může působit alarmujícím dojmem. Vysoká koncentrace acetamipridu nemusí nutně znamenat bezprostřední zdravotní ohrožení po jednorázové konzumaci.

Při dlouhodobém nebo opakovaném vystavení vyšším dávkám může tato látka způsobit například:

Jako organizovaný zločin. Zakázaných pesticidů přibývá, pašují se z Bulharska
  • nevolnost
  • zvracení
  • bolesti hlavy
  • závratě
  • celkovou slabost
  • neurologické obtíže

Právě proto jsou pro množství pesticidů v potravinách stanoveny přísné legislativní limity, jejichž dodržování Státní zemědělská a potravinářská inspekce pravidelně kontroluje.

Výrobek už zákazníci nekoupí

Kaufland uvedl, že tento baby špenát byl na prodejnách v prodeji pouze dva dny v polovině května. Vzhledem ke krátké trvanlivosti už v době, kdy řetězec obdržel výsledky analýzy od Státní zemědělské a potravinářské inspekce, nebyl výrobek ani na prodejnách, ani v centrálních skladech.

Řetězec zároveň uvedl, že případ s dodavatelem prověřuje. Kaufland podle svého vyjádření při výběru dodavatelů uplatňuje přísné bezpečnostní standardy a pravidelné kontroly kvality.

Čerstvé saláty mezi problémové potraviny běžně nepatří

Podle mluvčího SZPI Pavla Kopřivy patří čerstvé saláty mezi běžně kontrolované potraviny, které jsou součástí studené kuchyně. Dosavadní výsledky kontrol přitom neukazují, že by šlo o dlouhodobě problémovou skupinu potravin.

Nejčastěji inspektoři nacházejí nadlimitní množství pesticidů u některých dovážených potravin z jihovýchodní Asie. Týká se to především čerstvého i sušeného ovoce, čajů, čerstvých bylinek nebo koření.

Exotika, která vás může otrávit. Brazilské ovoce mělo 24násobně překročený limit pesticidu
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