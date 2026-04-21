Medvědí česnek teď roste všude. Připravte si z něj lahodné domácí pesto

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zatímco v obchodě často narazíte jen na aromata, v lese nebo na zahrádce vám právě teď roste skutečný poklad. Medvědí česnek je jarní životabudič, který v kuchyni dokáže zázraky. Pokud víte, jak na něj, vykouzlíte z něj pesto, které vám v lednici vydrží týdny (když ho hned nesníte) a každému jídlu dodá ten správný říz. Přinášíme recepty, díky kterým využijete jeho účinky na maximum.
foto: Jana Nedělková, MF DNES

Co se dělá s medvědím česnekem

Pokud jste si z jarní procházky přinesli košík zelených listů, gratulujeme – pokud jste si nespletli medvědí česnek s jedovatým ocúnem, máte v rukou koncentrované zdraví. Ale pozor, medvědí česnek je tak trochu primadona. Nemá rád dlouhé vaření ani sušení. Jakmile ho hodíte na hodinu do trouby, zbyde vám jen zelená hmota bez chuti a bez cenných látek. Cesta k úspěchu vede přes syrové zpracování.

Pěstování medvědího česneku: Mějte lékárnu pod oknem

Nechce se vám riskovat záměna s ocúnem v lese? Pěstování na vlastní zahradě je ideální řešení. Stačí mu najít stinné a vlhké místo, ideálně pod opadavými stromy nebo keři, kde bude mít na jaře dost světla a v létě příjemný stín. Medvědí česnek potřebuje hloubku, vlhko a chlad země, aby mohl vytvořit své pověstné koberce.

  • Kdy sázet? Nejlepší je sázet cibulky na podzim (září – listopad).
  • Kdy roste? První lístky se začínají klubat už koncem února nebo v březnu v závislosti na teplotě.
Na co je dobrý medvědí česnek a proč ho jíst čerstvý

Účinky této byliny jsou nejsilnější v syrovém stavu. Obsahuje sirné sloučeniny (jako je alliin), které mu dodávají typickou vůni a pálivost. Tradičně se mu připisuje schopnost povzbudit trávení a podpořit chuť k jídlu.

A co sušený medvědí česnek? Tady vás asi zklameme. Sušením se většina aromatických látek i bioaktivních složek ztrácí. Pokud ho chcete uchovat na později, raději ho zamrazte nasekaný v trošce oleje nebo vody (v tvořítkách na led), nebo se držte zmíněného pesta.

3 další tipy, jak využít medvědí česnek v kuchyni

  1. Bylinkové máslo: Nasekané listy smíchejte se změklým máslem a špetkou soli. Ideální na steaky nebo k pečeným bramborám.
  2. Tvarohová pomazánka: Smíchejte tvaroh, trochu zakysané smetany a hrst nasekaného česneku. Rychlá a zdravá večeře je na světě.
  3. Do těstovin: Stačí promíchat uvařené špagety s trochou pesta a cherry rajčaty.
Medvědí česnek jeho příznivci nejčastěji zpracovávají na pesto - s olejem, solí a případně i ořechy či parmezánem.

Recept Nejlepší pesto z medvědího česneku

Pesto je nejznámější způsob, jak se používá medvědí česnek. Olej totiž funguje jako skvělý konzervant pro jeho prchavé silice a vy si tak můžete kousek jara schovat do skleničky.

  • 200 g čerstvých listů medvědího česneku
  • 150–200 ml kvalitního olivového nebo řepkového oleje (podle požadované hustoty)
  • 50 g oříšků (klasické piniové, ale skvěle chutnají i vlašské nebo slunečnicová semínka)
  • 50 g nastrouhaného tvrdého sýra typu parmazán
  • půl lžičky soli
  1. Listy důkladně omyjeme a necháme úplně oschnout. To je důležitý krok – voda v pestu by mohla způsobit jeho brzké zkažení.
  2. Listy nasekáme a spolu s olejem a oříšky rozmixujeme. Pokud chceme mít v pestu strukturu, použijeme hmoždíř.
  3. Nakonec vmícháme sýr a sůl.
  4. Naplňte do čistých skleniček a povrch zalijte tenkou vrstvou oleje, která zamezí přístupu vzduchu. V lednici vám takto vydrží i několik měsíců (pokud ho tedy nesníme hned druhý den s čerstvou bagetou).
