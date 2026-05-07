Obsah
Jak poznat kvalitní med
Kvalita medu se může výrazně lišit. V supermarketu často narazíte na levné směsi, které nemají s lokálním českým produktem mnoho společného. Při výběru sledujte několik základních znaků:
- Zemi původu, ideálně jednu konkrétní zemi.
- Vyhněte se označení „směs medů z EU a mimo EU“.
- Med by neměl být dlouhodobě podezřele tekutý. Příliš řídká konzistence může znamenat vyšší obsah vody nebo dokonce přidané cukerné sirupy.
- Pokud má med vyšší obsah vody, může začít kvasit (je nakyslý, tvoří se v něm bublinky a pěna na povrchu). Jinak se ale med jako takový skoro nekazí.
- Krystalizace je naopak přirozená a není vůbec závadou.
Český med a přísnější pravidla
Pokud můžete, kupujte med přímo od lokálního včelaře. Máte jistotu původu, znáte způsob zpracování a vyhnete se anonymním směsím.
Pokud nakupujete med v obchodě, vyplatí se sáhnout po označení „Český med“. Tento med splňuje přísnější požadavky než běžný standard v EU – například úplný zákaz používání antibiotik v léčbě včelstev, nižší povolený obsah vody (kolem 18 %) a velmi nízký obsah sacharózy.
Na kvalitu dohlíží Český svaz včelařů a nové pak požadavky přináší Vyhláška č. 490/2025 Sb. Ta od poloviny letošního roku zpřísňuje značení původu a ruší nepřehledné označení směsí. Nově budou uvedeny všechny země původu včetně procentního podílu.
Jaké látky obsahuje med
Archeologické nálezy i jeskynní malby (například ze Španělska staré více než 8 000 let) ukazují, že již pravěcí lidé vybírali med z divokých včelích hnízd.
Důvod, proč se včelí med udržel v našem jídelníčku po tisíce let, je jednoduchý. Je totiž přirozeně trvanlivý (v chladu a temnu vydrží klidně i roky), energeticky vydatný a nevyžaduje žádné složité zpracování.
Co obsahuje med?
- Glukózu a fruktózu, které se rychle vstřebávají a dodají tělu okamžitou energii,
- enzymy (např. invertáza, amyláza),
- minerální látky jako draslík, hořčík nebo železo,
- organické kyseliny,
- antioxidanty,
- stopové množství vitamínů skupiny B a vitamínu C.
Co všechno léčí med
Kdo nesmí jíst med
Nejčastěji se zmiňuje zákaz u dětí do 1 roku věku kvůli riziku botulismu. Opatrní by měli být i lidé s alergií na včelí produkty.
Specifickou skupinou jsou diabetici, kteří by měli konzumaci medu vždy konzultovat s lékařem.
Vitamíny v medu sice nepokryjí naši denní potřebu, ale společně s enzymy a antioxidanty tvoří důležitý léčivý celek.
Med se proto používá při nachlazení nebo únavě. Má přirozené antibakteriální vlastnosti, pomáhá zklidnit podrážděné hrdlo a podporuje regeneraci (třeba v případě popálenin a drobných ranek). Hodí se i jako rychlý zdroj energie například po sportu nebo při vyčerpání.
Jaký je rozdíl mezi světlým a tmavým medem
Základní druhy medu se dělí podle toho, odkud včely sbírají nektar nebo medovici. Květový med vzniká z nektaru rostlin, zatímco medovicový (často laicky označovaný jako lesní) vzniká z výměšků hmyzu na stromech. Existují i smíšené varianty.
Rozdíl poznáte nejen podle chuti, ale i podle složení. Medovicový med bývá výraznější, tmavší a bohatší na minerály. Květový med je jemnější, sladší a má světlejší barvu.
Druhy medu podle barvy
Zajímavostí je, že některé medy krystalizují opravdu velmi pomalu – například akátový med zůstává tekutý dlouhodobě. Podobně pomalu krystalizuje i vzácný piniový med (z medovice borovic, typicky z Řecka nebo Itálie), který je naopak velmi tmavý a bývá dražší. Tyto medy mohou zůstat tekuté i více než rok či dva.
Co je to pastovaný med
S pastovaným medem jste se určitě již také setkali. Jde o med, který byl během krystalizace pravidelně promícháván. Tím se změní jeho struktura a vznikne jemná, roztíratelná pasta, která neteče a dobře se maže třeba na vánočku, chleba nebo jiné pečivo.
Pastování se provádí především u květových (zejména jarních) medů. Naopak u medovicových ani akátových medů se tento proces nevyužívá, protože krystalizují příliš pomalu nebo vůbec.
Který med je nejzdravější
Každý druh má trochu jiné vlastnosti a záleží i na tom, co od něj očekáváte. Obecně ale platí, že tmavší lesní medy obsahují více minerálních látek a antioxidantů. Světlé květové medy jsou naopak jemnější a lépe stravitelné, proto bývají oblíbené třeba u dětí.
Důležitější než konkrétní druh je ale původ a způsob zpracování. Čerstvý, kvalitní český med bez zbytečného zahřívání si uchovává nejvíce prospěšných látek.
Recepty Využití medu v kuchyni
V kuchyni ho využijete nejen jako sladidlo, ale i jako chuťovou složku. Hodí se do pečení, marinád na maso nebo domácích nápojů.
Důležité je nepřidávat ho do příliš horkých tekutin – při teplotách nad zhruba 40 °C se enzymy ničí a med tak ztrácí část svých léčivých látek. Zároveň při zahřívání vzniká i hydroxymethylfurfural (HMF), látka, která slouží jako ukazatel stáří a kvality medu. Je sice považována za toxickou, ale v množství, které přijmeme běžnou konzumací medu, nepředstavuje pro člověka významné riziko.
Pokud hledáte konkrétní receptovou inspiraci, vyzkoušejte:
- Kuřecí salát s avokádem, cherry rajčátky a medovo-hořčičným dresinkem
- Vepřovou pečeni s medovo-hořčičnou kůrčičkou
- Baklavu – dokonalý medovo ořechový dezert
- Medový perník do pekáče
- Teplý bramborový salát s medovo-hořčičnou zálivkou
