Praktický průvodce: Jak poznat kvalitní med, co obsahuje a který druh je nejzdravější

Klára Pěnkavová
  4:20
Věděli jste, že včelí med patří k nejstarším potravinám na světě? Naši předci ho konzumovali už v pravěku. Dnes se jeho kvalita ale může výrazně lišit kus od kusu. Poradíme, jak se v nabídce zorientovat, co skutečně obsahuje a podle čeho poznat dobrý med.
foto: Petr Topič, MAFRA

Obsah

Jak poznat kvalitní med

Kvalita medu se může výrazně lišit. V supermarketu často narazíte na levné směsi, které nemají s lokálním českým produktem mnoho společného. Při výběru sledujte několik základních znaků:

  1. Zemi původu, ideálně jednu konkrétní zemi.
  2. Vyhněte se označení „směs medů z EU a mimo EU“.
  3. Med by neměl být dlouhodobě podezřele tekutý. Příliš řídká konzistence může znamenat vyšší obsah vody nebo dokonce přidané cukerné sirupy.
  4. Pokud má med vyšší obsah vody, může začít kvasit (je nakyslý, tvoří se v něm bublinky a pěna na povrchu). Jinak se ale med jako takový skoro nekazí.
  5. Krystalizace je naopak přirozená a není vůbec závadou.
Kvalitní med by měl mít co nejjednodušší složení – ideálně jen jednu položku: med. Při výběru v obchodě se proto vyplatí věnovat chvíli etiketě.

Sledujte především zemi původu. Pokud je na obalu uvedeno „směs medů ze zemí EU a mimo EU“, jde o směs medů z různých států a jejich kvalita se může lišit. Výhodou bývá med s jasně uvedeným původem, například „český med“ nebo med od konkrétního včelaře.

Napovědět může i konzistence. Med by měl být přirozeně hustý a táhlý. Pokud je velmi řídký a příliš tekutý, může to znamenat, že obsahuje více vody nebo byl nějak upravený.

Nelekejte se ani krystalizace. U kvalitního medu je to přirozený proces a často naopak ukazuje, že med nebyl výrazně upravován.

Jak poznat kvalitní med: Testy, které zvládnete i v kuchyni

Nejlepším medem je zpravidla český med přímo od včelaře.

Český med a přísnější pravidla

Pokud můžete, kupujte med přímo od lokálního včelaře. Máte jistotu původu, znáte způsob zpracování a vyhnete se anonymním směsím.

Pokud nakupujete med v obchodě, vyplatí se sáhnout po označení „Český med“. Tento med splňuje přísnější požadavky než běžný standard v EU – například úplný zákaz používání antibiotik v léčbě včelstev, nižší povolený obsah vody (kolem 18 %) a velmi nízký obsah sacharózy.

Na kvalitu dohlíží Český svaz včelařů a nové pak požadavky přináší Vyhláška č. 490/2025 Sb. Ta od poloviny letošního roku zpřísňuje značení původu a ruší nepřehledné označení směsí. Nově budou uvedeny všechny země původu včetně procentního podílu.

Každý med je originál a obsahuje trochu jiné složení látek.

Jaké látky obsahuje med

Archeologické nálezy i jeskynní malby (například ze Španělska staré více než 8 000 let) ukazují, že již pravěcí lidé vybírali med z divokých včelích hnízd.

Důvod, proč se včelí med udržel v našem jídelníčku po tisíce let, je jednoduchý. Je totiž přirozeně trvanlivý (v chladu a temnu vydrží klidně i roky), energeticky vydatný a nevyžaduje žádné složité zpracování.

Co obsahuje med?

  • Glukózu a fruktózu, které se rychle vstřebávají a dodají tělu okamžitou energii,
  • enzymy (např. invertáza, amyláza),
  • minerální látky jako draslík, hořčík nebo železo,
  • organické kyseliny,
  • antioxidanty,
  • stopové množství vitamínů skupiny B a vitamínu C.

Léčivý je nejen med, ale i propolis. Ten se používá především zevně na léčbu popálenin, drobných poranění, oparů, ekzémů, lupénky, ale i aft či paradontózy. Vnitřně pomáhá při zánětech trávicího traktu či močových cest.

Co všechno léčí med

Kdo nesmí jíst med

Nejčastěji se zmiňuje zákaz u dětí do 1 roku věku kvůli riziku botulismu. Opatrní by měli být i lidé s alergií na včelí produkty.

Specifickou skupinou jsou diabetici, kteří by měli konzumaci medu vždy konzultovat s lékařem.

Vitamíny v medu sice nepokryjí naši denní potřebu, ale společně s enzymy a antioxidanty tvoří důležitý léčivý celek.

Med se proto používá při nachlazení nebo únavě. Má přirozené antibakteriální vlastnosti, pomáhá zklidnit podrážděné hrdlo a podporuje regeneraci (třeba v případě popálenin a drobných ranek). Hodí se i jako rychlý zdroj energie například po sportu nebo při vyčerpání.

Včelí med má unikátní složení živin a dalších prospěšných látek s příznivými účinky na lidský organismus.

Jaký je rozdíl mezi světlým a tmavým medem

Základní druhy medu se dělí podle toho, odkud včely sbírají nektar nebo medovici. Květový med vzniká z nektaru rostlin, zatímco medovicový (často laicky označovaný jako lesní) vzniká z výměšků hmyzu na stromech. Existují i smíšené varianty.

Rozdíl poznáte nejen podle chuti, ale i podle složení. Medovicový med bývá výraznější, tmavší a bohatší na minerály. Květový med je jemnější, sladší a má světlejší barvu.

Druhy medu podle barvy

  • Světlý (akátový, řepkový) – jemná chuť, ale zásadně odlišné chování: akátový med krystalizuje velmi pomalu až minimálně, zatímco řepkový patří k nejrychleji krystalizujícím medům a může ztuhnout i během několika dní.
  • Zlatavý (lipový, květový) – výraznější aroma.
  • Tmavý (medovicový) – silná chuť, vyšší obsah minerálů.

Zajímavostí je, že některé medy krystalizují opravdu velmi pomalu – například akátový med zůstává tekutý dlouhodobě. Podobně pomalu krystalizuje i vzácný piniový med (z medovice borovic, typicky z Řecka nebo Itálie), který je naopak velmi tmavý a bývá dražší. Tyto medy mohou zůstat tekuté i více než rok či dva.

Co je to pastovaný med

S pastovaným medem jste se určitě již také setkali. Jde o med, který byl během krystalizace pravidelně promícháván. Tím se změní jeho struktura a vznikne jemná, roztíratelná pasta, která neteče a dobře se maže třeba na vánočku, chleba nebo jiné pečivo.

Pastování se provádí především u květových (zejména jarních) medů. Naopak u medovicových ani akátových medů se tento proces nevyužívá, protože krystalizují příliš pomalu nebo vůbec.

Obecně jsou velmi ceněné tmavé medovicové (lesní) medy pro vyšší obsah minerálů.

Který med je nejzdravější

Každý druh má trochu jiné vlastnosti a záleží i na tom, co od něj očekáváte. Obecně ale platí, že tmavší lesní medy obsahují více minerálních látek a antioxidantů. Světlé květové medy jsou naopak jemnější a lépe stravitelné, proto bývají oblíbené třeba u dětí.

Důležitější než konkrétní druh je ale původ a způsob zpracování. Čerstvý, kvalitní český med bez zbytečného zahřívání si uchovává nejvíce prospěšných látek.

Včela medonosná, přesněji její produkty provázejí člověka už od pravěku. Nejprve to byl med, který plní nejen funkci sladidla, ale má i léčivé účinky. Používá se i jako konzervant – například na ovoce či ořechy.

V kuchyni ho využijete nejen jako sladidlo, ale i jako chuťovou složku. Hodí se do pečení, marinád na maso nebo domácích nápojů.

Důležité je nepřidávat ho do příliš horkých tekutin – při teplotách nad zhruba 40 °C se enzymy ničí a med tak ztrácí část svých léčivých látek. Zároveň při zahřívání vzniká i hydroxymethylfurfural (HMF), látka, která slouží jako ukazatel stáří a kvality medu. Je sice považována za toxickou, ale v množství, které přijmeme běžnou konzumací medu, nepředstavuje pro člověka významné riziko.

