Tradiční velikonoční pečivo
Tradice velikonočního sladkého chleba souvisí s obdobím půstu před Velikonocemi. Ten v minulosti znamenal výrazné omezení některých potravin, především vajec, mléka nebo másla.
Po skončení půstu se tyto suroviny znovu objevovaly na slavnostním stole často právě ve formě bohatého kynutého pečiva. V evropských regionech vznikly různé varianty velikonočních chlebů, které se liší tvarem i ochucením.
Ačkoli se od sebe liší, smysl je u všech stejný. Sladké velikonoční pečivo symbolizuje konec půstu, radost z Velikonoc a příchod jara.
Mazanec: Český velikonoční bochánek
Další velikonoční sladké chleby:
V českých zemích patří mezi nejstarší velikonoční pokrmy mazanec. Historické zmínky o něm pocházejí už ze 14. století, kdy se připravoval jako slavnostní chléb z bílé mouky.
Dnešní mazanec je kynutý bochánek z těsta s máslem, vejci a mlékem. Do těsta se obvykle přidávají rozinky, citronová kůra nebo mandle. Na povrchu bývá typický kříž, který má praktickou i symbolickou funkci – pomáhá těstu při pečení otevřít se a zároveň připomíná křesťanskou symboliku Velikonoc.
Mazanec se v minulosti v českých zemích často nosil také do kostela k posvěcení spolu s dalšími velikonočními pokrmy.
Sváteční mazanec s rozinkami a mandlemi – Osvědčený recept s poctivou kontrolou propečení
Střední
50 min
Colomba pasquale: Italská velikonoční holubice
V Itálii se o Velikonocích peče colomba pasquale, pro kterou je typický tvar připomínající holubici s roztaženými křídly.
Těsto obsahuje máslo, vejce, cukr a kandovanou pomerančovou kůru. Povrch se zdobí cukrovou glazurou a mandlemi.
Moderní popularitu získala colomba ve 30. letech 20. století, kdy ji začala ve velkém vyrábět italská firma Motta jako obdobu vánočního panettone. Symbol holubice odkazuje na mír a v křesťanské tradici také na Ducha svatého.
Tsoureki: Řecký cop s velikonočním vejcem
V Řecku se na Velikonoce připravuje sladké kynuté pečivo zvané tsoureki. Typický je jeho pletený tvar, který připomíná cop.
Těsto bývá ochuceno aromatickým kořením typickým pro řeckou kuchyni. Často se přidává také kardamom nebo pomerančová kůra.
Cop je obvykle spletený ze tří pramenů, které symbolizují Nejsvětější Trojici. Do těsta se někdy zapéká červeně obarvené vejce, tradiční symbol Kristovy krve a znovuzrození. Tsoureki se obvykle peče během velikonočního týdne a podává se při svátečních oslavách.
|
Co upéct místo beránka na Velikonoce? Inspirace pro ty, kteří chtějí letos změnu