Mazanec není jediný. Po celé Evropě slaví Velikonoce sladkým kynutým chlebem

Tereza Hrabinová
  4:00
Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a po staletí jsou spojené také s typickými pokrmy. Jedním z nich je sladké kynuté pečivo, které se v různých evropských zemích objevuje v podobě slavnostního chleba.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: www.uschnellu.cz

Obsah

Tradiční velikonoční pečivo

Tradice velikonočního sladkého chleba souvisí s obdobím půstu před Velikonocemi. Ten v minulosti znamenal výrazné omezení některých potravin, především vajec, mléka nebo másla.

Po skončení půstu se tyto suroviny znovu objevovaly na slavnostním stole často právě ve formě bohatého kynutého pečiva. V evropských regionech vznikly různé varianty velikonočních chlebů, které se liší tvarem i ochucením.

Ačkoli se od sebe liší, smysl je u všech stejný. Sladké velikonoční pečivo symbolizuje konec půstu, radost z Velikonoc a příchod jara.

Mazanec

Báječný mazanec jako od babičky

Recept

Střední

30 min

O velikonoční neděli by měl být na svátečním stole mazanec.

Mazanec: Český velikonoční bochánek

Další velikonoční sladké chleby:

  • Hot cross buns (Velká Británie): Malé sladké bochánky s rozinkami a typickým křížem na povrchu.
  • Paska (Ukrajina, Rumunsko, Slovensko): Vysoký slavnostní velikonoční chléb z kynutého těsta se zdobeným vrškem.
  • Babka wielkanocna (Polsko): Velikonoční kynutý nebo třený moučník pečený ve vysoké formě.
  • Folar da Páscoa (Portugalsko): Tradiční velikonoční chléb, do jehož těsta se často zapékají celá vejce ve skořápce.

V českých zemích patří mezi nejstarší velikonoční pokrmy mazanec. Historické zmínky o něm pocházejí už ze 14. století, kdy se připravoval jako slavnostní chléb z bílé mouky.

Dnešní mazanec je kynutý bochánek z těsta s máslem, vejci a mlékem. Do těsta se obvykle přidávají rozinky, citronová kůra nebo mandle. Na povrchu bývá typický kříž, který má praktickou i symbolickou funkci – pomáhá těstu při pečení otevřít se a zároveň připomíná křesťanskou symboliku Velikonoc.

Mazanec se v minulosti v českých zemích často nosil také do kostela k posvěcení spolu s dalšími velikonočními pokrmy.

Velikonoční mazanec

Sváteční mazanec s rozinkami a mandlemi – Osvědčený recept s poctivou kontrolou propečení

Recept

Střední

50 min

Colomba pasquale: Italská velikonoční holubice

V Itálii se o Velikonocích peče colomba pasquale, pro kterou je typický tvar připomínající holubici s roztaženými křídly.

Těsto obsahuje máslo, vejce, cukr a kandovanou pomerančovou kůru. Povrch se zdobí cukrovou glazurou a mandlemi.

Moderní popularitu získala colomba ve 30. letech 20. století, kdy ji začala ve velkém vyrábět italská firma Motta jako obdobu vánočního panettone. Symbol holubice odkazuje na mír a v křesťanské tradici také na Ducha svatého.

Colomba pasquale

Colomba pasquale

Recept

Střední

70 min

Tsoureki: Řecký cop s velikonočním vejcem

V Řecku se na Velikonoce připravuje sladké kynuté pečivo zvané tsoureki. Typický je jeho pletený tvar, který připomíná cop.

Těsto bývá ochuceno aromatickým kořením typickým pro řeckou kuchyni. Často se přidává také kardamom nebo pomerančová kůra.

Cop je obvykle spletený ze tří pramenů, které symbolizují Nejsvětější Trojici. Do těsta se někdy zapéká červeně obarvené vejce, tradiční symbol Kristovy krve a znovuzrození. Tsoureki se obvykle peče během velikonočního týdne a podává se při svátečních oslavách.

Velikonoční řecký chléb

Velikonoční řecký chléb

Recept

Střední

70 min

Vstoupit do diskuse

30. března 2026

Mazanec není jediný. Po celé Evropě slaví Velikonoce sladkým kynutým chlebem

Velikonoční mazanec

Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a po staletí jsou spojené také s typickými pokrmy. Jedním z nich je sladké kynuté pečivo, které se v různých evropských zemích objevuje v podobě...

29. března 2026  13:30

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.