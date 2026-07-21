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Máte stres? Dejte si broskve. Pomohou psychice, pleti i postavě

Petra Burgrová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Když se řekne broskev, spoustě Čechů se okamžitě nevybaví šťavnaté ovoce, ale legendární kuřecí plátek s broskví a zapečeným sýrem. Tento retro hit z jídelních lístků spolehlivě rozděluje národ na dva nesmiřitelné tábory.

Obsah

Na co jsou dobré broskve

Obsahují především vodu (přibližně 89 %), díky čemuž dobře hydratují organismus, a mají další blahodárné účinky na naše zdraví:

  • Duševní pohoda a boj proti stresu: Broskve jsou považovány za typické „protistresové“ ovoce. Obsahují kombinaci niacinu, hořčíku, selenu a zinku, která zlepšuje náladu, potlačuje vnitřní neklid, nervozitu a pomáhá při splínu.
  • Krásná a omlazená pleť: Díky vysokému obsahu vitaminu C chrání tělesné buňky před volnými radikály a mají omlazující efekt. Broskvové pyré se dokonce využívá v kosmetice na ochablou pleť a olej z broskvových jader k výrobě krémů.
  • Pomocník při hubnutí a trávení: Mají vysoký obsah vody a nízkou energetickou hodnotu. Jejich konzumace nezatěžuje trávicí trakt, urychluje pohyb ve střevech, pomáhá uvolňovat zácpu a podporuje zdravé vylučování s lehce projímavým účinkem.
  • Podpora srdce a cév: Posilují vazivové tkáně, cévy, srdce a celkový krevní oběh.
  • Ochrana zraku: Výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace čerstvých broskví může významně snížit riziko vzniku zeleného zákalu.
Terina z broskví a jogurtu

Terina z broskví a jogurtu

Recept

Střední

45 min

Broskve obsahují až 88 % vody. Jsou v nich ale i důležité vitaminy a minerály.

Jaké vitaminy a minerály broskev obsahuje

Jsou skvělou zásobárnou mikroživin. Najdeme v nich především:

  • Vitaminy: Vitamin C, vitamin E a různé vitaminy skupiny B (zejména niacin / B3, ale také B1, B2 a B6). V závislosti na odrůdě obsahují také provitamin A (beta-karoten).
  • Minerální látky: Jsou bohaté na draslík (přes 190 mg na 100 g), vápník, hořčík, železo a stopové prvky jako zinek či selen.
Křehký broskvový koláč s mandlovou nádivkou

Křehký broskvový koláč s mandlovou nádivkou

Recept

Střední

50 min

Nezralé broskve nechte dozrát při pokojové teplotě.

Skladování broskví

Broskve patří k velmi choulostivému ovoci. Mají měkkou dužinu a jsou extrémně citlivé na nárazy a otlaky.

  • Čerstvé broskve spotřebujte ideálně co nejdříve, nejlépe během 1 až 2 dnů. Skladujte je v chladu, přičemž teplota by neměla přesáhnout 10 °C.
  • V případě mražení lze broskve nakrájet na plátky či kostičky a zamrazit. V mrazáku vám takto vydrží 8 až 10 měsíců.
Grilovaná vepřová panenka s broskvovou salsou

Grilovaná vepřová panenka s broskvovou salsou: Šťavnatý recept s chutí léta

Recept

Střední

40 min

Broskve nejsnadněji oloupete pomocí metody spaření.

Jak oloupat broskve

Tento trik funguje naprosto dokonale u zralých broskví. Pokud máte broskve ještě velmi tvrdé a nezralé, slupka na nich bude držet pevněji. V takovém případě je lepší nechat je den či dva dozrát při pokojové teplotě nebo použít velmi ostrou zoubkovanou škrabku na rajčata.

  1. Na spodní straně každé broskve (naproti stopce) udělejte nožem jemný řez ve tvaru křížku. Stačí proříznout pouze slupku, nezařezávejte se hluboko do dužiny.
  2. Opatrně vložte broskve do hrnce s vroucí vodou. Nechte je tam přibližně 30 až 60 sekund (podle toho, jak moc jsou zralé – zralejším broskvím stačí kratší čas, tvrdším o něco delší).
  3. Následně broskve vyndejte a bleskově je přemístěte do mísy s ledovou vodou. Tím okamžitě zastavíte proces vaření, takže broskve nezměknou.
  4. Jakmile broskve zchladnou (cca po půl minutě), vyndejte je. V místě naříznutého křížku slupka povolí a vy ji pak snadno prsty nebo tupou stranou nože stáhnete dolů v celých plátech.
Pečené broskve s karamelem

Pečené broskve s karamelem

Recept

Lehké

30 min

Jak zpracovat broskve. Vyzkoušejte džemy a kompoty.

Kolik cukru na kilo broskví

Množství cukru závisí na způsobu zpracování. Obvykle se používá:

  • Na marmeládu: 400–700 g cukru na 1 kg broskví.
  • Na kompotový nálev: přibližně 250–350 g cukru na 1 litr vody.
Broskvový džem s rumem

Broskvový džem s rumem

Recept

Lehké

60 min

Broskvový džem s rumem

Jak se dělá džem z broskví

Nejlepší volba, pokud máte velkou úrodu. Navíc v zimě vám otevření skleničky připomene horké letní dny.

  • 1000 g zralých pevných broskví
  • 300 g cukru krupice + 2 lžíce do pektinu
  • 2 ks citrony
  • 15 g pektinu
  • 4 lžíce rumu
  1. Broskve spaříme, oloupeme, odstraníme pecky a nakrájíme na kousky. Dáme je do hrnce, podlijeme vodou, přidáme cukr a citronovou šťávu.
  2. Dusíme na mírném stupni, dokud broskve nezměknou. Pak vmícháme pektin smíchaný s cukrem a zahříváme do zhoustnutí.
  3. Hrnec odstavíme, sebereme pěnu a přilijeme rum. Promícháme, horkým džemem naplníme sklenice, uzavřeme, otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.
  4. Pokud chceme džem uchovat delší dobu, sterilizujeme ho v myčce při teplotě 70–80 °C na nejdelší program. Poté sklenice položíme na utěrku víčkem dolů a necháme vychladnout.

Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 60 minut

Plněné palačinky s ovocem

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Témata: broskev, Cukr, džem

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