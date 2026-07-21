Na co jsou dobré broskve
Obsahují především vodu (přibližně 89 %), díky čemuž dobře hydratují organismus, a mají další blahodárné účinky na naše zdraví:
- Duševní pohoda a boj proti stresu: Broskve jsou považovány za typické „protistresové“ ovoce. Obsahují kombinaci niacinu, hořčíku, selenu a zinku, která zlepšuje náladu, potlačuje vnitřní neklid, nervozitu a pomáhá při splínu.
- Krásná a omlazená pleť: Díky vysokému obsahu vitaminu C chrání tělesné buňky před volnými radikály a mají omlazující efekt. Broskvové pyré se dokonce využívá v kosmetice na ochablou pleť a olej z broskvových jader k výrobě krémů.
- Pomocník při hubnutí a trávení: Mají vysoký obsah vody a nízkou energetickou hodnotu. Jejich konzumace nezatěžuje trávicí trakt, urychluje pohyb ve střevech, pomáhá uvolňovat zácpu a podporuje zdravé vylučování s lehce projímavým účinkem.
- Podpora srdce a cév: Posilují vazivové tkáně, cévy, srdce a celkový krevní oběh.
- Ochrana zraku: Výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace čerstvých broskví může významně snížit riziko vzniku zeleného zákalu.
Jaké vitaminy a minerály broskev obsahuje
Jsou skvělou zásobárnou mikroživin. Najdeme v nich především:
- Vitaminy: Vitamin C, vitamin E a různé vitaminy skupiny B (zejména niacin / B3, ale také B1, B2 a B6). V závislosti na odrůdě obsahují také provitamin A (beta-karoten).
- Minerální látky: Jsou bohaté na draslík (přes 190 mg na 100 g), vápník, hořčík, železo a stopové prvky jako zinek či selen.
Skladování broskví
Broskve patří k velmi choulostivému ovoci. Mají měkkou dužinu a jsou extrémně citlivé na nárazy a otlaky.
- Čerstvé broskve spotřebujte ideálně co nejdříve, nejlépe během 1 až 2 dnů. Skladujte je v chladu, přičemž teplota by neměla přesáhnout 10 °C.
- V případě mražení lze broskve nakrájet na plátky či kostičky a zamrazit. V mrazáku vám takto vydrží 8 až 10 měsíců.
Jak oloupat broskve
Tento trik funguje naprosto dokonale u zralých broskví. Pokud máte broskve ještě velmi tvrdé a nezralé, slupka na nich bude držet pevněji. V takovém případě je lepší nechat je den či dva dozrát při pokojové teplotě nebo použít velmi ostrou zoubkovanou škrabku na rajčata.
- Na spodní straně každé broskve (naproti stopce) udělejte nožem jemný řez ve tvaru křížku. Stačí proříznout pouze slupku, nezařezávejte se hluboko do dužiny.
- Opatrně vložte broskve do hrnce s vroucí vodou. Nechte je tam přibližně 30 až 60 sekund (podle toho, jak moc jsou zralé – zralejším broskvím stačí kratší čas, tvrdším o něco delší).
- Následně broskve vyndejte a bleskově je přemístěte do mísy s ledovou vodou. Tím okamžitě zastavíte proces vaření, takže broskve nezměknou.
- Jakmile broskve zchladnou (cca po půl minutě), vyndejte je. V místě naříznutého křížku slupka povolí a vy ji pak snadno prsty nebo tupou stranou nože stáhnete dolů v celých plátech.
Kolik cukru na kilo broskví
Množství cukru závisí na způsobu zpracování. Obvykle se používá:
- Na marmeládu: 400–700 g cukru na 1 kg broskví.
- Na kompotový nálev: přibližně 250–350 g cukru na 1 litr vody.
Jak se dělá džem z broskví
Nejlepší volba, pokud máte velkou úrodu. Navíc v zimě vám otevření skleničky připomene horké letní dny.
- 1000 g zralých pevných broskví
- 300 g cukru krupice + 2 lžíce do pektinu
- 2 ks citrony
- 15 g pektinu
- 4 lžíce rumu
- Broskve spaříme, oloupeme, odstraníme pecky a nakrájíme na kousky. Dáme je do hrnce, podlijeme vodou, přidáme cukr a citronovou šťávu.
- Dusíme na mírném stupni, dokud broskve nezměknou. Pak vmícháme pektin smíchaný s cukrem a zahříváme do zhoustnutí.
- Hrnec odstavíme, sebereme pěnu a přilijeme rum. Promícháme, horkým džemem naplníme sklenice, uzavřeme, otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.
- Pokud chceme džem uchovat delší dobu, sterilizujeme ho v myčce při teplotě 70–80 °C na nejdelší program. Poté sklenice položíme na utěrku víčkem dolů a necháme vychladnout.
Počet porcí: 4 skleničky
Doba přípravy: 60 minut
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- Řecký jogurt s ovocem a balsamico glazé
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- Knedlíky z bramborového těsta s broskvemi
- Vepřové kotlety s broskvemi
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- Panna cotta s broskvovou omáčkou
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- Tvarohový cheesecake s broskvemi
- Rychlý a snadný broskvový pohár s piškoty
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- Strouhaný tvarohový koláč s broskvemi
- Broskvové řezy s mandlovým krémem
- Broskvové květy
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- Kompot s broskvemi a jahodami
- Broskvový džem s malinami a koňakem
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- Broskve v brandy
- Broskvové čatní
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