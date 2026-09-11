Máte rádi hroznové víno? Pokud sníte více než hrstku, koledujete si o problém

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Na co je zdravé hroznové víno
Hrozny obsahují přibližně 80 % vody a také přirozené cukry, menší množství vlákniny, organické kyseliny a další rostlinné látky. Díky tomu mohou být součástí běžného pestrého jídelníčku.
- Trávení: Hrozny obsahují vlákninu, která přispívá k normální činnosti střev. Její množství ale není nijak vysoké, takže není důvod považovat hrozny za výjimečný zdroj vlákniny.
- Energie: Protože obsahují především glukózu a fruktózu, dodají tělu poměrně rychle energii. Hodí se proto například jako svačina, když potřebujeme něco malého a sladkého.
- Polyfenoly: Hrozny obsahují také polyfenoly, tedy skupinu rostlinných látek s antioxidačními vlastnostmi. Jejich množství se liší podle odrůdy a barvy hroznů. Výrazněji jsou zastoupené především ve slupce tmavých odrůd.
Jaké vitaminy hroznové víno obsahuje
Hrozny nejsou nijak mimořádně bohatým zdrojem vitaminů, přesto v nich několik najdeme.
- Obsahují například vitamin K, který se podílí na normální srážlivosti krve a udržení zdravých kostí.
- V menším množství v nich najdeme také vitamin C a některé vitaminy skupiny B.
- Z minerálních látek stojí za zmínku především draslík, který je důležitý pro správnou funkci svalů a nervového systému.
Hrozny tedy nejsou ovoce, které by samo o sobě pokrylo významnou část denní potřeby vitaminů.
Proč se hroznovému cukru říká hroznový
Název hroznový cukr není náhodný. Jde o glukózu, jednoduchý cukr, který se přirozeně nachází také v hroznech. Hroznové bobule obsahují několik druhů cukrů, především glukózu a fruktózu. Právě ty se podílejí na jejich sladké chuti. Glukózu dokáže tělo rychle využít jako zdroj energie.
Hroznový cukr, který se prodává samostatně, je v podstatě glukóza neboli dextróza. Název tedy souvisí s tím, že se tento cukr přirozeně vyskytuje v hroznech.
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Lidé s cukrovkou mohou hrozny
Ani při cukrovce není nutné hrozny automaticky vyřadit z jídelníčku. Obsahují ale sacharidy, takže je potřeba počítat s tím, že ovlivňují hladinu glukózy v krvi.
Navíc patří mezi sladší druhy ovoce a snadno se jich sní větší množství. Vhodnější je proto dát si přiměřenou porci a započítat ji do celkového příjmu sacharidů. Neplatí tedy, že člověk s diabetem hrozny nesmí. Důležitá je především velikost porce a celkové složení jídelníčku. Konkrétní množství se může lišit podle léčby a individuální reakce na sacharidy.
Je lepší jíst hrozny se slupkou
Slupku u stolních hroznů není potřeba odstraňovat. Je jedlá a nachází se v ní část vlákniny a polyfenolů.
U tmavých odrůd obsahuje slupka také antokyany, tedy rostlinná barviva, která jsou zodpovědná za jejich červenou, fialovou až téměř černou barvu. Právě tmavé hrozny proto mohou obsahovat více některých polyfenolů než světlé odrůdy.
Jak poznat dobré hrozny v obchodě
Při nákupu vybíráme trsy s pevnými bobulemi, které nejsou výrazně scvrklé, popraskané nebo otlačené. Jednotlivé bobule by měly na stonku dobře držet.
Podívat se vyplatí také na celý trs. Pokud je stonek výrazně povadlý a bobule se snadno uvolňují, hrozny už nemusí být úplně čerstvé. Jedna poškozená bobule ještě neznamená, že je potřeba vyhodit celý trs. Odstraníme ji a zkontrolujeme okolí, zda se na dalších bobulích neobjevuje plíseň nebo hniloba.
Jak hrozny správně skladovat
Ideálně je skladujeme v lednici, kde vydrží déle čerstvé. Nejlepší je nechat je až do konzumace nemyté a opláchnout pouze množství, které právě sníme. Pokud celý trs umyjeme a uložíme do lednice mokrý, může nadbytečná vlhkost urychlit jeho kažení.
Recepty z hroznového vína
- Kakaové košíčky s hrozny
- Sýrový chlebíček s hroznovým vínem
- Hroznová panna cotta
- Telecí ragú s hroznovým vínem a mandlemi
- Žloutkové řezy s hroznovým vínem
- Pečené husí stehno s celerovým salátem
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