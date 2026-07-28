Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Máte plný koš karlátek? Takhle z nich v kuchyni uděláte absolutní závislost

Petra Burgrová
  4:30

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Když se řeknou švestky, většina z nás si vybaví voňavé kynuté koláče s mákem nebo domácí slivovici. Není divu. Věděli jste ale, že mají své pevné místo i ve zdravém jídelníčku? A že se jim dříve říkalo karlátka podle císaře Karla IV., který je nechal dovézt z Francie?

Obsah

Na co jsou zdravé švestky

Pravidelné zařazení švestek do jídelníčku může přispět k celé řadě zdravotních benefitů:

  • Podpora trávení: Díky vysokému obsahu vlákniny a sorbitolu podporují správnou činnost střev a pomáhají při zácpě.
  • Zdraví srdce a cév: Obsah draslíku a antioxidantů přispívá k udržení normálního krevního tlaku a podporuje správnou funkci kardiovaskulárního systému.
  • Podpora zdraví kostí: Zejména sušené švestky jsou spojovány s příznivým vlivem na zdraví kostí a mohou přispívat k jejich normální hustotě.
  • Regulace hladiny cukru v krvi: Přestože obsahují přirozené cukry, mají poměrně nízký glykemický index. Díky vláknině zpomalují vstřebávání cukrů.
  • Podpora imunity: Obsahují antioxidanty, vitaminy a další rostlinné látky, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
  • Podpora normální hladiny cholesterolu: Rozpustná vláknina může přispívat ke snižování hladiny LDL (“špatného“) cholesterolu.
Hovězí roštěnky se švestkovou omáčkou

Hovězí roštěnky se švestkovou omáčkou

Recept

Střední

100 min

Zelené plody slibují bohatou podzimní úrodu, tyto zatím však trpělivě sbírají sluneční paprsky a sílu pro svou budoucí sladkou chuť.

Jaké vitaminy obsahují švestky

Obsahují především vitaminy skupiny B, vitamin K, provitamin A (betakaroten) a menší množství vitaminu C. Z minerálních látek jsou významným zdrojem draslíku, dále obsahují hořčík, železo a zinek.

Sušené švestky mají díky odstranění vody živiny koncentrovanější. Ve srovnání s čerstvými plody obsahují více vlákniny, draslíku i přírodních cukrů.

Švestkový koláč z křehkého těsta

Švestkový koláč z křehkého těsta

Recept

Střední

80 min

Modrofialové ovocné poklady zahrad v sobě ukrývají dokonalou souhru sladkokyselé chuti a zdraví prospěšných živin.

Proč mají švestky na slupce bílý matný povlak

Bílý povlak, označovaný jako ojínění, je přirozenou ochrannou vrstvou plodů. Chrání je před vysycháním, omezuje odpařování vody a pomáhá bránit pronikání mikroorganismů.

Před uskladněním jej proto nesmývejte ani neotírejte. Neumyté švestky vydrží v chladu déle. Omyjte je až těsně před konzumací nebo dalším zpracováním.

Zaječí hřbet v máku na švestkové omáčce

Zaječí hřbet v máku na švestkové omáčce

Recept

Střední

30 min

Všestranná surovina, která dokáže zářit jak v tradičních kynutých koláčích a sladkých knedlíkách, tak jako pikantní doprovod k pečenému masu.

Jak konzervovat švestky

Pokud si chcete uchovat úrodu i na zimní měsíce, můžete využít několik osvědčených způsobů:

  • Sušení: V sušičce, troubě nebo peci. Sušené švestky představují chutnou alternativu ke sladkostem.
  • Mrazení: Vypeckované a rozpůlené švestky nejprve zamrazte rozložené na plechu a teprve poté je přesypte do sáčků nebo dóz.
  • Zavařování a výroba povidel: Připravit můžete klasické kompoty, pečená povidla nebo džemy.
  • Nakládání: Švestky lze nakládat do alkoholu, sladkých nálevů i kořeněných octových nálevů.
  • Kvašení a destilace: Z vykvašených plodů se tradičně vyrábí slivovice.
Švestkové knedlíky s mákem

Švestkové knedlíky s mákem

Recept

Střední

45 min
Využití v kuchyniJaké švestky vybrat?Proč zrovna tyto?Kuchařský tip
Domácí povidlaPřezrálé a měkké.Mají nejvyšší podíl přírodních cukrů a nejméně vody. Povidla rychleji hustnou a nemusí se sladit.Používejte klasické české švestky (kadlátka), ze kterých jde pecka snadno vyjmout.
Koláče, bublaniny a kramblZralé, ale pevné, které po stlačení mírně pruží.Udrží si tvar, nezmění se v kaši a nepustí do těsta moc šťávy, která by jej zamáčela.Nakrájené kousky lehce obalte v polohrubé mouce nebo škrobu, aby nesjely na dno pekáče.
Kompoty a zavařováníAkorát zralé až mírně tvrdší, s neporušenou slupkou.Měkké plody by se při sterilizaci rozpadly, zakalily nálev a slupky by popraskaly.Vybírejte švestky s hezkým bílým povlakem (ojíněním), svědčí o čerstvosti.
Mrazení a sušeníNa mrazení: pevné a zdravé.
Na sušení: velmi zralé a sladké.		Pevné švestky po rozmrazení drží tvar. Sladké plody zase zajistí vláčné a chutné sušené ovoce.Na mrazení je předem rozložte na plech a dejte zmrazit odděleně, aby se neslepily.
Slané omáčky a k masu (chutney, kčence)Mix zralých sladkých a několika tvrdších, kyselejších plodů.Kyselost vyváží tučnost masa (bůček, kačena) a sladké plody dodají omáčce hustotu a tmavou barvu.K pečenému masu přidejte švestky až v polovině pečení, aby se zcela nerozvařily.

Hustá, tmavá pochoutka připravovaná pomalým pečením zralého ovoce, která v sobě uchovává ryzí chuť.

Jak ozvláštnit švestková povidla

Klasická povidla chutnají skvěle sama o sobě, ale můžete jim dodat i netradiční chuť.

  • Hořká čokoláda: Na závěr vmíchejte několik kostiček kvalitní hořké čokolády. Povidla získají jemně čokoládovou chuť.
  • Perníkové koření: Dodá povidlům výraznější kořeněnou vůni než samotná skořice.
  • Rum nebo whisky: Přidejte malé množství kvalitního rumu nebo skotské whisky až ke konci vaření. Alkohol se z větší části odpaří, ale zanechá příjemné aroma.
Švestková povidla

Švestková povidla z trouby

Recept

Střední

300 min

Rýžová kaše s mákem a švestkovou omáčkou

Recepty ze švestek Snídaně

Kachní paštika se švestkovým dipem

Recepty ze švestek Předkrmy

Roštěnky se švestkovou omáčkou a chlebové placky

Recepty ze švestek Hlavní jídla

Švestkový kompot

Recepty ze švestek Zavařování

Kynuté švestkové koláčky

Recepty ze švestek Dezerty

Kynutý švestkový koláč

Kynutý švestkový koláč s máslovou drobenkou – Sváteční ovocné pečení na plech

Recept

Střední

90 min
Vstoupit do diskuse
Témata: omáčka, povidla

Nejčtenější

Fotorecept: Cuketová polévka, kterou si zamiluje celá rodina. Je hotová raz dva

Rozdělíme ji do misek a ozdobíme rozmarýnem. Podáváme s čerstvým pečivem.

Jednoduchá zeleninová polévka z cukety, mrkve a cibule, provoněná provensálskými bylinkami. Pokud hledáte rychlý způsob, jak zpracovat cuketu, tohle je ideální volba. Kompletní přípravu najdete v...

Cuketa: Jak ji zpracovat, uchovat a co z ní uvařit. Velký přehled receptů a tipů

Z cukety můžete připravit například placky, polévky, buchty, zapečená jídla...

Nevíte, co s přerostlou cuketou nebo jak ji uchovat na zimu? Připravili jsme velkého průvodce zpracováním cukety. Dozvíte se, kdy ji loupat a vymačkávat, jak ji správně zamrazit nebo zavařit, kdy...

Hugo Spritz místo Aperolu? Květinový koktejl ovládl léto. Připravíte ho za pár minut

Aperol Spritz už není jediným hitem letních zahrádek. Do popředí se dostává...

Ještě před pár lety bylo téměř nemožné sednout si v létě na zahrádku a nevidět kolem sebe typickou oranžovou sklenici Aperolu. Letos se ale stále výrazněji prosazuje jiný drink. Hugo Spritz, jemně...

Vepřový guláš z trouby: Bezpracný recept z jednoho pekáče bez míchání

Vepřový guláš z trouby
Recept

Střední

90 min

Vyzkoušejte jednoduchý způsob přípravy klasického guláše bez nutnosti stálého stání u plotny....

Fotorecept: Nejlepší domácí meruňková marmeláda. Stačí vám 5 ingrediencí

Meruňkový džem + stepy

Místo klasického svaření cukru s ovocem zkuste základ postavit na suchém karamelu a špetce skořice. Meruňky získáte v neobvyklé, dospělejší chuťové kombinaci. Podívejte se na postup krok za krokem.

Máte plný koš karlátek? Takhle z nich v kuchyni uděláte absolutní závislost

Ilustrační snímek

Když se řeknou švestky, většina z nás si vybaví voňavé kynuté koláče s mákem nebo domácí slivovici. Není divu. Věděli jste ale, že mají své pevné místo i ve zdravém jídelníčku? A že se jim dříve...

28. července 2026  4:30

Fotorecept: Jablečné řezy stracciatella. Chutnají skvěle z kyselejších jablek

Jablečné řezy stracciatella

Recept kombinuje nadýchaný piškotový korpus, jablečnou náplň s pudinkem a tvarohový krém s čokoládovými hoblinkami. Horní vrstvu tvoří dortové želé, které drží celý dezert pohromadě a usnadňuje jeho...

28. července 2026

Koláč s malinami a ořechy: Křehký koláč s ořechovou náplní a šťavnatým ovocem

Koláč s malinami a ořechy
Recept

Střední

70 min

Spojení křehkého máslového těsta, nadýchané ořechové náplně a svěžích malin vytváří dokonalou...

Rychlé jogurtové placky s houbovou směsí a kroupami: Křupavé placky s bohatou oblohou

Jogurtové placky s houbami
Recept

Lehké

40 min

Nadýchané, na pánvi opečené placky z jednoduchého jogurtového těsta slouží jako skvělý základ pro...

Paprikový hummus s pečeným květákem: Krémová cizrnová pomazánka s kukuřičnými nachos

Paprikový hummus s pečeným květákem
Recept

Lehké

60 min

Pomalé pečení dodá sladkým paprikám i kořeněnému květáku hlubokou a jemně kouřovou chuť. V...

Fotorecept bramboráky: Křupavý bramborák s pivním sýrem lepší než z hospody

Bramborák s pivním sýrem

Nostalgie české kuchyně v jednom talíři. Výrazný pivní sýr s uzeným masem schovaný v křupavém bramboráku dá klasice úplně nový rozměr. Výsledkem je syté jídlo s plnou chutí, ke kterému stačí přidat...

27. července 2026

Pondělní dieta: Palačinky při dietě? Tyto zelené palačinky vás vystřelí ze židle

Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Kdo říká, že dieta musí být jen o salátovém listí? V dnešním díle našeho seriálu dáme zelenou… palačinkám! Ukážeme vám, jak snadno proměnit tuhle oblíbenou klasiku v lehkou, živinami nabitou a...

27. července 2026

Kynuté borůvkové knedlíky vařené v páře: Letní klasika s tvarohem a máslem

Borůvkové knedlíky
Recept

Střední

90 min

Dopřejte si poctivé nadýchané knedlíky z kynutého těsta naplněné sladkými borůvkami. Příprava v...

Domácí pesto z pečených rajčat: Intenzivní zeleninová omáčka na těstoviny i pečivo

Rajčatové pesto
Recept

Lehké

40 min

Připravte si plnou chuť zralých rajčat v podobě hustého domácího pesta. Rajčata se po oloupání...

Pomazánka z kvašené zeleniny s tvarohem: Zdravá a pikantní dobrota plná probiotik

Pomazánka z kvašené zeleniny
Recept

Lehké

815 min

Oživte svůj jídelníček svěží pomazánkou z domácí kvašené zeleniny, která vyniká lehkou pikantností...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Hugo Spritz místo Aperolu? Květinový koktejl ovládl léto. Připravíte ho za pár minut

Aperol Spritz už není jediným hitem letních zahrádek. Do popředí se dostává...

Ještě před pár lety bylo téměř nemožné sednout si v létě na zahrádku a nevidět kolem sebe typickou oranžovou sklenici Aperolu. Letos se ale stále výrazněji prosazuje jiný drink. Hugo Spritz, jemně...

26. července 2026

Cuketa: Jak ji zpracovat, uchovat a co z ní uvařit. Velký přehled receptů a tipů

Z cukety můžete připravit například placky, polévky, buchty, zapečená jídla...

Nevíte, co s přerostlou cuketou nebo jak ji uchovat na zimu? Připravili jsme velkého průvodce zpracováním cukety. Dozvíte se, kdy ji loupat a vymačkávat, jak ji správně zamrazit nebo zavařit, kdy...

26. července 2026  4:40

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×