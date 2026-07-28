Máte plný koš karlátek? Takhle z nich v kuchyni uděláte absolutní závislost

Na co jsou zdravé švestky
Pravidelné zařazení švestek do jídelníčku může přispět k celé řadě zdravotních benefitů:
- Podpora trávení: Díky vysokému obsahu vlákniny a sorbitolu podporují správnou činnost střev a pomáhají při zácpě.
- Zdraví srdce a cév: Obsah draslíku a antioxidantů přispívá k udržení normálního krevního tlaku a podporuje správnou funkci kardiovaskulárního systému.
- Podpora zdraví kostí: Zejména sušené švestky jsou spojovány s příznivým vlivem na zdraví kostí a mohou přispívat k jejich normální hustotě.
- Regulace hladiny cukru v krvi: Přestože obsahují přirozené cukry, mají poměrně nízký glykemický index. Díky vláknině zpomalují vstřebávání cukrů.
- Podpora imunity: Obsahují antioxidanty, vitaminy a další rostlinné látky, které pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem.
- Podpora normální hladiny cholesterolu: Rozpustná vláknina může přispívat ke snižování hladiny LDL (“špatného“) cholesterolu.
Jaké vitaminy obsahují švestky
Obsahují především vitaminy skupiny B, vitamin K, provitamin A (betakaroten) a menší množství vitaminu C. Z minerálních látek jsou významným zdrojem draslíku, dále obsahují hořčík, železo a zinek.
Sušené švestky mají díky odstranění vody živiny koncentrovanější. Ve srovnání s čerstvými plody obsahují více vlákniny, draslíku i přírodních cukrů.
Proč mají švestky na slupce bílý matný povlak
Bílý povlak, označovaný jako ojínění, je přirozenou ochrannou vrstvou plodů. Chrání je před vysycháním, omezuje odpařování vody a pomáhá bránit pronikání mikroorganismů.
Před uskladněním jej proto nesmývejte ani neotírejte. Neumyté švestky vydrží v chladu déle. Omyjte je až těsně před konzumací nebo dalším zpracováním.
Jak konzervovat švestky
Pokud si chcete uchovat úrodu i na zimní měsíce, můžete využít několik osvědčených způsobů:
- Sušení: V sušičce, troubě nebo peci. Sušené švestky představují chutnou alternativu ke sladkostem.
- Mrazení: Vypeckované a rozpůlené švestky nejprve zamrazte rozložené na plechu a teprve poté je přesypte do sáčků nebo dóz.
- Zavařování a výroba povidel: Připravit můžete klasické kompoty, pečená povidla nebo džemy.
- Nakládání: Švestky lze nakládat do alkoholu, sladkých nálevů i kořeněných octových nálevů.
- Kvašení a destilace: Z vykvašených plodů se tradičně vyrábí slivovice.
|Využití v kuchyni
|Jaké švestky vybrat?
|Proč zrovna tyto?
|Kuchařský tip
|Domácí povidla
|Přezrálé a měkké.
|Mají nejvyšší podíl přírodních cukrů a nejméně vody. Povidla rychleji hustnou a nemusí se sladit.
|Používejte klasické české švestky (kadlátka), ze kterých jde pecka snadno vyjmout.
|Koláče, bublaniny a krambl
|Zralé, ale pevné, které po stlačení mírně pruží.
|Udrží si tvar, nezmění se v kaši a nepustí do těsta moc šťávy, která by jej zamáčela.
|Nakrájené kousky lehce obalte v polohrubé mouce nebo škrobu, aby nesjely na dno pekáče.
|Kompoty a zavařování
|Akorát zralé až mírně tvrdší, s neporušenou slupkou.
|Měkké plody by se při sterilizaci rozpadly, zakalily nálev a slupky by popraskaly.
|Vybírejte švestky s hezkým bílým povlakem (ojíněním), svědčí o čerstvosti.
|Mrazení a sušení
|Na mrazení: pevné a zdravé.
Na sušení: velmi zralé a sladké.
|Pevné švestky po rozmrazení drží tvar. Sladké plody zase zajistí vláčné a chutné sušené ovoce.
|Na mrazení je předem rozložte na plech a dejte zmrazit odděleně, aby se neslepily.
|Slané omáčky a k masu (chutney, kčence)
|Mix zralých sladkých a několika tvrdších, kyselejších plodů.
|Kyselost vyváží tučnost masa (bůček, kačena) a sladké plody dodají omáčce hustotu a tmavou barvu.
|K pečenému masu přidejte švestky až v polovině pečení, aby se zcela nerozvařily.
Jak ozvláštnit švestková povidla
Klasická povidla chutnají skvěle sama o sobě, ale můžete jim dodat i netradiční chuť.
- Hořká čokoláda: Na závěr vmíchejte několik kostiček kvalitní hořké čokolády. Povidla získají jemně čokoládovou chuť.
- Perníkové koření: Dodá povidlům výraznější kořeněnou vůni než samotná skořice.
- Rum nebo whisky: Přidejte malé množství kvalitního rumu nebo skotské whisky až ke konci vaření. Alkohol se z větší části odpaří, ale zanechá příjemné aroma.
Recepty ze švestek Snídaně
- Rýžová kaše s mákem a švestkovou omáčkou
- Makové palačinky se švestkovou náplní
- Pohanková kaše a švestkový sen
- Ovesné švestkové tyčinky
Recepty ze švestek Předkrmy
- Pikantní švestkové čatní s chilli a tymiánem
- Kachní paštika se švestkovým dipem
- Vinné klobásky a švestkové čatní
Recepty ze švestek Hlavní jídla
- Bramborové taštičky s povidly a švestkovým přelivem
- Uzené maso se švestkovou omáčkou a rumem
- Vepřová žebírka se švestkovou omáčkou
- Roštěnky se švestkovou omáčkou a chlebové placky
- Šafránové kuře se švestkovou omáčkou
Recepty ze švestek Zavařování
- Švestkový kompot
- Pečená švestková povidla
- Švestková marmeláda s bezinkami
- Domácí švestkový kečup se zázvorem a chilli
Recepty ze švestek Dezerty
- Švestkový koláč s tvarohem a drobenkou
- Kynuté švestkové koláčky
- Švestkový rýžový nákyp
- Křehký švestkový závin
- Švestkové rohlíčky
- Trhanec se švestkovou omáčkou