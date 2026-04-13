Obsah
Co znamená extra virgin
„Extra virgin“ neznamená automaticky špičku mezi produkty. I když jde o nejvyšší kategorii, ne všechny oleje s tímto označením jsou stejně kvalitní. Aby však mohly nést toto označení, musí splnit několik základních podmínek:
- jsou lisované mechanicky za studena,
- nejsou chemicky upravované,
- mají velmi nízkou kyselost, maximálně 0,8 %.
Právě nízká kyselost je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality. Čím nižší hodnota, tím kvalitnější olej zpravidla je. U špičkových olejů se často pohybuje kolem 0,3 % nebo i méně (například u některých řeckých olejů z Kréty).
|
Tmavé pečivo může být z bílé mouky. Výrobci se nezdráhají přidat do něj karamel
5 tipů, jak poznat kvalitní olivový olej
Výběr kvalitního olivového oleje není jen o nápisu na etiketě. Zaměřte se i na tyto klíčové věci:
- Označení „extra virgin“ je základ, ale ne stoprocentní záruka. Na trhu se objevují i méně kvalitní oleje s tímto označením.
- Tmavá láhev chrání olej před světlem, které zhoršuje jeho kvalitu a urychluje žluknutí.
- Nejlepší oleje pocházejí ze středomořských zemí, jako jsou Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Chorvatsko. Ideálně vybírejte olej z jedné konkrétní země nebo regionu, směsi bývají méně kvalitní.
- Olivový olej je nejlepší čerstvý, ideálně do jednoho roku od sklizně.
- Extrémně nízká cena je podezřelá. Kvalitní výroba něco stojí a příliš levný olej často znamená kompromisy v kvalitě.
Jak skladovat olivový olej
I ten nejlepší olej můžete znehodnotit, proto je dobré dodržet pár zásad:
- skladujte ho v temnu a chladu,
- vyhněte se skladování v lednici (olej tuhne),
- nenechávejte ho na přímém světle, které způsobuje žluknutí,
- nenechávejte ho dlouho otevřený,
- nevystavujte ho teplu (např. u sporáku).
Tip: Otevřený olivový olej skladujte na temném a chladném místě (14–20 °C), například ve spíži nebo skříňce dál od sporáku, v pevně uzavřené tmavé lahvi. Ideální je spotřebovat jej do 3 měsíců.
Na co je zdravý olivový olej
Extra panenský olivový olej se nejlépe hodí do studené kuchyně a na dochucení hotových jídel. Skvěle funguje v salátech, pomazánkách nebo jako finální tečka na těstovinách, zelenině či polévkách, kde vynikne jeho chuť i vůně.
Pro své vysoké množství mastných kyselin považován za superpotravinu. Díky tomu někteří lidé pijí olivový olej nalačno. Tento populární rituál sice prokazatelně stimuluje žlučník a pomáhá rozhýbat trávení, odborníci se však shodují, že nejde o žádný zázračný lék. U citlivějších jedinců může takové množství tuku po ránu žaludek spíše zatížit. Lidé se žlučníkovými kameny by měli být obzvlášť opatrní, aby si tímto zvykem nevyvolali bolestivý záchvat.
Proč se nesmí smažit na olivovém oleji
Použít ho můžete i na lehké restování, ale spíše při nižší teplotě. Naopak se nehodí na dlouhé smažení, protože by se zbytečně ztratily jeho cenné látky i charakteristická chuť.
Klasické Gazpacho s olivovým olejem a krutony – Originální španělská receptura v misce
Lehké
30 min