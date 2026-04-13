Máte doma oliváč otevřený déle jak 3 měsíce? Pak vás ani extra virgin nezachrání

Petra Burgrová
  4:20
Olivový olej patří mezi základní suroviny zdravé kuchyně, zejména té středomořské. Ne všechny oleje jsou ale stejné a rozdíly v kvalitě mohou být obrovské. Jak se v nich vyznat a co vlastně znamená označení „extra virgin“?

Olivový olej | foto: Getty Images

Obsah

Co znamená extra virgin

„Extra virgin“ neznamená automaticky špičku mezi produkty. I když jde o nejvyšší kategorii, ne všechny oleje s tímto označením jsou stejně kvalitní. Aby však mohly nést toto označení, musí splnit několik základních podmínek:

  • jsou lisované mechanicky za studena,
  • nejsou chemicky upravované,
  • mají velmi nízkou kyselost, maximálně 0,8 %.

Právě nízká kyselost je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality. Čím nižší hodnota, tím kvalitnější olej zpravidla je. U špičkových olejů se často pohybuje kolem 0,3 % nebo i méně (například u některých řeckých olejů z Kréty).

5 tipů, jak poznat kvalitní olivový olej

Výběr kvalitního olivového oleje není jen o nápisu na etiketě. Zaměřte se i na tyto klíčové věci:

  1. Označení „extra virgin“ je základ, ale ne stoprocentní záruka. Na trhu se objevují i méně kvalitní oleje s tímto označením.
  2. Tmavá láhev chrání olej před světlem, které zhoršuje jeho kvalitu a urychluje žluknutí.
  3. Nejlepší oleje pocházejí ze středomořských zemí, jako jsou Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko a Chorvatsko. Ideálně vybírejte olej z jedné konkrétní země nebo regionu, směsi bývají méně kvalitní.
  4. Olivový olej je nejlepší čerstvý, ideálně do jednoho roku od sklizně.
  5. Extrémně nízká cena je podezřelá. Kvalitní výroba něco stojí a příliš levný olej často znamená kompromisy v kvalitě.
Jak skladovat olivový olej

I ten nejlepší olej můžete znehodnotit, proto je dobré dodržet pár zásad:

  • skladujte ho v temnu a chladu,
  • vyhněte se skladování v lednici (olej tuhne),
  • nenechávejte ho na přímém světle, které způsobuje žluknutí,
  • nenechávejte ho dlouho otevřený,
  • nevystavujte ho teplu (např. u sporáku).

Tip: Otevřený olivový olej skladujte na temném a chladném místě (14–20 °C), například ve spíži nebo skříňce dál od sporáku, v pevně uzavřené tmavé lahvi. Ideální je spotřebovat jej do 3 měsíců.

Vstoupit do diskuse

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.