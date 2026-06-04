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Máte doma jahody a málo času? Vyzkoušejte 15 bleskových receptů

Petra Burgrová
  4:20
Jahodová sezóna začíná, a to znamená jediné: je čas na sladké, osvěžující a voňavé dezerty. Pokud ale nechcete trávit hodiny u rozpálené trouby, máme pro vás skvělou zprávu. Ty nejlepší jahodové dobroty se dají vykouzlit doslova za pár minut.

Jahodový pohár s anglickým krémem | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Kdy jsou nejlepší jahody

Nejlepší a nejsladší jahody jsou ty lokální, sklízené v plné sezóně, která v našich podmínkách trvá od konce května do července. Jahody utržené přímo ze záhonu dozrávají na slunci, nikoli v kamionech, mají plnou chuť a maximum vitamínů.

Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?

Jaké jsou nejchutnější jahody

Chuť je sice subjektivní, ale mezi pěstiteli a gurmány dlouhodobě vedou tyto odrůdy:

  • Korona: Velmi sladká, aromatická a šťavnatá odrůda, která je považována za jednu z nejchutnějších vůbec.
  • Karmen: Česká tradiční odrůda s temně červenými plody, které mají specifickou, silně kořenitou a sladkou chuť připomínající lesní jahody.
  • Senga Sengana: Klasika s menšími, ale chuťově velmi výraznými a navinule sladkými plody. Je naprosto nepřekonatelná do džemů a dezertů, protože skvěle drží aroma.

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Jogurtové palačinky s jahodami.

Jahodové recepty Snídaně

Rána s vůní čerstvého ovoce jsou hned o něco snesitelnější. Jahody dokážou proměnit i obyčejnou ranní rutinu ve slavnostní rituál. Ať už dáváte přednost teplým lívancům, nebo rychlé kaši, s jahodami nastartujete den plní energie a skvělé nálady.

Melounová limonáda s jahodami

Jahodové recepty Nápoje

Když teploměr stoupá vzhůru, není nic lepšího než ledové osvěžení. Jahody jsou pro letní drinky jako stvořené – dodají jim nádhernou barvu, přirozenou sladkost a neodolatelnou vůni. Od zdravých ranních smoothies až po večerní koktejly pro zahradní party, tyhle tekuté dobroty vás dostanou.

Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy

Jahodové recepty Saláty

Kombinace ovoce a slaných ingrediencí je v gastronomii velkým hitem a jahody v tomto směru doslova excelují. Jejich sladkokyselá chuť geniálně ladí s čerstvou zeleninou, výraznými sýry a ořechy. Pokud hledáte lehký letní oběd nebo netradiční přílohu ke grilování, jste na správném místě.

Zapékané jahody s tvarohovým pudinkem

Jahodové recepty Pečené dezerty

Klasika, která nikdy neomrzí. Vůně těsta a pečených jahod dokáže okamžitě navodit atmosféru nedělního odpoledne u babičky. Teplo z trouby navíc zintenzivní chuť ovoce a vytvoří dokonalý kontrast k nadýchanému piškotu, křehkému koláči nebo poctivé bublanině.

Jahodový pohár se šlehačkou

Jahodové recepty Nepečené dezerty

Když je venku horko, na zapínání trouby nemá nikdo ani pomyšlení. Naštěstí ty nejkrásnější a nejvíc osvěžující jahodové speciality vznikají za studena. Během pár minut a s minimem úsilí vykouzlíte elegantní skleničky nebo lehké dorty, které zachovají jahodám jejich stoprocentní čerstvost.

Panna cotta s jahodovou omáčkou

Panna cotta s jahodovou omáčkou

Recept

Lehké

30 min
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