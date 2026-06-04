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Kdy jsou nejlepší jahody
Nejlepší a nejsladší jahody jsou ty lokální, sklízené v plné sezóně, která v našich podmínkách trvá od konce května do července. Jahody utržené přímo ze záhonu dozrávají na slunci, nikoli v kamionech, mají plnou chuť a maximum vitamínů.
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Chuť dětství a prázdnin: Jak zpracovat jahody na maximum a jaké vybrat nejlepší odrůdy?
Jaké jsou nejchutnější jahody
Chuť je sice subjektivní, ale mezi pěstiteli a gurmány dlouhodobě vedou tyto odrůdy:
- Korona: Velmi sladká, aromatická a šťavnatá odrůda, která je považována za jednu z nejchutnějších vůbec.
- Karmen: Česká tradiční odrůda s temně červenými plody, které mají specifickou, silně kořenitou a sladkou chuť připomínající lesní jahody.
- Senga Sengana: Klasika s menšími, ale chuťově velmi výraznými a navinule sladkými plody. Je naprosto nepřekonatelná do džemů a dezertů, protože skvěle drží aroma.
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Jahodové recepty Snídaně
Rána s vůní čerstvého ovoce jsou hned o něco snesitelnější. Jahody dokážou proměnit i obyčejnou ranní rutinu ve slavnostní rituál. Ať už dáváte přednost teplým lívancům, nebo rychlé kaši, s jahodami nastartujete den plní energie a skvělé nálady.
- Domácí müsli s jahodami a rybízem
- Jogurtové palačinky s jahodami
- Jahodový tvaroh s kokosovou čokoládou
Jahodové recepty Nápoje
Když teploměr stoupá vzhůru, není nic lepšího než ledové osvěžení. Jahody jsou pro letní drinky jako stvořené – dodají jim nádhernou barvu, přirozenou sladkost a neodolatelnou vůni. Od zdravých ranních smoothies až po večerní koktejly pro zahradní party, tyhle tekuté dobroty vás dostanou.
Jahodové recepty Saláty
Kombinace ovoce a slaných ingrediencí je v gastronomii velkým hitem a jahody v tomto směru doslova excelují. Jejich sladkokyselá chuť geniálně ladí s čerstvou zeleninou, výraznými sýry a ořechy. Pokud hledáte lehký letní oběd nebo netradiční přílohu ke grilování, jste na správném místě.
- Jahodový salát s meduňkou a medem
- Okurkovo-jahodový salát
- Jahodovo-grepový salát s kozím sýrem a ořechy
Jahodové recepty Pečené dezerty
Klasika, která nikdy neomrzí. Vůně těsta a pečených jahod dokáže okamžitě navodit atmosféru nedělního odpoledne u babičky. Teplo z trouby navíc zintenzivní chuť ovoce a vytvoří dokonalý kontrast k nadýchanému piškotu, křehkému koláči nebo poctivé bublanině.
- Zapékané jahody s tvarohovým pudinkem a mandlemi
- Jahodové taštičky
- Gratinované jahody s tvarohovým pudinkem
Jahodové recepty Nepečené dezerty
Když je venku horko, na zapínání trouby nemá nikdo ani pomyšlení. Naštěstí ty nejkrásnější a nejvíc osvěžující jahodové speciality vznikají za studena. Během pár minut a s minimem úsilí vykouzlíte elegantní skleničky nebo lehké dorty, které zachovají jahodám jejich stoprocentní čerstvost.
- Jahodový pohár se šlehačkou
- Luxusní jahodové duo se želé a šlehačkovými pusinkami
- Jahodová studená ovocná polévka