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Máte alergii na latex? Kromě rukavic a kondomů vás může podráždit i kiwi

Petra Kašparová
  4:00
Někdy na kráse opravdu nezáleží. Kdyby kiwi mohlo mluvit, určitě by vám to vysvětlilo. Tento chlupatý zázrak za pár korun dokáže posílit imunitu a podpořit tělo v boji proti nachlazení. Kiwi sice není žádný krasavec, zato je to skutečná pokladnice vitaminu C a navíc skvěle chutná.

Kiwi je plné vitamínu C. Je tak ideálním pomocníkem v boji s nachlazením a virózou. | foto: Canva

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Kiwi jako přirozená podpora imunity

Kiwi, malé oválné ovoce s hnědou chlupatou slupkou a šťavnatou zelenou dužinou, působí na první pohled nenápadně. Patří ale mezi ovoce s mimořádně vysokým obsahem vitaminu C. Ten je důležitý pro správnou funkci imunitního systému, pomáhá chránit buňky před oxidačním stresem a podílí se také na tvorbě kolagenu.

Obsahuje také vlákninu, draslík, vitamin E, folát a různé antioxidanty. Tahle vitaminová bomba sama o sobě nezabrání každému nachlazení. Při pravidelné konzumaci může ale přispět k podpoře přirozené obranyschopnosti organismu.

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Kiwi je plné vitamínů, vlákniny a navíc je výborné.

Co se stane, když budu jíst každý den kiwi

Pravidelnou konzumací kiwi podpoříte příjem vitaminu C, antioxidantů a vlákniny. To může mít pozitivní vliv na imunitu, trávení i celkovou vitalitu.

Dohledala jsem, že některé studie se zabývaly tím, zda pravidelná konzumace kiwi může pomoci při příznacích infekcí horních cest dýchacích. Tedy ne preventivně, ale vyloženě jako podpora při léčbě. U zlatého kiwi se pak například zkoumal vliv na závažnost a délku některých příznaků nachlazení. Výsledky naznačují možný přínos, zejména u lidí se zvýšenou potřebou vitaminu C.

Pravidelná konzumace kiwi může podle vědců také prospět trávení. Vláknina podporuje pravidelné vyprazdňování a kiwi navíc obsahuje enzym aktinidin, který se spojuje s lepším trávením bílkovin.

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Kiwi obsahuje velké množství vitamínu C.

Jak moc je zdravé kiwi

Kiwi je zdravé hlavně díky tomu, že v malé porci nabízí vysokou koncentraci živin. Jedno až dvě kiwi denně mohou významně přispět k doporučené denní dávce vitaminu C. Podle dostupných nutričních údajů je kiwi bohaté také na vlákninu, která prospívá trávení a pomáhá udržovat zdravý střevní mikrobiom. A právě střeva hrají v imunitě důležitou roli.

Kiwi se tak hodí pro každého, kdo chce jídelníček obohatit o ovoce, které má nízký obsah tuku, příjemnou, ne příliš sladkou, chuť a zároveň vysokou nutriční hodnotu.

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Zlaté kiwi je sladší a bývá méně „chlupaté“. Rozhodně ho neloupejte, přišly byste o vlákninu.

Kdy je nejlepší jíst kiwi

Kiwi můžete totiž jíst prakticky kdykoliv během dne. Může být součástí snídaně, svačiny, smoothie, ovocného salátu nebo lehkého dezertu.

Pokud řešíte trávení, zařaďte kiwi do svého jídelníčku pravidelně, ideálně ve stejnou denní dobu. Lidem s citlivým žaludkem nemusí vyhovovat nalačno, protože je kyselejší. V takovém případě je lepší dát si ho po jídle nebo v kombinaci s jogurtem, tvarohem či ovesnými vločkami.

Proč jíst kiwi před spaním

Kiwi se často zmiňuje také v souvislosti se spánkem. Důvodem je obsah antioxidantů a látek, které mohou souviset s regulací spánku. I tím se zabývali vědci.

Menší studie ukázaly, že konzumace kiwi přibližně hodinu před spaním může u některých lidí zlepšit usínání, délku spánku nebo jeho efektivitu. Výsledky jsou zajímavé, ale je potřeba to celé brát spíše jako podpůrnou možnost, dát si před spaním kiwi, ne jako univerzální návod pro každého.

Pokud vás večer honí mlsná, může být kiwi lepší volbou než sušenky nebo sladkosti. Je lehké, šťavnaté a dodá tělu vlákninu i mikronutrienty.

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Může se jíst kiwi i se slupkou

Ano! Kiwi se dá jíst i se slupkou, pokud ho důkladně omyjete. Slupka obsahuje vlákninu a další prospěšné látky. Ne každému ale vyhovuje její chlupatá textura, proto je úplně v pořádku kiwi oloupat nebo rozkrojit a vyjíst lžičkou. Záleží skutečně jen na vás.

Jaký je rozdíl mezi zeleným a zlatým (žlutým) kiwi

  • Zelené kiwi má typickou kyselejší chuť, výraznější zrníčka a svěží aroma.
  • Zlaté kiwi bývá sladší, jemnější a často obsahuje ještě více vitaminu C.

Kdy nejíst kiwi

Kiwi je pro většinu lidí bezpečné, ale u citlivých jedinců může vyvolat alergickou reakci, zejména u osob citlivých na latex nebo některé druhy ovoce. Opatrní by měli být také lidé, kterým kyselé ovoce zhoršuje reflux nebo dráždí žaludek. Pokud po kiwi cítíte pálení v ústech, svědění, otok nebo zažívací potíže, je lepší ho vynechat a poradit se s lékařem.

Latexo-ovocný syndrom

Zarazila vás zmínka o latexu? Není to překlep! Tím „latexem“ se myslí přírodní latex, tedy materiál získávaný ze šťávy kaučukovníku (nejčastěji používaný například u rukavic, kondomů nebo balónků). U některých lidí, kteří mají alergii na latex, může dojít k tzv. cross‑reaktivitě. Jejich imunitní systém reaguje i na některé proteiny v ovoci, například právě v kiwi, nebo banánech, avokádu či kaštanech.

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Kiwi můžete jíst kdykoliv během dne, třeba k svačině ve smoothie.

Jak zařadit kiwi do jídelníčku

Kiwi můžete jíst samotné, přidat ho do ovocného salátu, jogurtu, kaše nebo smoothie. Dobře funguje v kombinaci s banánem, jablkem, jahodami, tvarohem nebo kefírem. Díky kyselkavé chuti dokáže oživit i jednoduchou snídani.

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Témata: Kiwi

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