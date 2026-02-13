Víkednové pečení se SweetBurg: Recepty na masopustní koblihy a koblížky

Obsah
Masopust mám ráda právě proto, že dává sladkému a tučnému jídlu konkrétní místo v kalendáři. Ne proto, že bych si je jindy nedopřála, ale proto, že v tomto období má všechno své oficiální „ano“. Koblihy, jitrnice nebo prejt nejsou náhodné rozmary, ale součást tradice. A i když masopust doma neslavíme podle přesného scénáře, jednu jeho část dodržuji spolehlivě – a to právě jídlo.
V tomto díle jsem chtěla, aby si na své přišli jak ti, kteří si rádi s těstem hrají, tak i ti, kteří chtějí mít smaženou dobrotu rychle a bez stresu. Pro ty první mám recept na klasické koblihy plněné vanilkovým pudinkem. Je jemnější a méně sladký než marmeláda, takže krásně vyváží celý moučník a koblihy nepůsobí těžce. A pak jsou tu malé koblížky, spolehlivé a hotové klidně do patnácti minut.
Recept Koblihy plněné pudinkem podle Petry Burgrové
Na těsto:
- 500 g hladké mouky
- 40 g cukru krupice
- špetka soli
- 375 ml mléka
- 30 g droždí
- 4 žloutky
- 40 g másla
- 2 polévkové lžíce rumu
- 1 l oleje na smažení
Na náplň:
- 1 sáček vanilkového pudinku
- 500 ml mléka
- 2 lžíce cukru krupice
Na obalení:
- 150 g cukru krupice
- 2 lžíce prachu lyofilizovaných jahod
- čerstvé jahody na ozdobení
- Nejprve připravíme těsto na koblihy. Do vlahého mléka nadrobíme droždí, zasypeme ho lžící cukru a necháme vzejít. V míse smícháme mouku, cukr a sůl, přidáme kvásek, rozpuštěné máslo, žloutky a rum a vše pečlivě propracujeme do hladkého těsta. Těsto necháme kynout přibližně 1–2 hodiny.
- Vykynuté těsto rozválíme na pomoučeném válu na asi 1 cm vysoký plát a poté z něj vykrajujeme skleničkou koblihy. Takto vykrojené koblihy necháme ještě 20 minut dokynout. Nakonec je smažíme v rozpáleném oleji z obou stran dozlatova. Ještě vlahé je obalíme ve směsi cukru a jahodového prachu.
- Nyní uvaříme pudink podle návodu a necháme ho vychladnout. Poté ho přendáme do cukrářského sáčku a naplníme jím každou koblihu. Nakonec je dozdobíme čtvrtinou jahody.
Rozpis na: 6 porcí
Doba přípravy asi: 45 minut, bez doby kynutí
Recept Koblížky podle Petry Burgrové
- 150g bílého jogurtu
- 150g hladké mouky
- 6 g kypřícího prášku do pečiva
- 2 lžíce rumu
- 2 vejce
Na obalení:
- 1 lžičku skořice
- 150g cukru krupice
- Všechny ingredience na těsto promícháme a necháme chvilku odpočinout.
- Mezitím si rozpálíme v kastrolu olej, do kterého poté lžící dáváme „nočky“, které se v oleji samy vytvarují. Smažíme dozlatova a každý necháme okapat na ubrousku.
- Ještě vlahé obalujeme ve směsi cukru. Podáváme s marmeládou nebo jen tak.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 20 minut
Na co si dát pozor?
U poctivých koblih si dejte pozor na těsto. Musí mít čas. Čas na vykynutí i na odpočinek po vykrojení. Právě to rozhoduje o tom, jestli budou po usmažení lehké a nadýchané, nebo hutné. Vyplatí se také nešetřit na kvalitních surovinách, u tak jednoduchého moučníku je to poznat víc než kde jinde.
U rychlých koblížků, ale vlastně i u těch klasických, je klíčové hlídat smažení. Olej by měl být dostatečně rozpálený, aby se těsto hned zatáhlo a nenasáklo zbytečně tukem, ale ne tak horký, aby se koblížky spálily dřív, než se uvnitř propečou. Pokud nemáte kuchyňský teploměr, stačí malý test – kousek těsta by měl po vhození do oleje hned začít jemně bublat a vyplavat na hladinu, ale neměl by hned tmavnout.
A i když masopust doma slavím hlavně skrze jídlo, jak už jsem psala, každý rok si říkám, že bych ho jednou chtěla zažít opravdu se vším všudy. Masky, průvody, hudba, smích, pochovávání basy a stoly plné jídla, kolem kterých se lidé scházejí, ne proto, že musí, ale proto, že chtějí. Zatím se mi to ještě nepovedlo, ale možná právě proto mi ty koblihy chutnají každý rok o něco víc. Jsou takovým malým, voňavým kouskem té atmosféry, kterou bych jednou chtěla poznat na vlastní kůži.
