Máslo vs. olivový olej: Co je lepší při hubnutí a co pro zdravé srdce?

Máslo i olivový olej mají své místo v kuchyni
Máslo a olivový olej vypadají jako soupeři, ve skutečnosti ale každý funguje trochu jinak. Máslo dodává jídlům výraznou chuť, hodí se do pečení, omáček nebo na dokončení některých pokrmů. Olivový olej zase patří mezi základní suroviny středomořské kuchyně a využívá se do salátů, marinád i při tepelné úpravě.
Rozdíl mezi nimi není jen v chuti. Zatímco máslo obsahuje převážně nasycené mastné kyseliny, olivový olej je bohatý hlavně na mononenasycené mastné kyseliny. Právě proto odborné studie doporučují častěji nahrazovat část nasycených tuků nenasycenými. Ty mohou pomoci udržovat nižší hladinu takzvaného špatného cholesterolu, který souvisí s rizikem onemocnění srdce a cév.
Máslo a olivový olej: Co ukazují čísla
Na první pohled možná překvapí, že olivový olej není kaloricky lehčí varianta. Důvod je jednoduchý, olivový olej tvoří téměř čistý tuk, zatímco máslo obsahuje také vodu a další mléčné složky.
|Máslo a olivový olej ve 100 g
|Máslo
|Olivový olej
|Energie
|cca 753 kcal
|cca 884 kcal
|Tuky
|cca 83 g
|cca 100 g
|Nasycené tuky
|cca 51 g
|cca 14 g
|Bílkoviny
|cca 0,6 g
|0 g
|Sacharidy
|cca 0,8 g
|0 g
Co má méně kalorií
Tady přichází první překvapení. Pokud porovnáme stejné množství, máslo má méně kalorií než olivový olej. Důvodem není to, že by máslo bylo dietnější, ale skutečnost, že část jeho hmotnosti tvoří voda a mléčné složky.
V běžné kuchyni ale tento rozdíl často není rozhodující. Rozdíl mezi lžičkou másla a lžičkou oleje je poměrně malý. Mnohem důležitější je množství, které při vaření použijeme.
Proč olivový olej vychází lépe pro srdce
Pokud se zaměříme na zdraví srdce, situace se otočí.
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Máslo obsahuje vysoké množství nasycených mastných kyselin. Při jejich nadměrné konzumaci může docházet ke zvyšování hladiny takzvaného špatného cholesterolu, který souvisí s vyšším rizikem onemocnění srdce a cév. Přímé srovnání másla a olivového oleje navíc ukázalo, že při jídelníčku založeném na másle došlo u účastníků k výraznějšímu zvýšení celkového cholesterolu než při používání olivového oleje.
Olivový olej naopak obsahuje především nenasycené mastné kyseliny, které jsou z hlediska zdraví srdce považovány za příznivější. Obsahuje také další přírodní látky, které pomáhají chránit buňky před poškozením.
Co je lepší při hubnutí
Pokud řešíte hubnutí, odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.
Máslo má sice méně kalorií na 100 gramů, ale ani jedna z těchto surovin není dietní. Obě jsou téměř čistým zdrojem tuku a mají vysokou energetickou hodnotu. Při hubnutí proto není rozhodující, jestli použijete máslo, nebo olivový olej. Mnohem důležitější je množství a celkový jídelníček.
Malé množství olivového oleje v salátu nebo při vaření může být součástí vyváženého redukčního jídelníčku stejně jako občasné použití másla při pečení nebo přípravě oblíbeného jídla.
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Dá se na olivovém oleji smažit?
Jedním z rozšířených mýtů je, že olivový olej do pánve nepatří. Ve skutečnosti to není tak jednoduché.
Extra panenský olivový olej obsahuje vedle tuku také řadu přírodních ochranných látek a díky vysokému podílu mononenasycených mastných kyselin je při běžné domácí tepelné úpravě odolnější, než se často tvrdí. Neznamená to ale, že je vhodné ho dlouho přepalovat nebo používat při extrémně vysokých teplotách.
Při zahřívání se část aromatických a prospěšných látek postupně ztrácí, takže největší smysl má kvalitní extra panenský olivový olej používat tam, kde vynikne jeho chuť, například do salátů, na pečenou zeleninu nebo k dokončení hotového jídla. Na běžné krátké restování zeleniny nebo šetrné smažení ho ale používat lze.
Nejdůležitější pravidlo zůstává stejné jako u všech tuků, olej nepřepalovat. Jakmile začne kouřit, mění se jeho složení a vznikají nežádoucí látky.
Máslo, nebo olivový olej? Záleží, co připravujete
Máslo a olivový olej nemusí v kuchyni soupeřit. Každý se hodí pro něco jiného a často rozhoduje hlavně chuť, způsob přípravy i to, jaký výsledek od jídla očekáváte.
|Pokud připravujete…
|Vhodnější volba
|salát
|extra panenský olivový olej
|zeleninu
|olivový olej
|ryby
|olivový olej
|pečení cukroví
|máslo
|omáčku s jemnou chutí
|máslo
|dokončení hotového jídla
|podle chuti obojí
Jak využít máslo a olivový olej v kuchyni
Máslo a olivový olej se nedají jednoduše zaměnit ve všech receptech. Každý má jinou chuť i vlastnosti a právě podle toho se hodí k různým způsobům přípravy.
Olivový olej zvýrazní čerstvé chutě
Extra panenský olivový olej vynikne hlavně tam, kde zůstane zachovaná jeho chuť. Proto se hodí nejen do salátů, ale také na závěr přípravy, kdy jím můžete zakápnout hotovou polévku, grilovanou zeleninu nebo těstoviny.
Dobře funguje také s potravinami, které mají výraznou vlastní chuť, například s rajčaty, česnekem, bylinkami, rybami nebo luštěninami. Právě proto je jedním ze základů středomořské kuchyně.
Inspirujte se recepty, kde olivový olej hraje hlavní roli:
- Domácí pesto z pečených rajčat
- Pravý řecký salát se sýrem feta a olivovým olejem
- Klasické gazpacho s olivovým olejem
- Tradiční italská focaccia s rozmarýnem
Máslo dodá chuť a krémovost
Máslo má oproti oleji jinou přednost. Dokáže zjemnit jídlo, dodat mu plnější chuť a je nenahraditelné tam, kde záleží na struktuře těsta. Právě tuk z másla pomáhá vytvořit křehké cukroví, koláče nebo jemné pečivo.
Využijete ho také při dokončování omáček nebo tradičních českých jídel, kde malé množství másla dokáže výrazně změnit výslednou chuť.
Recepty, ve kterých máslo ukazuje své přednosti:
- Bylinkové máslo s olivami a česnekem
- Máslové sušenky s čokoládou
- Křehký jablečný koláč
- Svíčková s máslovými noky
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Tak co tedy vybrat?
Pokud řešíte pouze kalorie, může vás překvapit, že máslo má při stejném množství méně energie než olivový olej. To ale neznamená, že je při hubnutí automaticky lepší volbou.
Z pohledu zdraví srdce má navrch olivový olej díky vyššímu podílu nenasycených tuků a nižšímu obsahu nasycených mastných kyselin.
Nejde tedy o souboj, ve kterém by jedna surovina musela úplně zvítězit. Máslo patří do kuchyně kvůli chuti, olivový olej zase díky svému složení. Rozhodující je hlavně množství a celkový jídelníček.
„Veřejná debata bývá zbytečně černobílá. Není to souboj dobrého a špatného. Olivový olej je výbornou volbou pro každodenní použití díky vysokému obsahu mononenasycených mastných kyselin a jeho role ve středomořském způsobu stravování je velmi dobře podložena. Máslo má své místo také, zejména z hlediska chuti a kulinářského využití. Mnohem důležitější než démonizovat jednu surovinu je dívat se na celkovou skladbu jídelníčku,“ uvedla nutriční terapeutka Markéta Gajdošová pro magazín Apetit
Recept Pečený pstruh se zeleninou
- 800 g pstruhů
- 400 g menších brambor
- 100 g karotky
- 100 g červené papriky
- 200 g cukety
- 40 g másla
- 6 lžic olivového oleje
- sůl podle chuti
- mletý pepř podle chuti
- 6 snítek petrželky
- Brambory omyjeme a v osolené vodě vaříme přibližně 25 minut doměkka. Poté je slijeme a necháme stranou v teple.
- Zeleninu omyjeme. Karotku oloupeme, papriku zbavíme jádřince a společně s cuketou nakrájíme na menší kousky.
- Pstruhy osolíme a opepříme. Dovnitř každé ryby vložíme plátek másla. Do pekáče rozložíme zeleninu a uvařené brambory, osolíme a opepříme.
- Přidáme pstruhy, pokapeme olivovým olejem a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C přibližně 20 minut.
- Hotového pstruha posypeme natrhanou petrželkou a podáváme se zeleninou a bramborami.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 55 minut