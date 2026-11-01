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Máslo vs. Hera: Co je lepší do vánočního cukroví a kdy skutečně ušetříte?

Natálie Brabcová
  4:30

Máslo, nebo Hera? Při pečení vánočního cukroví nerozhoduje jen cena. Oba tuky se liší složením a mohou ovlivnit výslednou chuť i konzistenci cukroví. | foto: Profimedia.cz

Máslo, nebo Hera? Před vánočním pečením řeší tuhle otázku nejedna domácnost. Rostlinný tuk bývá považován za levnější náhradu másla, při pohledu na aktuální ceny ale může přijít překvapení. Obě suroviny se navíc liší složením, chutí i tím, jak se chovají v těstě. Kde můžete ušetřit, aniž by cukroví výrazně utrpělo, a kdy je lepší zůstat u másla?

Obsah

Máslo a Hera vypadají podobně, stejné ale nejsou

Vánoční pečení dokáže pořádně provětrat peněženku. Zvlášť pokud připravujete několik druhů cukroví a na nákupním seznamu se opakovaně objevuje máslo. Právě proto řada lidí přemýšlí, jestli ho alespoň v některých receptech nenahradit Herou. Rozdíl však není pouze v ceně. Obě suroviny mají jiné složení, a to může ovlivnit i výsledek pečení.

  • Máslo se vyrábí ze smetany a podle evropských pravidel musí obsahovat nejméně 80 a méně než 90 procent mléčného tuku. Běžná másla prodávaná v českých obchodech mají zpravidla 82 procent tuku. Kromě něj obsahují také vodu a malé množství dalších mléčných složek. Právě ty přispívají k typické máslové vůni a chuti.
  • Hera Classic je naproti tomu rostlinný tuk určený na pečení a vaření. Jeho základem je palmový tuk doplněný řepkovým a slunečnicovým olejem. Obsahuje také vodu, emulgátory, malé množství soli, přírodní aroma a přidané vitaminy A a D. Aktuálně prodávaná varianta Hera Classic má podle etikety 70 procent tuku.

Pilos Máslo 82 %

Hera Classic

Máslo vs. Hera: Co ukazují výživové hodnoty

Při vánočním pečení nás většinou zajímá především chuť a cena, máslo a Hera se ale výrazně liší také svým složením.

Srovnání másla a Hery na 100 gramů
Výživové hodnotyMáslo Tesco 82 %Hera Classic
Energie745 kcal619 kcal
Tuky82 g70 g
Z toho nasycené mastné kyseliny57 g33 g
Sacharidy1 gméně než 0,5 g
Bílkoviny0,7 g0 g
Sůl0 g0,2 g

Rozdíl v energetické hodnotě je poměrně výrazný. Zatímco 100 gramů másla obsahuje přibližně 745 kilokalorií, stejné množství Hery má kolem 619 kilokalorií. Hera tedy dodává asi o 126 kilokalorií méně. Důvodem je především nižší podíl tuku, nikoliv nějaká zvláštní dietní vlastnost.

Kdy začít péct vánoční cukroví? Kalendář, aby nic nezvláčnělo ani neztvrdlo

Pro vánoční cukroví je ale důležitější ještě jeden údaj. Máslo obsahuje 82 procent tuku, zatímco Hera 70 procent. Pokud recept vyžaduje 200 gramů másla a vy použijete stejné množství Hery, dostane se do těsta přibližně o 24 gramů tuku méně. A právě to může mít vliv na jeho konzistenci, křehkost i výslednou strukturu cukroví.

Věděli jste, že?

Hera není podle přesného potravinářského označení margarín?

V běžné řeči se rostlinným tukům často říká margaríny. Podle evropských pravidel ale musí výrobek označený jako margarín obsahovat nejméně 80 a méně než 90 procent tuku. Hera Classic se 70 procenty tuku proto spadá do kategorie rostlinných roztíratelných tuků.

Je Hera skutečně levnější než máslo?

Hera bývá považována za levnější náhradu másla, se kterou se dá při vánočním pečení ušetřit. Jenže ne vždy to platí. Hodně záleží na tom, kde nakupujete a zda zrovna probíhá slevová akce. Rozdíly v cenách totiž mohou být překvapivě velké.

Například podle akčního letáku Albertu platného od 29. října do 3. listopadu 2026 stojí 500gramové balení Hery 34,90 Kč, zatímco 250 gramů másla Česká chuť vyjde na 27,90 Kč. Pokud ceny přepočítáme na stejné množství, za 200 gramů Hery zaplatíme necelých 14 korun, zatímco za máslo více než 22 korun.

Výhodněji mohou Heru pořídit zákazníci Billy. Od 29. října do 3. listopadu nabízí řetězec 250gramové balení Hery Classic za pouhých 9,90 Kč. Akce má ale podmínku, protože za tuto cenu je nutné koupit alespoň tři kusy. Zákazník tak za 750 gramů Hery zaplatí 29,70 Kč, což při přepočtu na 200 gramů představuje necelých osm korun.

Tip, jak ušetřit při vánočním pečení

Pokud narazíte na máslo ve výhodné akci, nemusíte s nákupem čekat až do prosince. Máslo lze zamrazit a později použít na pečení. Nejlepší je ponechat ho v původním obalu a ještě vložit do dobře uzavíratelného mrazicího sáčku, aby nepřebíralo pachy z ostatních potravin. Před použitím ho nechte postupně rozmrazit v lednici.

Linecké dvoubarevné

Které cukroví bude chutnější? Máslo má jednu zásadní výhodu

U některých druhů vánočního cukroví hraje použitý tuk mnohem větší roli, než by se mohlo zdát. Typickým příkladem je linecké nebo vanilkové rohlíčky, jejichž chuť stojí na poměrně jednoduché kombinaci surovin. Právě tady může mít máslo výhodu. Díky mléčnému tuku a dalším mléčným složkám dodává pečivu charakteristickou vůni a plnější chuť. Hera sice obsahuje přírodní aroma, chuť upečeného cukroví ale nemusí být stejná.

Máslo, nebo Hera? Který tuk vybrat podle druhu cukroví
Druh cukrovíCo zvolit a proč
Linecké cukrovíSpíše máslo, pokud chcete výraznou máslovou chuť. Heru lze použít v receptech, které s ní počítají.
Vanilkové rohlíčkySpíše máslo. Jeho charakteristická chuť u jemného cukroví dobře vynikne.
Pracny a ořechové cukrovíLze vyzkoušet obojí. Výslednou chuť výrazně ovlivňují také ořechy, kakao a koření.
Vánoční perníčkyObojí podle receptu. Hera se v perníčcích běžně používá, sama o sobě ale nezaručí jejich měkkost.
Kakaové a kořeněné sušenkyMožné jsou obě varianty. Výrazné přísady mohou rozdíl v chuti tuku částečně překrýt.
Máslové krémy a náplněPro typickou máslovou chuť zvolte máslo. Použít lze i Heru, počítejte ale s možným rozdílem v chuti a konzistenci.

Můžete nahradit máslo Herou v poměru 1 : 1?

V receptu na vánoční cukroví máte uvedeno 200 gramů másla, ale doma máte jen Heru. Můžete jednoduše použít stejné množství? U některých receptů taková záměna funguje, nelze se na ni ale spoléhat vždy.

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Pokud přesto chcete rostlinný tuk vyzkoušet ve svém oblíbeném máslovém receptu, nemusíte hned riskovat celou várku cukroví. Stačí dodržet několik jednoduchých pravidel.

Jak postupovat, když chcete místo másla použít Heru:

  • Začněte menší dávkou. Pokud Heru používáte v daném receptu poprvé, upečte nejprve několik zkušebních kousků. Zjistíte, zda dobře drží tvar a jestli vám výsledek vyhovuje.
  • Nezapomeňte na chlazení. Pokud je těsto příliš měkké nebo lepivé, zkuste ho před válením a vykrajováním uložit na 30 až 60 minut do lednice. Zpevní se a může se s ním lépe pracovat.
  • Nepřidávejte hned další mouku. Lepivé těsto nemusíte okamžitě zachraňovat moukou. Nejprve ho zkuste vychladit. Příliš mnoho mouky totiž může způsobit, že bude cukroví po upečení suché nebo tuhé.
  • Používejte vychladlý plech. Pokud vykrojené cukroví položíte na ještě horký plech z předchozí dávky, tuk začne předčasně měknout a těsto se může více roztékat.

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Je Hera zdravější než máslo? Rostlinný tuk nemusí být automaticky lepší

Z pohledu výživy má Hera oproti máslu jednu výhodu. Obsahuje méně nasycených mastných kyselin, jejichž nadměrný příjem může zvyšovat hladinu takzvaného špatného LDL cholesterolu v krvi. To ale neznamená, že je Hera automaticky zdravou potravinou. I ona obsahuje poměrně vysoké množství nasycených tuků, a samotné označení rostlinný proto ještě není zárukou zdravějšího složení.

Vánoční cukroví s máslem i Herou

Světová zdravotnická organizace doporučuje omezovat příjem nasycených tuků a nahrazovat je především nenasycenými, které najdeme například v olivovém nebo řepkovém oleji, ořeších a semínkách. Pro zdraví srdce je totiž důležité hlavně to, jaké tuky přijímáme dlouhodobě, nikoliv pouze to, zda při vánočním pečení použijeme máslo, nebo Heru.

Jak se tedy rozhodovat při nákupu? Pokud chcete omezit nasycené tuky, podívejte se na výživovou tabulku a porovnejte údaj z toho nasycené mastné kyseliny na 100 gramů výrobku. Právě ten vám napoví více než samotné označení rostlinný tuk. Jednotlivé výrobky totiž mohou mít výrazně odlišné složení.

Máslo, nebo Hera? Záleží, co od cukroví očekáváte

Jednoznačného vítěze určit nejde. Pokud vám záleží především na tradiční máslové chuti, vyplatí se sáhnout po másle. Hera zase nabízí rostlinnou alternativu s nižším obsahem nasycených tuků a při výhodném nákupu může pomoci snížit náklady na pečení. Důležité je ale myslet i na konkrétní recept, protože oba tuky se při přípravě cukroví nemusí chovat stejně.

Máslo, nebo Hera? Kdy se vyplatí sáhnout po kterém tuku
Pokud chcete…Sáhněte spíše po…
Výraznou máslovou chuťMásle
Zachovat výsledek osvědčeného máslového receptuMásle
Méně kalorií na 100 g výrobkuHeře Classic
Méně nasycených mastných kyselinHeře Classic z uvedeného srovnání
Rostlinnou variantu bez mléčných složekSoučasné Heře Classic, po kontrole etikety
Co nejvíce ušetřitVýrobku s výhodnější aktuální cenou
Kombinovat máslovou chuť a rostlinný tukReceptu, který přímo počítá s máslem i Herou

Linecké kytičky

Recept Tradiční linecké cukroví s rybízovým džemem

  • 300 g celozrnné hladké pšeničné mouky
  • 100 g moučkového cukru
  • 200 g másla nakrájeného na kostky
  • 2 žloutky
  • 1 špetka najemno nastrouhané citronové kůry
  • rybízový džem na slepování
  1. Do mísy prosejeme mouku s moučkovým cukrem. Přidáme nakrájené máslo, žloutky a citronovou kůru. Ze všech surovin vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do potravinářské fólie a necháme 60 minut odpočívat v lednici.
  2. Vychlazené těsto rozválíme na lehce pomoučeném vále na plát silný přibližně čtyři milimetry. Vykrajujeme oblíbené tvary a do poloviny z nich menším vykrajovátkem vytvoříme otvor.
  3. Cukroví rozložíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě předehřáté na 160 °C přibližně 10 až 15 minut, dokud lehce nezezlátne.
  4. Upečené cukroví necháme úplně vychladnout. Plné tvary potřeme rybízovým džemem a přiklopíme odpovídajícími kousky s vykrojeným středem.

Počet porcí: 40
Doba přípravy: 60 minut bez odležení těsta

Základní linecké těsto

Základní linecké těsto

Recept

Lehké

50 min
Linecké cukroví

Variace na linecké cukroví – Kakaové hvězdičky a ořechové tvary s čokoládovým krémem

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Střední

80 min
Vstoupit do diskuse

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