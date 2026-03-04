Obsah
Proč se dělají pigmentové skvrny
Hnědé skvrny na rukou či obličeji nemusí být jen němým svědkem přibývajících let nebo vzpomínkou na dovolenou u moře. Často jsou spíše signálem, že na stav pleti působí víc faktorů, než si uvědomujeme. Zatímco v drogeriích hledáme zázračné bělicí krémy, významnou roli může hrát i to, co pravidelně jíme.
Pigmentové skvrny vznikají v důsledku složitých biologických procesů, na nichž se podílí mimo jiné UV záření, hormonální vlivy, genetika i oxidační stres. Strava bohatá na prozánětlivé složky může tyto mechanismy nepřímo podporovat. Pokud chcete pleti pomoci, vyplatí se podívat nejen do kosmetické taštičky, ale i do vlastního jídelníčku.
Jak poznat pigmentové skvrny
Poznáte je podle toho, že jde o ostře ohraničené plochy na kůži.
- Barva: Pohybuje se od světle hnědé přes odstín „bílé kávy“ až po tmavě šedou či černou.
- Tvar: Obvykle jsou ploché, oválné nebo nepravidelné (připomínají mapy).
- Místo: Nejčastěji se objevují na partiích vystavených slunci — tedy na hřbetech rukou, v obličeji, na dekoltu a ramenou. Na rozdíl od letních pih obvykle neblednou.
Jak rozlišit pigmentové skvrny podle vzhledu
|Projev
|Barva
|Tvar
|Typické místo výskytu
|Pigmentové (stařecké) skvrny – lentigo
|Světle až tmavě hnědá, někdy šedo-hnědá
|Ploché, ostře ohraničené, kulaté až oválné
|Hřbety rukou, obličej, dekolt, ramena
|Pihy
|Světle hnědá až rezavá
|Velmi drobné tečky, pravidelné
|Obličej (nos, tváře), ramena
|Melasma
|Světle až středně hnědá
|Větší splývající mapy, méně ostré okraje
|Čelo, tváře, horní ret
|Mateřské znaménko
|Světle hnědá až černá, někdy i tělová
|Ploché nebo vystouplé, kulaté či nepravidelné
|Kdekoli na těle
|Pozánětlivá hyperpigmentace
|Růžovo-hnědá až tmavě hnědá
|Skvrna kopírující místo původního zánětu
|Místa po akné, poranění či podráždění
|Melanom
|Více odstínů (hnědá, černá, šedá, někdy červená)
|Nepravidelný, asymetrický, neostré okraje
|Kdekoli na těle (často záda, nohy)
Jakákoli skvrna, která rychle roste, mění barvu, krvácí nebo svědí, patří k vyšetření dermatologem.
Jak doma odstranit pigmentové skvrny
Pokud chcete zastavit šíření skvrn, nestačí jen drahé krémy. Musíte změnit chemii svého těla:
- Podpořte játra: Zařaďte hořké byliny (ostropestřec, pampeliška) a brukvovitou zeleninu (brokolice, květák).
- Doplňte antioxidanty: Barevné bobulovité ovoce pomáhá neutralizovat volné radikály dříve, než poškodí melanin.
- Hydratujte čistou vodou: Pomáhá vyplavovat toxiny, které by se jinak usadily v kůži.
5 potravin, které mají vliv na tvorbu pigmentových skvrn
Pigmentové skvrny nevznikají jen vlivem slunce a věku. Svou roli může sehrát i jídelníček — některé potraviny totiž podporují procesy, které mohou nerovnoměrnou pigmentaci zhoršovat.
1. Rafinovaný cukr
Nadměrný příjem rafinovaného cukru patří mezi faktory, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu pleti. V souvislosti se stárnutím kůže se často zmiňuje proces zvaný glykace. Při něm se molekuly glukózy v těle vážou na bílkoviny, například kolagen a elastin.
Co se děje v těle: Při nadbytku cukru mohou vznikat tzv. AGEs (Advanced Glycation End-products), které přispívají ke zhoršení pružnosti a funkčnosti kolagenu. Tento proces je spojován s předčasným stárnutím kůže.
Vliv na skvrny: Glykace může nepřímo zhoršovat schopnost pokožky regenerovat se po UV poškození a přispívat k nerovnoměrnému tónu pleti. Nejde o jedinou příčinu pigmentových skvrn, ale o jeden z faktorů, které mohou jejich viditelnost zhoršovat — zejména při dlouhodobě vysokém příjmu cukru.
2. Přepalované tuky
Při vaření na vysoké teploty může docházet k přepalování tuků a to zejména pokud se používají oleje nevhodné pro prudké smažení. Některé rostlinné oleje s vyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin jsou při přehřívání méně stabilní.
Co se děje v těle: Při opakovaném nebo nadměrném zahřívání tuků mohou vznikat produkty oxidace lipidů a volné radikály, které přispívají k oxidačnímu stresu v organismu. Ten je spojován s rychlejším stárnutím buněk.
Vliv na skvrny: Oxidační stres může nepřímo podporovat procesy vedoucí k nerovnoměrné pigmentaci kůže. Přestože lipofuscin bývá označován jako „pigment opotřebení“, vznik pigmentových skvrn je multifaktoriální (hlavní roli hraje UV záření, věk a genetika). Vysoká konzumace silně smažených jídel však může celkovému stavu pleti spíše škodit.
3. Vysoce zpracované uzeniny
Uzeniny, paštiky a průmyslově zpracované maso často obsahují vyšší množství soli, dusitanů a dalších přídatných látek. Při jejich časté konzumaci mohou přispívat k horší kvalitě jídelníčku jako celku.
Co se děje v těle: Játra skutečně hrají klíčovou roli v metabolismu a detoxikaci látek z potravy. U zdravého člověka však běžná konzumace potravin nepředstavuje „ucpání“ jater. Nadměrný příjem vysoce zpracovaných potravin ale může podporovat chronický nízkoúrovňový zánět a oxidační stres.
Vliv na skvrny: Vznik pigmentových (stařeckých) skvrn nesouvisí přímo s funkcí jater. Hlavními faktory jsou UV záření, věk, genetika a hormonální vlivy. Strava s vysokým podílem průmyslově zpracovaných potravin však může nepřímo zhoršovat celkový stav pleti a její schopnost regenerace. Označení „jaterní skvrny“ je spíše historické a neodráží skutečnou příčinu jejich vzniku.
4. Alkohol
Nadměrná konzumace alkoholu může negativně ovlivňovat hydrataci organismu i celkový stav pokožky. Alkohol má močopudný účinek a při častém pití může přispívat k horšímu nutričnímu stavu, včetně nižší hladiny některých antioxidantů.
Co se děje v těle: Alkohol rozšiřuje cévy a může podporovat zánětlivé procesy v organismu. U dlouhodobě vysoké konzumace se popisuje také zhoršení vstřebávání některých živin a zvýšený oxidační stres.
Vliv na skvrny: Alkohol není přímou příčinou pigmentových skvrn. Nadměrné pití však může nepřímo zhoršovat stav pleti.
5. Nadbytek soli
Sůl sama o sobě pigmentové skvrny nezpůsobuje. Její nadměrný příjem, který je běžný zejména u průmyslově zpracovaných potravin, však může ovlivňovat hospodaření organismu s tekutinami a celkový stav pokožky.
Co se děje v těle: Vysoký příjem sodíku může vést k zadržování vody v těle a u citlivějších jedinců k otokům.
Vliv na skvrny: Nadměrná konzumace soli není přímou příčinou pigmentových skvrn. Může však nepřímo přispívat k méně optimálnímu stavu pokožky, zejména pokud je součástí celkově nezdravého životního stylu.
Babské rady na zesvětlení
Naše babičky neměly lasery, tak zkoušely sílu přírody. Tady jsou ty nejznámější recepty:
- Citrónová šťáva: Klasika všech klasik. Kyselina citronová funguje jako přírodní bělidlo. Stačí skvrny dvakrát denně potřít čerstvou šťávou (pozor, pak nechoďte na sluníčko, kůže je citlivá!).
- Jablečný ocet s cibulí: Smíchejte lžičku octa se šťávou z nastrouhané cibule. Cibule obsahuje antioxidanty a ocet jemně odstraňuje odumřelé buňky. Nanášejte vatovým tamponem.
- Kysané mléko nebo jogurt: Obsahují kyselinu mléčnou, která funguje jako velmi jemný chemický peeling. Obklad nechte působit 15 minut a pak opláchněte.
- Ricínový olej: Traduje se, že pravidelné masírování skvrn ricínovým olejem (ráno a večer) dokáže po pár měsících skvrny výrazně zredukovat a kůži zjemnit.
