Marně bojujete s pigmentovými skvrnami? Možná jíte těchto 5 častých viníků

Petra Burgrová
  5:00
Pigmentové skvrny většina z nás vnímá jako nevyhnutelný důsledek stárnutí nebo následek nadměrného slunění v mládí. Moderní dermatologie a nutriční věda ale upozorňují, že roli může hrát i životní styl, včetně toho, co jíme. Strava bohatá na prozánětlivé látky a podporující oxidační stres může přispívat k procesům, které stojí za vznikem pigmentových skvrn. Podívejme se na pět potravin, jež mohou jejich tvorbu zhoršovat, a vysvětleme si proč.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Proč se dělají pigmentové skvrny

Hnědé skvrny na rukou či obličeji nemusí být jen němým svědkem přibývajících let nebo vzpomínkou na dovolenou u moře. Často jsou spíše signálem, že na stav pleti působí víc faktorů, než si uvědomujeme. Zatímco v drogeriích hledáme zázračné bělicí krémy, významnou roli může hrát i to, co pravidelně jíme.

Pigmentové skvrny vznikají v důsledku složitých biologických procesů, na nichž se podílí mimo jiné UV záření, hormonální vlivy, genetika i oxidační stres. Strava bohatá na prozánětlivé složky může tyto mechanismy nepřímo podporovat. Pokud chcete pleti pomoci, vyplatí se podívat nejen do kosmetické taštičky, ale i do vlastního jídelníčku.

Drobné pihy v obličeji jsou normální.

Jak poznat pigmentové skvrny

Poznáte je podle toho, že jde o ostře ohraničené plochy na kůži.

  • Barva: Pohybuje se od světle hnědé přes odstín „bílé kávy“ až po tmavě šedou či černou.
  • Tvar: Obvykle jsou ploché, oválné nebo nepravidelné (připomínají mapy).
  • Místo: Nejčastěji se objevují na partiích vystavených slunci — tedy na hřbetech rukou, v obličeji, na dekoltu a ramenou. Na rozdíl od letních pih obvykle neblednou.

Jak rozlišit pigmentové skvrny podle vzhledu

ProjevBarvaTvarTypické místo výskytu
Pigmentové (stařecké) skvrny – lentigoSvětle až tmavě hnědá, někdy šedo-hnědáPloché, ostře ohraničené, kulaté až oválnéHřbety rukou, obličej, dekolt, ramena
Pihy Světle hnědá až rezaváVelmi drobné tečky, pravidelnéObličej (nos, tváře), ramena
Melasma Světle až středně hnědáVětší splývající mapy, méně ostré okrajeČelo, tváře, horní ret
Mateřské znaménko Světle hnědá až černá, někdy i tělováPloché nebo vystouplé, kulaté či nepravidelnéKdekoli na těle
Pozánětlivá hyperpigmentaceRůžovo-hnědá až tmavě hnědáSkvrna kopírující místo původního zánětuMísta po akné, poranění či podráždění
Melanom Více odstínů (hnědá, černá, šedá, někdy červená)Nepravidelný, asymetrický, neostré okrajeKdekoli na těle (často záda, nohy)

Jakákoli skvrna, která rychle roste, mění barvu, krvácí nebo svědí, patří k vyšetření dermatologem.

Dbejte na prevenci, choďte pravidelně ke kožnímu lékaři nechat si zkontrolovat své pihy a znaménka.

Jak doma odstranit pigmentové skvrny

Pokud chcete zastavit šíření skvrn, nestačí jen drahé krémy. Musíte změnit chemii svého těla:

  1. Podpořte játra: Zařaďte hořké byliny (ostropestřec, pampeliška) a brukvovitou zeleninu (brokolice, květák).
  2. Doplňte antioxidanty: Barevné bobulovité ovoce pomáhá neutralizovat volné radikály dříve, než poškodí melanin.
  3. Hydratujte čistou vodou: Pomáhá vyplavovat toxiny, které by se jinak usadily v kůži.
ilustrační snímek

5 potravin, které mají vliv na tvorbu pigmentových skvrn

Pigmentové skvrny nevznikají jen vlivem slunce a věku. Svou roli může sehrát i jídelníček — některé potraviny totiž podporují procesy, které mohou nerovnoměrnou pigmentaci zhoršovat.

1. Rafinovaný cukr

Nadměrný příjem rafinovaného cukru patří mezi faktory, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu pleti. V souvislosti se stárnutím kůže se často zmiňuje proces zvaný glykace. Při něm se molekuly glukózy v těle vážou na bílkoviny, například kolagen a elastin.

Co se děje v těle: Při nadbytku cukru mohou vznikat tzv. AGEs (Advanced Glycation End-products), které přispívají ke zhoršení pružnosti a funkčnosti kolagenu. Tento proces je spojován s předčasným stárnutím kůže.

Vliv na skvrny: Glykace může nepřímo zhoršovat schopnost pokožky regenerovat se po UV poškození a přispívat k nerovnoměrnému tónu pleti. Nejde o jedinou příčinu pigmentových skvrn, ale o jeden z faktorů, které mohou jejich viditelnost zhoršovat — zejména při dlouhodobě vysokém příjmu cukru.

Koblihy musí při smažení v oleji doslova plavat. Zapomeňte na vaření bez tuku!

2. Přepalované tuky

Při vaření na vysoké teploty může docházet k přepalování tuků a to zejména pokud se používají oleje nevhodné pro prudké smažení. Některé rostlinné oleje s vyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin jsou při přehřívání méně stabilní.

Co se děje v těle: Při opakovaném nebo nadměrném zahřívání tuků mohou vznikat produkty oxidace lipidů a volné radikály, které přispívají k oxidačnímu stresu v organismu. Ten je spojován s rychlejším stárnutím buněk.

Vliv na skvrny: Oxidační stres může nepřímo podporovat procesy vedoucí k nerovnoměrné pigmentaci kůže. Přestože lipofuscin bývá označován jako „pigment opotřebení“, vznik pigmentových skvrn je multifaktoriální (hlavní roli hraje UV záření, věk a genetika). Vysoká konzumace silně smažených jídel však může celkovému stavu pleti spíše škodit.

Bratři Lečbychovi nabízejí ve svém obchodě přes osmdesát druhů uzenin.

3. Vysoce zpracované uzeniny

Uzeniny, paštiky a průmyslově zpracované maso často obsahují vyšší množství soli, dusitanů a dalších přídatných látek. Při jejich časté konzumaci mohou přispívat k horší kvalitě jídelníčku jako celku.

Co se děje v těle: Játra skutečně hrají klíčovou roli v metabolismu a detoxikaci látek z potravy. U zdravého člověka však běžná konzumace potravin nepředstavuje „ucpání“ jater. Nadměrný příjem vysoce zpracovaných potravin ale může podporovat chronický nízkoúrovňový zánět a oxidační stres.

Vliv na skvrny: Vznik pigmentových (stařeckých) skvrn nesouvisí přímo s funkcí jater. Hlavními faktory jsou UV záření, věk, genetika a hormonální vlivy. Strava s vysokým podílem průmyslově zpracovaných potravin však může nepřímo zhoršovat celkový stav pleti a její schopnost regenerace. Označení „jaterní skvrny“ je spíše historické a neodráží skutečnou příčinu jejich vzniku.

Alkohol je dobrý sluha, ale zlý pán.

4. Alkohol

Nadměrná konzumace alkoholu může negativně ovlivňovat hydrataci organismu i celkový stav pokožky. Alkohol má močopudný účinek a při častém pití může přispívat k horšímu nutričnímu stavu, včetně nižší hladiny některých antioxidantů.

Co se děje v těle: Alkohol rozšiřuje cévy a může podporovat zánětlivé procesy v organismu. U dlouhodobě vysoké konzumace se popisuje také zhoršení vstřebávání některých živin a zvýšený oxidační stres.

Vliv na skvrny: Alkohol není přímou příčinou pigmentových skvrn. Nadměrné pití však může nepřímo zhoršovat stav pleti.

Ilustrační fotografie

5. Nadbytek soli

Sůl sama o sobě pigmentové skvrny nezpůsobuje. Její nadměrný příjem, který je běžný zejména u průmyslově zpracovaných potravin, však může ovlivňovat hospodaření organismu s tekutinami a celkový stav pokožky.

Co se děje v těle: Vysoký příjem sodíku může vést k zadržování vody v těle a u citlivějších jedinců k otokům.

Vliv na skvrny: Nadměrná konzumace soli není přímou příčinou pigmentových skvrn. Může však nepřímo přispívat k méně optimálnímu stavu pokožky, zejména pokud je součástí celkově nezdravého životního stylu.

Citron v kosmetice funguje jako přírodní bělidlo.

Babské rady na zesvětlení

Naše babičky neměly lasery, tak zkoušely sílu přírody. Tady jsou ty nejznámější recepty:

  1. Citrónová šťáva: Klasika všech klasik. Kyselina citronová funguje jako přírodní bělidlo. Stačí skvrny dvakrát denně potřít čerstvou šťávou (pozor, pak nechoďte na sluníčko, kůže je citlivá!).
  2. Jablečný ocet s cibulí: Smíchejte lžičku octa se šťávou z nastrouhané cibule. Cibule obsahuje antioxidanty a ocet jemně odstraňuje odumřelé buňky. Nanášejte vatovým tamponem.
  3. Kysané mléko nebo jogurt: Obsahují kyselinu mléčnou, která funguje jako velmi jemný chemický peeling. Obklad nechte působit 15 minut a pak opláchněte.
  4. Ricínový olej: Traduje se, že pravidelné masírování skvrn ricínovým olejem (ráno a večer) dokáže po pár měsících skvrny výrazně zredukovat a kůži zjemnit.

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Zapomeňte na biohacking: Lidé z Modrých zón znají recept na dlouhověkost bez drahých doplňků



