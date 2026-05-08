Řecký jogurt vs jogurt řeckého typu
Stojíte u regálu v obchodě a vybíráte si řecký jogurt. Všechny kelímky vypadají podobně a lákavě. Některé se dokonce vydávají za ten jediný originál přímo z Řecka. Jenže místo řeckého jogurtu vezmete omylem jen ten řeckého typu. A to rozhodně není totéž.
- Pravý řecký jogurt se vyrábí tradiční metodou cezení, při které se odstraňuje syrovátka. Díky tomu je přirozeně hustý, má více bílkovin a jeho složení bývá velmi jednoduché. Obvykle jen mléko a jogurtová kultura.
- Jogurt řeckého typu naopak často žádným cezením neprochází. Hustotu získává přidáním smetany, sušeného mléka nebo zahušťovadel. Výsledkem je sice podobná konzistence, ale jiná nutriční hodnota i delší složení na zadní etiketě.
Jaký je rozdíl mezi řeckým jogurtem, skyrem a bílým jogurtem
V čem je řecký jogurt tak dobrý
Není jen trendy. Díky vyššímu obsahu bílkovin dokáže zasytit na delší dobu a pomáhá udržet stabilní hladinu energie během dne. V praxi to znamená, že vás po něm nebude tak rychle honit mlsná. Hodí se nejen při hubnutí, ale i pokud sportujete. Podporuje totiž přirozenou regeneraci svalů.
Obsahuje živé jogurtové kultury, tedy probiotika, která podporují rovnováhu střevního mikrobiomu. Ten hraje roli nejen v trávení, ale i v imunitě.
Je zároveň zdrojem vápníku důležitého pro kosti a díky odstranění syrovátky obsahuje méně sacharidů než běžný bílý jogurt. Díky své hustotě a složení se tak hodí jako vydatná snídaně i rychlá svačina.
Který řecký jogurt je nejlepší
Při výběru řeckého jogurtu rozhoduje hlavně jeho složení. Ideální řecký jogurt obsahuje jen dvě položky: mléko a jogurtové kultury. Jakmile ve složení objevíte třeba škrob, želatinu nebo jiná zahušťovadla, nejde o pravý řecký jogurt.
Vyplatí se sledovat i obsah bílkovin, protože právě ten určuje, jak vás jogurt zasytí. Kvalitní řecký jogurt mívá zhruba kolem 8 až 10 gramů bílkovin na 100 gramů, někdy i více.
A roli hraje také obsah tuku. Plnotučný řecký jogurt má plnější chuť a větší sytivost, takže často stačí menší porce. Nízkotučné varianty jsou sice vhodné při hlídání kalorií, ale ne vždy dostatečně zasytí.
Recepty Jak řecký jogurt využít v kuchyni
Právě v kuchyni se rozdíly mezi jednotlivými typy jogurtů projeví nejvíc. Pravý řecký jogurt je stabilní, drží tvar a při tepelné úpravě se méně sráží. Dá se proto použít jako náhrada smetany nebo majonézy – do dipů, pomazánek i lehčích omáček. Funguje naslano i nasladko, od snídaňových skleniček po marinády na maso.
Jogurt řeckého typu se může chovat jinak. Bývá řidší nebo méně stabilní, někdy se při zahřátí odděluje. Takže i tady platí, že originál se prostě vyplatí.
Co přesně si tedy z jogurtu připravit?
