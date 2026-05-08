Marketingový trik jménem jogurt řeckého typu. Nechali jste se taky napálit?

Klára Pěnkavová
  5:00
Patří mezi stálice zdravého jídelníčku, ale ne každý kelímek je skutečně to, co slibuje. Vysvětlíme, jak poznat pravý řecký jogurt a proč si dát pozor na jogurt řeckého typu.
ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Řecký jogurt vs jogurt řeckého typu

Stojíte u regálu v obchodě a vybíráte si řecký jogurt. Všechny kelímky vypadají podobně a lákavě. Některé se dokonce vydávají za ten jediný originál přímo z Řecka. Jenže místo řeckého jogurtu vezmete omylem jen ten řeckého typu. A to rozhodně není totéž.

  • Pravý řecký jogurt se vyrábí tradiční metodou cezení, při které se odstraňuje syrovátka. Díky tomu je přirozeně hustý, má více bílkovin a jeho složení bývá velmi jednoduché. Obvykle jen mléko a jogurtová kultura.
  • Jogurt řeckého typu naopak často žádným cezením neprochází. Hustotu získává přidáním smetany, sušeného mléka nebo zahušťovadel. Výsledkem je sice podobná konzistence, ale jiná nutriční hodnota i delší složení na zadní etiketě.

Jaký je rozdíl mezi řeckým jogurtem, skyrem a bílým jogurtem

  • Bílý jogurt má přirozeně řidší konzistenci díky syrovátce, která vzniká při fermentaci, a má nižší obsah bílkovin.
  • Řecký jogurt vzniká opakovaným odstraňováním syrovátky, díky čemuž je hustší, krémovější a má vyšší obsah bílkovin.
  • Skyr se vyrábí podobným způsobem jako řecký jogurt, ale obsahuje ještě více bílkovin, minimum tuku a má výraznější kyselou chuť.

Řecký jogurt je také skvělý zdroj zdraví prospěšných bakterií.

V čem je řecký jogurt tak dobrý

Není jen trendy. Díky vyššímu obsahu bílkovin dokáže zasytit na delší dobu a pomáhá udržet stabilní hladinu energie během dne. V praxi to znamená, že vás po něm nebude tak rychle honit mlsná. Hodí se nejen při hubnutí, ale i pokud sportujete. Podporuje totiž přirozenou regeneraci svalů.

Obsahuje živé jogurtové kultury, tedy probiotika, která podporují rovnováhu střevního mikrobiomu. Ten hraje roli nejen v trávení, ale i v imunitě.

Je zároveň zdrojem vápníku důležitého pro kosti a díky odstranění syrovátky obsahuje méně sacharidů než běžný bílý jogurt. Díky své hustotě a složení se tak hodí jako vydatná snídaně i rychlá svačina.

Tortilla s jablky, řeckým jogurtem a ořechy podle Lucie Janatové

Rozdíl mezi pravým řeckým jogurtem a jogurtem řeckého typu je zásadní.

Který řecký jogurt je nejlepší

Při výběru řeckého jogurtu rozhoduje hlavně jeho složení. Ideální řecký jogurt obsahuje jen dvě položky: mléko a jogurtové kultury. Jakmile ve složení objevíte třeba škrob, želatinu nebo jiná zahušťovadla, nejde o pravý řecký jogurt.

Vyplatí se sledovat i obsah bílkovin, protože právě ten určuje, jak vás jogurt zasytí. Kvalitní řecký jogurt mívá zhruba kolem 8 až 10 gramů bílkovin na 100 gramů, někdy i více.

A roli hraje také obsah tuku. Plnotučný řecký jogurt má plnější chuť a větší sytivost, takže často stačí menší porce. Nízkotučné varianty jsou sice vhodné při hlídání kalorií, ale ne vždy dostatečně zasytí.

Řecký jogurt s ovocem a balsamico glazé

Recepty Jak řecký jogurt využít v kuchyni

Právě v kuchyni se rozdíly mezi jednotlivými typy jogurtů projeví nejvíc. Pravý řecký jogurt je stabilní, drží tvar a při tepelné úpravě se méně sráží. Dá se proto použít jako náhrada smetany nebo majonézy – do dipů, pomazánek i lehčích omáček. Funguje naslano i nasladko, od snídaňových skleniček po marinády na maso.

Jogurt řeckého typu se může chovat jinak. Bývá řidší nebo méně stabilní, někdy se při zahřátí odděluje. Takže i tady platí, že originál se prostě vyplatí.

Pravý řecký jogurt se vyrábí tak, že se z něj po fermentaci odstraní část syrovátky. Díky tomu je přirozeně hustší, má vyšší obsah bílkovin a obvykle také jednodušší složení – často jen mléko a jogurtové kultury.

Jogurt řeckého typu má podobnou krémovou konzistenci, ale hustoty se většinou dosahuje přidáním sušeného mléka, smetany nebo škrobu. Proto může mít jiné nutriční hodnoty i složení.

Při výběru v obchodě se proto vyplatí podívat se na složení na obalu. Právě tam rozdíl snadno poznáte.

3. dubna 2026 v 15:02, příspěvek archivován: 7. května 2026 v 22:02
