Pohled na něj v 90. letech připomínal spíš rockovou hvězdu než kuchaře. Rozcuchané vlasy, v ústech cigareta a v očích výraz někoho, kdo vám s klidem vmete talíř do obličeje, pokud mu sůl nebude připadat dostatečně slaná. Marco Pierre White nebyl jen kuchař, byla to osobnost.
Marco Pierre White: rebel, který pokořil Michelin ve 33 letech
Cesta rodáka z Leedsu na absolutní vrchol byla rychlejší než zářez čerstvě nabroušeného nože do cibule. Ve 24 letech se stal šéfkuchařem a spolumajitelem londýnské restaurace Harveys, která se okamžitě stala senzací. White zde kombinoval precizní francouzskou techniku s britskou drzostí. Výsledek? V roce 1995, ve svých 33 letech, získal jako tehdy nejmladší kuchař v historii tři michelinské hvězdy.
Marco Pierre White neproslul složitými molekulárními kouzly, ale spíše návratem k extrémně precizní francouzské klasice, kterou dokázal očistit od zbytečností. Zakládal si na vizuální čistotě. Zatímco ostatní kuchaři té doby zdobili talíře bylinkami a vějíři z ovoce, White nechal vyniknout hlavní surovinu. Jeho styl v Harveys byl definován jako haute cuisine bez příkras.
Jeho panování jako nejmladšího krále šéfkuchařů trvalo sedm let. V roce 2002 ho o tento titul připravil italský zázrak Massimiliano Alajmo. Ten v rodinné restauraci Le Calandre získal tři hvězdy v neuvěřitelných 28 letech. Zatímco White byl symbolem konfliktu, Alajmo zosobňoval tichou preciznost a italskou tradici. Přesto Whiteův odkaz zůstal nepřekonán v jiné disciplíně: v drsnosti.
Peklo v kuchyni Harveys: když Gordon Ramsay plakal v rohu
Restaurace Harveys nebyla jen místem pro gurmány, byla to nejtvrdší kuchařská akademie na světě. Právě zde začínal svou kariéru mladý Gordon Ramsay. Dnešní televizní hvězda, známá nevybíravým slovníkem, tehdy narazila na někoho mnohem drsnějšího. Možná právě zde se Gordon naučil tento přístup, bez svého učitele by možná drsný nebyl. Možná…
Jedna z nejslavnějších historek gastronomie popisuje moment, kdy White na mladého učně tak nevybíravě křičel, až Ramsay psychicky odpadl. Ve svých memoárech White na tento incident vzpomíná: „Nepamatuji si, co udělal špatně, ale křičel jsem na něj a on to neunesl.“ Ramsay prý tehdy skončil v rohu kuchyně s hlavou v dlaních a vzlykal.
Sám White to později v rozhovoru pro CNA Lifestyle komentoval s ledovým klidem: „Ne, já Gordona nerozbrečel. Rozbrečel se sám. Byla to jeho volba.“ Ramsay však na svého mentora nezanevřel. Ještě v roce 2026 v dokumentu Being Gordon Ramsay přiznal: „V Harveys to bylo brutální, ale neuvěřitelným způsobem. Bylo to nejtěžší, protože jsem se tam naučil nejvíc.“
Večeře jako adrenalinový sport: vyhazov hosta na počkání
Pokud jste si v Harveys objednali jídlo, neznamenalo to, že ho dostanete. White byl známý tím, že neváhal vyhodit hosta uprostřed hlavního chodu, pokud se mu zdál neslušný nebo neuctivý k jídlu, personálu nebo ostatním hostům.
V kuchyni se pak děly věci, které by dnešní inspektoři práce nepřežili. Házení nádobí o zeď nebo rozřezání rondonu kuchaři, který si stěžoval na horko, bylo na denním pořádku. „Ano, to se stalo, ale po všech těch letech dotyčný stále pracuje pro mě. Takže to pro něj zjevně nebylo tak traumatické, jak si lidé rádi myslí,“ odsekl White v rozhovoru pro Luxury London.
White zosobnil osobu vzteklého génia, nakonec se ale sám unavil.
Dobrovolný odchod z vrcholu: „Nudil jsem se.“
V roce 1999 šokoval svět znovu. Na vrcholu slávy oznámil, že odchází do důchodu a michelinské hvězdy vrací. White tvrdil, že být hodnocen lidmi, kteří vědí o vaření méně než on, pro něj ztratilo smysl. „A pravdou je, že získat tři hvězdičky je nesmírně vzrušující, ale udržet si je je ta nejnudnější věc na světě,“ dodal White.
Za celou ikonou stojí velká bolest
Za maskou nekompromisního tyrana se skrývala hluboká osobní tragédie, která Whitea pronásledovala od dětství. Šéfkuchař se svěřil, že jeho posedlost prací byla ve skutečnosti útěkem před traumatem ze smrti milované italské matky Marie-Rosy Galliny, která zemřela na krvácení do mozku, když mu bylo pouhých šest let.
„Bolest však může být také zdrojem síly. Všichni velcí umělci – kuchaři, hudebníci, malíři – jsou idealisté a idealisté si s sebou obvykle nesou velkou bolest. Ale pokud je tato bolest správně zvládnuta, může vést k velkým věcem,“ přiznal White.
Marco Pierre White dnes i bez hvězd a kuchyně zůstává otcem moderní britské gastronomie. Ukázal, že kuchař může být celebritou, ale také připomněl, že cena za dokonalost na talíři může být vykoupena slzami těch, kteří ji připravují.
|
