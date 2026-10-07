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Maliny doma nemyjte předem, rychleji zplesniví. Jak je správně skladovat

Petra Burgrová
  12:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Také si při slově maliny vybavíte babí léto, misku čerstvě natrhaných plodů nebo horké maliny přelité přes vanilkovou zmrzlinu se šlehačkou? Protože jsou ale velmi křehké, vyplatí se vědět, jak je správně skladovat a co udělat, když jich máme doma víc, než stihneme sníst.

Obsah

Na co jsou maliny zdravé

Z nutričního hlediska jsou zajímavé hlavně díky vláknině a polyfenolům. Najdeme v nich:

  • Vlákninu: Maliny jí obsahují poměrně hodně, takže přispívají k normálnímu trávení a zasytí lépe než některé jiné druhy ovoce.
  • Vitamin C: Podílí se mimo jiné na normální funkci imunitního systému a ochraně buněk před oxidativním stresem.
  • Mangan: Je důležitý například pro normální metabolismus a ochranu buněk před oxidativním stresem.
  • Polyfenoly a další antioxidanty: Maliny jsou bohaté především na antokyany a další rostlinné látky, které jsou předmětem výzkumu pro své antioxidační účinky.
  • Poměrně málo cukru: Ve 100 g malin je přibližně 4,4 g cukrů a kolem 52 kcal.

Pozor: Maliny obsahují také oxaláty (šťavelany), které se mohou podílet na vzniku některých typů ledvinových kamenů. Pokud tedy na ledvinové kameny trpíte, není vhodné jíst velké množství malin pravidelně, běžná porce pro zdravého člověka ale nepředstavuje problém.

Kokosové vafle s malinovou omáčkou

Domácí kokosové vafle s malinovou omáčkou: Recept na nadýchanou snídani

Recept

Lehké

45 min

Maliny nemusí být jen červené, najdeme i žluté a některé z nich plodí dokonce až do podzimu.

Jak maliny skladovat

Na rozdíl od jablek nebo pomerančů, které vydrží v míse na kuchyni týdny, jsou maliny extrémně choulostivé. Jakmile je utrhnete, začíná odpočet. Omačkají se, pustí šťávu, a pokud je necháte v pokojové teplotě přes noc, ráno vás často přivítá plíseň.

Maliny doma zbytečně nemyjeme předem. Vlhkost jejich životnost ještě zkracuje. Necháme je v původní krabičce nebo je opatrně přeskládáme do mělké nádoby a uložíme do lednice.

Malinové taštičky

Malinové taštičky

Recept

Střední

50 min

Z malin připravíme domácí limonádu, ochucenou vodu, smoothie nebo je můžeme rozmixovat do koktejlu.

Jak maliny zamrazit

Zmrazování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak si uchovat maliny i mimo sezonu.

  1. Plody nejdřív probereme, případně rychle opláchneme a necháme důkladně oschnout.
  2. Rozložíme je v jedné vrstvě na tác a necháme předmrazit, teprve potom je přesypeme do sáčku nebo krabičky.
  3. Takto zamrazené maliny se nebudou tolik slepovat a můžeme odebírat jen potřebné množství. Po rozmrazení už nebudou tak pevné jako čerstvé, takže se hodí hlavně do vaření a pečení.
Zvěřinová paštika

Pečená zvěřinová paštika s malinami a muškátem – Domácí specialita zavařená ve sklenici

Recept

Střední

120 min

Maliny můžeme přidat přímo do těsta na buchty, muffiny, bublaniny nebo koláče, kde jejich lehce nakyslá chuť dobře doplní sladké těsto.

Co z malin připravit

Čerstvé maliny můžeme jednoduše přidat do jogurtu, tvarohu, kaše nebo müsli. V dezertech se dobře doplňují s čokoládou, vanilkou, citronem, tvarohem i šlehačkou.

Velmi snadno z nich připravíme také malinovou omáčku. Maliny krátce povaříme s trochou cukru a podle potřeby je propasírujeme přes sítko. Tu můžeme použít na lívance, palačinky, tvarohové knedlíky, zmrzlinu nebo cheesecake.

Z většího množství můžeme uvařit malinový džem. U malin se ale nemusíme držet jen klasického sladkého využití. Jejich kyselost dobře funguje i v některých slaných omáčkách nebo jako doplněk k výraznějším sýrům.

Domácí malinová šťáva + stepy

Domácí malinová šťáva

Recept

Střední

40 min

Lívance s malinami a rybízem

Recepty z malin Snídaně

Zapečené malinové tousty

Recepty z malin Svačiny

Malinová margarita

Recepty z malin Nápoje

Meduňková panna cotta s malinami

Recepty z malin Dezerty

Banánový chlebíček s krémem a malinami

Banánový chlebíček s krémem a malinami Šťavnatý moučník s tvarohem

Recept

Střední

90 min
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