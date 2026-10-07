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Na co jsou maliny zdravé
Z nutričního hlediska jsou zajímavé hlavně díky vláknině a polyfenolům. Najdeme v nich:
- Vlákninu: Maliny jí obsahují poměrně hodně, takže přispívají k normálnímu trávení a zasytí lépe než některé jiné druhy ovoce.
- Vitamin C: Podílí se mimo jiné na normální funkci imunitního systému a ochraně buněk před oxidativním stresem.
- Mangan: Je důležitý například pro normální metabolismus a ochranu buněk před oxidativním stresem.
- Polyfenoly a další antioxidanty: Maliny jsou bohaté především na anthokyany a další rostlinné látky, které jsou předmětem výzkumu pro své antioxidační účinky.
- Poměrně málo cukru: Ve 100 g malin je přibližně 4,4 g cukrů a kolem 52 kcal.
Pozor: Maliny obsahují také oxaláty (šťavelany), které se mohou podílet na vzniku některých typů ledvinových kamenů. Pokud tedy na ledvinové kameny trpíte, není vhodné jíst velké množství malin pravidelně, běžná porce pro zdravého člověka ale nepředstavuje problém.
Jak maliny skladovat
Na rozdíl od jablek nebo pomerančů, které vydrží v míse na kuchyni týdny, jsou maliny extrémně choulostivé. Jakmile je utrhnete, začíná odpočet. Omačkají se, pustí šťávu, a pokud je necháte v pokojové teplotě přes noc, ráno vás často přivítá plíseň.
Maliny doma zbytečně nemyjeme předem. Vlhkost jejich životnost ještě zkracuje. Necháme je v původní krabičce nebo je opatrně přeskládáme do mělké nádoby a uložíme do lednice.
Jak maliny zamrazit
Zmrazování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak si uchovat maliny i mimo sezonu.
- Plody nejdřív probereme, případně rychle opláchneme a necháme důkladně oschnout.
- Rozložíme je v jedné vrstvě na tác a necháme předmrazit, teprve potom je přesypeme do sáčku nebo krabičky.
- Takto zamrazené maliny se nebudou tolik slepovat a můžeme odebírat jen potřebné množství. Po rozmrazení už nebudou tak pevné jako čerstvé, takže se hodí hlavně do vaření a pečení.
Pečená zvěřinová paštika s malinami a muškátem – Domácí specialita zavařená ve sklenici
Střední
120 min
Co z malin připravit
Čerstvé maliny můžeme jednoduše přidat do jogurtu, tvarohu, kaše nebo müsli. V dezertech se dobře doplňují s čokoládou, vanilkou, citronem, tvarohem i šlehačkou.
Velmi snadno z nich připravíme také malinovou omáčku. Maliny krátce povaříme s trochou cukru a podle potřeby je propasírujeme přes sítko. Tu můžeme použít na lívance, palačinky, tvarohové knedlíky, zmrzlinu nebo cheesecake.
Z většího množství můžeme uvařit malinový džem. U malin se ale nemusíme držet jen klasického sladkého využití. Jejich kyselost dobře funguje i v některých slaných omáčkách nebo jako doplněk k výraznějším sýrům.
Recepty z malin Snídaně
- Lívance s malinami a rybízem
- Hrníčkové vafle s jogurtem
- Kokosové palačinky s malinovou omáčkou
- Ovocný chia pudink
- Quinoa kaše s malinovou omáčkou a bílou čokoládou
Recepty z malin Svačiny
Recepty z malin Nápoje
Recepty z malin Dezerty
- Panna cotta s malinami
- Malinové rolky s bílou čokoládou
- Koláč s malinami a ořechy
- Minivěnečky s malinovým krémem