Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Klára Pěnkavová
  6:15
Zatímco u nás je mák velmi oblíbený, ve světě je jeho pěstování a konzumace často přísně regulována. V článku se podíváme na jeho benefity a nabídneme také receptovou inspiraci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Nakupzfarmy.cz

Obsah

Jaké vitamíny jsou v máku

Mák setý (Papaver somniferum) má v českých zemích výsadní postavení – nejen kulturní, ale i nutriční. Zatímco jinde je jeho pěstování přísně regulováno nebo rovnou zakázáno, Česko patří dlouhodobě k největším světovým producentům potravinářského máku.

Věděli jste, že…

  • 1 lžička máku (cca 5 g) dodá až 70 mg vápníku.
  • Vápník z máku se vstřebává lépe, pokud je mák čerstvě namletý.
  • Český potravinářský mák prochází přísnou kontrolou na obsah alkaloidů.

To, co dělá z českého máku skutečný unikát, je jeho složení. Obsahuje mimořádně vysoké množství vápníku – v přepočtu na 100 gramů ho má několikanásobně více než třeba mléko. K tomu se přidávají hořčík, fosfor, železo, zinek a cenné omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

Nejde ale jen o minerály. Mák je bohatý i na vitaminy skupiny B, vitamin E a antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stárnutím. Právě kombinace živin z něj dělá unikátní superpotravinu, kterou odborníci často označují za jednu z nejhodnotnějších rostlinných surovin vůbec.

Makovec se švestkami

Makovec se švestkami

Recept

Střední

60 min

Nezapomínejte na český poklad – mák.

Na co je zdravý mák?

Vysoký obsah vápníku dělá z máku silného spojence pro zdravé kosti a zuby. Jeho pravidelná (ale umírněná) konzumace může hrát roli v prevenci osteoporózy. Podporuje také správnou funkci svalů i nervové soustavy. Proto lékaři mák doporučují třeba seniorům, ženám po menopauze a alergikům na laktózu.

Kolik máku sníst?

  • Ideální denní dávka pro dospělého je 20–30 g.
  • Vždy vybírejte kvalitní český mák.
  • Pro lepší využití živin mák melte těsně před použitím.

Mák prospívá i srdci. Díky zdravým tukům pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a podporuje pružnost cév. Vláknina navíc napomáhá lepšímu trávení a přispívá k delšímu pocitu sytosti.

Zajímavé účinky má i na psychiku. Mírně uklidňující efekt, který znaly už naše babičky, souvisí s obsahem hořčíku a vitaminů skupiny B. Mák a makový olej se tradičně využívaly při nespavosti, nervozitě nebo svalovém napětí – a moderní výzkumy jim dávají za pravdu.

Mějte kosti pod dohledem. Stačí pravidelný pohyb, dobré jídlo a slunce

Lokše s mákem a povidly

Recept Lokše s mákem a povidly

Jaképak palačinky! Zkuste tento mnoha generacemi ověřený staročeský recept na bramborové lokše, které skvěle chutnají na slano i na sladko – třeba právě s mákem a povidly.

  • 600 g brambor
  • 1 vejce
  • 200 gramů hladké mouky
  • 2 lžíce másla nebo sádla
  • 150 g švestkových povidel
  • 80 g mletého máku
  • 3 lžíce moučkového cukru
  • špetka soli

Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a po vychladnutí nastrouháme. Přidáme sůl a mouku a vypracujeme hladké těsto. Rozdělíme ho na menší kousky, které vyválíme na tenké placky. Opečeme je nasucho na pánvi nebo na plotýnce z obou stran jako palačinky.

Opečené lokše pak potřeme sádlem nebo máslem, poté povidly a posypeme mákem smíchaným s moučkovým cukrem. Naplněné lokše stočíme a ihned podáváme.

Bramborové knedlíky se švestkami a mákem

Bramborové knedlíky se švestkami a mákem

Recept

Lehké

40 min
Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem

Bramborové šišky s mákem a ostružinovým přelivem

Recept

Střední

40 min
Vstoupit do diskuse
Témata: mák, povidla, vápník

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

Jablečný štrúdl: Díky mému receptu vám zmizí dřív, než stihne vychladnout

Jablečný závin je osvědčený dezert.

Tak jak, říkáte doma taky štrúdl a ne jablečný závin? U nás doma se po něm můžeme utlouct celoročně. Díky malému vylepšení, které vymyslela moje mamka, je pikantnější, ale zbožňují ho i děti.

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Česká republika patří mezi největší producenty máku na světě.

Zatímco u nás je mák velmi oblíbený, ve světě je jeho pěstování a konzumace často přísně regulována. V článku se podíváme na jeho benefity a nabídneme také receptovou inspiraci.

1. února 2026  6:15

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Peče celá země IV.

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním...

31. ledna 2026

Tohle jsou trháky, díky kterým v zimě ušetříte. A přitom nebudete trpět hlady

ilustrační snímek

Šetřit na jídle naštěstí neznamená jíst nudně. Stačí se zamyslet, jak vařit z dostupných a levných surovin, které zasytí a zahřejí. Máme tipy, jak vařit jednoduše, chutně a ekonomicky, aniž byste...

31. ledna 2026

Horká čokoláda s chilli

Horká čokoláda s chilli
Recept

Lehké

20 min

Poslední den v lednu je dnem horké čokolády. Připravte si tento pikantní nápoj pro chuť i na...

Vejce Benedikt

Vejce Benedikt
Recept

Střední

30 min

Začněte víkend pomalu a vydatnou snídaní.

Jablečný štrúdl: Díky mému receptu vám zmizí dřív, než stihne vychladnout

Jablečný závin je osvědčený dezert.

Tak jak, říkáte doma taky štrúdl a ne jablečný závin? U nás doma se po něm můžeme utlouct celoročně. Díky malému vylepšení, které vymyslela moje mamka, je pikantnější, ale zbožňují ho i děti.

30. ledna 2026

Jak neztratit energii v zimě? Ajurvéda doporučuje teplou polévku už k snídani

Jak vnímá zimu a leden filosofie jógy?

Začátek roku, zimní měsíce. Čas, kdy příroda odpočívá a energie se stahuje dovnitř. Místo diet a výkonu je proto ideální čas tělo zahřívat, vyživovat a dopřát mu klid. Poradíme, co teď jíst a pít,...

29. ledna 2026  17:02

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.