Tato česká surovina je v zahraničí tabu. Přitom se jedná o zázračnou superpotravinu

Jaké vitamíny jsou v máku
Mák setý (Papaver somniferum) má v českých zemích výsadní postavení – nejen kulturní, ale i nutriční. Zatímco jinde je jeho pěstování přísně regulováno nebo rovnou zakázáno, Česko patří dlouhodobě k největším světovým producentům potravinářského máku.
Věděli jste, že…
To, co dělá z českého máku skutečný unikát, je jeho složení. Obsahuje mimořádně vysoké množství vápníku – v přepočtu na 100 gramů ho má několikanásobně více než třeba mléko. K tomu se přidávají hořčík, fosfor, železo, zinek a cenné omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.
Nejde ale jen o minerály. Mák je bohatý i na vitaminy skupiny B, vitamin E a antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stárnutím. Právě kombinace živin z něj dělá unikátní superpotravinu, kterou odborníci často označují za jednu z nejhodnotnějších rostlinných surovin vůbec.
Na co je zdravý mák?
Vysoký obsah vápníku dělá z máku silného spojence pro zdravé kosti a zuby. Jeho pravidelná (ale umírněná) konzumace může hrát roli v prevenci osteoporózy. Podporuje také správnou funkci svalů i nervové soustavy. Proto lékaři mák doporučují třeba seniorům, ženám po menopauze a alergikům na laktózu.
Kolik máku sníst?
Mák prospívá i srdci. Díky zdravým tukům pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a podporuje pružnost cév. Vláknina navíc napomáhá lepšímu trávení a přispívá k delšímu pocitu sytosti.
Zajímavé účinky má i na psychiku. Mírně uklidňující efekt, který znaly už naše babičky, souvisí s obsahem hořčíku a vitaminů skupiny B. Mák a makový olej se tradičně využívaly při nespavosti, nervozitě nebo svalovém napětí – a moderní výzkumy jim dávají za pravdu.
Recept Lokše s mákem a povidly
Jaképak palačinky! Zkuste tento mnoha generacemi ověřený staročeský recept na bramborové lokše, které skvěle chutnají na slano i na sladko – třeba právě s mákem a povidly.
- 600 g brambor
- 1 vejce
- 200 gramů hladké mouky
- 2 lžíce másla nebo sádla
- 150 g švestkových povidel
- 80 g mletého máku
- 3 lžíce moučkového cukru
- špetka soli
Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a po vychladnutí nastrouháme. Přidáme sůl a mouku a vypracujeme hladké těsto. Rozdělíme ho na menší kousky, které vyválíme na tenké placky. Opečeme je nasucho na pánvi nebo na plotýnce z obou stran jako palačinky.
Opečené lokše pak potřeme sádlem nebo máslem, poté povidly a posypeme mákem smíchaným s moučkovým cukrem. Naplněné lokše stočíme a ihned podáváme.