Obsah
Na co je zdravý mák
Semena máku (Papaver somniferum) jsou velmi bohatým zdrojem živin. Dokonce v koncentraci vápníku mnohonásobně překonají kravské mléko a v obsahu bílkovin se vyrovnají libovému hovězímu masu. K tomu se přidávají hořčík, fosfor, železo, zinek a cenné omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.
Devět gramů máku obsahuje asi 26 % doporučené denní dávky manganu, který podporuje metabolismus živin a zdraví kostí
Nejde ale jen o minerály. Mák je bohatý i na vitaminy skupiny B, vitamin E a antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stárnutím.
Přibližně 100 gramů obsahuje zhruba 21 gramů proteinů a více než 40 gramů tuků, především nenasycených mastných kyselin.
Díky vysokému obsahu vlákniny mohou maková semínka přispívat k lepšímu trávení a pomáhat udržovat stabilní hladinu cholesterolu nebo krevního cukru. Vláknina zároveň podporuje zdraví střev a může pomáhat předcházet zácpě.
Právě kombinace živin z něj dělá unikátní superpotravinu, kterou odborníci často označují za jednu z nejhodnotnějších rostlinných surovin vůbec.
|
Přínos pro kosti i srdce
Kolik si dát máku denně?
Vysoký obsah vápníku dělá z máku silného spojence pro zdravé kosti a zuby. Jeho pravidelná (ale umírněná) konzumace může hrát roli v prevenci osteoporózy. Podporuje také správnou funkci svalů i nervové soustavy. Lékaři mák doporučují třeba seniorům, ženám po menopauze a alergikům na laktózu.
Mák prospívá i srdci. Díky zdravým tukům pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a podporuje pružnost cév. Zajímavé účinky má i na psychiku. Mírně uklidňující efekt, který znaly už naše babičky, souvisí s obsahem hořčíku a vitaminů skupiny B. Mák a makový olej se tradičně využívaly při nespavosti, nervozitě nebo svalovém napětí – a moderní výzkumy jim dávají za pravdu.
Češi jsou mákožrouti
Na hlavu v Česku každoročně sníme nejvíce máku na světě. Surovina je neodmyslitelnou součástí našeho kulinářského dědictví. Dlouhodobě přibližně třetina světové produkce těchto nenápadných našedlých kuliček připadá právě Česku.
Slušnou sklizní máku se každoročně může pochlubit také Afghánistán, tam je však motivace pro jeho pěstování zcela jiná a s makovými buchtami nemá mnoho společného. Tamní odrůdy máku mají na rozdíl od těch pěstovaných v Evropě až několikanásobně vyšší obsah látek využívaných k výrobě opia.
V mnoha zemích je mák tabu
Věděli jste, že…
Ve většině západních států mají k máku odlišný vztah, často o této superpotravině ani příliš nevědí. Používá se jen velmi omezeně, nejčastěji jako posyp na pečivo.
Důvodem jsou především regulace související s tím, že z rostliny máku se získávají opiáty. Samotná maková semena přitom obsahují jen stopová množství látek, jako je morfin nebo kodein, které se mohou na jejich povrch dostat při sklizni. Jejich obsah je však v potravinách přísně kontrolován. Například v Evropské unii nesmí koncentrace opiových alkaloidů překročit 20 miligramů na kilogram semen.
V některých zemích jsou pravidla ještě přísnější. V Singapuru nebo Saúdské Arábii je mák zakázaný a jeho konzumace může vést k problémům se zákonem, protože i malé množství může způsobit falešně pozitivní test na narkotika.
|
