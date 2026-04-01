Mák je český poklad. Posiluje kosti i srdce, v některých zemích ho ale zakázali

Tereza Hrabinová
  4:00
V české kuchyni patří mák k tradičním surovinám. Tato zázračná superpotravina je neodmyslitelnou součástí koláčů, závinů, buchet nebo třeba sladkých nudlí. V mnoha západních zemích je však jeho konzumace mnohem méně běžná. Důvodem jsou především regulace spojené s pěstováním máku a obavy z přítomnosti stop opiátů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Na co je zdravý mák

  • Mák se na území České republiky pěstoval už 800 let před naším letopočtem.
  • Spotřeba máku na jednoho obyvatele Česka je 430 g ročně.
  • Lidé v době bronzové používali směs mléka, opia a medu k uklidnění plačících dětí.
  • Hlavičky opiového máku jsou zobrazené ve znaku britské Královské akademie anesteziologů.
  • Mák je zakázaný v Číně, na Tchaj-wanu a v Singapuru.
  • Ze semen máku se extrahuje makový olej.
  • Maková semínka se mohou použít i jako přírodní barvivo.
  • Bílá semínka máku se v indické kuchyni přidávají do kari.

Semena máku (Papaver somniferum) jsou velmi bohatým zdrojem živin. Dokonce v koncentraci vápníku mnohonásobně překonají kravské mléko a v obsahu bílkovin se vyrovnají libovému hovězímu masu. K tomu se přidávají hořčík, fosfor, železo, zinek a cenné omega-3 a omega-6 mastné kyseliny.

Devět gramů máku obsahuje asi 26 % doporučené denní dávky manganu, který podporuje metabolismus živin a zdraví kostí

Nejde ale jen o minerály. Mák je bohatý i na vitaminy skupiny B, vitamin E a antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stárnutím.

Přibližně 100 gramů obsahuje zhruba 21 gramů proteinů a více než 40 gramů tuků, především nenasycených mastných kyselin.

Díky vysokému obsahu vlákniny mohou maková semínka přispívat k lepšímu trávení a pomáhat udržovat stabilní hladinu cholesterolu nebo krevního cukru. Vláknina zároveň podporuje zdraví střev a může pomáhat předcházet zácpě.

Právě kombinace živin z něj dělá unikátní superpotravinu, kterou odborníci často označují za jednu z nejhodnotnějších rostlinných surovin vůbec.

Po padesátce už jen mléko nestačí. Tyto potraviny vaše kosti opravdu potřebují

Mák prospívá také našemu srdci.

Přínos pro kosti i srdce

Kolik si dát máku denně?

  • Ideální dávka pro dospělého je 20–30 g.
  • Vždy vybírejte kvalitní český mák.
  • Pro lepší využití živin mák melte těsně před použitím.

Vysoký obsah vápníku dělá z máku silného spojence pro zdravé kosti a zuby. Jeho pravidelná (ale umírněná) konzumace může hrát roli v prevenci osteoporózy. Podporuje také správnou funkci svalů i nervové soustavy. Lékaři mák doporučují třeba seniorům, ženám po menopauze a alergikům na laktózu.

Mák prospívá i srdci. Díky zdravým tukům pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a podporuje pružnost cév. Zajímavé účinky má i na psychiku. Mírně uklidňující efekt, který znaly už naše babičky, souvisí s obsahem hořčíku a vitaminů skupiny B. Mák a makový olej se tradičně využívaly při nespavosti, nervozitě nebo svalovém napětí – a moderní výzkumy jim dávají za pravdu.

Češi jsou mákožrouti

Na hlavu v Česku každoročně sníme nejvíce máku na světě. Surovina je neodmyslitelnou součástí našeho kulinářského dědictví. Dlouhodobě přibližně třetina světové produkce těchto nenápadných našedlých kuliček připadá právě Česku.

Slušnou sklizní máku se každoročně může pochlubit také Afghánistán, tam je však motivace pro jeho pěstování zcela jiná a s makovými buchtami nemá mnoho společného. Tamní odrůdy máku mají na rozdíl od těch pěstovaných v Evropě až několikanásobně vyšší obsah látek využívaných k výrobě opia.

Makový cheesecake s džemem

Makový cheesecake s džemem

Recept

Střední

90 min

Makový cheesecake s třešňovým džemem

V mnoha zemích je mák tabu

Věděli jste, že…

  • 1 lžička máku (cca 5 g) dodá až 70 mg vápníku.
  • Vápník z máku se vstřebává lépe, pokud je mák čerstvě namletý.
  • Český potravinářský mák prochází přísnou kontrolou na obsah alkaloidů.

Ve většině západních států mají k máku odlišný vztah, často o této superpotravině ani příliš nevědí. Používá se jen velmi omezeně, nejčastěji jako posyp na pečivo.

Důvodem jsou především regulace související s tím, že z rostliny máku se získávají opiáty. Samotná maková semena přitom obsahují jen stopová množství látek, jako je morfin nebo kodein, které se mohou na jejich povrch dostat při sklizni. Jejich obsah je však v potravinách přísně kontrolován. Například v Evropské unii nesmí koncentrace opiových alkaloidů překročit 20 miligramů na kilogram semen.

V některých zemích jsou pravidla ještě přísnější. V Singapuru nebo Saúdské Arábii je mák zakázaný a jeho konzumace může vést k problémům se zákonem, protože i malé množství může způsobit falešně pozitivní test na narkotika.

Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu
Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu

Ostropestřec mariánský

V dnešní době, kdy je náš organismus denně vystaven stresu, nevhodné stravě i toxinům z prostředí, hledá stále více lidí přirozené způsoby, jak podpořit své zdraví. Jednou z nejznámějších bylin pro...

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Máte problémy se soustředěním? Řešení je snadnější, než si možná myslíte.

Zapomínáte, dělá vám problém se soustředit, myšlenky vám často odbíhají jinam a vše si musíte zapisovat? Ořechy patří mezi ty potraviny, které pomáhají mozku lépe fungovat. A ty vlašské jednoznačně...

Jak podpořit zdraví střev? Klíčem ke spokojenému břichu jsou probiotické potraviny

střeva, zdraví střev, střevní mikroflóra, střevní mikrobiom, probiotické...

Střevní mikrobiom ovlivňuje nejen naše trávení, ale i imunitu a energii během dne. Správně zvolená strava s probiotiky a prebiotiky ho dokáže výrazně zlepšit.

Po padesátce už jen mléko nestačí. Tyto potraviny vaše kosti opravdu potřebují

Tak co, dala jsem tam všechno, co tam patří?

Mléčné výrobky už po padesátce samy o sobě nestačí. Pokud chcete udržet své kosti pevné, musíte řešit nejen vápník, ale i další faktory, třeba jak ho tělo dokáže využít.

Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu

Šunková pomazánka s křenem na domácí bagetě

Nečekaná návštěva za dveřmi nebo prostě jen nestíháte? Tajemství rychlého pohoštění tkví v kombinaci pár surovin. Pokud máte v doma hermelín, tuňáka, mrkev, vajíčka, česnek nebo předvařenou červenou...

1. dubna 2026

Slané mini quiche se špenátem a slaninou: Recept na bleskové košíčky z muffinového plechu

Špenátovo-slaninové mini quiche
Recept

Střední

40 min

Hledáte perfektní slané pohoštění, které potěší oči i chuťové pohárky? Tyto špenátovo-slaninové...

Konec převalování v posteli: Tahle bylinková směs vás uspí a srovná vám trávení

Chcete se probouzet s úsměvem? Bylinky mohou pomoci k dobrému spánku

Co může pomoci tělu i mysli se uvolnit a připravit se na kvalitní noční odpočinek? Pokud hledáte bylinky na spaní nebo přírodní způsob, jak zlepšit usínání, může být právě bylinkový čaj jednoduchým a...

31. března 2026

Šťavnaté vepřové výpečky: Recept na plec s česnekem a čerstvým špenátem

Výpečky se špenátem
Recept

Střední

60 min

Dopřejte si poctivý český oběd, který sází na jednoduchost a dokonalou souhru chutí. Naše vepřové...

Velikonoční mechový dort ve tvaru vejce: Recept na vláčný špenátový korpus s mascarpone

Mechový dort
Recept

Střední

50 min

Oslňte své hosty dezertem, který vypadá jako kousek rozkvetlé jarní louky. Tento vláčný mechový...

Domácí pekárna není jen na chléb. Objevte 5 receptů na snídaně, u kterých vám pekárna usnadní práci

Domácí pekárna přes noc vykouzlí chléb k snídani. Zkuste ji naprogramovat, než...

Domácí pekárna je skvělý pomocník do každé domácnosti. Není to „další spotřebič, co akorát bude zabírat místo“. Pečka, jak fanoušci této kuchyňské mašinky říkají, ušetří čas a vykouzlí nejen čerstvé...

31. března 2026  4:40

Tradiční triky našich babiček: Jak správně barvit vejce v cibulových slupkách a kurkumě

Barvení vajec cibulí

Barvení vajíček patří k jedné z nejhezčích velikonočních tradic. Kromě kupovaných barev se stále více lidí vrací k přírodním metodám, které jsou šetrné k přírodě, zdraví i samotným vajíčkům. Mezi...

31. března 2026  4:20

Jedli ho pod ubrouskem, aby je Bůh neviděl. Ortolan děsí i fascinuje dodnes

Strnad zahradní (Emberiza hortulana), známý také jako ortolan či ortulán. Původ...

Malý nenápadný pták, který se vejde do dlaně. Ortolan, tedy strnad zahradní, byl po staletí symbolem luxusu francouzské aristokracie. Pokrm známý jako ortolans à la provençale není přitom...

31. března 2026

Mandlové linecké kytičky: Křehké velikonoční cukroví s čokoládovou náplní

Linecké kytičky
Recept

Střední

60 min

Díky hravému nápadu se špejlí vytvoříte originální „jedlé květiny“, které potěší každého koledníka...

Křenová omáčka: Recept s pečenou uzenou krkovicí a smetanou

Křenová omáčka s pečeným uzeným masem
Recept

Střední

70 min

Dopřejte si chuť tradice v té nejlepší podobě. Tato jemná křenová omáčka vyniká sametovou...

Ovesná kaše s mákem přes noc: Zdravá snídaně za studena bez vaření

Ovesná kaše za studena s mákem
Recept

Lehké

10 min

Nastartujte svůj den bez ranního spěchu v kuchyni. Tato ovesná kaše za studena sází na kombinaci...

Jak podpořit zdraví střev? Klíčem ke spokojenému břichu jsou probiotické potraviny

střeva, zdraví střev, střevní mikroflóra, střevní mikrobiom, probiotické...

Střevní mikrobiom ovlivňuje nejen naše trávení, ale i imunitu a energii během dne. Správně zvolená strava s probiotiky a prebiotiky ho dokáže výrazně zlepšit.

30. března 2026

