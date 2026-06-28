Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Maillardova reakce v praxi: Jak připravit nejlepší pečenou zeleninu na maximum chuti

Petra Burgrová
  4:40

Pečená zelenina se sýrem | foto: Kulinární studio MAFRA

Patří mezi nejoblíbenější přílohy i samostatná jídla. Je jednoduchá na přípravu, chutná skvěle a zachovává si více živin než dlouhé vaření ve vodě. Přesto se mnoho lidí při pečení dopouští stejných chyb. Výsledkem bývá zelenina, která je buď rozmočená, nebo naopak vysušená a bez chuti.

Obsah

6 tipů, jak nejlépe upéct zeleninu v troubě:

Pečení zeleniny v troubě se může zdát jako naprosto banální záležitost, ale i zde se často dopouštíme chyb, které nás připravují o dokonalý výsledek. Zde je několik tipů, které dodržujte, pokud pečete zeleninu v troubě:

  1. Nepřeplňujte plech: Když zeleninu naskládáte na plech nahusto, nebude se péct, ale spíše dusit kvůli uvolněné vlhkosti. Na křupavou kůrku můžete zapomenout.
  2. Dostatečná teplota: Zelenina potřebuje pořádný žár, aby zkaramelizovala; při nízké teplotě jen zvadne a změkne.
  3. Množství oleje: Zelenina by měla být jen lehce obalená olejem. Pokud v něm plave, bude po upečení těžká a rozbředlá.
  4. Správná příprava: Nerovnoměrně nakrájené kusy znamenají, že menší kousky se pálí, zatímco větší zůstávají tvrdé.
  5. Doba pečení: Pozor na příliš dlouhé pečení, které zeleninu vysuší a promění v kousky bez chuti.
  6. Promíchání během pečení: Pokud zeleninu alespoň jednou či dvakrát neobrátíte, nepropeče se rovnoměrně a snadno se zespodu připálí.
Pečená zelenina se sýrovým dipem

Pečená zelenina se sýrovým dipem

Recept

Střední

60 min

Péct můžete téměř všechny druhy zeleniny.

Jaká zelenina se hodí na pečení

Mezi nejoblíbenější druhy patří:

Každý druh nabízí trochu jinou chuť a jednotlivé druhy můžete libovolně kombinovat.

Pečená zelenina se sýrem

Pečená zelenina se sýrem

Recept

Lehké

40 min

Zeleninu krájejte na podobně velké kousky.

Jak připravit zeleninu na pečení

Aby se vše propeklo rovnoměrně, je důležité krájet stejně tvrdou zeleninu na podobně velké kusy. Například mrkev potřebuje více času než cuketa. Pokud je nakrájíte na stejně velké kousky, může být cuketa hotová dříve a začne se rozpadat. Řešením je nakrájet tvrdší druhy na menší kousky nebo je na plech přidat o něco dříve.

Losos s pečenou zeleninou

Losos s pečenou zeleninou

Recept

Střední

45 min
Escalivada

Gurmánská pečená zelenina s piniovými oříšky a bazalkou – Zdravá příloha z trouby

Recept

Lehké

90 min

U některé zeleniny je lepší nasolit ji až později po pečení.

Kdy solit zeleninu

Některé druhy zeleniny, zejména cuketa, lilek nebo houby, uvolňují po osolení velké množství vody. Pokud chcete dosáhnout výrazně křupavějšího výsledku, můžete sůl přidat až ke konci pečení. U brambor, mrkve nebo dýně naopak není problém solit už před vložením do trouby.

Čím ochutit pečenou zeleninu

Sušené koření můžete přidat před pečením. Čerstvé bylinky je lepší přidat až po upečení, aby se nespálily. Jaké koření je na zeleninu nejlepší?

Jarní vepřová pečínka

Šťavnatá jarní vepřová pečínka s pečenou zeleninou a špenátem: Recept na lehký nedělní oběd

Recept

Lehké

150 min
Středomořská pečená zelenina s novými bramborami

Středomořská pečená zelenina s novými bramborami

Recept

Střední

40 min

Cílem je upéct dokonale křupavou zeleninu.

Jak zabránit vysušení zeleniny

Použijte malé množství oleje, nepřekračujte doporučenou dobu pečení a zvolte správnou teplotu.

Jak dlouho péct zeleninu

Záleží na druhu a velikosti kousků. Většina zeleniny potřebuje 20 až 40 minut.

Jaká teplota je nejlepší pro pečení zeleniny

Většině druhů zeleniny svědčí pečení při teplotě 190 až 220 °C. Právě vyšší teplota pomáhá vytvořit zlatavou kůrku a karamelizaci přírodních cukrů. Díky tomu získá zelenina výraznější chuť a lákavou barvu.

Pečená zelenina s cizrnou

Pečená zelenina s cizrnou

Recept

Lehké

60 min

Nejlepší na pečení je čerstvá zelenina.

Lze péct mraženou zeleninu?

Ano, ale je vhodné ji předem zbavit přebytečné vody. Jinak může být výsledná textura příliš měkká.

Musí se zelenina před pečením vařit?

Ve většině případů ne. Výjimkou mohou být větší kusy brambor nebo velmi tvrdá kořenová zelenina.

Jak poznat, že je zelenina hotová

Hotová zelenina by měla být měkká uvnitř, ale zároveň lehce opečená na povrchu. Vidlička by měla projít bez většího odporu, ale zelenina by si stále měla držet svůj tvar. Pokud se rozpadá, je pravděpodobně přepečená.

Kuřecí prsa s pečenou zeleninou

Kuřecí prsa s pečenou zeleninou

Recept

Střední

60 min

Pečenou zeleninu můžete podávat pouze s bylinkovým dipem.

Recepty Pečená zelenina

Grilovaný pstruh na bylinkách

Grilovaný pstruh na bylinkách: Nejlepší recept s pečenou zeleninou

Recept

Střední

30 min
Vstoupit do diskuse
Témata: zelenina, pečení

Nejčtenější

Ochutnávka kokosových tyčinek: Legendární Margot propadla, porazil ji levnější konkurent

Test kokosové tyčinky

Na trhu najdeme hned několik tyčinek, které se snaží zaujmout kombinací kokosu, čokolády a rumového aroma. Rozhodla jsem se proto uspořádat malou ochutnávku a zjistit, která z nich chutná nejlépe a...

Recept na tradiční vajíčkovou pomazánku: 7 triků, aby chutnala jako od babičky

Vajíčková pomazánka, egg salad

Babičkám stačila miska, vidlička a pár obyčejných surovin. Přesto chutnala vždycky nejlíp. Vajíčkovou pomazánku možná máte spojenou se studenými večeřemi, prázdninami u prarodičů nebo s obdobím po...

Jak poznat zralý meloun? Sledujte skvrnu, váhu i zvuk při poklepání

Připravte svým návštěvám některou z melounových dobrot, drink nebo třeba...

Vybrat sladký a šťavnatý meloun nemusí být otázkou štěstí. Zralost prozradí několik poměrně spolehlivých znaků. Jaké to jsou? Odborníci doporučují nespoléhat jen na jednu metodu, ale sledovat více...

Neuvěříte, co se dá udělat z třešňových pecek! Objevte recepty a triky, které vám v kuchyni doteď chyběly

Kdo by neměl rád třešně. A víte, že jsou také pekelně zdravé?

Jakmile na stromech zčervenají první třešně, je to neklamné znamení, že léto je konečně tady. Tohle sladké, šťavnaté ovoce je symbolem prázdnin, ale ruku na srdce, když se třešňová sezóna rozjede...

Platíte tisíce v restauracích za to, co vám roste na zahradě? Pažitka dobývá michelinské menu

Pažitka

Když se řekne pažitka, většina z nás si představí klasiku na chlebu s máslem nebo zelené sypání do poctivého vývaru. Tahle nenápadná bylinka ale skrývá mnohem větší potenciál.

Maillardova reakce v praxi: Jak připravit nejlepší pečenou zeleninu na maximum chuti

Pečená zelenina se sýrem

Patří mezi nejoblíbenější přílohy i samostatná jídla. Je jednoduchá na přípravu, chutná skvěle a zachovává si více živin než dlouhé vaření ve vodě. Přesto se mnoho lidí při pečení dopouští stejných...

28. června 2026  4:40

Pečené brambory na tisíc způsobů: Jak na to, aby byly šťavnaté i křupavé?

Pečené brambory? Jaký varný typ? A, B, nebo C? Co myslíte?

Pečené brambory patří mezi nejoblíbenější přílohy, ale způsob přípravy výrazně ovlivňuje jejich chuť, strukturu i kalorickou hodnotu. Jak upéct brambory, aby byly uvnitř měkké a na povrchu krásně...

28. června 2026

Čokoládové nanuky z mražených banánů: Zdravější letní mlsání plné křupavé čokolády

Mražené banány
Recept

Lehké

10 min

Hledáte rychlý, hravý a neuvěřitelně snadný dezert, který v horkých letních dnech spolehlivě zabaví...

Grilovaná cuketa s rajčaty na křupavé bagetce: Svěží středomořský předkrm s česnekem a mátou

Grilovaná cuketa s rajčaty na bagetce
Recept

Lehké

25 min

Hledáte rychlý recept na lehkou večeři z grilu nebo stylové pohoštění pro letní párty? Tyto křupavé...

Grilované broskve s sýrem cottage a jahodami: Pikantní letní salát s medovo-harissovcovým dresinkem

Grilované broskve
Recept

Lehké

35 min

Chcete na letní grilovačce vyzkoušet něco opravdu originálního, co zboří mýty o nudných salátech?...

Tajemství čerstvého chleba odhaleno: Stačí jedna věc, kterou máte v kuchyni, a vydrží týden

Měli byste chuť, čas a odvahu pustit se doma do pečení chleba či jiného...

Není nic lepšího než čerstvě upečený nebo právě koupený chléb s křupavou kůrkou a měkkou střídkou. Jenže už druhý den bývá tvrdý, vyschlý nebo naopak začne ve špatných podmínkách plesnivět. Dobrou...

27. června 2026

Žádné drastické diety. Tahle obyčejná bylinka ze zahrádky umí stopnout hlad a bleskově zklidnit žaludek

Máta peprná

Řeč je o mátě peprné. Tato aromatická bylinka je víc než jen ozdoba do letního drinku. Je to skvělá ingredience v jídle, která osvěží letní recepty, a zároveň tajná zbraň pro klidné břicho.

27. června 2026  4:40

Nekupujte luštěniny jen v konzervě. Naučte se, jak je správně připravit

ilustrační snímek

Quinoa, rýže, čočka nebo cizrna jsou suroviny, které máme běžně doma, ale často jim nevěnujeme dostatek pozornosti. Přitom i drobná změna v přípravě může výrazně ovlivnit jejich chuť i strukturu....

27. června 2026

Zelený ledový čaj s jablkem: Dokonale osvěžující a zdravý drink pro horké letní dny

Zelený ledový čaj s jablkem
Recept

Lehké

15 min

Zapomeňte na přeslazené kupované ledové čaje plné chemie a vsaďte na čistou sílu přírody s tímto...

Tradiční džuveč s pečeným čevapčiči: Voňavý balkánský oběd plný šťavnaté zeleniny a bylinek

Džuveč s čevapčiči
Recept

Střední

45 min

Přivezte si kousek slunného Balkánu až k vám domů díky receptu, který dokonale kombinuje bohatou...

Poctivý domácí višňový džem: Rubínově červená dobrota s bleskovou přípravou

Višňový džem
Recept

Střední

50 min

Uchovejte si chuť léta ve skleničkách díky tomuto jednoduchému receptu na dokonale hustý višňový...

Víkendové pečení se SweetBurg: Cukrářský trik na ty nejvláčnější domácí muffiny

Jahodovo-citronové muffiny s ricottou

Ačkoliv tajně nedám dopustit na zdobené cupcakes s krémem, králem praktičnosti v kuchyni jsou pro mě jednoznačně muffiny. Tyto geniální a neuvěřitelně variabilní dobroty si s sebou totiž můžete...

26. června 2026  5:20

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.