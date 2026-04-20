Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Petra Kašparová
  5:00
Kuře na paprice. Absolutní klasika českých stolů, oblíbené jídlo nás Čechů, i když autorství tohoto pokrmu si připsat nemůžeme. Máte chuť? My vám přinášíme recept na kuře na paprice jako od babičky.

Kupte celé kuře a rozporcujte ho. | foto: Canva

Obsah

Odkud pochází kuře na paprice

Mysleli jste si, že kuře na paprice je „český vynález“? Jenže není. Vznikl někde na území dnešního Maďarska, tehdy v Uherské říši. A kdybyste někomu tamnímu řekli, že je to české jídlo, se zlou byste se potázali.

Maďaři totiž kuřecí paprikáš považují za národní pokrm více než 200 let, označuje se jako „čestné hungarikum“. Jeho charakteristickými ingrediencemi jsou paprika, rajčata, cibule, pepř, kuřecí maso a zakysaná smetana, což jsou vše základní prvky tradiční maďarské kuchyně. Postupně se do něj začala přidávat také smetana, tehdy kyselá.

Mletá paprika je základ kuřete na paprice. Nepřekvapivě. Zkuste uzenou.

Jaké maso koupit na kuře na paprice

Tohle je první a nejzásadnější rada. Pokud chcete opravdu chuť jako od babičky, zapomeňte na kuřecí prsa. Ta jsou sice libová a rychlá na přípravu, ale v tomhle jídle to není ono, maso bude suché a omáčka nevýrazná.

  • Správná volba je kus masa s kostí.
  • Ideální je celé kuře, které naporcujete, jak jste zvyklí.
  • Koupit ale můžete i kuřecí čtvrtky.
  • V nejhorším poslouží i kuřecí nohy, tzv. paličky.

Právě kosti a kůži potřebujete pro výslednou dokonalou chuť celého jídla. A možná se chystáte uvařit kuře na paprice jako sváteční pokrm, pak sáhněte po kuřeti farmářském, v BIO kvalitě. Rozdíl může být znatelný.

Jednotlivé díly kuřete dobře osolte.

Jaké koření do kuřete na paprice

Tohle nesmíte podcenit, pokud chcete, aby bylo vaše kuře na paprice jako od babičky. Koření je totiž to, co dává kuřeti na paprice jeho charakteristickou chuť.

  • Nejdůležitější je samozřejmě sladká paprika. Ta pokrmu dodá nejen barvu, ale i tu onu chuť.
  • Maďaři ji tehdy asi neměli, ale co rozhodně zkuste, to je paprika uzená! Pokud ji doma nemáte, kuře na paprice je ten pokrm, kvůli kterému byste ji mít měli.
  • Do omáčky patří i mletý pepř. Sůl, to je asi zbytečné zmiňovat.
  • Pokud máte rádi pikantní jídla a nevaříte pro děti, přidat lze i pálivá paprika.

Někdo přidává bobkový list a dokonce prý i česnek. Já ani Zdeněk Polhreich do kuřete na paprice ale bobkový list ani česnek nedáváme. Určitě je to ale otázka chuti a možná i nějaké rodinné tradice. Pokud už vaše prababička do tohoto jídla česnek dávala, rozhodně vám to nikdo nemůže vymlouvat.

Papriku zkuste do kuřete na paprice přidat uzenou.

Co přidat do omáčky kuřete na paprice

Kuře na paprice tak, jak ho vařily naše maminky a babičky, je pokrm, do kterého kromě cibule, koření, masa a smetany nic nepatří. Nicméně v Uhrách do původního pokrmu patřily ještě rajčata a papriky.

Maďarsky neumím, ale naštěstí existují překladače. Dohledala jsem originální recepty a je tomu tak – na východ od nás, ještě dál za Slovenskem, se do pokrmu přidávají i nadrobno nakrájená rajčata a paprika, případně paprika na kostičky, a k tomu rajský protlak.

Tip: A také se v Maďarsku přidává kmín. Zkuste. Ale počítejte s tím, že jako od babičky to chutnat nebude.

Jsou recepty, které se v rodinách dědí. Kuře na paprice je jeden z nich.

Jaká smetana se dává do kuřete na paprice

Na zjemnění omáčky se tradičně používá sladká smetana. Ideálně ta ke šlehání, tedy tučnější, použít ale lze i smetanu na vaření 12%. Ta se přidává na závěr vaření, aby se kuře na paprice dostalo do té správné krémové konzistence.

Pokrm není na smetaně postaven, jde skutečně o takovou tečku pro celkovou jemnost chuti. Některé recepty, a možná je to tak i v tom vašem rodinném, přidávají smetanu zakysanou. To pokrmu přidá lehce kyselý nádech a bohatší chuť. Zajímá vás, jakou smetanu použijí sousedi našich slovenských přátel? Zakysanou.

Ke kuřeti na paprice se hodí například klasický kynutý houskový knedlík.

Čím se zahušťuje kuře na paprice

Aby byla omáčka správně hustá, použije se mouka. Můžete udělat klasickou světlou jíšku nebo mouku rozkvedlat ve smetaně či trošce vody a to vlít do omáčky. Mouku musíte povařit. Trošku pokrm zahustí i samotná smetana, ale bez přidání mouky je omáčka dost tekutá.

S čím se jí kuře na paprice

  • S nadýchaným houskovým knedlíkem. Kynutým ideálně.
  • S těstovinami. Dobré jsou „vrtulky“, protože se v nich drží hodně omáčky.
  • Někdo jí kuře na paprice s rýží...
  • Výborný je tento pokrm také s haluškami nebo špeclemi.
Recept Kuře na paprice podle mojí babičky

  • 1 naporcované, asi kilové, kuře
  • 2 cibule
  • 500 ml vody
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 2 lžíce mouky
  • olej a máslo
  • 2 lžíce sladké uzené mleté papriky
  • sůl, pepř
  1. Kuřecí díly osolíme ze všech stran.
  2. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Necháme zesklovatět na oleji, ideálně v tlustostěnném hrnci.
  3. Na cibuli dáme kuřecí části a zasypeme mletou paprikou. Chvilinku zasmahneme, nesmíte to přehnat, paprika by zhořkla. Opepříme.
  4. Zalijeme vařící vodou. Přikryjeme pokličkou a necháme zhruba 45 až 60 minut pomalu vařit.
  5. Měkké maso vyndáme stranou a omáčku propasírujeme přes husté sítko.
  6. Pokud chcete, máte to tak rádi, nebo vaříte pro děti, můžete v této fázi maso obrat, aby bylo servírované bez kostí.
  7. V misce nebo hrnečku se smetanou rozmícháme mouku. Vlijeme do omáčky, přivedeme k varu a vložíme zpět do kastrolu maso.
  8. Nakonec do omáčky přidáme trošku másla pro zjemnění.

Počet porcí: 4 (velké) porce
Doba přípravy: 1,5 hodiny

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Paprika, omáčka, pokrm, Maso

Maďar ho vymyslel, Čech si ho přivlastil. Nejlépe ho však udělají naše babičky

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.