Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mačkáte avokádo v obchodě? Jestli je uvnitř zralé, napoví jednoduchý trik

Petra Burgrová
  4:30

USA by v případě úplného zavření mexických hranic do tří týdnů zcela přišly o zásobování avokádem. Podle Steva Barnarda, ředitele společnosti Mission Produce, je Mexiko největším pěstitelem a distributorem avokáda na světě a prezident Trump si nemohl vybrat horší chvíli. (1. dubna 2019) | foto: Reuters

Poznat zralé avokádo nemusíme jen podle toho, jak je měkké na omak. Pomoci si můžeme jednoduchým trikem se stopkou, který nám napoví, co se děje uvnitř. A když už máme správně zralý plod, ukážeme vám, jak si ulehčit práci při krájení.

Jak poznat, že je avokádo zralé

Avokádo můžeme samozřejmě zkusit lehce zmáčknout v ruce, existuje ale ještě jeden jednoduchý způsob, jak jeho zralost ověřit. Jemně odklopíme malou stopku na vršku avokáda a podíváme se na barvu dužiny.

Pokud je pod stopkou sytě zelená barva, avokádo je pravděpodobně tak akorát zralé a můžeme ho rovnou použít. Světle žlutá nebo nazelenalá barva znamená, že potřebuje ještě pár dní dozrát. Jestliže je místo pod stopkou hnědé, avokádo může být přezrálé a uvnitř už se mohou objevovat hnědé skvrny.

Trik funguje nejlépe tehdy, když jde stopka lehce odstranit. Pokud drží pevně, avokádo ještě pravděpodobně není úplně zralé. Stopku ale není potřeba odstraňovat úplně, stačí ji jemně nadzvednout, zkontrolovat barvu a zase vrátit zpět, aby plod zbytečně nevysychal.

recepty.idnescz

Jak poznáte, že je avokádo zralé. Pomačkáte ho v ruce? Existuje další trik, který vám napoví.

Jemně odklopte malou stopku na vršku avokáda.
Pokud je pod ní dužina sytě zelená, avokádo je pravděpodobně tak akorát zralé a připravené ke konzumaci.
Pokud je pod stopkou světle žlutá nebo nazelenalá, potřebuje ještě pár dní dozrát.
Jestliže je pod stopkou hnědá barva, avokádo může být přezrálé a uvnitř už mít hnědé skvrny.

Trik funguje nejlépe tehdy, když stopka jde lehce odstranit. Pokud drží pevně, avokádo ještě pravděpodobně není úplně zralé. A nezapomeňte – stopku jen jemně nadzvedněte a po kontrole ji vraťte zpět, aby plod zbytečně nevysychal.

18. srpna 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 13. září 2026 v 12:00
oblíbit odpovědět uložit

Stopka nám může napovědět, jestli je avokádo zralé, pod ní by měla být při kontrole sytě zelená dužina.

Jak snadno nakrájet avokádo na guacamole

Na guacamole je praktické avokádo rozříznout napůl a vyjmout pecku. Dužinu potom nožem nakrojíme do mřížky a jednotlivé kousky jednoduše ze slupky vymáčkneme do misky. Pak už je stačí rozmačkat vidličkou.

Na plátky avokádo oloupeme

Pokud chceme avokádo nakrájet do salátu, poke bowl nebo na obložený chléb, můžeme zvolit jiný postup. Avokádo rozkrojíme na čtvrtinky a slupku z dužiny stáhneme. Takto připravenou dužinu pak snadno nakrájíme na tenké plátky. V obou případech je ale důležité pracovat s plně zralým avokádem. Nezralý plod je tvrdý a při loupání i krájení se s ním pracuje podstatně hůř.

recepty.idnescz

Jak si ulehčit práci při krájení avokáda?
Na guacamole je nejšikovnější avokádo rozříznout napůl, vyjmout pecku, dužinu nakrojit do mřížky a kousky pak jednoduše ze slupky vymáčkout do misky. Pak už můžete dužinu snadno rozmačkat vidličkou.
Dalším způsobem je avokádo rozkrojit na čtvrtinky a slupku z dužiny stáhnout. Avokádo pak můžete nakrájet na tenké plátky, které se skvěle hodí do salátů, poke bowl nebo na obložený chléb.

V obou případech však musíte pracovat s plně zralým avokádem. Nezralé avokádo je tvrdé a při loupání a krájení spolupracovat nebude.

20. července 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 13. září 2026 v 12:01
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
Témata: Avokádo, Obchod

Nejčtenější

Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?

Horníci z Dolu Julius Fučík v Petřvaldě dostali nový společenský dům Družba,...

Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?

Podívejte se na 31 potravin, které u nás nekoupíte

Japonský obchod 100-yen v Tokiu.

Ve světě se prodávají potraviny, které v českých obchodech jen tak nenajdete, některé překvapí příchutí, jiné vzhledem a další neobvyklým spojením dvou jídel.

Podívejte se na nejdražší jídla světa. Za tohle lidé platí desítky tisíc eur

V Itálii se dražil trojitý bílý lanýž. (9. listopadu 2025)

Kolik může stát jídlo, které si dáte na talíř jen v pár gramech? Od kaviáru přes wagyu až po lanýže, za které se na aukcích platí tisíce dolarů.

Zkuste podle fotek poznat 30 hub z českých lesů

Ilustrační snímek

Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.

Zapomeňte na smažení bramboráků. Bramborka se upeče najednou na plechu

bramborka

Někde také litina, bác nebo liják. Základem jsou většinou syrové nastrouhané brambory, mouka, vejce, česnek a majoránka, ale podle regionu se přidávají škvarky, uzené maso nebo další suroviny.

Petrželovou nať nedávejte jen do polévky. 5 dalších způsobů, jak ji využít

Kudrnatá petržel, lidově kudrnka, má jemnější chuť. Hodí se spíše na dekorování...

Petržel je první zelená bylinka, kterou zná každé malé dítě. V mnoha pokrmech je nepostradatelná. Víte ale, že je i velmi zdravá?

5. října 2026

Mačkáte avokádo v obchodě? Jestli je uvnitř zralé, napoví jednoduchý trik

USA by v případě úplného zavření mexických hranic do tří týdnů zcela přišly o...

Poznat zralé avokádo nemusíme jen podle toho, jak je měkké na omak. Pomoci si můžeme jednoduchým trikem se stopkou, který nám napoví, co se děje uvnitř. A když už máme správně zralý plod, ukážeme...

5. října 2026  4:30

Pondělní dieta: Cizrna zasytí a nemusí skončit jen v hummusu

Cizrna

Cizrna je luštěnina, která dokáže zasytit a zároveň nabízí rostlinné bílkoviny a vlákninu. Nemusíme ji přitom jíst stále jen v hummusu, hodí se do polévek, salátů, placek i jako náplň do zeleniny....

5. října 2026

Dýňová polévka: S čedarovými krutony dostane úplně jiný šmrnc

Dýňová polévka s čedarovými krutony
Recept

Střední

50 min

Dýni v této polévce doplňuje zázvor, jablko a kokosové mléko, které jí dodají jemnou chuť a vůni....

Šťavnaté kuře na zelí: Pečené s medem a jablky

Šťavnaté kuře na zelí a medu
Recept

Střední

180 min

Celé kuře upečeme na kysaném zelí, které během pečení nasákne šťávu z masa a sladkost medu. Náplň z...

Zázvorový cheesecake: Nepečený dezert s citronem a skořicí

Zázvorový cheesecake
Recept

Střední

35 min

Krémový cheesecake dochutíme zázvorovým sirupem, skořicí a citronem, které mu dodají výraznější...

Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?

Horníci z Dolu Julius Fučík v Petřvaldě dostali nový společenský dům Družba,...

Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?

4. října 2026

Šrucha zelná roste jako plevel, přitom je jedlá. Podívejte se, jak ji poznat

Šrucha zelná roste na záhonu jako plevel. Jedlou rostlinu poznáte podle dužnatých listů a stonků; pozor na záměnu s pryšcem.

Nízká rostlina s červenavými stonky se koncem léta rozrůstá mezi zeleninou i kolem zahradních cest. Šrucha zelná je jedlá a obsahuje rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Než ji však utrhnete k jídlu,...

4. října 2026  4:50

Kysané zelí vs. kimchi: Co je lepší pro střeva a zdravé trávení?

Kimchi i kysané zelí mohou střevům prospět, ne každému ale sednou stejně.

Kysané zelí známe jako českou klasiku, kimchi si v posledních letech získalo pověst korejského superhrdiny pro zdravá střeva. Obě potraviny vznikají kvašením, přesto mezi nimi najdeme překvapivé...

4. října 2026  4:20

Zkuste podle fotek poznat 30 hub z českých lesů

Ilustrační snímek

Hřib smrkový, babka, strakoš nebo ryzec většina zkušených houbařů pozná na první pohled. Jenže v lese rostou i druhy, které se od sebe liší na první pohled jen málo a rozhodují u nich drobné detaily.

4. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mrkev je zdravá syrová i vařená. Jedna úprava je ale pro tělo výhodnější

ilustrační snímek

Patří mezi nejdostupnější a nejlevnější potraviny, které si může dopřát téměř každý. Přestože ji většina lidí bere jen jako běžnou součást polévky nebo rychlou svačinu, ve skutečnosti jde o velmi...

3. října 2026  20:16

Langoše z jogurtového těsta: Křupavá klasika s česnekem a sýrem

Langoše z jogurtového těsta
Recept

Střední

35 min

Na domácí langoše nemusíme hledat složitý recept, jogurtové těsto je jednoduché a dobře se s ním...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.