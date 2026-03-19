Lžička marmelády v horkém mléce? Vznikne jednoduchý nápoj, který chutná jako dezert

Klára Pěnkavová
  4:20
Ráda zkouším jednoduché kuchyňské triky, které slibují zajímavý výsledek z pár běžných surovin. Tentokrát jsem vyzkoušela přidat lžičku marmelády do horkého mléka a překvapilo mě, jak snadno z toho vznikne sladký nápoj, který chutná skoro jako dezert.
Co se stane, když přidáte marmeládu do horkého mléka

Když do horkého mléka přidáte lžičku marmelády nebo džemu, cukr i ovocná složka se rychle rozpustí, nápoj přirozeně osladí a vznikne velmi jednoduchý dezertní nápoj. Chutné ovocné mléko, které může připomínat domácí verzi teplého milkshaku.

Chuť se přitom výrazně liší podle druhu použité marmelády. Sladší druhy marmelád vytvoří jemný nápoj. Kyselejší ovoce naopak dodá mléku svěžejší a výraznější chuť (na přípravu je však ošemetnější).

Na první pohled může tato kombinace působit nezvykle, ale princip je podobný jako u kakaa nebo zlatého mléka – horké mléko se jednoduše ochutí další přísadou.

Výběr marmelády nebo džemu je v tomto případě zásadní.

Jaký džem nebo marmeláda funguje nejlépe

Nejlépe se mi osvědčily marmelády nebo džemy s hladší konzistencí, které se v teplém mléce snadno rozpustí. Pokud obsahují velké kusy ovoce, mohou v nápoji zůstat nerozmíchané a chuť pak není tak jemná.

Dobrou volbou jsou například:

  • jahodový džem
  • malinový džem
  • meruňková marmeláda
  • broskvová marmeláda

Tyto druhy mají příjemnou sladkost a v mléce vytvoří jemně ovocnou chuť. Naopak výrazně kyselé marmelády, například rybízová nebo některé citrusové, mi nápoj sice skvěle ochutily, ale bohužel se mi díky nim také mléko několikrát srazilo.

Marmeláda se přidává do horkého, ale ne vařícího mléka.

Kolik marmelády přidat

Množství záleží hlavně na sladkosti marmelády a na tom, jak výraznou chuť chcete v nápoji mít. Mně stačilo opravdu malé množství, protože doma máme rádi hodně sladké marmelády. Pokud si ale nejste jistí, začněte raději menší lžičkou a podle chuti přidávejte postupně, dokud nápoj nebude přesně tak sladký a ovocný, jak chcete.

Proč se může mléko s marmeládou srazit

Občas se mi stane, že se v nápoji objeví drobné sraženiny. Nejčastěji je to způsobeno kyselostí ovoce – některé marmelády obsahují víc ovocných kyselin nebo přidanou citronovou šťávu. V takovém prostředí se mléčné bílkoviny mohou lehce srážet.

Aby se mi to nestávalo, mám pár osvědčených tipů:

  • nikdy nepoužívám vroucí mléko, jen dobře ohřáté
  • marmeládu vždy přidávám až do teplého mléka a pečlivě rozmíchávám
  • dávám přednost méně kyselým džemům a hladkým verzím bez větších kusů ovoce
Horký nápoj můžete vylepšit ještě třeba nastrouhanou čokoládou.

Jak nápoj ještě vylepšit

Základní kombinaci mléka a marmelády si ráda přizpůsobuji podle chuti nebo podle toho, co mám zrovna doma.

Několik tipů, které mi vždy dobře fungují

  • špetka skořice nebo vanilky pro jemnou kořeněnou chuť
  • trochu nastrouhané čokolády pro extra sladkost
  • lžíce šlehačky, když mám chuť na dekadentnější nápoj
  • hrst nasekaných oříšků pro křupavý kontrast

Když připravuji tento dezertní nápoj pro dospělé, občas přidám trošku rumu nebo likéru, například mandlového. Ovocná chuť marmelády se s tím překvapivě dobře snoubí a nápoj získá zajímavý rozměr.

Dejte šanci horkému mléku s marmeládou.

Recept Horké mléko s marmeládou

  • 250 ml mléka
  • 20 g marmelády nebo džemu
  1. Mléko zahřejeme v rendlíku nebo v mikrovlnné troubě tak, aby bylo horké, ale nezačalo se vařit.
  2. Do horkého mléka přidáme marmeládu.
  3. Dobře promícháme, dokud se marmeláda úplně nerozpustí.
  4. Nápoj podáváme ihned.

Počet porcí: 1
Doba přípravy: 5 minut

