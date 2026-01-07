Fazole, čočka, cizrna a spol. Jak zapojit luštěniny do vyváženého jídelníčku

Petra Burgrová
Ještě před pár lety jsme si pod slovem luštěniny představili školní jídelnu a jídlo, které jsme jedli spíše z povinnosti než z lásky. Čočka byla na Nový rok, fazole do polévky a cizrna něco, co jsme vídali maximálně v zahraničních receptech. Dnes luštěniny patří mezi hvězdy sociálních sítí. Jsou zdravé, syté, levné, udržitelné a když se připraví dobře, chutnají tak, že si na maso ani nevzpomenete. Nechte se inspirovat recepty oblíbených foodblogerek.
Tým Restartujem

Kristýna Ostratická za tým @restartujem

Trojice, která stojí za projektem Restartujem, tvrdí, že je tu proto, aby se lidé nebáli zdravě jíst. Ukazuje, že zdraví a energie mají chuť a že moderní poznatky o výživě, pohybu i spánku lze jednoduše převést do každodenního života.

Nestaví na extrémech, ale na laskavosti, jednoduchých receptech a postupném vytváření nových návyků. Fandí návratu k jednoduchosti, hledání vlastního životního rytmu a věří, že i malé krůčky mohou vést k velkým změnám. Za projektem Restartujem stojí Kristýna Ostratická (na snímku uprostřed), Monika Divišová a Dominik Diviš – tým propojující nutriční praxi, vaření a moderní technologie.

Které luštěniny používáte na vaření nejčastěji a proč?
Nejčastěji vaříme z červené čočky, a to hlavně pro její všestranné využití a velmi jednoduchou přípravu. Navíc je dobře stravitelná a má ze všech luštěnin nejmenší riziko nadýmání, což oceňuje většina lidí. Dále často používáme cizrnu a fazole, které jsou skvělým zdrojem rostlinných bílkovin, zasytí a dají se využít v celé řadě slaných i sladkých receptů.

Máte nějaký tip na méně známou luštěninu, kterou by lidé podle vás měli vyzkoušet?
Zcela určitě! Edamame – mladé sójové boby – jsou skvělá, ale v Česku stále méně známá luštěnina, kterou stojí za to vyzkoušet. Mají jemnou chuť, vysoký obsah bílkovin a vlákniny a skvěle se hodí do salátů, polévek nebo do různých asijských pokrmů či poke misek. U nás je lze koupit nejčastěji v mražené podobě ve větších supermarketech.

Používáte luštěniny pouze do sladkých nebo i sladkých jídel?
Luštěniny používáme nejen do slaných, ale i do sladkých jídel. Velmi oblíbený je například náš čokoládový hummus nebo fazolový čokoládový dort. Je to také skvělý a nenápadný způsob, jak dostat luštěniny i do jídelníčku dětí – ve sladkých receptech často vůbec nepoznají, že je obsahují.

