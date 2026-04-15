Losos z myčky? Geniální trik, nebo hazard se zdravím? Zjistěte pravdu

Petra Burgrová
  4:50
Sociální sítě v posledních letech stále častěji přinášejí netradiční kuchařské „experimenty“. Některé z nich mohou být inspirativní a ukazují, že i běžné spotřebiče se dají využít kreativně. Jiné už ale spadají spíše do kategorie virálních výstřelků, které s bezpečným vařením nemají mnoho společného. Nedávno se například objevily trendy, které propagují vaření v mikrovlnné troubě způsobem, jenž daleko přesahuje její běžné využití, nebo dokonce přípravu jídla v myčce nádobí.

Obsah

Vaření v myčce

Možná jste už narazili na fenomén, který teď hýbe internetem, vaření v myčce na nádobí. Propagátoři této metody tvrdí, že jde o neuvěřitelně ekonomický a ekologický způsob vaření. Argumentují tím, že když už myčka běží, proč v ní rovnou neudělat třeba lososa, kuskus nebo chřest?

recepty.idnescz

Propagátoři této metody tvrdí, že jde o ekologický a ekonomický způsob vaření, když už myčka běží, proč v ní rovnou neudělat večeři?

Teplota kolem 50–70°C má podobné účinky jako metoda sous-vide, při které se jídlo připravuje pomalu a při nízké teplotě.

Ale pozor, má to jeden zásadní háček – hygienu! Pokud chcete v myčce vařit, jídlo musí být v naprosto neprodyšných obalech. Stačí jediná netěsnost a vaše jídlo bude chutnat po leštidle a tabletkách do myčky. A ruku na srdce, vařit vedle špinavých talířů? To už vyžaduje hodně silný žaludek.

Co si o tomto trendu myslíte? Zkoušeli byste to, nebo raději ne?

14. dubna 2026 v 11:04, příspěvek archivován: 14. dubna 2026 v 22:02
Mýt špinavé talíře a vedle nich „koupat“ zítřejší oběd vyžaduje opravdu silný žaludek a víru ve vaše těsnicí schopnosti.

Vaření v myčce není dobrý nápad.

Vaření v mikrovlnce

Na rozdíl od myčky je k tepelné úpravě přímo stvořená. Pokud víte, jak na to, není to jen ohřívač zbytků. Dá se v ní vykouzlit například bleskový hrnečkový dezert (mugcake) nebo houskový knedlík.

Bábovičky z mikrovlnky

Recept Bábovičky z mikrovlnky

  • 4 ks vejce
  • 120 g krupicového cukru
  • 150 ml rostlinného oleje
  • 50 ml tuzemského rumu
  • 80 ml vody
  • 130 g polohrubé mouky
  • 1 lžička kypřícího prášku do pečiva
  • 30 g kakaa
  • 1 špetka soli
  1. Žloutky oddělíme od bílků. Žloutky vyšleháme s cukrem, olejem, rumem a vodou do pěny. Mouku prosijeme s práškem do pečiva a kakaem a zapracujeme ji do pěny. Z bílků a soli vyšleháme tuhý sníh a opatrně ho zamícháme do připraveného těsta.
  2. Hotové těsto nalijeme do 6 malých bábovkových formiček o průměru asi 10 cm. Ty by měly být vymazané a vysypané. Vložíme do mikrovlnné trouby a pečeme asi 8 minut na 800 W nebo 7 minut na 1000 W. Bábovky necháme mírně zchladnout, vyklopíme a pocukrujeme.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 30 minut

Čokoládové suflé

Rychlé čokoládové suflé z mikrovlnky – Bleskový nákyp s kakaem za pár minut

Recept

Náročné

45 min
Kynuté houskové knedlíky vařené v mikrovlnce

Kynuté houskové knedlíky vařené v mikrovlnce

Recept

Střední

50 min

Losos z myčky? Geniální trik, nebo hazard se zdravím? Zjistěte pravdu

