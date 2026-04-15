Obsah
Vaření v myčce
Možná jste už narazili na fenomén, který teď hýbe internetem, vaření v myčce na nádobí. Propagátoři této metody tvrdí, že jde o neuvěřitelně ekonomický a ekologický způsob vaření. Argumentují tím, že když už myčka běží, proč v ní rovnou neudělat třeba lososa, kuskus nebo chřest?
Mýt špinavé talíře a vedle nich „koupat“ zítřejší oběd vyžaduje opravdu silný žaludek a víru ve vaše těsnicí schopnosti.
Vaření v mikrovlnce
Na rozdíl od myčky je k tepelné úpravě přímo stvořená. Pokud víte, jak na to, není to jen ohřívač zbytků. Dá se v ní vykouzlit například bleskový hrnečkový dezert (mugcake) nebo houskový knedlík.
Recept Bábovičky z mikrovlnky
- 4 ks vejce
- 120 g krupicového cukru
- 150 ml rostlinného oleje
- 50 ml tuzemského rumu
- 80 ml vody
- 130 g polohrubé mouky
- 1 lžička kypřícího prášku do pečiva
- 30 g kakaa
- 1 špetka soli
- Žloutky oddělíme od bílků. Žloutky vyšleháme s cukrem, olejem, rumem a vodou do pěny. Mouku prosijeme s práškem do pečiva a kakaem a zapracujeme ji do pěny. Z bílků a soli vyšleháme tuhý sníh a opatrně ho zamícháme do připraveného těsta.
- Hotové těsto nalijeme do 6 malých bábovkových formiček o průměru asi 10 cm. Ty by měly být vymazané a vysypané. Vložíme do mikrovlnné trouby a pečeme asi 8 minut na 800 W nebo 7 minut na 1000 W. Bábovky necháme mírně zchladnout, vyklopíme a pocukrujeme.
Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 30 minut
