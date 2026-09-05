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Lískové ořechy nemusíte pracně loupat. Tenhle trik s utěrkou vám ušetří čas

Petra Burgrová
  5:00

Lískové ořechy | foto: Canva

Lískové ořechy máme většinou spojené s vánočním cukrovím nebo klasickou Nutellou, ale byla by škoda si na ně vzpomenout jen jednou za rok.

Obsah

Jak zdravé jsou lískové ořechy

Lískové ořechy obsahují především tuky, dále také bílkoviny a vlákninu. Z vitaminů v nich najdeme hlavně vitamin E, z minerálních látek například hořčík, měď a mangan.

Stejně jako u ostatních ořechů je ale potřeba počítat s tím, že mají poměrně hodně kalorií. To ale neznamená, že bychom se jim měli vyhýbat. Ořechy jsou syté a menší hrst může být úplně běžnou součástí jídelníčku.

Košíčky s karamelizovanými oříšky

Karamelové košíčky s lískovými oříšky a šlehačkou – Luxusní cukroví s ořechovou chutí

Recept

Střední

60 min

Lískové ořechy rostou na lísce obecné, která se u nás běžně vyskytuje v zahradách i volné přírodě.

Které ořechy jsou nejzdravější

Každý ořech má trochu jiné složení a není nutné z nich dělat soutěž o ten nejzdravější. Lískové ořechy mají například hodně nenasycených tuků a vitaminu E, vlašské jsou známé obsahem omega-3 mastných kyselin a mandle zase obsahují poměrně hodně vitaminu E a vlákniny. Proto dává smysl v jídelníčku ořechy střídat.

Kolik kalorií mají lískové oříšky

Lískové ořechy mají přibližně 630 kcal na 100 gramů. Na první pohled je to hodně, jenže sto gramů ořechů je poměrně velká porce.

Pro představu, 30 gramů lískových ořechů má zhruba 190 kcal. To odpovídá menší hrsti. Pokud tedy ořechy přidáváme třeba do jogurtu, kaše nebo salátu, není potřeba jich použít velké množství.

Nugátový dort

Luxusní nugátový dort s lískovými oříšky a čokoládovou polevou – Sváteční pečení s jemnou texturou

Recept

Střední

120 min

Tenká hnědá slupka na lískových ořeších je jedlá, takže ji není nutné před použitím odstraňovat.

Jak snadno sundat hnědou slupku

Za surova jde slupka dolů opravdu špatně a navíc bývá hořká. Ořechy opražte a ještě teplé je nasypte do čisté utěrky. Utěrku zabalte a ořechy v ní chvíli rukama mněte o sebe. Slupka sama popraská a opadá.

Jak se praží lískové ořechy

Krátké opražení zvýrazní jejich chuť a vůni. Nejjednodušší je nasypat je na suchou pánev a několik minut zahřívat na středním plameni. Pánev průběžně protřepáváme, aby se ořechy nepřipálily.

Stejně dobře je můžeme připravit v troubě. Rozložíme je na plech a pečeme při přibližně 170 °C asi 8 až 12 minut. Ke konci je raději hlídáme, protože zlatavě opečené ořechy se mohou během krátké chvíle spálit.

Švestkový koláč s lískovými oříšky

Švestkový koláč s lískovými oříšky

Recept

Střední

60 min

Vyloupané lískové ořechy uchovávejte v dobře uzavřené nádobě na chladném a tmavém místě, při delším skladování je můžete dát do lednice nebo zamrazit.

Jak skladovat lískové ořechy

Protože obsahují hodně tuku, mohou při špatném skladování žluknout. Nejlepší je uchovávat je v dobře uzavřené nádobě, například skleněné, na suchém, tmavém a chladném místě.

Pokud máme doma větší množství vyloupaných ořechů, můžeme je uložit do lednice. Vhodné je také zmrazení, zejména pokud víme, že je nebudeme v nejbližší době používat.

Pomazánka z cizrny a lískových ořechů

Pomazánka z cizrny a lískových ořechů

Recept

Lehké

40 min

Lískové ořechy a čokoláda tvoří osvědčenou kombinaci, která se hodí do krémů, cukroví, dezertů i domácích pomazánek.

Co s lískovými ořechy

Nejčastěji končí v moučnících a cukroví, ale možností je víc.

  • Do těsta: Nasekané lískové ořechy můžeme přidat do bábovky, sušenek, brownies nebo různých koláčů.
  • K čokoládě: Opražené ořechy se hodí do čokoládových krémů, domácích pralinek i jako posypka na dezerty.
  • Do snídaní: Nasekané je můžeme přidat do jogurtu, ovesné kaše nebo domácí granoly.
  • Do slaných jídel: Hrubě nasekané lískové ořechy se hodí například do salátů nebo k pečené zelenině. Dobré jsou třeba s červenou řepou, dýní, jablky nebo kozím sýrem.
  • Na ořechové máslo: Opražené ořechy stačí rozmixovat. Nejdřív vznikne drobenka, potom hustá pasta a při delším mixování hladké máslo. Olej většinou není potřeba přidávat.
Zeleninové řízky

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Recept

Střední

30 min

Drůbeží paštika s česnekem a lískovými oříšky

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Špaldové halušky s lískovými ořechy

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Štafetky

Tradiční oříškové štafetky s kávovým krémem ze tří plechů – Sváteční cukroví s lískovými ořechy

Recept

Střední

60 min
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