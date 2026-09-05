Lískové ořechy nemusíte pracně loupat. Tenhle trik s utěrkou vám ušetří čas

Jak zdravé jsou lískové ořechy
Lískové ořechy obsahují především tuky, dále také bílkoviny a vlákninu. Z vitaminů v nich najdeme hlavně vitamin E, z minerálních látek například hořčík, měď a mangan.
Stejně jako u ostatních ořechů je ale potřeba počítat s tím, že mají poměrně hodně kalorií. To ale neznamená, že bychom se jim měli vyhýbat. Ořechy jsou syté a menší hrst může být úplně běžnou součástí jídelníčku.
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Střední
60 min
Které ořechy jsou nejzdravější
Každý ořech má trochu jiné složení a není nutné z nich dělat soutěž o ten nejzdravější. Lískové ořechy mají například hodně nenasycených tuků a vitaminu E, vlašské jsou známé obsahem omega-3 mastných kyselin a mandle zase obsahují poměrně hodně vitaminu E a vlákniny. Proto dává smysl v jídelníčku ořechy střídat.
Kolik kalorií mají lískové oříšky
Lískové ořechy mají přibližně 630 kcal na 100 gramů. Na první pohled je to hodně, jenže sto gramů ořechů je poměrně velká porce.
Pro představu, 30 gramů lískových ořechů má zhruba 190 kcal. To odpovídá menší hrsti. Pokud tedy ořechy přidáváme třeba do jogurtu, kaše nebo salátu, není potřeba jich použít velké množství.
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Střední
120 min
Jak snadno sundat hnědou slupku
Za surova jde slupka dolů opravdu špatně a navíc bývá hořká. Ořechy opražte a ještě teplé je nasypte do čisté utěrky. Utěrku zabalte a ořechy v ní chvíli rukama mněte o sebe. Slupka sama popraská a opadá.
Jak se praží lískové ořechy
Krátké opražení zvýrazní jejich chuť a vůni. Nejjednodušší je nasypat je na suchou pánev a několik minut zahřívat na středním plameni. Pánev průběžně protřepáváme, aby se ořechy nepřipálily.
Stejně dobře je můžeme připravit v troubě. Rozložíme je na plech a pečeme při přibližně 170 °C asi 8 až 12 minut. Ke konci je raději hlídáme, protože zlatavě opečené ořechy se mohou během krátké chvíle spálit.
Jak skladovat lískové ořechy
Protože obsahují hodně tuku, mohou při špatném skladování žluknout. Nejlepší je uchovávat je v dobře uzavřené nádobě, například skleněné, na suchém, tmavém a chladném místě.
Pokud máme doma větší množství vyloupaných ořechů, můžeme je uložit do lednice. Vhodné je také zmrazení, zejména pokud víme, že je nebudeme v nejbližší době používat.
Co s lískovými ořechy
Nejčastěji končí v moučnících a cukroví, ale možností je víc.
- Do těsta: Nasekané lískové ořechy můžeme přidat do bábovky, sušenek, brownies nebo různých koláčů.
- K čokoládě: Opražené ořechy se hodí do čokoládových krémů, domácích pralinek i jako posypka na dezerty.
- Do snídaní: Nasekané je můžeme přidat do jogurtu, ovesné kaše nebo domácí granoly.
- Do slaných jídel: Hrubě nasekané lískové ořechy se hodí například do salátů nebo k pečené zelenině. Dobré jsou třeba s červenou řepou, dýní, jablky nebo kozím sýrem.
- Na ořechové máslo: Opražené ořechy stačí rozmixovat. Nejdřív vznikne drobenka, potom hustá pasta a při delším mixování hladké máslo. Olej většinou není potřeba přidávat.
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