Na co je zdravé chilli
Pravidelná, ale přiměřená konzumace má na náš organismus celou řadu blahodárných účinků:
- Podpora trávení: Chilli povzbuzuje chuť k jídlu, ale zároveň v rozumné míře stimuluje žaludeční sekreci a působí na žaludek lépe než běžný černý pepř.
- Ochrana střev: Výzkumy ukazují, že kultury zvyklé na ostrá jídla mají odolnější střevní sliznici. Chilli mění vlastnosti střevní výstelky tak, že lépe odolává bakteriálním infekcím a průjmovým onemocněním.
- Ochlazení těla: V horkém počasí chilli zvyšuje pocení, což paradoxně pomáhá snižovat teplotu organismu (proto je tak populární v tropických oblastech).
- Afrodiziakum a vitalita: Tradičně se chilli považuje za účinné afrodiziakum a připisují se mu i účinky zpomalující stárnutí organismu.
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Co obsahuje chilli
Za magické schopnosti chilli papriček může především jedna hlavní složka, kterou je kapsaicin. Jde o rostlinný alkaloid, který je zodpovědný za typickou pálivou chuť.
Kapsaicin v těle vyvolává termogenní reakci (produkci tepla), čímž prokazatelně zrychluje metabolismus a stimuluje tělo ke spalování energie, aniž byste museli vyvíjet fyzickou aktivitu. Mimo to chilli obsahuje vysoké množství vitamínu C a beta-karotenu.
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Kolik chilli denně
Univerzální doporučení neexistuje. Záleží na toleranci organismu i druhu papričky. Běžně se doporučuje začínat velmi opatrně, například malým množstvím v jídle několikrát týdně. Některé zdroje uvádějí jako vhodné množství zhruba jednu polévkovou lžíci mletého chilli denně, ale u extrémně pálivých odrůd by to bylo příliš.
Co může způsobit chilli
Pokud to s ostrostí přeženete, chilli může silně podráždit sliznice, způsobit intenzivní pálení v ústech, žaludeční křeče, nevolnost nebo akutní zažívací potíže. Dlouhodobé nadužívání extrémních dávek může dráždit močové a pohlavní ústrojí.
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Proč jíst feferonky
Feferonky jsou druhem chilli papriček a obsahují stejné účinné látky. Jejich výhodou je nízký obsah kalorií a vysoký obsah vitaminů. Kromě podpory metabolismu mohou zpříjemnit chuť jídla a pomoci omezit nadměrné solení. Pravidelná konzumace pálivých jídel navíc může postupně zvýšit toleranci organismu na kapsaicin.
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Jaký je rozdíl mezi chilli a kajenským pepřem
Mnoho lidí tápe v tom, zda jde o dvě různé plodiny. Pravda je taková, že kajenský pepř není pepř, ale chilli. Tento název vznikl historicky chybným překladem z anglického slova „pepper“, které označuje jak pepř, tak papriku.
Jako kajenský pepř se u nás označuje jemně mletý prášek ze sušených chilli papriček (konkrétně často z odrůdy Cayenne). Má žlutou až červenou barvu a velmi palčivou chuť. Chilli je tedy obecný název pro plody těchto pálivých křovitých paprik, zatímco kajenský pepř je konkrétní koření z nich vyrobené.
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4 kroky, jak vyrobit chilli omáčku
- Vybereme si oblíbený druh chilli papriček (např. mírnější Jalapeño, středně pálivé Habanero nebo klasické feferonky). Papričky očistíme a při krájení raději použijeme rukavice.
- Papričky nasekáme a vložíme do hrnce společně s nadrobno nakrájenou cibulí, česnekem a trochou oleje. Vše krátce orestujeme.
- Přidáme sůl, trochu cukru nebo medu pro zjemnění chuti a zalijeme kvalitním octem (jablečným nebo vinným), který poslouží jako konzervant.
- Směs necháme přibližně 10 až 15 minut povařit, dokud papričky nezměknou. Poté vše rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka. Pokud budeme chtít omáčku dokonale hladkou, propasírujeme ji přes síto.
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Carolina Reaper
Odrůda Carolina Reaper patřila dlouho k nejpálivějším papričkám světa s pálivostí kolem 2 200 000 SHU (pro srovnání, oblíbené jalapeño má jen kolem 4 000 SHU). Dnes sice existují ještě silnější odrůdy jako Pepper X, ale Carolina je stále extrémní hazard pro netrénované jedince.
Jak neutralizovat chilli v žaludku
Nejrychlejší pomocí je sklenice plnotučného mléka, lžíce smetany, jogurt nebo kousek sýra. Mléčný tuk kapsaicin účinně naváže a spláchne. Pomoci může i kousek chleba nebo lžička medu či cukru.
Jak zmírnit chuť chilli
Skvěle funguje také kombinace chilli a medu, která propojuje sladkost s pálivostí a vytváří vyváženější chuť. Příliš ostrou chuť v jídle lze zmírnit:
- mléčnými výrobky,
- cukrem nebo medem,
- kokosovým mlékem,
- rajčaty,
- citronovou šťávou,
- přidáním další porce nepálivých ingrediencí.
Recepty s chilli Předkrmy a polévky
Nastartujte své chuťové pohárky chilli předkrmy a polévkami. Jemný pikantní podtón okamžitě rozproudí krev v žilách, probudí žaludek a připraví vás na hlavní hřeb večera.
- Chilli polévka s fazolemi
- Pečené chilli papričky s kozím sýrem
- Rozmarýnové grissini se sýrovými chilli kuličkami
Recepty s chilli Hlavní jídla
Hlavní chody, kde chilli nehraje druhé housle, ale tvoří dokonalý harmonický doprovod. Pálivost se zde snoubí se šťavnatostí a hloubkou ostatních surovin, což vytváří nezapomenutelnou souhru na talíři.
Recepty s chilli Dezerty
Kdo říká, že chilli patří jen do guláše? Spojení prémiové čokolády, sladkého ovoce a jemného doteku chilli vytváří na jazyku nečekaný, ale naprosto návykový kontrast, který vás okouzlí.