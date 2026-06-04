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Líné hubnutí existuje! Takhle pálivá superpotravina pálí kalorie za vás

Petra Burgrová
  5:20
Pálivé, výrazné a pro někoho téměř návykové. Chilli papričky nejsou jen oblíbeným kořením mexické nebo asijské kuchyně. Obsahují totiž kapsaicin, látku, která dokáže zrychlit metabolismus, podpořit spalování a zároveň ovlivnit chuť k jídlu. Právě proto se o chilli často mluví jako o přírodní „superpotravině“ pro podporu hubnutí.

Chilli | foto: Depositphotos

Obsah

Na co je zdravé chilli

Pravidelná, ale přiměřená konzumace má na náš organismus celou řadu blahodárných účinků:

  • Podpora trávení: Chilli povzbuzuje chuť k jídlu, ale zároveň v rozumné míře stimuluje žaludeční sekreci a působí na žaludek lépe než běžný černý pepř.
  • Ochrana střev: Výzkumy ukazují, že kultury zvyklé na ostrá jídla mají odolnější střevní sliznici. Chilli mění vlastnosti střevní výstelky tak, že lépe odolává bakteriálním infekcím a průjmovým onemocněním.
  • Ochlazení těla: V horkém počasí chilli zvyšuje pocení, což paradoxně pomáhá snižovat teplotu organismu (proto je tak populární v tropických oblastech).
  • Afrodiziakum a vitalita: Tradičně se chilli považuje za účinné afrodiziakum a připisují se mu i účinky zpomalující stárnutí organismu.

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Horká čokoláda s chilli

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Recept

Lehké

20 min

Chilli papričky lépe snesou občasné sucho nežli přelévání.

Co obsahuje chilli

Za magické schopnosti chilli papriček může především jedna hlavní složka, kterou je kapsaicin. Jde o rostlinný alkaloid, který je zodpovědný za typickou pálivou chuť.

Kapsaicin v těle vyvolává termogenní reakci (produkci tepla), čímž prokazatelně zrychluje metabolismus a stimuluje tělo ke spalování energie, aniž byste museli vyvíjet fyzickou aktivitu. Mimo to chilli obsahuje vysoké množství vitamínu C a beta-karotenu.

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Recept

Lehké

40 min

Pro získání zdravotních benefitů a urychlení metabolismu se obecně doporučuje konzumovat menší množství chilli, ale pravidelně.

Kolik chilli denně

Univerzální doporučení neexistuje. Záleží na toleranci organismu i druhu papričky. Běžně se doporučuje začínat velmi opatrně, například malým množstvím v jídle několikrát týdně. Některé zdroje uvádějí jako vhodné množství zhruba jednu polévkovou lžíci mletého chilli denně, ale u extrémně pálivých odrůd by to bylo příliš.

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Recept

Střední

60 min

Co může způsobit chilli

Pokud to s ostrostí přeženete, chilli může silně podráždit sliznice, způsobit intenzivní pálení v ústech, žaludeční křeče, nevolnost nebo akutní zažívací potíže. Dlouhodobé nadužívání extrémních dávek může dráždit močové a pohlavní ústrojí.

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Feferonky a pálivé papričky jsou skvělým doplňkem jídelníčku díky látce kapsaicin.

Proč jíst feferonky

Feferonky jsou druhem chilli papriček a obsahují stejné účinné látky. Jejich výhodou je nízký obsah kalorií a vysoký obsah vitaminů. Kromě podpory metabolismu mohou zpříjemnit chuť jídla a pomoci omezit nadměrné solení. Pravidelná konzumace pálivých jídel navíc může postupně zvýšit toleranci organismu na kapsaicin.

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Recept

Lehké

30 min

Kajenský pepř je druh papriky Capsicum annuum.

Jaký je rozdíl mezi chilli a kajenským pepřem

Mnoho lidí tápe v tom, zda jde o dvě různé plodiny. Pravda je taková, že kajenský pepř není pepř, ale chilli. Tento název vznikl historicky chybným překladem z anglického slova „pepper“, které označuje jak pepř, tak papriku.

Jako kajenský pepř se u nás označuje jemně mletý prášek ze sušených chilli papriček (konkrétně často z odrůdy Cayenne). Má žlutou až červenou barvu a velmi palčivou chuť. Chilli je tedy obecný název pro plody těchto pálivých křovitých paprik, zatímco kajenský pepř je konkrétní koření z nich vyrobené.

Zapečené chlebíčky

Křupavé zapečené chlebíčky se šunkou a chilli omáčkou – Rychlá teplá večeře pro každého

Recept

Lehké

30 min

4 kroky, jak vyrobit chilli omáčku

  1. Vybereme si oblíbený druh chilli papriček (např. mírnější Jalapeño, středně pálivé Habanero nebo klasické feferonky). Papričky očistíme a při krájení raději použijeme rukavice.
  2. Papričky nasekáme a vložíme do hrnce společně s nadrobno nakrájenou cibulí, česnekem a trochou oleje. Vše krátce orestujeme.
  3. Přidáme sůl, trochu cukru nebo medu pro zjemnění chuti a zalijeme kvalitním octem (jablečným nebo vinným), který poslouží jako konzervant.
  4. Směs necháme přibližně 10 až 15 minut povařit, dokud papričky nezměknou. Poté vše rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka. Pokud budeme chtít omáčku dokonale hladkou, propasírujeme ji přes síto.

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Mléko účinně neutralizuje chilli díky obsahu bílkoviny zvané kasein, která funguje jako přírodní rozpouštědlo na kapsaicin.

Carolina Reaper

Odrůda Carolina Reaper patřila dlouho k nejpálivějším papričkám světa s pálivostí kolem 2 200 000 SHU (pro srovnání, oblíbené jalapeño má jen kolem 4 000 SHU). Dnes sice existují ještě silnější odrůdy jako Pepper X, ale Carolina je stále extrémní hazard pro netrénované jedince.

Jak neutralizovat chilli v žaludku

Nejrychlejší pomocí je sklenice plnotučného mléka, lžíce smetany, jogurt nebo kousek sýra. Mléčný tuk kapsaicin účinně naváže a spláchne. Pomoci může i kousek chleba nebo lžička medu či cukru.

Jak zmírnit chuť chilli

Skvěle funguje také kombinace chilli a medu, která propojuje sladkost s pálivostí a vytváří vyváženější chuť. Příliš ostrou chuť v jídle lze zmírnit:

  • mléčnými výrobky,
  • cukrem nebo medem,
  • kokosovým mlékem,
  • rajčaty,
  • citronovou šťávou,
  • přidáním další porce nepálivých ingrediencí.
Chilli con carne v tortille

Chilli con carne v tortille

Recept

Střední

120 min

Pikantní dýňová polévka

Recepty s chilli Předkrmy a polévky

Nastartujte své chuťové pohárky chilli předkrmy a polévkami. Jemný pikantní podtón okamžitě rozproudí krev v žilách, probudí žaludek a připraví vás na hlavní hřeb večera.

Lepkavé kořeněné tofu s rýží a chill

Recepty s chilli Hlavní jídla

Hlavní chody, kde chilli nehraje druhé housle, ale tvoří dokonalý harmonický doprovod. Pálivost se zde snoubí se šťavnatostí a hloubkou ostatních surovin, což vytváří nezapomenutelnou souhru na talíři.

Čokoládový koláč s chilli

Recepty s chilli Dezerty

Kdo říká, že chilli patří jen do guláše? Spojení prémiové čokolády, sladkého ovoce a jemného doteku chilli vytváří na jazyku nečekaný, ale naprosto návykový kontrast, který vás okouzlí.

Kukuřičná polévka s chilli olejem

Kukuřičná polévka s chilli olejem

Recept

Lehké

35 min
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