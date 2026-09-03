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Lilek před přípravou solí skoro každý. Ve skutečnosti to ale často není nutné

Petra Burgrová
  4:00

Lilek | foto: Canva

Lilek je v české kuchyni pořád tak trochu cizinec. Dlouho jsme k němu měli spíš nedůvěru, párkrát jsme narazili na gumové plátky bez chuti, které připomínaly molitan nasáklý olejem. Jenže chyba nebyla v zelenině, ale v tom, jak s ní zacházíme.

Obsah

Na co je dobrý lilek

Obsahuje především vodu, a proto má poměrně málo kalorií. Sám o sobě nemá výraznou chuť, jeho předností je spíš struktura. Po upečení nebo podušení změkne a může být téměř krémový. Právě proto se používá například do pomazánek, zeleninových směsí nebo zapékaných jídel. Z výživového hlediska je zajímavá také slupka, která obsahuje vlákninu. Pokud není příliš tuhá, není důvod ji odstraňovat.

Zapečené lilkové plátky s fetou a mletým masem

Zapečené lilkové plátky s fetou a mletým masem

Recept

Lehké

60 min

Lilek s nahnilými, slizkými nebo zapáchajícími místy raději vyhoďte a nesnažte se ho zachránit odkrojením poškozené části.

Kdy je lilek jedovatý

Patří stejně jako rajče, paprika nebo brambory do čeledi lilkovitých. Tyto rostliny přirozeně obsahují glykoalkaloidy. U lilku jde především o solanin. U běžně prodávaných zralých lilků však jeho množství nepředstavuje při konzumaci problém. Vyšší obsah se může nacházet zejména v nezralých plodech.

V kuchyni je důležitější sledovat především stav samotného plodu. Pokud je lilek nahnilý, plesnivý, výrazně slizký nebo nepříjemně zapáchá, nebudeme se ho snažit zachraňovat odkrojením jedné části a raději ho vyhodíme.

Lilek jako jídlo i lék, který vypěstujete i u nás. Jen potřebuje teplo

Lilek se musí loupat

Nemusí. Slupka je jedlá a u mladého lilku obsahuje vlákninu. Při pečení nebo grilování navíc pomáhá, aby plod držel pohromadě. Loupat ji má smysl u větších a starších lilků, pokud je jejich slupka tuhá.

Pizza s lilkem a kukuřicí

Pizza s lilkem a kukuřicí

Recept

Střední

60 min

Nakrájený lilek můžeme lehce osolit a nechat asi 20 minut odležet, aby pustil část vody a případně se zmírnila jeho hořkost.

Jak připravit lilek, aby nebyl hořký

Možná si pamatujete, jak maminky lilek nakrájely, zasypaly solí a čekaly půl hodiny, až se „vypotí“. U moderních odrůd ze supermarketu už je to z 90 % zbytečnost, hořkost z nich byla vyšlechtěna pryč. Sůl ale vytáhne z buněk vodu a trochu je uzavře. Když takový lilek hodíte na pánev, neusmaží se z něj houba na olej.

Lilkové závitky

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Recept

Střední

75 min

Jaké koření se hodí na lilek

Lilek sám o sobě není příliš výrazný, takže dobře přijme česnek, tymián, oregano, rozmarýn nebo bazalku. Pokud ho připravujeme na orientální způsob, můžeme použít římský kmín, koriandr, kurkumu, chilli nebo uzenou papriku.

Po rozkrojení lilek na vzduchu přirozeně hnědne, což je běžná oxidace a neznamená to, že je zkažený.

Proč lilek po rozkrojení hnědne

Po rozkrojení se dužina dostane do kontaktu se vzduchem a začne oxidovat. Proto může během několika minut změnit barvu. Neznamená to, že je lilek zkažený. Pokud ho chceme připravit později, můžeme řeznou plochu potřít citronovou šťávou. Nejjednodušší je ale lilek po nakrájení rovnou zpracovat.

Cuketovo-lilkový koláč + stepy

Cuketovo-lilkový koláč

Recept

Střední

60 min

Lilek před pečením propíchejte

Pokud pečeme celý lilek, udělejte několik vpichů vidličkou do slupky. Pára, která se uvnitř při pečení vytváří, pak může snadněji unikat.

Plátky lilku lehce potřeme olejem a z obou stran grilujeme, dokud nezměknou a na povrchu se nevytvoří opečená místa.

Jak připravit lilek

Nejprve ho omyjeme a odkrojíme stopku. Potom záleží na receptu, zda ho nakrájíme na kolečka, plátky, kostky, nebo ho necháme vcelku.

  • Na pečení můžeme lilek rozpůlit nebo nakrájet na větší kusy. Potřeme ho olejem, osolíme a pečeme, dokud dužina nezměkne.
  • Na pánev se hodí kolečka, půlkolečka nebo kostky.
  • Na gril krájíme lilek spíše na silnější plátky, aby se při tepelné úpravě nerozpadl.
  • Na pomazánku je nejlepší lilek upéct nebo ogrilovat do úplného změknutí. Potom dužinu vydlabeme a smícháme s dalšími ingrediencemi.
Zapečené lilkové závitky v paprikové omáčce

Zapečené lilkové závitky v paprikové omáčce

Recept

Střední

60 min

Závitky z lilků

Recepty z lilku Svačiny

Zapečené lilky s cizrnovou směsí

Recepty z lilku Hlavní jídla

Nakládané lilky s tymiánem

Recepty z lilku Zavařování

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Recept

Střední

75 min
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