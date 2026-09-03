Lilek před přípravou solí skoro každý. Ve skutečnosti to ale často není nutné

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Na co je dobrý lilek
Obsahuje především vodu, a proto má poměrně málo kalorií. Sám o sobě nemá výraznou chuť, jeho předností je spíš struktura. Po upečení nebo podušení změkne a může být téměř krémový. Právě proto se používá například do pomazánek, zeleninových směsí nebo zapékaných jídel. Z výživového hlediska je zajímavá také slupka, která obsahuje vlákninu. Pokud není příliš tuhá, není důvod ji odstraňovat.
Kdy je lilek jedovatý
Patří stejně jako rajče, paprika nebo brambory do čeledi lilkovitých. Tyto rostliny přirozeně obsahují glykoalkaloidy. U lilku jde především o solanin. U běžně prodávaných zralých lilků však jeho množství nepředstavuje při konzumaci problém. Vyšší obsah se může nacházet zejména v nezralých plodech.
V kuchyni je důležitější sledovat především stav samotného plodu. Pokud je lilek nahnilý, plesnivý, výrazně slizký nebo nepříjemně zapáchá, nebudeme se ho snažit zachraňovat odkrojením jedné části a raději ho vyhodíme.
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Lilek se musí loupat
Nemusí. Slupka je jedlá a u mladého lilku obsahuje vlákninu. Při pečení nebo grilování navíc pomáhá, aby plod držel pohromadě. Loupat ji má smysl u větších a starších lilků, pokud je jejich slupka tuhá.
Jak připravit lilek, aby nebyl hořký
Možná si pamatujete, jak maminky lilek nakrájely, zasypaly solí a čekaly půl hodiny, až se „vypotí“. U moderních odrůd ze supermarketu už je to z 90 % zbytečnost, hořkost z nich byla vyšlechtěna pryč. Sůl ale vytáhne z buněk vodu a trochu je uzavře. Když takový lilek hodíte na pánev, neusmaží se z něj houba na olej.
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Jaké koření se hodí na lilek
Lilek sám o sobě není příliš výrazný, takže dobře přijme česnek, tymián, oregano, rozmarýn nebo bazalku. Pokud ho připravujeme na orientální způsob, můžeme použít římský kmín, koriandr, kurkumu, chilli nebo uzenou papriku.
Proč lilek po rozkrojení hnědne
Po rozkrojení se dužina dostane do kontaktu se vzduchem a začne oxidovat. Proto může během několika minut změnit barvu. Neznamená to, že je lilek zkažený. Pokud ho chceme připravit později, můžeme řeznou plochu potřít citronovou šťávou. Nejjednodušší je ale lilek po nakrájení rovnou zpracovat.
Lilek před pečením propíchejte
Pokud pečeme celý lilek, udělejte několik vpichů vidličkou do slupky. Pára, která se uvnitř při pečení vytváří, pak může snadněji unikat.
Jak připravit lilek
Nejprve ho omyjeme a odkrojíme stopku. Potom záleží na receptu, zda ho nakrájíme na kolečka, plátky, kostky, nebo ho necháme vcelku.
- Na pečení můžeme lilek rozpůlit nebo nakrájet na větší kusy. Potřeme ho olejem, osolíme a pečeme, dokud dužina nezměkne.
- Na pánev se hodí kolečka, půlkolečka nebo kostky.
- Na gril krájíme lilek spíše na silnější plátky, aby se při tepelné úpravě nerozpadl.
- Na pomazánku je nejlepší lilek upéct nebo ogrilovat do úplného změknutí. Potom dužinu vydlabeme a smícháme s dalšími ingrediencemi.
Recepty z lilku Svačiny
- Závitky z lilků
- Sendvič s lilkovou pomazánkou
- Slané lilkové koláčky
- Lilkový kaviár
- Toast s opečeným lilkem
Recepty z lilku Hlavní jídla
- Tradiční řecká musaka s mletým masem
- Lilková tikka masala
- Tofu s lilkem a teriyaki omáčkou
- Čočkovo lilkové kuličky v bagetě
- Zapečené lilky s cizrnovou směsí
- Letní lilková pizza
Recepty z lilku Zavařování
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