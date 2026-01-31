Tohle jsou trháky, díky kterým v zimě ušetříte. A přitom nebudete trpět hlady

Petra Kašparová
  15:00
Šetřit na jídle naštěstí neznamená jíst nudně. Stačí se zamyslet, jak vařit z dostupných a levných surovin, které zasytí a zahřejí. Máme tipy, jak vařit jednoduše, chutně a ekonomicky, aniž byste obětovali kvalitu.
Jak v lednu ušetřit na potravinách?

Jak v lednu ušetřit na potravinách? | foto: Ievgen ChabanovProfimedia.cz

Obsah

Jak ušetřit na jídle

Myšlenka na úspory může začít klidně u jídla. Někoho může napadnout, že zrovna nyní není ideální chvíle: chybí sezónní české domácí potraviny, ovoce, zelenina, domácí slepice často v zimě nesou méně. Jídlo je drahé, a zejména čerstvé a kvalitní potraviny zdražují.

Dobrá zpráva je, že šetřit na jídle neznamená jíst špatně nebo nudně. Stačí pár jednoduchých principů a návrat k „obyčejnému“ vaření, které fungovalo generacím před námi. Možná se zkusme zeptat našich maminek a babiček, jak to dělaly, že na jídle dokázaly ušetřit, přitom vařily tak dobrá jídla, na která často vzpomínáme.

Co v lednu vařit, abyste ušetřili?

  • Polévka je grunt, to stále platí. Navíc máte nekonečně možností: vývary, luštěninové polévky, polévky zeleninové.
  • Omáčky a tzv. eintopfy, tedy jídla z jednoho hrnce, aneb kopec jídla pro všechny. Taková koprová omáčka může vydržet několik dní a pokaždé jí můžete podávat jinak. Jednou s masem a knedlíkem, podruhé s vajíčkem a bramborami a pak s fazolkami.
  • Pečená masa nebo zapékaná jídla, která chutnají druhý den často ještě lépe. Nemáte chuť například na francouzské brambory?
Koprová omáčka s vejcem

Koprová omáčka s vejcem

Recept

Střední

60 min

Tradiční ušelo, výborná a přitom levná polévka.

Tip č. 1 Plánujte jídlo předem

Zní to banálně, ale právě tady můžete ztratit nejvíce peněz. A tím pádem i ušetřit. Nevíte jak na to? Pro začátek:

  • Napište si 5–6 jídel na celý týden.
  • Nevařte jednu porci, ale vařte tak, aby jedno jídlo vystačilo na 2 dny.
  • Podle plánu udělejte jeden větší nákup místo několika malých.

Budete možná překvapeni výsledkem. Ale skutečně to funguje. Méně impulzivních nákupů znamená méně výdajů. Žádné „něco rychle koupím cestou domů“ a hlavně žádné vyhozené jídlo. To jsou přece cíle pro lednové úspory.

Francouzské brambory

Francouzské brambory

Recept

Střední

80 min

Čočka je levnou a dobrou surovinou. Žlutá čočka na kyselo se zastřeným vejcem

Tip č. 2 Vařte z obyčejných surovin

Zimní měsíce přejí základním surovinám, které jsou levné, syté a výživné. Máte pocit, že to nebude dobré? Opak je pravdou. Právě jednoduché vaření může přinést nečekaný „gastro zážitek“.

Levné suroviny, které byste měli mít doma, jsou:

  • luštěniny (čočka, hrách, fazole, cizrna),
  • rýže, těstoviny, brambory,
  • vejce,
  • zelí, mrkev a cibule.

A co se rozhodně vyplatí koupit? Celé kuře.

Pokud nechcete kupovat to nejlevnější, z velkochovu, kupte klidně kuře farmářské. V tomto případě stejně ušetříte tím, že kupujete kuře celé a ne porcované. Z jednoho kuřete totiž zvládnete hned několik jídel, klidně na celý pracovní týden.

Uvařte z něj silný vývar na dva dny, pečené kuřecí paličky, smažená kuřecí prsa, zbylé maso můžete použít třeba na rizoto nebo masovou pomazánku. Celé kuře na vašem nákupním seznamu by mohlo být takovým mementem lednových kompromisů mezi cenou a dobrým jídlem.

Silný kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninovým julienne

Silný kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi a zeleninovým julienne

Recept

Střední

90 min

Brambory jsou potravinou, kterou je dobré doma vždy mít.

Tip č. 3 Najděte si levné recepty

Vyberte si recepty podle surovin a navařte si klidně větší porci na několik dní. Tato jídla jsou ideální pro zimní měsíce, kdy je potřeba hodně energie, ale nechcete přetížit rozpočet. A navíc, zvládne je i kuchařský začátečník a jejich příprava vám nezabere půl dne. Přeci jen: i čas jsou peníze.

Luštěniny jsou poklad

Jsou levné, plné bílkovin a vlákniny a udrží vás syté dlouhé hodiny. Zkuste třeba čočku.

Brambory nad zlato

Brambory stále patří k nejlevnějším surovinám vůbec, a v kombinaci s tukem a bílkovinou skvěle zasytí. Pokud máte uskladněné domácí, tím lépe, ušetříte o to více.

Zelí a kořenová zelenina

Věděli jste, že zelí je obrovský zdroj vitamínu C? Zkuste si ho připravit jako hlavní chod. Překvapí vás svou chutností, stejně jako pokrmy připravené z kořenové zeleniny.

Vejce jako záchrana týdne

Vejce jsou levný zdroj kvalitních bílkovin a ideální surovina, když „už není nic doma“.

Vajíčka: Záchrana, když už nic jiného ve spíži není.

Speciální kategorie Šetříme

Zima není obdobím experimentů a exotiky – a vlastně to vůbec nevadí. Teplá jídla z jednoduchých surovin, vaření na více dní a návrat k základům znamenají méně stresu, méně vyhazování a víc kontroly nad rozpočtem. A možná zjistíte, že právě tahle „obyčejná“ jídla jsou ta, ke kterým se budete chtít vracet i po zbytek roku.

V podrobném vyhledávání si můžete najít recept podle surovin, které doma máte. A je úplně jedno, že je vaše domácnost zrovna jako „u snědeného krámu“. Navíc je připravena speciální kategorie Šetříme, která se vám během úsporných měsíců může hodit.

Vstoupit do diskuse
Témata: jídlo, zima

