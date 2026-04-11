Levná, tradiční a neuvěřitelně zdravá: Objevte zapomenutou surovinu, která vám změní jídelníček

Petra Kašparová
  5:00
Pohanka je bezlepková obilovina s bohatým obsahem vlákniny, vitamínů a minerálů. Je skvělým zdrojem rostlinných bílkovin a ideální pro diabetiky. Vraťme ji na naše talíře!

Z pohanky se dělá také pohanková mouka. | foto: Canva

Obsah

Co je pohanka

Obilovina, která patří mezi tzv. pseudoobiloviny, podobně jako quinoa nebo amarant. Je známá pro své výživové hodnoty a je oblíbená v mnoha kuchyních po celém světě, zejména v Asii a ve východní Evropě. Pohanka má malá, na pohled moc pěkná, trojúhelníková semena. Její chuť je velmi charakteristická a rychle si na ni zvyknete.

Ještě v 19. století byla v českých domácnostech běžnou potravinou, zvláště v oblastech, kde se pěstování pšenice nebo jiných obilnin nedařilo. Dneska jde téměř o exotickou záležitost, pomalu ji ale znovu objevujeme. Dokonce je dnes brána jako tzv. superpotravina.

Pohanka je pseudoobilovina. Poznali byste ji na poli?

Na co je zdravá pohanka

  • Je bohatý zdroj vlákniny. Ta zlepšuje peristaltiku střev, ale také pomáhá při detoxikaci organismu, podporuje pravidelnost a snižuje riziko vzniku zácpy.
  • Obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, jako jsou hořčík, železo, zinek a vitamíny skupiny B, které jsou klíčové pro zdraví kostí, nervového systému a imunitního systému.
  • Je také skvělým zdrojem rostlinných bílkovin. Ty jsou důležité pro naše svaly a tkáně. Hodí se tedy pro lidi, kteří nejedí maso.
  • Díky nízkému glykemickému indexu je ideální pro diabetiky. Hladina cukru se po jejím pozření zvyšuje pomalu.
  • Je nízkokalorická. 100 g vařené pohanky obsahuje přibližně 90–100 kalorií. Je tedy přímo ideální potravinou pro dietní jídelníčky.
Pohanka: Zapomenutá, velmi všestranně použitelná potravina.

Jak často lze jíst pohanku

Můžete ji jíst pravidelně, ideálně 2–3krát týdně. Možná vás překvapí, jak univerzální tato potravina je. Zajistí snídani, oběd i večeři. Že nevíte, jak ji konzumovat? Můžete ji jíst v kombinaci s různými pokrmy.

Jak se připravuje pohanka

  1. Nejprve ji důkladně propláchněte pod studenou vodou, abyste odstranili prach a nečistoty.
  2. V hrnci přiveďte vodu k varu, v poměru 2 : 1 (dva díly vody na jeden díl pohanky) a přidejte špetku soli. Snižte teplotu na střední až nízkou a přikryjte pokličkou.
  3. Nechte vařit asi 10–15 minut, dokud se tekutina nevsákne a pohanka nezměkne. Během vaření občas promíchejte. Pokud jsou zrnka i po čtvrt hodině ještě tvrdá a nejsou dostatečně měkká, přidejte trochu vody a vařte ještě chvíli.
  4. Po uvaření ji nechte pod pokličkou ještě chvíli odpočívat, aby došla.
  5. Pokud chcete, můžete pro zjemnění přidat lžíci másla nebo oleje, případně dochutit kořením, bylinkami.

Tip: V obchodě jsem nedávno zahlédla pohanku ve varných sáčcích. Uvaří se tak, jak jsme zvyklí vařit rýži v sáčcích. Pokud chcete ušetřit čas, je to dobrá volba.

Z pohankové mouky se dělají francouzské Galettes, slaná varianta palačinek.

Co udělat z pohanky

Jakmile se jí jednou naučíte vařit, pochopíte, že její využití v kuchyni je široké:

  • Hodí se do zeleninových salátů.
  • Je moc dobrou vložkou do polévky.
  • Ideální je jako příloha, místo rýže, brambor nebo kalorických těstovin.
  • A pak je zde také sladká varianta přípravy.

Tip: Z pohanky se vyrábí také mouka. Z ní se pečou francouzské galettes, tedy slaná varianta palačinek plněná šunkou, sýrem, vajíčkem a dalšími náplněmi.

Pohanka je velmi hezká. Má trojúhelníková zrníčka.

Čím dochutit pohanku

Pohanka není surovina, která by byla vyloženě bez chuti. Má jemnou, někdo říká lehce oříškovou, chuť. Někomu vyhovuje právě její základní chuť, nepotřebuje ji dochutit. Pokud ale máte pocit, že je její chuť příliš nevýrazná, zkuste sáhnout po bylinkách. Třeba rozmarýn, tymián nebo bazalka se k pohance hodí perfektně, i česká majoránka.

Tip: Pro ještě pikantnější verzi přidejte klidně česnek, cibuli nebo chilli papričky.

Pohanka se dá připravit i ve sladké variantě.

Pohanka na sladko

Můžete ji připravit i jako kaši na sladko. V tom případě ji vařte s mlékem. Po uvaření můžete sladit cukrem, ale klidně zdravěji, medem, javorovým sirupem nebo třeba datlovou pastou.

Existují také pohankové vločky. S nimi se pracuje stejně jako s vločkami ovesnými. Zkuste je, kaše z nich je výborná, oříšková chuť pohanky dá vaší snídani zase jiný rozměr.

Která pohanka je zdravější

Ideální variantou pohanky je, nepřekvapivě, ta v její nejčistší podobě, celá pohanka. To jsou ta trojúhelníková zrníčka. Zdravé jsou ale i pohankové vločky, i když z hlediska nutričních hodnot jsou o něco méně výživné než celá pohanka.

Vstoupit do diskuse

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.