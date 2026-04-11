Obsah
Co je pohanka
Obilovina, která patří mezi tzv. pseudoobiloviny, podobně jako quinoa nebo amarant. Je známá pro své výživové hodnoty a je oblíbená v mnoha kuchyních po celém světě, zejména v Asii a ve východní Evropě. Pohanka má malá, na pohled moc pěkná, trojúhelníková semena. Její chuť je velmi charakteristická a rychle si na ni zvyknete.
Ještě v 19. století byla v českých domácnostech běžnou potravinou, zvláště v oblastech, kde se pěstování pšenice nebo jiných obilnin nedařilo. Dneska jde téměř o exotickou záležitost, pomalu ji ale znovu objevujeme. Dokonce je dnes brána jako tzv. superpotravina.
Poctivá zeleninová polévka s pohankou a vejcem: Výživný recept, který vás postaví na nohy
Lehké
45 min
Na co je zdravá pohanka
- Je bohatý zdroj vlákniny. Ta zlepšuje peristaltiku střev, ale také pomáhá při detoxikaci organismu, podporuje pravidelnost a snižuje riziko vzniku zácpy.
- Obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, jako jsou hořčík, železo, zinek a vitamíny skupiny B, které jsou klíčové pro zdraví kostí, nervového systému a imunitního systému.
- Je také skvělým zdrojem rostlinných bílkovin. Ty jsou důležité pro naše svaly a tkáně. Hodí se tedy pro lidi, kteří nejedí maso.
- Díky nízkému glykemickému indexu je ideální pro diabetiky. Hladina cukru se po jejím pozření zvyšuje pomalu.
- Je nízkokalorická. 100 g vařené pohanky obsahuje přibližně 90–100 kalorií. Je tedy přímo ideální potravinou pro dietní jídelníčky.
Jak často lze jíst pohanku
Můžete ji jíst pravidelně, ideálně 2–3krát týdně. Možná vás překvapí, jak univerzální tato potravina je. Zajistí snídani, oběd i večeři. Že nevíte, jak ji konzumovat? Můžete ji jíst v kombinaci s různými pokrmy.
Jak se připravuje pohanka
- Nejprve ji důkladně propláchněte pod studenou vodou, abyste odstranili prach a nečistoty.
- V hrnci přiveďte vodu k varu, v poměru 2 : 1 (dva díly vody na jeden díl pohanky) a přidejte špetku soli. Snižte teplotu na střední až nízkou a přikryjte pokličkou.
- Nechte vařit asi 10–15 minut, dokud se tekutina nevsákne a pohanka nezměkne. Během vaření občas promíchejte. Pokud jsou zrnka i po čtvrt hodině ještě tvrdá a nejsou dostatečně měkká, přidejte trochu vody a vařte ještě chvíli.
- Po uvaření ji nechte pod pokličkou ještě chvíli odpočívat, aby došla.
- Pokud chcete, můžete pro zjemnění přidat lžíci másla nebo oleje, případně dochutit kořením, bylinkami.
Tip: V obchodě jsem nedávno zahlédla pohanku ve varných sáčcích. Uvaří se tak, jak jsme zvyklí vařit rýži v sáčcích. Pokud chcete ušetřit čas, je to dobrá volba.
Co udělat z pohanky
Jakmile se jí jednou naučíte vařit, pochopíte, že její využití v kuchyni je široké:
- Hodí se do zeleninových salátů.
- Je moc dobrou vložkou do polévky.
- Ideální je jako příloha, místo rýže, brambor nebo kalorických těstovin.
- A pak je zde také sladká varianta přípravy.
Tip: Z pohanky se vyrábí také mouka. Z ní se pečou francouzské galettes, tedy slaná varianta palačinek plněná šunkou, sýrem, vajíčkem a dalšími náplněmi.
Čím dochutit pohanku
Pohanka není surovina, která by byla vyloženě bez chuti. Má jemnou, někdo říká lehce oříškovou, chuť. Někomu vyhovuje právě její základní chuť, nepotřebuje ji dochutit. Pokud ale máte pocit, že je její chuť příliš nevýrazná, zkuste sáhnout po bylinkách. Třeba rozmarýn, tymián nebo bazalka se k pohance hodí perfektně, i česká majoránka.
Tip: Pro ještě pikantnější verzi přidejte klidně česnek, cibuli nebo chilli papričky.
Pohanka na sladko
Můžete ji připravit i jako kaši na sladko. V tom případě ji vařte s mlékem. Po uvaření můžete sladit cukrem, ale klidně zdravěji, medem, javorovým sirupem nebo třeba datlovou pastou.
Existují také pohankové vločky. S nimi se pracuje stejně jako s vločkami ovesnými. Zkuste je, kaše z nich je výborná, oříšková chuť pohanky dá vaší snídani zase jiný rozměr.
Která pohanka je zdravější
Ideální variantou pohanky je, nepřekvapivě, ta v její nejčistší podobě, celá pohanka. To jsou ta trojúhelníková zrníčka. Zdravé jsou ale i pohankové vločky, i když z hlediska nutričních hodnot jsou o něco méně výživné než celá pohanka.
Tváří se jako těstovina, ale těstovina to není, jasný pane. O jakou surovinu jde?
|
Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?