Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte? | foto: Canva

Nenápadné semínko, které funguje

Stojí pár korun, vydrží měsíce ve spíži a patří mezi nutričně nejhodnotnější potraviny. Co je to? Lněné semínko.

Tohle maličké semínko podporuje trávení, zasytí a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Aby však skutečně fungovalo ve prospěch našeho zdraví, je potřeba vědět, jak ho správně jíst a komu se naopak nehodí.

Botanické okénko: Len (Linum usitatissimum) je jednoletá rostlina z čeledi lnovitých, která se pěstuje tisíce let pro semena i vlákno. Využívá se v potravinářství (lněné semínko, lněný olej), textilním průmyslu (lněná tkanina – možná máte doma lněné šaty nebo kalhoty) i v tradičním léčitelství.

Lněné semínko vypadá vcelku nenápadně, ale dokážete s ním divy.

Na co je dobré lněné semínko

Lněné semínko nabízí řadu výhod pro naše tělo a díky svým prospěšným vlastnostem je ideální součástí zdravé stravy. Pomáhá například:

  • Podporuje pravidelné vyprazdňování
  • Vytváří pocit sytosti, což je vhodné při redukci hmotnosti
  • Zpomaluje vstřebávání cukrů
  • Mírně podporuje snížení cholesterolu
  • Má ochranný efekt na sliznici žaludku (díky hlenovité struktuře po zalití vodou).

Co všechno obsahuje lněné semínko

Lněné semínko obsahuje tři klíčové složky, které by měly vzbudit vaši pozornost:

  1. Vlákninu (rozpustnou i nerozpustnou). Ta je, jak známo, důležitá pro správné trávení. Podporuje peristaltiku střev a pomáhá při zácpě. Pro trávení je zásadní zejména schopnost semínek bobtnat a vytvářet gel, který mechanicky podporuje pohyb střev.
  2. Omega-3 mastné kyseliny (ALA). Jsou zásadní pro správné fungování organismu i imunitního systému a přispívají k normální činnosti srdce.
  3. Lignany. Z chemického hlediska jde o rostlinné polyfenoly. V těle se působením střevních bakterií přeměňují na enterolignany, které mají antioxidační účinky a jsou zkoumány pro svůj možný vliv na kardiovaskulární zdraví, hladinu cholesterolu i hormonální rovnováhu.
Jak správně jíst lněné semínko

Celá semínka nejezte. Pokud sníte celé suché semínko, většina projde trávicím traktem bez využití živin. Efekt je pak spíše mechanický.

Praktické tipy do kuchyně

  • Přidejte lžíci do ranní ovesné kaše.
  • Zamíchejte do domácího chleba nebo placek.
  • Použijte jako „veganské vejce“ (1 lžíce mletého semínka + 3 lžíce vody).
  • Posypte salát místo ořechů.

Mleté semínko (nejlepší varianta)

  • rozemelte těsně před konzumací
  • uchovávejte maximálně pár dní v lednici
  • přidávejte do jogurtu, kaše, smoothie nebo těsta

Namočené semínko

  1. 1 lžíci zalijte 150 ml vody
  2. nechte 2–4 hodiny (nebo přes noc)
  3. vzniklý gel vypijte i se semínky
Lněné semínko můžete přidat do jogurtů čí sladkých snídaňových kaší.

Kolik lněného semínka denně?

Bezpečné a funkční množství:

  • 1 polévková lžíce denně (cca 10–15 g)
  • maximálně 2 lžíce při krátkodobém užívání

Důležité je při konzumaci lněného semínka pít dostatek tekutin. Pokud do těla dostáváte vlákninu, ale nedodáte i dostatek tekutin, můžete si naopak přivodit zácpu.

Mohou lněné semínko děti?

Rozhodně je vhodné poradit se s lékařem, pokud uvažujete o podávání lněného semínka dětem. Dávka by měla být každopádně nižší než u dospělých.

Proč nejíst syrové lněné semínko ve velkém

Lněné semínko obsahuje kyanogenní glykosidy, které mohou při nadměrné konzumaci uvolňovat malé množství kyanidu. Kyanid je jed, proto je na místě opatrnost.

V běžném množství (1 lžíce denně) není riziko pro zdravého člověka významné. Problém by mohl nastat při:

  • dlouhodobé konzumaci vysokých dávek
  • konzumaci velkého množství syrových nemletých semínek
  • nízkém příjmu tekutin

Tepelná úprava nebo namočení množství těchto látek snižuje.

Lněné semínko, stejně jako další semínka, jako je například sezam, se výborně hodí i do zeleninových salátů.

Kdo nesmí lněné semínko

Lněné semínko není vhodné pro každého a nelze jej doporučit plošně.

Zpozorněte, pokud vás trápí:

  • střevní neprůchodnost
  • akutní zánět střev
  • divertikulitida v aktivní fázi
  • užívání některých léků (může ovlivnit jejich vstřebávání)
  • hormonálně senzitivní onemocnění (kvůli lignanům)

V těhotenství je běžné množství obvykle považováno za bezpečné, vyšší dávky je vhodné konzultovat s lékařem.

