Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?

Petra Burgrová
  5:00
Možná vypadají obyčejně, ale nenechte se mýlit. Ovesné vločky jsou jednou z nejvýživnějších potravin, které si můžete dopřát. Jsou levné, dostupné a jejich vliv na zdraví je zásadní. Pojďme se podívat, proč byste jim měli dát šanci i vy a jak si tuhle jednoduchou surovinu připravit, aby vám chutnala.

Ovesné vločky neobsahují lepek, jsou plné minerálů, vitaminů a vlákniny. | foto: Shutterstock

Obsah

Jak se vyrábí ovesné vločky

Ovesné vločky vznikají čištěním, napařováním a následným lisováním zrn ovsa setého. Na rozdíl od pšenice si oves i při zpracování uchovává většinu svých cenných látek – zejména otruby a klíčky.

V obchodech narazíte nejčastěji na tři typy:

  • Jemné: Jsou drcené, rychle měknou, ideální do kaší.
  • Hrubé (velké): Celá lisovaná zrna, která vyžadují delší přípravu, ale lépe zasytí.
  • Ovesné otruby: Obsahují nejvíce vlákniny.
Zapečená ovesná kaše

Zapečená ovesná kaše

Recept

Střední

45 min

Na co pomáhají ovesné vločky

Ovesné vločky jsou doslova výživovou bombou. Obsahují komplexní sacharidy, rostlinné bílkoviny, vitaminy skupiny B, železo, hořčík i zinek. Největší poklad se však skrývá ve vláknině zvané beta-glukan. Pravidelná konzumace může:

  • snižovat hladinu cholesterolu,
  • stabilizovat hladinu cukru v krvi,
  • podporovat trávení,
  • prodloužit pocit sytosti,
  • přispívat ke zdraví srdce.

Udělejte si domácí granolu s medem a vyhněte se tak sladidlům.

Kolik ovesných vloček můžu za den sníst

Ideální porce pro dospělého člověka se pohybuje kolem 40 až 70 gramů (zhruba 5–7 polévkových lžic) v suchém stavu.

Co se stane, když je zařadíte do jídelníčku pravidelně?

  • Úbytek váhy: Díky pocitu sytosti přestanete „uzobávat“ mezi jídly.
  • Zářivá pleť: Díky obsahu zinku a antioxidantů se může zlepšit stav vaší pokožky.
  • Více energie: Zapomeňte na dopolední únavu; oves vás „nakopne“ na dlouhé hodiny.
Polévka s ovesnými vločkami a houbami

Polévka s ovesnými vločkami a houbami

Recept

Lehké

30 min

Kdy je nejlepší vločky jíst

Tip: Vždy dbejte na dostatečný pitný režim. Vláknina v ovesných vločkách potřebuje vodu, aby mohla v těle správně fungovat a nezpůsobila naopak nadýmání.

Neexistuje striktní pravidlo, ale snídaně je absolutním vítězem. Vločky dodají tělu palivo po nočním hladovění a nastartují metabolismus. Pokud je však zvolíte jako lehčí večeři, mohou díky obsahu tryptofanu podpořit lepší usínání.

„Zdravý člověk by měl být schopen udržet stoj na jedné dolní končetině po dobu...

Jak nejlépe připravit ovesné vločky

Mnoho lidí vločky odmítá, protože si pamatují nevzhlednou šedou břečku ze školních jídelen. Takhle to ale dělat nemusíte. Ovesné vločky jsou v kuchyni jako nepopsaný list – dokážou být sladkým dezertem i sytou slanou večeří.

MetodaJak na to?Sladký tipSlaný tip
Overnight OatsZalijte tekutinou a nechte v lednici přes noc.S jogurtem, medem a borůvkami.S řeckým jogurtem, bylinkami a okurkou.
Klasická kašeKrátce povařte v mléce nebo vodě se špetkou soli.S banánem, skořicí a ořechovým máslem.Slaná kaše: S parmazánem, baby špenátem a sázeným vejcem.
Pečené vločkySmíchejte se základem a upečete v troubě.S vejcem, banánem a kousky čokolády.Ovesný „quiche“: Se sýrem, šunkou a jarní cibulkou.
Pánev/RizotoPřipravte je jako klasické rizoto nebo placky.Lívance z rozmixovaných vloček.Ovesné „rizoto“: S restovanými houbami a česnekem.

Jak správně jíst ovesné vločky

Ovesné vločky jsou skvělým základem, ale aby vás zasytily na celé dopoledne (nebo odpoledne), je potřeba je správně „poskládat“. To platí pro sladkou i slanou verzi:

  • Bílkovina je základ: Pro sladkou variantu volte tvaroh nebo jogurt, u slané sáhněte po vejci, sýru nebo kousku libového masa. Právě bílkovina zajistí dlouhý pocit sytosti.
  • Zdravé tuky: Nebojte se ořechů a semínek u snídaně, nebo kvalitního olivového oleje a avokáda u slané varianty.
  • Vláknina: Ovoce ke sladkému, pořádná porce zeleniny ke slanému. Vláknina je klíčová pro zdravé trávení.

Pozor na „cukrovou past“: U sladkých vloček se vyhněte nadbytku sirupů a medu. U slaných verzí zase pozor na příliš slané dochucovací směsi. Právě tato vyvážená kombinace surovin zabrání prudkým výkyvům cukru v krvi, díky čemuž se vyhnete únavě a vlčímu hladu, ať už obědváte ovesné rizoto, nebo snídáte kaši.

Ovesná kaše

Recept Domácí ovesná kaše

    • 3 ks banány
    • 2 hrnky ovesných vloček
    • 1 špetka soli
    • 150 g jahod
    • 100 g borůvek
    • 100 g lískových oříšků
    • 1 lžíce medu
  1. Dva banány rozmačkáme, přidáme je do hrnce s 3 hrnky vody a smícháme. Přidáme vločky, osolíme a přivedeme k varu. Pak vaříme na mírném ohni asi 10 minut.
  2. Hotovou kaši dozdobíme dle vlastní fantazie zbylým banánem, jahodami, borůvkami a ořechy.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 20 minut

Další sladké i slané recepty z ovesných vloček najdete na Recepty iDnes.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?

Ovesné vločky neobsahují lepek, jsou plné minerálů, vitaminů a vlákniny.

Možná vypadají obyčejně, ale nenechte se mýlit. Ovesné vločky jsou jednou z nejvýživnějších potravin, které si můžete dopřát. Jsou levné, dostupné a jejich vliv na zdraví je zásadní. Pojďme se...

7. března 2026

Tohle nikdy nedělejte s česnekem. Zaděláte si na zdravotní potíže

Česnek

Česnek umí jídlo neskutečně pozvednout, ale i nenávratně pokazit. Stačí pár chyb při skladování nebo přípravě a můžete si zadělat nejen na zhořklou chuť, ale i na nepříjemné zažívací potíže.

7. března 2026  4:30

Šneci v české kuchyni mají tradici. Možná vás překvapí jak hlubokou

Šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku produkuje známou francouzskou...

Když se řekne šnečí maso, většina lidí si vybaví Francii a slavné burgundské šneky zapečené s bylinkovým máslem. Představa, že šneky jedí jen Francouzi, je však mýtus. I v českých zemích má tato...

7. března 2026

Míša řezy s malinami: Recept na tradiční tvarohový dezert v osvěžujícím provedení

Míša řezy s malinami
Recept

Střední

60 min

Ta nezaměnitelná kombinace nadýchaného kakaového korpusu, poctivé vrstvy tvarohu a křupavé čokolády...

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?

Ledničko, vyprávěj!

Kulinářská show Ledničko, vyprávěj! se 8. března vrací na obrazovky TV Nova. Každou neděli se diváci mohou těšit na osvědčené trio šéfkuchařů – Veroniku „Besky“ Beskydiarovou, Jana Punčocháře a...

6. března 2026  11:30

Citronová kuřecí křídla: Recept na šťavnatou pochoutku s pikantní omáčkou

Citronová kuřecí křídla
Recept

Střední

50 min

Kombinace svěží citronové kůry, aromatického česneku a uzené papriky vytvoří na mase úžasnou...

Mandlové palačinky s ovocem: Recept na voňavou snídani s citronovým tvarohem a blumami

Mandlové palačinky s ovocem
Recept

Lehké

25 min

Mandlový nádech v kombinaci s nadýchanou texturou dělá z těchto palačinek skutečný chuťový zážitek....

Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance

Fit lívance

Hledáte recept na dokonalou víkendovou snídani nebo sladký oběd? V dnešním receptu propojíme tradici s modernou. Ukážu vám tajemství babiččiných lívanců s domácí marmeládou a šlehačkou, ale i rychlou...

6. března 2026  5:15

Neodolatelné tvarohové Vatruški: Kynuté koláče, které musíte ochutnat

Vatruški

Vatruški jsou tradiční východoevropské koláče s tvarohovou náplní, které vás okouzlí už od prvního kousnutí. Připravte si je podle našeho jednoduchého postupu.

6. března 2026  4:40

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

6. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trhané maso na topince: Recept na poctivou delikatesu z pomalu pečeného vepřového

Trhané maso na topince
Recept

Lehké

240 min

Spojení pomalu pečeného vepřového s bohatou omáčkou z výpeku, medu a rajského protlaku vytváří na...

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku: Recept na svěží jarní pochoutku

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku
Recept

Střední

50 min

Tento kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku je oslavou lehkosti a výrazných chutí,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.