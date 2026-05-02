Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

Klára Pěnkavová
  5:00
Celulitida na zadku, stehnech i břiše trápí většinu žen bez ohledu na váhu. Dobrá zpráva je, že správné jídlo může viditelně zlepšit stav vaší pokožky během pár týdnů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Co je celulitida a proč vzniká

Lidově označovaná také jako pomerančová kůže, je změna podkožní tkáně, která se nejčastěji objevuje na stehnech, hýždích, pažích a břiše.

Babské rady, jak se zbavit celulitidy

  • pravidelný pitný režim (alespoň 1,5–2 litry denně)
  • střídání teplé a studené sprchy pro lepší prokrvení
  • masáže (kartáčování nasucho, anticelulitidní masáže)
  • omezení soli a alkoholu
  • každodenní pohyb (rychlá chůze, posilování)
  • zařazením vhodných potravin do svého jídelníčku

Projevuje se typickým nerovným, hrbolatým povrchem kůže s drobnými dolíčky, které jsou viditelné při zmáčknutí kůže (u pokročilejší celulitidy i v klidu).

Nejde jen o estetický problém – souvisí i se zhoršeným krevním a lymfatickým oběhem, zadržováním vody a chronickým zánětem v těle.

Na její vznik má vliv hormonální nerovnováha, genetika, sedavý životní styl i jídelníček bohatý na cukr, sůl a průmyslově zpracované potraviny.

Celulitida se projevuje typickými ďolíčky, kterým se přezdívá pomerančová kůže.

Co opravdu funguje na celulitidu

Jako i u jiných zdravotních obtíží neexistuje jedna zázračná odpověď. Zásadní roli hraje jídelníček, ale sám o sobě nestačí. Viditelné změny přicházejí ve chvíli, kdy se propojí s pravidelným pohybem a péčí o pokožku. Právě tato kombinace pomáhá zlepšit prokrvení, omezit zadržování vody a postupně vyhlazovat strukturu kůže.

Do hry vstupují také hormony. Například neléčené poruchy štítné žlázy (např. Hashimotova choroba) mohou zpomalit metabolismus a přispívat k tomu, že se celulitida na stehnech nebo břiše zvýrazní. A na vzhledu pokožky se výrazně podepisují i konkrétní živiny. Bez vitaminu C tělo hůř tvoří kolagen, bez vitaminu E zase kůže rychleji ztrácí pružnost.

Právě proto má smysl zaměřit se na pití a jídla proti celulitidě, která váš metabolismus nastartují. Která patří mezi ty nejúčinnější?

Základem boje proti celulitidě je obyčejná voda, tedy její dostatečné množství.

7 potravin, které nejlépe fungují na celulitidu

1. Bobulové ovoce – antioxidanty proti pomerančové kůži

Borůvky, maliny, ostružiny nebo rybíz patří mezi nejlepší potraviny proti celulitidě. Obsahují antioxidanty a vysoké množství vitaminu C, který podporuje tvorbu kolagenu. Ten je zásadní pro pevnou a pružnou pokožku.

2. Bílkoviny – bez nich není ani kolagen

Kvalitní bílkoviny pomáhají obnovovat tkáně a zlepšují elasticitu kůže. Zařaďte ryby, vejce, luštěniny nebo libové maso. Bez dostatku proteinů tělo nedokáže efektivně tvořit kolagen ani spalovat tuky.

3. Zdravé tuky – alfa a omega všeho

Omega-3 mastné kyseliny z lososa, sardinek, vlašských ořechů nebo chia a lněných semínek mají protizánětlivý účinek. Pomáhají zlepšit cirkulaci krve a tím i vzhled pokožky. Navíc podporují hormonální rovnováhu, která hraje v boji s celulitidou zásadní roli.

4. Celozrnné obiloviny – ty dobré sacharidy

Bílé pečivo a cukr zhoršují ukládání tuku i vody. Naopak ovesné vločky, hnědá rýže nebo špalda dodávají tělu vlákninu a pomáhají udržet stabilní hladinu cukru v krvi. Díky tomu se snižuje ukládání tuků v problémových partiích.

5. Potraviny bohaté na draslík – pomohou se zadržováním vody

Banány, špenát nebo brambory pomáhají regulovat množství tekutin v těle. Pokud řešíte celulitidu na břiše nebo stehnech, právě zadržovaná voda bývá častým viníkem.

6. Zelený čaj, zázvor a kurkuma – spalování i protizánětlivý efekt

Zelený čaj obsahuje polyfenoly, které podporují spalování tuků a detoxikaci. Zázvor zlepšuje prokrvení a má mírně termogenní efekt. Kurkuma díky kurkuminu působí silně protizánětlivě. Tato kombinace pomáhá zrychlit metabolismus a zlepšit vzhled pokožky.

7. Voda – základ, bez kterého to nepůjde

Prostě celulitidu vyplavte! Hydratace pomáhá tělu zbavovat se toxinů a zlepšuje zásobení buněk živinami a ďolíčkům předchází. Ideální je čistá voda. Sklenice vlažné vody s citronem hned po ránu navíc podpoří vaše trávení.

Pokročilejší celulitida je již videlná i v klidu.

Co zhoršuje celulitidu a čemu se vyhnout

Stejně důležité jako řešit, co na celulitidu pomáhá, je vědět, co ji nenápadně zhoršuje.

Potraviny, které podporují celulitidu

  • sladkosti, slazené nápoje a další zdroje rafinovaného cukru
  • bílé pečivo a průmyslově zpracované výrobky
  • přemíra soli, která vede k otokům
  • uzeniny, polotovary a fast food
  • alkohol
  • nezdravé tuky (typicky v průmyslově vyráběných pochutinách, jako jsou chipsy, slané tyčinky a krekry)

Nejde o to vyřadit je ze dne na den úplně. Rozhodující je jejich množství v dlouhodobém jídelníčku. Pokud se objevují často, tělo hůř hospodaří s tekutinami, zpomaluje se metabolismus a tuk se snáz ukládá v typických partiích – na stehnech, hýždích nebo břiše. Právě tahle kombinace pak vytváří podmínky, ve kterých je celulitida viditelnější a výraznější.

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

2. května 2026





