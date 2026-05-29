Současným trendem je lehkost a návrat k přirozenosti. Chceme, aby marmeláda chutnala spíš jako právě utržený kousek ovoce než jako přeslazená pochoutka. Díky moderním želírovacím pomocníkům můžete cukr výrazně omezit, a přesto mít jistotu, že výsledek bude perfektní.
Který přípravek se hodí právě vám? Vyzkoušejte naše tipy:
- Pro maximální podíl ovoce je ideální Gelfix Super Plus 4:1 Dr. Oetker, se kterým vám na kilogram ovoce stačí jen čtvrt kila cukru. Skvěle se hodí zejména pro sladké a vyzrálé ovoce, a navíc výrazně urychlí přípravu.
- Pokud hledáte vyvážený poměr sladkosti a ovocné chuti, sáhněte po směsi Gelfix Super 3:1 Dr. Oetker. Na 1 kg ovoce přidáte 350 g cukru a výsledkem bude dokonale hustá a harmonická marmeláda.
- Lehčí alternativu nabízí také Želírovací cukr se stévií 3:1 Dr. Oetker. Díky výtažkům ze stévie obsahuje o 38 % méně kalorií než běžné želírovací cukry, zároveň ale zachová přirozenou hustotu i plnou chuť ovoce.
Tajemství krásné barvy a dokonalé konzistence
Řada milovníků domácího zavařování nedá dopustit na čistý Pektin Dr. Oetker, díky kterému si můžete konzistenci marmelády upravit přesně podle vlastních představ. Právě zde hraje nezastupitelnou roli kyselina citrónová. Ta je pro správné fungování pektinu nezbytná. Navíc zajistí, že barva ovoce zůstane zářivá a svěží, čímž marmeláda získá vizuální dokonalost jako z prestižního food blogu.
Pokud plánujete větší zavařovací maraton, oceníte praktické balení Kyseliny citrónové XXL Dr. Oetker v novém uzavíratelném 250g balení, které usnadňuje dávkování i skladování. Využijete ji navíc nejen při zavařování, ale také při dochucování nápojů nebo jako šikovného pomocníka v domácnosti.
Trendy, které letos vládnou domácím marmeládám
Příprava domácích marmelád dnes připomíná malou gastronomickou laboratoř. Inspiruje se moderní cukrařinou, světem originálních drinků i trendy současné gastronomie a otevírá prostor pro nečekané kombinace chutí.
K nejzajímavějším letošním trendům patří elegantní broskvová marmeláda ve stylu Belini, který propojuje broskve s proseccem. Výsledkem je svěží a lehce slavnostní kombinace ideální na víkendový brunch nebo jako originální doplněk dezertů.
Milovníky jemnějších a sofistikovaných chutí si získá hruškové želé s karamelem, kde se sladké hrušky propojují s jemnými karamelovými tóny. Skvěle chutná nejen na pečivu, ale i v kombinaci se sýry nebo řeckým jogurtem.
Pokud máte rádi elegantní klasiku s moderním twistem, vyzkoušejte meruňkovou marmeládu s pomerančovým likérem. Kapka likéru krásně zvýrazní chuť meruněk a dodá marmeládě jemně luxusní charakter.
A jestli vás lákají výraznější chutě, stojí za vyzkoušení švestková marmeláda s kardamonem. Kardamon dodává tradičním švestkám nečekaně moderní orientální nádech a promění obyčejné palačinky nebo lívance v malé gastronomické dobrodružství.
Pomyslným vrcholem letošní sezóny je pak netradiční jahodová marmeláda se zeleným a mátovým čajem. Díky svěžím tónům čaje a máty působí lehce, elegantně a doslova chutná jako sklenice plná léta.
