Lepiduša: Co se skrývá pod tímto podivným názvem? Odhalte valašský recept

Petra Burgrová
  4:20
V dnešní době, kdy nás lákají exotické recepty z celého světa, je někdy fajn vrátit se ke kořenům. A na Valašsku mají jeden chutný poklad, který je poctivý, jednoduchý a nesmírně sytý.

lepiduša | foto: Stanislav Pomahač

Obsah

Co je to valašská lepiduša

Je to valašské lidové jídlo, které na první pohled může působit netradičně. Jedná se totiž o sladkou úpravu bramborové kaše a právě díky své husté, „lepivé“ konzistenci získala lepiduša svůj název.

Typicky se podává s mákem, cukrem, povidly a rozpuštěným máslem. Kombinace těchto surovin vytváří sytý a sladký pokrm, který byl oblíbený zejména u dětí, ale i dospělých.

Podle chuti se může přidat také skořice, která pokrmu dodá výraznější aroma. Někdy se lepiduša obohacuje i o další suroviny, například tvaroh nebo sušené ovoce, podle toho, co bylo v domácnosti k dispozici.

Šťouchání brambor s moukou.

Jak se lepiduša připravuje

Základem lepiduši jsou uvařené brambory, které se po slití vody ještě horké rozšťouchají na kaši. Do této hmoty se postupně přidává mouka, aby vznikla hladká, nepříliš tuhá směs.

Možná vám to může připomínat škubánky, ale ty se ještě nechávají na několik minut propařit, kdežto lepiduša se rovnou podává a servíruje. Buď se na talíř rozetře, nebo se nandává lžící.

Bramborová kaše s mákem

Recept Lepiduša

  • 1 kg brambor
  • 20 g hrubé mouky
  • Sůl dle chuti
  • 100–150 g másla (tradičně se používalo i kvalitní domácí sádlo)
  • 100–150 g mletého máku
  • Cukr moučka nebo krystal
  • Povidla
  1. Brambory oloupeme, nakrájíme na menší kousky a uvaříme v osolené vodě doměkka.
  2. Vodu slijeme, ale ne všechnu, trocha škrobové vody kaši dodá tu správnou konzistenci, a brambory důkladně rozšťoucháme nebo rozmixujeme s moukou na hladkou kaši.
  3. Do ještě horké kaše vpracujeme pořádnou dávku másla. To je klíč k té správné „lepkavosti“ a chuti.
  4. Lepidušu rozdělíme na talíře pomocí lžic. Každou porci štědře posypeme mletým mákem, cukrem a přidáme povidla.
  5. Navrch se ještě přidá lžička rozpuštěného másla, která se propojí s mákem a cukrem a vytvoří na povrchu sladkou „omáčku“.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut

