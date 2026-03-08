Jáhlové arancini Cyrila Děckaře, nebo Jáhloto Evy Puskarčíkové? Připravte si oběd z Ledničko, vyprávěj!

Klára Pěnkavová
  13:00
V první epizodě druhé řady Ledničko, vyprávěj! poměřili své kuchařské dovednosti Eva Puskarčíková, držitelka olympijské medaile v biatlonu, s oblíbeným pediatrem Cyrilem Matějkou alias Děckařem. Na čem si pochutnávají biatlonisté během olympiády a co si vaří lékaři v nemocnici? A jaké dvě suroviny a proč si připravili pro šéfkuchaře Honzu Punčocháře a Přemka Forejta?
ilustrační snímek

foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

Obsah

Cyril „Děckař“ Matějka a Jan Punčochář

Cyril Matějka si z domova přinesl hrášek v plechovce, ke kterému řekl: „Hrášek z konzervy mám vážně moc rád, protože je zdravý, plný bílkovin a především se dá jíst i ve spěchu jednoduše lžící. To se mi v práci hodí.“ S Honzou Punčochářem z něj nakonec za 45 minut vykouzlili variaci na sicilské národní jídlo – arancini.

Arancini Cyrila Matějky a Jana Punčocháře.

Recept Jáhlové arancini s hráškem, paprikovou majonézou a zauzenými rajčaty

Arancini (krokety)

  • 200 g jáhel
  • 1 plechovka hrášku v nálevu
  • 50 ml smetany 33%
  • 3 g zázvoru
  • hrst petržele
  • 2 vejce
  • 100 g strouhanky
  • 100 g mouky
  • 50 g nastrouhaného parmazánu
  • 50 g sušených meruňek
  • hrst smažené cibulky

Majonéza

  • 1 lžíce hrubozrnné hořčice
  • 1 žloutek
  • 1 lžíce octa
  • 150 ml oleje
  • 1 lžička zauzené papriky

Uzená rajčata

  • 2 středně velká rajčata
  • cukr
  • sůl
  1. Jáhly spaříme v horké vodě, poté je vycedíme a propereme studenou vodou, aby nebyly hořké.
  2. Hrášek slijeme a osušíme, smícháme s jáhly, ochutíme solí a pepřem, přidáme strouhaný zázvor, sušené meruňky a bylinky.
  3. Do směsi rozklepneme dvě vejce, přidáme smetanu, strouhanku a parmazán.
  4. Z těsta uhněteme větší kuličky. Kuličky obalíme v trojobalu a smažíme v dostatečné vrstvě rozpáleného oleje dozlatova.
  5. Žloutek smícháme s hořčicí a kapkou octa, přidáme zauzenou papriku. Mixujeme a pomalu přiléváme olej, dokud nevznikne hladká majonéza.
  6. Rajčata zbavíme slupky a pecek, nakrájíme na půlměsíčky, pocukrujeme, osolíme a dáme asi na 5 minut zaudit studeným kouřem.
  7. Servírujeme arancini přelité trochou majonézy, půlměsíčkem uzeného rajčete a smaženou cibulkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut

Arančiny s mozzarellou

Arancini s mozzarellou

Recept

Střední

70 min

Eva Puskarčíková a Přemek Forejt

Eva Puskarčíková si přinesla jáhly. A proč? „Já jako bývalá sportovkyně jsem 20 let žila na různých kaších k snídani a zrovna ta jáhlová byla moje oblíbená. Byla jsem tedy zvědavá, co dalšího by se z nich dalo připravit,“ zdůvodnila svoji volbu. Společně s Přemkem pak připravili jáhloto, tedy také italskou variaci, tentokrát risotta.

Jáhloto Evy Puskarčíkové a Přemka Forejta.

Recept Jáhloto s hráškem a zeleninovým ragů

Jáhloto

  • 250 g jáhel
  • 1 plechovka hrášku v nálevu
  • 1 šalotka
  • 1 l vývaru
  • 150 ml bílého vína
  • 75 g másla
  • 50 g nastrouhaného parmazánu + na posyp
  • 2 lžíce demi glace
  • 2 lžíce crème fraîche

Zeleninové ragů

  • 1 šalotka
  • 100 g řapíkatého celeru
  • 100 g cukety
  • 100 g slaniny
  • 100 ml vývaru
  • 25 g másla
  1. Jáhly spaříme, vycedíme a propereme studenou vodou, aby nebyly hořké.
  2. Šalotku nakrájíme nadrobno a zpěníme na olivovém oleji, přidáme jáhly, zarestujeme a zakápneme bílým vínem a demi-glace.
  3. Za průběžného míchání podléváme vývarem, dokud nejsou jáhly „al dente“.
  4. Nakonec vmícháme kostičky studeného másla, slitý a osušený hrášek, parmazán a crème fraîche. Jen prohřejeme a necháme vše propojit.
  5. Slaninu na kostičky orestujeme, přidáme nasekanou šalotku, řapíkatý celer a cuketu na kostičky a opět zarestujeme.
  6. Podlijeme vývarem a 3–5 minut dusíme. Nakonec stáhneme z plotny a zahustíme studeným máslem.
  7. Jáhloto servírujeme posypané zeleninovým ragú a nastrouhaným parmazánem.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut

Jáhly s kysaným zelím a dýní

Jáhly s kysaným zelím a dýní

Recept

Střední

60 min

Jak 1. díl dopadl a na co se můžeme těšit příště

Řád červené ledničky získalo jáhloto s hráškem a zeleninovým ragú, které připravila Eva Puskarčíková společně s Přemkem Forejtem. O výhře rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.

Na další díl se můžeme těšit opět za týden, v neděli 15. března 2026 v 10:45 na TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! dorazí Jaroslav Svěcený a Leona Machálková.

Zaposloucháme se do těch nejchutnějších příběhů a získáme další inspiraci pro svůj nedělní oběd. Co je těžší? Naučit houslistu vařit, nebo kuchaře hrát na housle? A zpívat, nebo krájet?

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
Vstoupit do diskuse

