Jáhlové arancini Cyrila Děckaře, nebo Jáhloto Evy Puskarčíkové? Připravte si oběd z Ledničko, vyprávěj!

Obsah
Cyril „Děckař“ Matějka a Jan Punčochář
Cyril Matějka si z domova přinesl hrášek v plechovce, ke kterému řekl: „Hrášek z konzervy mám vážně moc rád, protože je zdravý, plný bílkovin a především se dá jíst i ve spěchu jednoduše lžící. To se mi v práci hodí.“ S Honzou Punčochářem z něj nakonec za 45 minut vykouzlili variaci na sicilské národní jídlo – arancini.
Recept Jáhlové arancini s hráškem, paprikovou majonézou a zauzenými rajčaty
Arancini (krokety)
- 200 g jáhel
- 1 plechovka hrášku v nálevu
- 50 ml smetany 33%
- 3 g zázvoru
- hrst petržele
- 2 vejce
- 100 g strouhanky
- 100 g mouky
- 50 g nastrouhaného parmazánu
- 50 g sušených meruňek
- hrst smažené cibulky
Majonéza
- 1 lžíce hrubozrnné hořčice
- 1 žloutek
- 1 lžíce octa
- 150 ml oleje
- 1 lžička zauzené papriky
Uzená rajčata
- 2 středně velká rajčata
- cukr
- sůl
- Jáhly spaříme v horké vodě, poté je vycedíme a propereme studenou vodou, aby nebyly hořké.
- Hrášek slijeme a osušíme, smícháme s jáhly, ochutíme solí a pepřem, přidáme strouhaný zázvor, sušené meruňky a bylinky.
- Do směsi rozklepneme dvě vejce, přidáme smetanu, strouhanku a parmazán.
- Z těsta uhněteme větší kuličky. Kuličky obalíme v trojobalu a smažíme v dostatečné vrstvě rozpáleného oleje dozlatova.
- Žloutek smícháme s hořčicí a kapkou octa, přidáme zauzenou papriku. Mixujeme a pomalu přiléváme olej, dokud nevznikne hladká majonéza.
- Rajčata zbavíme slupky a pecek, nakrájíme na půlměsíčky, pocukrujeme, osolíme a dáme asi na 5 minut zaudit studeným kouřem.
- Servírujeme arancini přelité trochou majonézy, půlměsíčkem uzeného rajčete a smaženou cibulkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut
Eva Puskarčíková a Přemek Forejt
Eva Puskarčíková si přinesla jáhly. A proč? „Já jako bývalá sportovkyně jsem 20 let žila na různých kaších k snídani a zrovna ta jáhlová byla moje oblíbená. Byla jsem tedy zvědavá, co dalšího by se z nich dalo připravit,“ zdůvodnila svoji volbu. Společně s Přemkem pak připravili jáhloto, tedy také italskou variaci, tentokrát risotta.
Recept Jáhloto s hráškem a zeleninovým ragů
Jáhloto
- 250 g jáhel
- 1 plechovka hrášku v nálevu
- 1 šalotka
- 1 l vývaru
- 150 ml bílého vína
- 75 g másla
- 50 g nastrouhaného parmazánu + na posyp
- 2 lžíce demi glace
- 2 lžíce crème fraîche
Zeleninové ragů
- 1 šalotka
- 100 g řapíkatého celeru
- 100 g cukety
- 100 g slaniny
- 100 ml vývaru
- 25 g másla
- Jáhly spaříme, vycedíme a propereme studenou vodou, aby nebyly hořké.
- Šalotku nakrájíme nadrobno a zpěníme na olivovém oleji, přidáme jáhly, zarestujeme a zakápneme bílým vínem a demi-glace.
- Za průběžného míchání podléváme vývarem, dokud nejsou jáhly „al dente“.
- Nakonec vmícháme kostičky studeného másla, slitý a osušený hrášek, parmazán a crème fraîche. Jen prohřejeme a necháme vše propojit.
- Slaninu na kostičky orestujeme, přidáme nasekanou šalotku, řapíkatý celer a cuketu na kostičky a opět zarestujeme.
- Podlijeme vývarem a 3–5 minut dusíme. Nakonec stáhneme z plotny a zahustíme studeným máslem.
- Jáhloto servírujeme posypané zeleninovým ragú a nastrouhaným parmazánem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 45 minut
Jak 1. díl dopadl a na co se můžeme těšit příště
Řád červené ledničky získalo jáhloto s hráškem a zeleninovým ragú, které připravila Eva Puskarčíková společně s Přemkem Forejtem. O výhře rozhodli diváci ve studiu v těsném poměru 21 ku 19 hlasům.
Na další díl se můžeme těšit opět za týden, v neděli 15. března 2026 v 10:45 na TV Nova. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! dorazí Jaroslav Svěcený a Leona Machálková.
Zaposloucháme se do těch nejchutnějších příběhů a získáme další inspiraci pro svůj nedělní oběd. Co je těžší? Naučit houslistu vařit, nebo kuchaře hrát na housle? A zpívat, nebo krájet?
|
Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?