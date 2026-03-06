Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?

Klára Pěnkavová
  11:30
Kulinářská show Ledničko, vyprávěj! se 8. března vrací na obrazovky TV Nova. Každou neděli se diváci mohou těšit na osvědčené trio šéfkuchařů – Veroniku „Besky“ Beskydiarovou, Jana Punčocháře a Přemka Forejta, zajímavé hosty a pořádnou dávku inspirace, co si doma uvařit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

Obsah

Program Ledničko, vyprávěj! 2026: Díly, kdy a jak pořad sledovat

Druhá řada Ledničko, vyprávěj! navazuje na formát, který Nova uvedla poprvé v roce 2024. Vysílá se každou neděli dopoledne v tradičním čase 10:45 na TV Nova. Druhá řada má celkem 17 dílů a jejich délka je kolem 40 minut. Epizody jsou dostupné i online na platformě Oneplay.

Pořad kombinuje:

  • inspiraci – sdílení zkušeností, praktické tipy a nové postupy,
  • osobní příběhy hostů,
  • humor a neformální přístup k vaření,
  • kreativitu, improvizaci a schopnost šéfkuchařů vykouzlit jídlo i z na první pohled nekompatibilních surovin.

Hosté 2. řady Ledničko, vyprávěj!

Princip pořadu zůstává stejný – v každém díle přicházejí dvě známé osobnosti, které přinesou jednu vlastní ingredienci, tedy tu, která je pro ně doma důležitá, oblíbená nebo si s ní nevědí rady. Z těchto dvou surovin pak společně s přiděleným šéfkuchařem připraví variaci na rychlý nedělní oběd, ve které se musí obě ingredience smysluplně potkat. Vítězný pokrm získává Řád červené ledničky.

V premiérových dílech se objeví řada známých osobností napříč generacemi i profesemi. Pozvání přijali například Leona Machálková, Patricie Pagáčová, Jaroslav Svěcený, Martha Issová, Ondřej Novotný, Kristina Kloubková a další. Každý díl tak nahlédne „pod pokličku“ jejich kuchařského talentu – ukáže, jak doma vaří, s jakými surovinami si rozumějí a jaké veselé momenty u vaření zažívají.

Ledničko, vyprávěj! moderátorka a šéfkuchaři

I do druhé řady se jako moderátorka vrací vítězka MasterChef Česko 2021 Veronika Beskydiarová alias Besky. Pořadem nejen provází, ale dodává mu i vřelou a autentickou atmosféru. Druhá řada je podle ní ještě osobnější a odvážnější: „Letos mě překvapilo, kolik odvahy lidé měli. Šli do kombinací, do kterých by si doma netroufli – živé kobylky, kravské vemeno, nutrie…“

Dvojici šéfkuchařů tvoří opět osobití Přemek Forejt a Jan Punčochář, kteří s hosty připravují chutný nedělní oběd a kombinují tradiční i moderní přístupy. Besky jejich spolupráci shrnuje takto: „Naše kuchařská rodina je mix všeho dobrého, co najdete po cestě z Prahy přes Olomouc až na Slovensko – no, co k tomu víc říct. Spojuje nás láska k řemeslu, MasterChef a určitě i humor.“

Recepty a inspirace pro domácí vaření z Ledničko, vyprávěj!

Minulá řada ukázala pestrost receptů, které jsou šéfkuchaři schopni vykouzlit. Třeba ragú s dršťkami podle Honzy Punčocháře nebo houbové tortellini podle Přemka Forejta jsou nezapomenutelné. A i letos se máme rozhodně na co těšit!

S iDnes Recepty budeme u toho a každou neděli vám přineseme recepty a tipy z aktuálních dílů, takže si je budete moci vyzkoušet krok za krokem i ve své domácí kuchyni.

1. díl Cyril Děckař a Eva Puskarčíková

V první epizodě poměří své kuchařské dovednosti Eva Puskarčíková, držitelka olympijské medaile v biatlonu, s oblíbeným pediatrem Cyrilem Matějkou alias Děckařem. Diváci zjistí, na čem si pochutnávají biatlonisté během olympiády nebo co si vaří lékaři v nemocnici. Který z hostů nakonec získá Řád červené ledničky?

Premiéra nové série pořadu Ledničko, vyprávěj! 8. března v 10:45 na TV Nova.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kmín není jen do chleba. Pomůže i zhubnout a zlepší spánek

Kmín kořenný

Je součástí chleba, brambor i kysaného zelí. Přidáváme ho automaticky, často bez přemýšlení. Přitom patří mezi tradiční léčivé rostliny. Podporuje trávení, ulevuje od nadýmání a v malém množství může...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

Nová pravidla EU radikálně změní vaše dovolené i kávu v restauraci

Kostky cukru

Patří to k rituálu každé ranní kávy v kavárně nebo hotelové snídani – malý pytlíček cukru, plastová vanička se smetanou nebo mini džem k čerstvému pečivu. Brzy se s těmito drobnostmi budeme muset...

Nenápadná superpotravina, kterou mám vždycky doma a používám ji každý den

Chia

Chia semínka jsem si poprvé koupila na vysoké škole a byly spíš takovým experimentem se superfood. Neuměla jsem s nimi připravit nic moc jiného, než chia pudink, který se mi ale rychle přejedl a chia...

Mandlové palačinky s ovocem: Recept na voňavou snídani s citronovým tvarohem a blumami

Mandlové palačinky s ovocem
Recept

Lehké

25 min

Mandlový nádech v kombinaci s nadýchanou texturou dělá z těchto palačinek skutečný chuťový zážitek....

Víkendové pečení se SweetBurg: Babiččin trik na jemné a nadýchané lívance

Fit lívance

Hledáte recept na dokonalou víkendovou snídani nebo sladký oběd? V dnešním receptu propojíme tradici s modernou. Ukážu vám tajemství babiččiných lívanců s domácí marmeládou a šlehačkou, ale i rychlou...

6. března 2026  5:15

Neodolatelné tvarohové Vatruški: Kynuté koláče, které musíte ochutnat

Vatruški

Vatruški jsou tradiční východoevropské koláče s tvarohovou náplní, které vás okouzlí už od prvního kousnutí. Připravte si je podle našeho jednoduchého postupu.

6. března 2026  4:40

Proč mizí rychlovarná konvice z českých kuchyní? Nahrazuje ji baterie s vroucí vodou

Moka konvička

Rychlovarná konvice patří k nejběžnějším spotřebičům v domácnosti. Přesto ji některé domácnosti nahrazují jinými způsoby ohřevu vody – od klasického sporáku až po moderní baterii s funkcí vroucí vody.

6. března 2026

Trhané maso na topince: Recept na poctivou delikatesu z pomalu pečeného vepřového

Trhané maso na topince
Recept

Lehké

240 min

Spojení pomalu pečeného vepřového s bohatou omáčkou z výpeku, medu a rajského protlaku vytváří na...

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku: Recept na svěží jarní pochoutku

Kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku
Recept

Střední

50 min

Tento kuřecí burger s rukolou a pestem z medvědího česneku je oslavou lehkosti a výrazných chutí,...

Čokoládové cookies. Recept na vláčné domácí sušenky s pořádnou porcí čokolády

Čokoládové cookies
Recept

Lehké

45 min

Tyto čokoládové sušenky jsou splněným snem každého milovníka sladkého – uvnitř zůstávají lehce...

Fatální chyby při smažení řízků: Kvůli nim se připravujete o ten nejlepší výsledek

Křenovo-hořčičné vepřové řízky

Řízek je národní poklad, ale i přesto, že ho milujeme všichni, málokdo ví, jak ho smažit tak, aby byl jako z vyhlášené vídeňské restaurace. Často nás trápí otázky, proč je strouhanka nasáklá olejem...

5. března 2026

Levná surovina ze špajzu, která zlepší trávení ale není pro každého. Můžete ji vy?

Len: Široce uplatnitelná plodina. Máte lněné kalhoty? A lněné semínko jíte?

Lněné semínko je takový netušený kuchyňský zázrak plný tělu prospěšných látek. A také obsahuje kyanid. Jak lněné semínko používat ku prospěchu organismu a jak jej naopak raději nekonzumovat?

5. března 2026  4:40

Jak poznat kvalitní šunku? Tohle číslo na obalu je klíčové

Jak vybrat kvalitní šunku? Víme, jaká čísla na obale jsou klíčová.

Že poznáte kvalitní šunku podle procenta masa? To nestačí! Víte, co znamená podíl svaloviny a proč je klíčový pro chuť a kvalitu? Víme, na co se zaměřit při výběru té nejlepší šunky, která bude nejen...

5. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lívance s ovocem: Recept na nadýchanou kynutou klasiku jako od babičky

Lívance s ovocem
Recept

Lehké

40 min

Tato kynutá varianta představuje poctivou klasiku, která vyniká svou nadýchaností a lehkostí,...

Zeleninová boloňská omáčka: Recept na poctivý vegetariánský základ plný chutí

Zeleninová boloňská omáčka
Recept

Střední

120 min

Boloňská omáčka zdaleka nemusí být jen o mase. Tato zeleninová varianta je důkazem, že když dáte...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.