Obsah
Program Ledničko, vyprávěj! 2026: Díly, kdy a jak pořad sledovat
Druhá řada Ledničko, vyprávěj! navazuje na formát, který Nova uvedla poprvé v roce 2024. Vysílá se každou neděli dopoledne v tradičním čase 10:45 na TV Nova. Druhá řada má celkem 17 dílů a jejich délka je kolem 40 minut. Epizody jsou dostupné i online na platformě Oneplay.
Pořad kombinuje:
- inspiraci – sdílení zkušeností, praktické tipy a nové postupy,
- osobní příběhy hostů,
- humor a neformální přístup k vaření,
- kreativitu, improvizaci a schopnost šéfkuchařů vykouzlit jídlo i z na první pohled nekompatibilních surovin.
Hosté 2. řady Ledničko, vyprávěj!
Princip pořadu zůstává stejný – v každém díle přicházejí dvě známé osobnosti, které přinesou jednu vlastní ingredienci, tedy tu, která je pro ně doma důležitá, oblíbená nebo si s ní nevědí rady. Z těchto dvou surovin pak společně s přiděleným šéfkuchařem připraví variaci na rychlý nedělní oběd, ve které se musí obě ingredience smysluplně potkat. Vítězný pokrm získává Řád červené ledničky.
V premiérových dílech se objeví řada známých osobností napříč generacemi i profesemi. Pozvání přijali například Leona Machálková, Patricie Pagáčová, Jaroslav Svěcený, Martha Issová, Ondřej Novotný, Kristina Kloubková a další. Každý díl tak nahlédne „pod pokličku“ jejich kuchařského talentu – ukáže, jak doma vaří, s jakými surovinami si rozumějí a jaké veselé momenty u vaření zažívají.
Ledničko, vyprávěj! moderátorka a šéfkuchaři
I do druhé řady se jako moderátorka vrací vítězka MasterChef Česko 2021 Veronika Beskydiarová alias Besky. Pořadem nejen provází, ale dodává mu i vřelou a autentickou atmosféru. Druhá řada je podle ní ještě osobnější a odvážnější: „Letos mě překvapilo, kolik odvahy lidé měli. Šli do kombinací, do kterých by si doma netroufli – živé kobylky, kravské vemeno, nutrie…“
Dvojici šéfkuchařů tvoří opět osobití Přemek Forejt a Jan Punčochář, kteří s hosty připravují chutný nedělní oběd a kombinují tradiční i moderní přístupy. Besky jejich spolupráci shrnuje takto: „Naše kuchařská rodina je mix všeho dobrého, co najdete po cestě z Prahy přes Olomouc až na Slovensko – no, co k tomu víc říct. Spojuje nás láska k řemeslu, MasterChef a určitě i humor.“
Recepty a inspirace pro domácí vaření z Ledničko, vyprávěj!
Minulá řada ukázala pestrost receptů, které jsou šéfkuchaři schopni vykouzlit. Třeba ragú s dršťkami podle Honzy Punčocháře nebo houbové tortellini podle Přemka Forejta jsou nezapomenutelné. A i letos se máme rozhodně na co těšit!
S iDnes Recepty budeme u toho a každou neděli vám přineseme recepty a tipy z aktuálních dílů, takže si je budete moci vyzkoušet krok za krokem i ve své domácí kuchyni.
1. díl Cyril Děckař a Eva Puskarčíková
V první epizodě poměří své kuchařské dovednosti Eva Puskarčíková, držitelka olympijské medaile v biatlonu, s oblíbeným pediatrem Cyrilem Matějkou alias Děckařem. Diváci zjistí, na čem si pochutnávají biatlonisté během olympiády nebo co si vaří lékaři v nemocnici. Který z hostů nakonec získá Řád červené ledničky?
Premiéra nové série pořadu Ledničko, vyprávěj! 8. března v 10:45 na TV Nova.