Martin Hranáč a Jan Punčochář
Herec a bavič Martin Hranáč sadil na žampiony, které podle něj patří k nejvděčnějším surovinám vůbec. „Protože je to nejlehčí ingredience na přípravu. Když čistím žampiony, pouštím si podcast a vždycky u toho relaxuju,“ popsal s úsměvem svůj vztah k houbám.
Společně s šéfkuchařem Janem Punčochářem připravili nadívané baby kuřátko, které doplnili bramborovými dukátky. Nádivka z žampionů, iberijského špeku, bylinek a sýra dodala masu šťavnatost i plnou chuť, zatímco jemná omáčka z výpeku a demi-glace celé jídlo elegantně propojila.
Recept Nadívané baby kuřátko s bramborovými dukátky
- 1 baby kuře
- 150 g iberijského špeku
- 600 g žampionů
- svazek petržele hladkolisté
- 2 vejce
- 20 g strouhanky
- 1 lžíce sušených hříbků
- 200 g goudy
- 5 středních brambor
- 30 ml přepuštěného másla
- 3 stroužky česneku
- 700 ml vývaru
- svazeček rozmarýnu
- 100 ml demi glace
- 75 g másla
- kmín, pepř, sůl dle chuti
- Iberijský špek a žampiony nakrájíme na kostičky, petrželku nadrobno a promícháme s vejcem, strouhankou, sušenými hříbky a nastrouhanou goudou.
- Kuře vykostíme, osolíme a opepříme, naplníme nádivkou a obalíme alobalem.
- Dáme péct na 200 °C na 40 minut, pak alobal vyndáme a kuře ještě 10 minut dopečeme.
- Mezitím si kuřecí odřezky a brambory na kolečka bez slupky uvaříme ve vývaru asi 15 minut.
- Brambory vyndáme. Tekutinu scedíme, osolíme, přidáme rozmarýn, demi glace, vývar a redukujeme.
- Omáčku nakonec zahustíme studeným máslem.
- Brambory osušíme a orestujeme na přepuštěném másle s rozmarýnem.
- Celé houby zprudka orestujeme, přidáme máslo, kmín, rozmarýn, nakonec sůl a pepř.
- Podlijeme kuřecím vývarem, přidáme petržel a rozmačkaný česnek a dusíme ještě 5 minut.
- Naservírujeme naporcované kuřátko, s bramborovými dukátky, žampiony a přelité omáčkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 60 minut
Patricie Pagáčová a Přemek Forejt
Herečka Patricie Pagáčová přinesla do kuchyně svou srdcovku – goudu. „Jsem sýrová. Miluju sýry, kdybych dostala na výběr, že do konce života už nesmím jíst čokoládu nebo sýr, tak se raději vzdám čokolády,“ přiznala bez váhání. „I když mě honí mlsná, dám si raději něco slaného. Láska k sýru mě provází odjakživa, asi jsem byla v minulém životě myš.“
Po boku šéfkuchaře Přemka Forejta vytvořila jídlo, které oslavovalo houby i sýr hned v několika podobách. Na talíři se objevily křupavé smažené žampiony, intenzivní houbová duxelle s guanciale a výrazná domácí tatarka s kapary a cornichony.
Recept Smažené žampiony, duxelle z hub a tatarka
- 4 velké žampiony
- 200 g hladké mouky
- 2 vejce
- 120 g panko strouhanky
- 200 ml mléka
- sůl, pepř
- 600 g malých žampionů
- 250 g guanciale
- 200 g goudy
- 2 šalotky
- hrstka tymiánu
- 2 lžíce demi glace
- 1 stroužek česneku
- 10 cornichons v láku
- 1 lžíce hořčice
- 1 lžička kapar
- 2 lžíce petrželového oleje
- 5 lžic majonézy
- Guanciale nakrájené na kostičky vypečeme, škvarky dáme pryč.
- Do tuku z guanciale přidáme na kostičky nakrájené malé žampiony. Zarestujeme, pak přidáme šalotku nadrobno a dále restujeme.
- Po chvíli vmícháme tymián a demi glace a vrátíme zpět guanciale. Nakonec přidáme utřený stroužek česneku a kostičky goudy.
- Z velkých žampionů oddělíme nohy, klobouky osolíme, opepříme a obalíme v trojobalu. Smažíme dozlatova v dostatečné vrstvě rozpáleného oleje.
- Žampiony vyndáme a osušíme, naplníme nádivkou a dáme zapéct do trouby na 190 °C na 10 minut.
- Cornichons s trochou láku, hořčici, kapary a šalotku vymixujeme s petrželovým olejem a majonézou, podle chuti osolíme a opepříme.
- Servírujeme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut
Jak osmý díl dopadl a na co se těšit příště
Řád červené ledničky si odnesli Jan Punčochář a Martin Hranáč, jejichž nadívané kuřátko si získalo většinu diváků ve studiu. O vítězi rozhodlo hlasování v poměru 25 ku 15 – a bylo jasné, že tentokrát zabodovala kuchyně postavená na klasických základech, ale díky preciznímu provedení a vrstvení chutí působí moderně a promyšleně.
A i další díl slibuje zajímavý kulinářský souboj. Do kuchyně Ledničko, vyprávěj! zavítají bratři Martin a Petr Fuksovi, úspěšní čeští olympionici. Rychlostní kanoisté, kteří patří ke světové špičce. Jak se jim bude ale dařit v kuchyni? A jaké suroviny si přinesou? Těšit se můžeme již příští neděli dopoledne na obrazovkách TV Nova.
