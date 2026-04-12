Peklo v Ledničko, vyprávěj! V 6. díle proti sobě zabojovali vítěz Hell's Kitchen Jakub Reichman a Patrik Kolár

Klára Pěnkavová
  13:30
V šestém díle Ledničko, vyprávěj! se opět po čase v kuchyni potkali dva soutěžící z Hell’s Kitchen Česko – Jakub Reichman a Patrik Kolár. Jeden vsadil na dršťky, druhý na droždí. Jak se z obyčejných surovin staly dva naprosto rozdílné moderní pokrmy? A kdo si nakonec odnesl Řád červené ledničky?
Patrik Kolár a Přemek Forejt

Oblíbený soutěžící z Pekelné kuchyně Patrik Kolár si přinesl droždí a netajil se tím, že k této surovině má silný vztah: „Miluju droždí. Drožďovou pomazánku na cibulce s vejcem, to jsme jedli jako děti stále. Mám rád i vůni a chuť syrového kynutého těsta.“

S Přemkem Forejtem připravili bao bun knedlíčky s pikantními teriyaki dršťkami, doplněné o jemné drožďové pyré a nakládanou cibuli. Výsledné jídlo bylo ukázkou moderní gastronomie – hravé, chuťově výrazné a vizuálně atraktivní.

Recept

Střední

20 min

Bao bun

  • 150 ml mléka
  • 25 g cukru
  • 4 g sušeného droždí
  • 10 g soli
  • 240 g hladké mouky
  • 5 g prášku do pečiva
  • 35 g změklého másla
  • olej na vymazání

Pickle červená cibule

  • 125 g červené cibule
  • 500 ml vody
  • 150 ml octa
  • 100 ml červeného vinného octa
  • 40 g soli
  • 120 g cukru
  • 1 bobkový list
  • 1 nové koření
  • koriandr semínka
  • pepř

Drožďová pomazánka

  • 250 g cibule
  • 70 g droždí
  • 30 g másla
  • 20 g cukru
  • 15 g balsamica

Pikantní drštky

  • 500 g předvařených drštěk
  • 2 lžíce sezamového oleje
  • 2 stroužky česneku
  • 1 lžíce nastrouhaného zázvoru
  • 1 feferonka
  • 2 lžíce gochujang korejské pasty
  • 2 lžíce sójové omáčky
  • 1 lžíce rýžového octa
  • 1 lžíce medu
  • 100 ml vývaru
  • svazeček jarní cibulky
  • hrstka sezamu
  • hrst čerstvého koriandru
  1. Z mouky, droždí, cukru, mléka, kypřicího prášku a soli vypracujeme těsto a dáme kynout do lednice na 30 min.
  2. Vykynuté těsto rozdělíme na 8 bochánků a necháme dokynout 10 min. v troubě.
  3. Bochánky rozválíme a přeložíme, mezi překlad vložíme pečicí papír. Necháme kynout ve velké plastové nádobě vymazané olejem.
  4. Napařujeme cca 10 min.
  5. Červenou cibuli nakrájíme na kolečka.
  6. Vytvoříme lák z vody, octa, cukru, soli, bobkového listu, nového koření a koriandru a povaříme.
  7. Horký lák nalijeme na cibuli a zchladíme, abychom ji mohli nechat odležet v lednici.
  8. Cibulku nadrobno zlehka zkaramelizujeme na másle s trochou cukru. Necháme probublávat a podléváme vývarem, dokud není cibule měkká.
  9. Přidáme trochu droždí, lehce zpěníme a zakápneme balsamicem, zamícháme, stáhneme z plotny a vymixujeme pyré.
  10. Předvařené dršťky nakrájíme na nudličky a zprudka orestujeme na pánvi.
  11. Přidáme vývar, gochujang pastu, med, rýžový ocet, sójovou omáčku, sezamový olej a sezamová semínka.
  12. Povaříme, zredukujeme, zamáslujeme.
  13. Podáváme.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut

Jan Punčochář s Jakubem Reichmanem v 6. díle Ledničko, vyprávěj!

Jakub Reichman a Jan Punčochář

Vítěz Hell’s Kitchen Česko 2025 Jakub Reichman vsadil na surovinu, která rozděluje české domácnosti na dva tábory – dršťky. „Dršťky jsou za mě super potravina a mám je rád na všechny způsoby. Dršťkovou polévku miluju, zatímco moje žena ji nesnáší. Mě ale dršťková polévka nikdy neurazí,“ svěřil se během vaření moderátorce Besky.

Společně s Honzou Punčochářem připravili světlou dršťkovou polévku, kterou doplnili kvasnicovými knedlíčky a smaženými dršťkami. Výsledkem byla kombinace klasiky a moderní kuchařské hravosti – jemná polévka s výraznou chutí a kontrastem křupavých prvků.

Světlá dršťková polévka

  • 500 g předvařených hovězích drštěk
  • 500-700 g uzeného hovězího nebo vepřového žebra
  • 150 g mrkve
  • 1,5 l vody na vývar z uzeného
  • 40 g másla nebo sádla
  • 1 střední cibule
  • 1 menší celer
  • 2 stroužky česneku
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 1 bobkový list
  • 5 kuliček nového koření
  • 5 kuliček černého pepře
  • 1/2 lžičky mletého kmína
  • 150 ml sladké smetany 33 %
  • sůl, pepř
  • kapari
  • trochu octa nebo citronové kůry na dochucení

Kvasnicové knedlíčky

  • 40 g čerstvého droždí
  • 2-3 lžíce strouhanky
  • 40 g rozpuštěného, ne horkého másla
  • 1 vejce
  • 80-100 g hrubé mouky
  • špetka soli a muškátového oříšku
  • hrst nasekané petrželky
  1. Celer, mrkev a cibuli nakrájíme na kostičky a zpěníme na másle.
  2. Uzené žebro povaříme ve vývaru, přidáme zeleninu a necháme probublávat.
  3. Zjemníme smetanou a dochutíme citronovou kůrou.
  4. Část drštěk spaříme, pokrájíme na kostky a osmažíme v oleji, nakonec přidáme trochu másla.
  5. Smažené dršťky nakonec potřeme přepuštěným máslem infuzovaným kapary, petrželkou a citronovou kůrou.
  6. V másle rozpustíme droždí, přidáme sůl, čerstvý pepř, utřený česnek, majoránku, mouku a trochu strouhanky.
  7. Když směs trochu vychladne, rozklepneme do ní vejce a promícháme.
  8. Z těsta tvarujeme knedlíčky a vaříme ve vodě asi 5 min.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut

Patrik Kolár s Přemkem Forejtem v 6. díle Ledničko, vyprávěj!

Jak šestý díl dopadl a na co se těšit příště

Řád červené ledničky si tentokrát odnesli Patrik Kolár s Přemkem Forejtem za jejich bao knedlíčky. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v poměru 22 ku 18 hlasům.

Už teď je jasné, že další díl bude stát za to. V neděli 19. dubna do kuchyně Ledničko, vyprávěj! dorazí herečka Martha Issová a ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Můžeme se tak těšit nejen na nové recepty, ale i na další silné příběhy a nečekané kombinace surovin. Jaké ingredience si přinesou příště? A kdo si poradí lépe s výzvou tentokrát?

