Peklo v Ledničko, vyprávěj! V 6. díle proti sobě zabojovali vítěz Hell’s Kitchen Jakub Reichman a Patrik Kolár

Patrik Kolár a Přemek Forejt
Oblíbený soutěžící z Pekelné kuchyně Patrik Kolár si přinesl droždí a netajil se tím, že k této surovině má silný vztah: „Miluju droždí. Drožďovou pomazánku na cibulce s vejcem, to jsme jedli jako děti stále. Mám rád i vůni a chuť syrového kynutého těsta.“
S Přemkem Forejtem připravili bao bun knedlíčky s pikantními teriyaki dršťkami, doplněné o jemné drožďové pyré a nakládanou cibuli. Výsledné jídlo bylo ukázkou moderní gastronomie – hravé, chuťově výrazné a vizuálně atraktivní.
Recept Bao bun, pikantní teriyaki dršťky, drožďové pyré a nakládaná cibule
Bao bun
- 150 ml mléka
- 25 g cukru
- 4 g sušeného droždí
- 10 g soli
- 240 g hladké mouky
- 5 g prášku do pečiva
- 35 g změklého másla
- olej na vymazání
Pickle červená cibule
- 125 g červené cibule
- 500 ml vody
- 150 ml octa
- 100 ml červeného vinného octa
- 40 g soli
- 120 g cukru
- 1 bobkový list
- 1 nové koření
- koriandr semínka
- pepř
Drožďová pomazánka
- 250 g cibule
- 70 g droždí
- 30 g másla
- 20 g cukru
- 15 g balsamica
Pikantní drštky
- 500 g předvařených drštěk
- 2 lžíce sezamového oleje
- 2 stroužky česneku
- 1 lžíce nastrouhaného zázvoru
- 1 feferonka
- 2 lžíce gochujang korejské pasty
- 2 lžíce sójové omáčky
- 1 lžíce rýžového octa
- 1 lžíce medu
- 100 ml vývaru
- svazeček jarní cibulky
- hrstka sezamu
- hrst čerstvého koriandru
- Z mouky, droždí, cukru, mléka, kypřicího prášku a soli vypracujeme těsto a dáme kynout do lednice na 30 min.
- Vykynuté těsto rozdělíme na 8 bochánků a necháme dokynout 10 min. v troubě.
- Bochánky rozválíme a přeložíme, mezi překlad vložíme pečicí papír. Necháme kynout ve velké plastové nádobě vymazané olejem.
- Napařujeme cca 10 min.
- Červenou cibuli nakrájíme na kolečka.
- Vytvoříme lák z vody, octa, cukru, soli, bobkového listu, nového koření a koriandru a povaříme.
- Horký lák nalijeme na cibuli a zchladíme, abychom ji mohli nechat odležet v lednici.
- Cibulku nadrobno zlehka zkaramelizujeme na másle s trochou cukru. Necháme probublávat a podléváme vývarem, dokud není cibule měkká.
- Přidáme trochu droždí, lehce zpěníme a zakápneme balsamicem, zamícháme, stáhneme z plotny a vymixujeme pyré.
- Předvařené dršťky nakrájíme na nudličky a zprudka orestujeme na pánvi.
- Přidáme vývar, gochujang pastu, med, rýžový ocet, sójovou omáčku, sezamový olej a sezamová semínka.
- Povaříme, zredukujeme, zamáslujeme.
- Podáváme.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut
Jakub Reichman a Jan Punčochář
Vítěz Hell’s Kitchen Česko 2025 Jakub Reichman vsadil na surovinu, která rozděluje české domácnosti na dva tábory – dršťky. „Dršťky jsou za mě super potravina a mám je rád na všechny způsoby. Dršťkovou polévku miluju, zatímco moje žena ji nesnáší. Mě ale dršťková polévka nikdy neurazí,“ svěřil se během vaření moderátorce Besky.
Společně s Honzou Punčochářem připravili světlou dršťkovou polévku, kterou doplnili kvasnicovými knedlíčky a smaženými dršťkami. Výsledkem byla kombinace klasiky a moderní kuchařské hravosti – jemná polévka s výraznou chutí a kontrastem křupavých prvků.
Recept Světlá dršťková polévka s kvasnicovými knedlíčky a smaženými dršťkami
Světlá dršťková polévka
- 500 g předvařených hovězích drštěk
- 500-700 g uzeného hovězího nebo vepřového žebra
- 150 g mrkve
- 1,5 l vody na vývar z uzeného
- 40 g másla nebo sádla
- 1 střední cibule
- 1 menší celer
- 2 stroužky česneku
- 2 lžíce hladké mouky
- 1 bobkový list
- 5 kuliček nového koření
- 5 kuliček černého pepře
- 1/2 lžičky mletého kmína
- 150 ml sladké smetany 33 %
- sůl, pepř
- kapari
- trochu octa nebo citronové kůry na dochucení
Kvasnicové knedlíčky
- 40 g čerstvého droždí
- 2-3 lžíce strouhanky
- 40 g rozpuštěného, ne horkého másla
- 1 vejce
- 80-100 g hrubé mouky
- špetka soli a muškátového oříšku
- hrst nasekané petrželky
- Celer, mrkev a cibuli nakrájíme na kostičky a zpěníme na másle.
- Uzené žebro povaříme ve vývaru, přidáme zeleninu a necháme probublávat.
- Zjemníme smetanou a dochutíme citronovou kůrou.
- Část drštěk spaříme, pokrájíme na kostky a osmažíme v oleji, nakonec přidáme trochu másla.
- Smažené dršťky nakonec potřeme přepuštěným máslem infuzovaným kapary, petrželkou a citronovou kůrou.
- V másle rozpustíme droždí, přidáme sůl, čerstvý pepř, utřený česnek, majoránku, mouku a trochu strouhanky.
- Když směs trochu vychladne, rozklepneme do ní vejce a promícháme.
- Z těsta tvarujeme knedlíčky a vaříme ve vodě asi 5 min.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 45 minut
Jak šestý díl dopadl a na co se těšit příště
Řád červené ledničky si tentokrát odnesli Patrik Kolár s Přemkem Forejtem za jejich bao knedlíčky. O vítězi rozhodli diváci ve studiu v poměru 22 ku 18 hlasům.
Už teď je jasné, že další díl bude stát za to. V neděli 19. dubna do kuchyně Ledničko, vyprávěj! dorazí herečka Martha Issová a ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Můžeme se tak těšit nejen na nové recepty, ale i na další silné příběhy a nečekané kombinace surovin. Jaké ingredience si přinesou příště? A kdo si poradí lépe s výzvou tentokrát?
