Strhující tempo v Ledničko, vyprávěj! Bratři Fuksovi rozvířili kuchyni obyčejným kuřetem a sýrem

Klára Pěnkavová
  13:30
V 9. díle do kuchyně k Besky zavítali rychlostní kanoisté, bratři Fuksovi. Jeden vsadil na kuře, druhý na eidam. Jak se jejich sportovní disciplína promítla do vaření? A kdo nakonec proplul až k vítězství?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TV Nova

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

Obsah

Petr Fuksa a Přemek Forejt

Obdobně jako Patricie Pagáčová v minulém díle i Petr Fuksa miluje sýry. „Ze všeho nejraději mám smažený sýr. V mojí lednici nikdy nechyběl plátkový eidam 45 %, mám ho tam klidně deset balení a jím ho úplně ke všemu, včetně polévky. Takže to pro mě byla jasná volba.“

Společně s Přemkem Forejtem pak uvařili piri-piri kuře s marinovanou broskví a výraznou sýrovou omáčkou z eidamu a nivy, po kterém se všem v sále sbíhaly sliny.

Smažený sýr s rajčatovým a bylinkovým dipem

Smažený sýr s rajčatovým a bylinkovým dipem

Recept

Lehké

20 min

Piri-piri kuře se sýrovou omáčkou, Ledničko, vyprávěj! 9. díl

Recept Piri-piri kuře s marinovanou broskví a sýrovou omáčkou

Piri-piri kuře

  • 1 celé kuře
  • 6 stroužků česneku
  • 1–2 chilli papričky
  • 30 g čerstvého zázvoru
  • kůra z 1 limety
  • 2 lžíce limetové šťávy
  • 1 lžíce rýžového octa
  • 1–2 lžíce pálivé omáčky (např. sriracha)
  • 1 lžíce cukru
  • 1 lžíce sójové omáčky
  • 4 lžíce oleje
  • hrst koriandru
  • hrst petržele
  • sůl, pepř dle chuti

Marinované broskve

  • 1 plechovka broskví (cca 4–5 půlek)
  • 1 lžíce sójové omáčky
  • 1 lžička cukru
  • 2 lžíce limetové šťávy
  • 1 lžíce oleje

Sýrová omáčka

  • 40 g másla
  • 1 lžíce hladké mouky
  • 250 ml mléka
  • 150 ml vývaru
  • 100 g eidamu
  • 70 g nivy
  • pepř dle chuti
  1. Zázvor, chilli a česnek nasekáme a spolu s olejem, cukrem, limetovou kůrou a šťávou, octem, sójovou omáčkou, pálivou omáčkou a bylinkami rozmixujeme na hladkou pastu.
  2. Kuře potřeme marinádou a opečeme na pánvi kůží dolů. Poté otočíme, znovu potřeme marinádou a dáme péct do trouby na 180 °C asi 45 minut.
  3. Broskve nakrájíme na plátky a necháme 15–20 minut marinovat v sójové omáčce, limetové šťávě, cukru a oleji.
  4. Poté je přidáme na upečené kuře, posypeme strouhaným eidamem a krátce zapečeme (v troubě nebo pomocí flambovací pistole).
  5. Na omáčku připravíme světlou jíšku z másla a mouky, zalijeme mlékem a vývarem a za stálého míchání provaříme. Postupně vmícháme nastrouhaný eidam a nivu, necháme rozpustit a dochutíme pepřem.
  6. Podáváme kuře s marinovanými broskvemi přelité sýrovou omáčkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 90 minut

Bylinkové kuřecí paličky piri piri

Bylinkové kuřecí paličky piri piri

Recept

Lehké

90 min

Jan Punčochář s Martinem Fuksou v 9. díle Ledničko, vyprávěj!

Martin Fuksa a Jan Punčochář

Olympijský vítěz Martin Fuksa vsadil na jistotu a jako svou surovinu zvolil kuře. „Pro nás sportovce je kuře základ. A mám z dětství krásnou vzpomínku, kdy nám babička nebo mamka k nedělnímu obědu chystaly kuřátko, navrch broskvička, plátek sýra, k tomu rýžička. Vždycky jsem to měl moc rád.“

S šéfkuchařem Janem Punčochářem tak připravili moderní verzi devadesátkové jistoty každé české domácnosti, nejen u Fuksových. Pečené kuře se sýrem a flambovaným ananasem, doplněné domácími hranolky a tatarskou omáčkou.

Pečené kuře s meruňkami

Pečené kuře s meruňkami

Recept

Střední

95 min

Pečené kuře se sýrem a ananasem, Ledničko, vyprávěj! 9. díl.

Recept Pečené kuře se sýrem a flambovaným ananasem, hranolky a domácí tatarka

  • 1 celé kuře (popř. 4 kuřecí stehna a 2 kuřecí prsa)
  • 3 lžíce olivového oleje
  • 2 snítky čerstvého rozmarýnu + 1 lžíce nasekaného
  • 2 snítky čerstvého tymiánu
  • 3 stroužky česneku
  • 2 lžíce hrubozrnné hořčice
  • 400 ml kuřecího vývaru
  • sůl, pepř dle chuti
  • 80 g slaniny (polovina do směsi na maso, polovina do karamelizovaného ananasu)
  • 1 ananas (polovina na trojúhelníčky, polovina na kolečka)
  • 60 g strouhaného eidamu
  • 100 ml suchého bílého vína (polovina do směsi na maso, polovina do karamelizovaného ananasu)
  • 1 lžíce bílého vinného octa
  • 30 ml Gran Marnier likéru 40 g studeného másla
  • 2 lžíce cukru
  • 600 g brambor
  • 2 lžíce octa
  • rostlinný olej na smažení
  • 2 lžičky kapar
  • 1 šalotka
  • 2 ančovičky
  • 1 nakládaná okurka
  • 1 lžíce nasekané petržele
  • 1 lžička worcesterové omáčky
  1. Kuře vykostíme a naporcujeme. Stehna osolíme, opepříme a opečeme kůží dolů na oleji. Přidáme rozmarýn, tymián, česnek a hořčici a restujeme asi 5 minut. Otočíme, zalijeme vývarem a dáme péct na 200 °C asi 20 minut.
  2. Kuřecí prsa osolíme, opepříme, zprudka opečeme a poté dopečeme v troubě při 200 °C asi 12–15 minut.
  3. Část ananasu nakrájíme na trojúhelníčky a promícháme s nasekanou slaninou, eidamem a rozmarýnem. Krátce orestujeme, podlijeme bílým vínem a octem. Směs navrstvíme na upečené maso a necháme krátce zapéct, aby se sýr roztekl.
  4. Zbylý ananas nakrájíme na kolečka, zasypeme cukrem a necháme na pánvi zkaramelizovat. Přidáme slaninu, podlijeme vínem a likérem, krátce oflambujeme a necháme odpařit. Nakonec zjemníme studeným máslem.
  5. Kosti a odřezky z kuřete provaříme se zbylým vývarem. Výpek z masa zredukujeme, přecedíme a postupně do něj zašleháme kostičky studeného másla, aby vznikla jemná omáčka.
  6. Brambory nakrájíme na hranolky, krátce naložíme do vody s octem, osušíme a smažíme 3–4 minuty dozlatova.
  7. Na tatarku najemno nasekáme kapary, šalotku, ančovičky, okurku a petržel, promícháme s worcesterovou omáčkou, lehce zastříkneme bílým vínem a dochutíme.
  8. Podáváme kuře s ananasem, přelité omáčkou, s hranolky a domácí tatarkou.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 90 minut

Pečené kuře s bramborem a hráškem a chřestem

Jarní kuře z jedné pánve s chřestem, hráškem a bramborem: Rychlý recept na lehký oběd

Recept

Lehké

40 min

Petr Fuksa s Přemkem Forejtem v 9. díle Ledničko, vyprávěj!

Jak devátý díl dopadl a na co se těšit příště

Napínavý souboj nakonec skončil vítězstvím mladšího z bratrů Fuksových, tedy týmu Přemek a Petr. Jejich Piri-piri kuře s broskví a sýrovou omáčkou si získalo diváky ve studiu v poměru 23 ku 17 hlasům.

Devátý díl opět ukázal, že i zdánlivě obyčejné suroviny jako kuře a eidam mohou v rukou zkušených kuchařů vytvořit nečekané kombinace. A že když se propojí disciplína vrcholových sportovců s kreativitou šéfkuchařů, vznikne show, která má šťávu – stejně jako jejich recepty.

A na co se těšit příště? Do kulatého 10. dílu druhé řady pořadu Ledničko, vyprávěj! zavítají moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský. Již příští neděli 10. 5. 2026 dopoledne na TV Nova.

Ledničko, vyprávěj! se vrací s 2. řadou. Na jaké hosty a recepty se můžeme těšit?
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Jahodová roláda

První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.

Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak,...

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

Strhující tempo v Ledničko, vyprávěj! Bratři Fuksovi rozvířili kuchyni obyčejným kuřetem a sýrem

Ledničko, vyprávěj! 9. díl

V 9. díle do kuchyně k Besky zavítali rychlostní kanoisté, bratři Fuksovi. Jeden vsadil na kuře, druhý na eidam. Jak se jejich sportovní disciplína promítla do vaření? A kdo nakonec proplul až k...

3. května 2026  13:30

Lahodný zapečený květák s uzeným masem a nivou: Recept na nejlepší bešamel

Gratinovaný květák v bešamelu
Recept

Lehké

50 min

Proměňte obyčejný květák v luxusní rodinný oběd. Spojení jemného bešamelu, výrazného uzeného masa a...

Čokoládové brownies kanapky s krémem: Luxusní mini dezert pro každou příležitost

Brownies kanapky
Recept

Střední

80 min

Brownies nemusí být jen obyčejné čtverečky z plechu. Proměňte je v hravé čokoládové kanapky, které...

V 99 % případů nemáte v sushi restauraci wasabi, ale tuhle obarvenou surovinu

Z nastrouhaného kořene křenu lze vyrobit bělicí pleťové tonikum.

Křen selský (Armoracia rusticana) není jen tradiční příloha k masu. Díky obsahu sirných sloučenin funguje jako efektivní přírodní antibiotikum, které ulevuje při nachlazení a stimuluje trávicí...

3. května 2026  4:20

5 bleskových večeří do 20 minut, které zachrání každý večer. A nebojte, vajíčka to nejsou

Co dneska uvařit k večeři? Hlavně, aby to bylo rychlé a dobré.

Nevíte, co rychle k večeři, a nechce se vám zase objednávat čínu? Těchto 5 receptů zvládnete do 20 minut z běžných surovin, které máte doma ve spíži.

3. května 2026

Pravý domácí katův šleh s pečenými bramborami: Recept na pikantní směs z pánve

Katův šleh
Recept

Střední

40 min

Katův šleh patří mezi stálice české kuchyně, které potěší milovníky výrazných a ostrých chutí....

Netradiční rebarborová omáčka ke grilovanému masu: Recept s vanilkou a vínem

Rebarborová omáčka k masu
Recept

Lehké

30 min

Rebarbora nepatří jen do koláčů. Její přirozená kyselost v kombinaci s karamelizovaným cukrem a...

Pravé domácí churros s čokoládou: Recept na křupavou španělskou specialitu

Churros s čokoládovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Dopřejte si chuť slunného Španělska přímo u vás doma. Tyto dozlatova smažené tyčinky z odpalovaného...

Léto bez celulitidy: 7 potravin, které vám pomohou v boji proti pomerančové kůži

celulitida

Celulitida na zadku, stehnech i břiše trápí většinu žen bez ohledu na váhu. Dobrá zpráva je, že správné jídlo může viditelně zlepšit stav vaší pokožky během pár týdnů.

2. května 2026

Nenechte jaro uniknout! Začněte sbírat bylinky a vytvořte si domácí sirup plný chutí

Domácí sirup.

Jaro je tu! Schovejte si ho na později: Vyrobte si domácí sirup z toho, co rozkvetlá příroda nabízí. Síla, chuť a vůně jara v tekuté podobě. Ideální na domácí limonádu, jako lék i do dezertů či...

2. května 2026  4:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ranní espresso nalačno má háček. Vědci popsali, co dělá s kortizolem i cukrem

Ještě než si dopřejete svůj ranní šálek kávy, vyčistěte prvně pleť.

Pro miliony lidí je káva ráno nalačno neodmyslitelným startem dne. Často ale slýcháme varování: „Zničíš si žaludek!“ nebo „Koleduješ si o vředy!“. Věda však nabízí mnohem pestřejší obrázek. Zatímco...

2. května 2026

Nejlepší kynutý jahodový koláč s drobenkou: Tradiční recept od babiček

Kynutý koláč s jahodami a drobenkou
Recept

Střední

50 min

Tento recept sází na poctivý kvásek a žloutky, díky kterým je těsto krásně vláčné, lehké a vydrží...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.