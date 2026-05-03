Strhující tempo v Ledničko, vyprávěj! Bratři Fuksovi rozvířili kuchyni obyčejným kuřetem a sýrem

Obsah
Petr Fuksa a Přemek Forejt
Obdobně jako Patricie Pagáčová v minulém díle i Petr Fuksa miluje sýry. „Ze všeho nejraději mám smažený sýr. V mojí lednici nikdy nechyběl plátkový eidam 45 %, mám ho tam klidně deset balení a jím ho úplně ke všemu, včetně polévky. Takže to pro mě byla jasná volba.“
Společně s Přemkem Forejtem pak uvařili piri-piri kuře s marinovanou broskví a výraznou sýrovou omáčkou z eidamu a nivy, po kterém se všem v sále sbíhaly sliny.
Recept Piri-piri kuře s marinovanou broskví a sýrovou omáčkou
Piri-piri kuře
- 1 celé kuře
- 6 stroužků česneku
- 1–2 chilli papričky
- 30 g čerstvého zázvoru
- kůra z 1 limety
- 2 lžíce limetové šťávy
- 1 lžíce rýžového octa
- 1–2 lžíce pálivé omáčky (např. sriracha)
- 1 lžíce cukru
- 1 lžíce sójové omáčky
- 4 lžíce oleje
- hrst koriandru
- hrst petržele
- sůl, pepř dle chuti
Marinované broskve
- 1 plechovka broskví (cca 4–5 půlek)
- 1 lžíce sójové omáčky
- 1 lžička cukru
- 2 lžíce limetové šťávy
- 1 lžíce oleje
Sýrová omáčka
- 40 g másla
- 1 lžíce hladké mouky
- 250 ml mléka
- 150 ml vývaru
- 100 g eidamu
- 70 g nivy
- pepř dle chuti
- Zázvor, chilli a česnek nasekáme a spolu s olejem, cukrem, limetovou kůrou a šťávou, octem, sójovou omáčkou, pálivou omáčkou a bylinkami rozmixujeme na hladkou pastu.
- Kuře potřeme marinádou a opečeme na pánvi kůží dolů. Poté otočíme, znovu potřeme marinádou a dáme péct do trouby na 180 °C asi 45 minut.
- Broskve nakrájíme na plátky a necháme 15–20 minut marinovat v sójové omáčce, limetové šťávě, cukru a oleji.
- Poté je přidáme na upečené kuře, posypeme strouhaným eidamem a krátce zapečeme (v troubě nebo pomocí flambovací pistole).
- Na omáčku připravíme světlou jíšku z másla a mouky, zalijeme mlékem a vývarem a za stálého míchání provaříme. Postupně vmícháme nastrouhaný eidam a nivu, necháme rozpustit a dochutíme pepřem.
- Podáváme kuře s marinovanými broskvemi přelité sýrovou omáčkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 90 minut
Martin Fuksa a Jan Punčochář
Olympijský vítěz Martin Fuksa vsadil na jistotu a jako svou surovinu zvolil kuře. „Pro nás sportovce je kuře základ. A mám z dětství krásnou vzpomínku, kdy nám babička nebo mamka k nedělnímu obědu chystaly kuřátko, navrch broskvička, plátek sýra, k tomu rýžička. Vždycky jsem to měl moc rád.“
S šéfkuchařem Janem Punčochářem tak připravili moderní verzi devadesátkové jistoty každé české domácnosti, nejen u Fuksových. Pečené kuře se sýrem a flambovaným ananasem, doplněné domácími hranolky a tatarskou omáčkou.
Recept Pečené kuře se sýrem a flambovaným ananasem, hranolky a domácí tatarka
- 1 celé kuře (popř. 4 kuřecí stehna a 2 kuřecí prsa)
- 3 lžíce olivového oleje
- 2 snítky čerstvého rozmarýnu + 1 lžíce nasekaného
- 2 snítky čerstvého tymiánu
- 3 stroužky česneku
- 2 lžíce hrubozrnné hořčice
- 400 ml kuřecího vývaru
- sůl, pepř dle chuti
- 80 g slaniny (polovina do směsi na maso, polovina do karamelizovaného ananasu)
- 1 ananas (polovina na trojúhelníčky, polovina na kolečka)
- 60 g strouhaného eidamu
- 100 ml suchého bílého vína (polovina do směsi na maso, polovina do karamelizovaného ananasu)
- 1 lžíce bílého vinného octa
- 30 ml Gran Marnier likéru 40 g studeného másla
- 2 lžíce cukru
- 600 g brambor
- 2 lžíce octa
- rostlinný olej na smažení
- 2 lžičky kapar
- 1 šalotka
- 2 ančovičky
- 1 nakládaná okurka
- 1 lžíce nasekané petržele
- 1 lžička worcesterové omáčky
- Kuře vykostíme a naporcujeme. Stehna osolíme, opepříme a opečeme kůží dolů na oleji. Přidáme rozmarýn, tymián, česnek a hořčici a restujeme asi 5 minut. Otočíme, zalijeme vývarem a dáme péct na 200 °C asi 20 minut.
- Kuřecí prsa osolíme, opepříme, zprudka opečeme a poté dopečeme v troubě při 200 °C asi 12–15 minut.
- Část ananasu nakrájíme na trojúhelníčky a promícháme s nasekanou slaninou, eidamem a rozmarýnem. Krátce orestujeme, podlijeme bílým vínem a octem. Směs navrstvíme na upečené maso a necháme krátce zapéct, aby se sýr roztekl.
- Zbylý ananas nakrájíme na kolečka, zasypeme cukrem a necháme na pánvi zkaramelizovat. Přidáme slaninu, podlijeme vínem a likérem, krátce oflambujeme a necháme odpařit. Nakonec zjemníme studeným máslem.
- Kosti a odřezky z kuřete provaříme se zbylým vývarem. Výpek z masa zredukujeme, přecedíme a postupně do něj zašleháme kostičky studeného másla, aby vznikla jemná omáčka.
- Brambory nakrájíme na hranolky, krátce naložíme do vody s octem, osušíme a smažíme 3–4 minuty dozlatova.
- Na tatarku najemno nasekáme kapary, šalotku, ančovičky, okurku a petržel, promícháme s worcesterovou omáčkou, lehce zastříkneme bílým vínem a dochutíme.
- Podáváme kuře s ananasem, přelité omáčkou, s hranolky a domácí tatarkou.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 90 minut
Jak devátý díl dopadl a na co se těšit příště
Napínavý souboj nakonec skončil vítězstvím mladšího z bratrů Fuksových, tedy týmu Přemek a Petr. Jejich Piri-piri kuře s broskví a sýrovou omáčkou si získalo diváky ve studiu v poměru 23 ku 17 hlasům.
Devátý díl opět ukázal, že i zdánlivě obyčejné suroviny jako kuře a eidam mohou v rukou zkušených kuchařů vytvořit nečekané kombinace. A že když se propojí disciplína vrcholových sportovců s kreativitou šéfkuchařů, vznikne show, která má šťávu – stejně jako jejich recepty.
A na co se těšit příště? Do kulatého 10. dílu druhé řady pořadu Ledničko, vyprávěj! zavítají moderátoři Snídaně s Novou Kateřina Pechová a Dominik Vršanský. Již příští neděli 10. 5. 2026 dopoledne na TV Nova.
