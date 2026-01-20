Co se jedlo v zimě dřív, než přišly diety a detox? Polévky, kaše a další recepty našich babiček

Klára Pěnkavová
  8:00aktualizováno  11:42
Zatímco dnes si leden spojujeme s očistou a lehkou stravou, naši předkové ho vnímali jinak. Nebyl měsícem detoxu, ale přežití. Vařilo se z toho, co zbylo ze sklizně a zabijaček – jednoduše, úsporně a tak, aby jídlo zasytillo a zahřálo na dlouhé hodiny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Salinger

Obsah

Z čeho vařit v lednu?

Pro naše předky byl leden nejtěžším obdobím roku. Pole odpočívala, zahrady spaly a jídlo se vařilo z toho, co zbylo po sklizni a zabijačkách. Cílem bylo najíst se tak, aby jídlo zahřálo a dodalo energii na celý den.

Základem byly trvanlivé suroviny – obiloviny, luštěniny, brambory, kysané zelí nebo sušené houby. Maso se používalo úsporně, často jen jako dochucení. Nic nepřišlo nazmar a každá surovina měla své místo. Kuchyně byla jednoduchá, ale funkční. Jídla se opakovala, což dnes může působit jednotvárně, tehdy to ale bylo běžné.

Uzená polévka s kroupami a hráškem.

Typická lednová jídla našich babiček

Leden v kuchyni

  • Teplá jídla.
  • Minimum surovin.
  • Žádné plýtvání.
  • Sytost na dlouhé hodiny.

Typickým lednovým jídlem byly polévky. Husté zelňačky s bramborami, bramboračky se sušenými houbami nebo luštěninové polévky z čočky či hrachu. Vařily se ve velkých hrncích, vydržely několik dní a často se jedly i ke snídani.

Běžnou součástí jídelníčku byly také kaše – z krup, jáhel nebo ovsa. Slané i sladké, s máslem, sádlem nebo trochou sušeného ovoce. Nešlo o zdravé jídlo v dnešním slova smyslu, ale o praktickou stravu, která zasytí a zahřeje.

Pečivem se neplýtvalo. Starší chleba se sušil, opékal, přidával do polévek nebo se z něj dělaly topinky a žemlovky.

Sytá bramboračka s kroupami

Sytá bramboračka s kroupami

Recept

Střední

60 min

Jáhlová kaše s hruškou, tvarohem a ořechy.

Proč se k lednové kuchyni vracíme

Lednová kuchyně našich předků byla přirozeně sezónní a úsporná. Bez dietních trendů, zbytečností a složitostí.

Možná i proto stále více lidí v dnešní době cítí potřebu zpomalit a vařit jednodušeji. Teplá jídla, polévky a kaše inspirované našimi babičkami a prababičkami vracejí do hektických dní klid. Nejde o návrat do minulosti, ale o připomenutí, že poctivá kuchyně může fungovat i dnes – a někdy lépe než moderní fúze.

Zelňačka

Zelňačka

Recept

Lehké

30 min
Zapečené kroupy s uzeným masem

Zapečené kroupy s uzeným masem

Recept

Střední

70 min
