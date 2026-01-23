Obsah
Lahodné těstoviny původem z Itálie
Lasagne v jednotlivých italských regionech
V Itálii si můžete vychutnat tyto úžasné ploché tenké těstoviny na nejrůznější způsoby. První dochovaný recept na lasagne pochází z Neapole už ze 14. století. Dodnes se v této oblasti připravují z bezvaječných těstovin a obsahují mix mozzarelly, provolone, karbanátků a římské ricotty.
Lasagne al forno
Lasagne al forno jsou nejtradičnější a pravděpodobně i nejoblíbenější verzí přípravy lasagní. Ve volném překladu znamenají „v troubě“. Jedná se tedy o zapečené těstoviny, které se v pekáčku střídají ve vrstvách s masovo-rajčatovým ragú, sýrem a bešamelovou omáčkou.
Ano, nejedná se o jednoduchý a rychlý pokrm. Přípravou strávíte hodně času, ale výsledek rozhodně bude stát za to. Zvláště pro slavnostnější příležitosti je tento pokrm naprosto ideální. A my si ho teď připravíme krok za krokem.
Těsto na domácí lasagne
- 300 g mouky 00 (jemně mletá, ideální na těstoviny)
- 3 vejce (v pokojové teplotě)
- 1 lžička soli
- 1-2 lžíce vody (nebo bílé víno pro lepší chuť)
- mouka nebo jemná krupice na podsypání
Nasypeme mouku do kuchyňského robota, přidáme vejce, sůl a vodu (nebo bílé víno). Hněteme těsto, ideálně za použití háku na těsto, který těsto dobře ztmelí dohromady, přestože zůstane nadýchané a vláčné. Pokud nemáte kuchyňského robota, můžete spojit těsto také v ruce. Po několika minutách hnětení necháme těsto chvíli odpočinout.
Připravíme si strojek na těstoviny a těsto vyválíme na tenké pláty. Pracujeme s několika pláty najednou, aby těsto nevysychalo. Plochu na válení lehce podsypáváme moukou nebo jemnou krupicí. Pokud těsto začne praskat, necháme ho 3–4 minuty odpočinout.
Hotové pláty nakrájíme na požadovanou délku a krátce povaříme ve vroucí osolené vodě. Uvařené lasagne ihned zchladíme ve studené vodě.
Masovo-rajčatové ragú
- 300 g mletého vepřového masa
- 300 g mletého hovězího masa
- 700 g passaty
- 1 mrkev
- 1 cibule
- 1 stonek řapíkatého celeru
- 200 ml vody
- 3 lžíce olivového oleje
- 20 g másla
- 1 lžička cukru
- sůl
Oloupanou a očištěnou zeleninu rozmixujeme, nebo nastrouháme najemno. Ve větší pánvi rozehřejeme olej s máslem, přidáme zeleninu a na mírném ohni restujeme asi 10 minut.
Přidáme všechno maso, rozmělníme a promícháme se zeleninou. Za častého míchání restujeme dalších 10 až 15 minut. Přidáme husté rajčatové pyré, cukr a sůl.
Přilijeme vodu a za občasného míchání necháme bublat pod pokličkou 1 hodinu. Nakonec ragú dochutíme solí a cukrem podle chuti. Jeho konzistence by neměla být ani příliš řídká, ani příliš suchá.
Bešamelová omáčka
- 800 ml plnotučného mléka
- 56 g hladké mouky
- 56 g másla
- muškátový oříšek
- sůl
Nejprve zahřejeme mléko v rendlíku téměř k varu. V jiném hrnci pomalu rozpustíme máslo. Jakmile je máslo rozpuštěné, přisypeme prosátou mouku a metličkou vytvoříme světlou jíšku. Za stálého míchání vaříme 2–3 minuty, aby mouka nezůstala syrová, a poté postupně přiléváme horké mléko.
Osolíme, přidáme špetku muškátového oříšku a vaříme na mírném ohni asi 10 minut, dokud omáčka nezhoustne do požadované konzistence.
Kompletace lasagní
- 200 g Parmigiano Reggiano nebo Grana Padano
- 10 g másla
Pekáč o rozměru cca 30×22 cm vymažeme máslem a začneme vrstvit – pár lžic bešamelu, pár lžic ragú, pokryjeme těstovinami, bešamel, ragú, dobře rozetřenou směs posypeme sýrem a takto pokračujeme, dokud nevytvoříme asi 4 vrstvy. Poslední vrstvou je sýr.
Pekáč překryjeme alobalem a pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 30 minut. Poté alobal odstraníme a pečeme dozlatova dalších 10 minut.
Před servírováním necháme lasagne pár desítek minut odpočinout. Dobrou chuť.