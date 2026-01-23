Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Klára Pěnkavová
  16:00
Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají nesmrtelnou stálicí. A podle našeho postupu se jich nemusí bát ani začátečníci.

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno | foto: Canva

Obsah

Lahodné těstoviny původem z Itálie

Lasagne v jednotlivých italských regionech

  • Severní Itálie: Používají čerstvé těstoviny, často s různými druhy masa a bešamelem.
  • Neapol: Tradiční verze s těstovinami bez vajec, obsahující mix mozzarelly, provolone, karbanátky a římskou ricottu.
  • Sicílie: Obohaceny o vařená vejce, smažené karbanátky, tvrdý sýr a zeleninu.
  • Střední Itálie: Lasagne s houbami porcini a prosciuttem.
  • Ligurie: Oblíbené lasagne s bazalkovým pestem.
  • Region Emilia-Romagna: Lasagne s ragú alla Bolognese, občas i s mozzarellou a ricottou.

V Itálii si můžete vychutnat tyto úžasné ploché tenké těstoviny na nejrůznější způsoby. První dochovaný recept na lasagne pochází z Neapole už ze 14. století. Dodnes se v této oblasti připravují z bezvaječných těstovin a obsahují mix mozzarelly, provolone, karbanátků a římské ricotty.

Lasagne al forno

Lasagne al forno jsou nejtradičnější a pravděpodobně i nejoblíbenější verzí přípravy lasagní. Ve volném překladu znamenají „v troubě“. Jedná se tedy o zapečené těstoviny, které se v pekáčku střídají ve vrstvách s masovo-rajčatovým ragú, sýrem a bešamelovou omáčkou.

Ano, nejedná se o jednoduchý a rychlý pokrm. Přípravou strávíte hodně času, ale výsledek rozhodně bude stát za to. Zvláště pro slavnostnější příležitosti je tento pokrm naprosto ideální. A my si ho teď připravíme krok za krokem.

Příprava domácích těstovin.

Těsto na domácí lasagne

  • 300 g mouky 00 (jemně mletá, ideální na těstoviny)
  • 3 vejce (v pokojové teplotě)
  • 1 lžička soli
  • 1-2 lžíce vody (nebo bílé víno pro lepší chuť)
  • mouka nebo jemná krupice na podsypání

Nasypeme mouku do kuchyňského robota, přidáme vejce, sůl a vodu (nebo bílé víno). Hněteme těsto, ideálně za použití háku na těsto, který těsto dobře ztmelí dohromady, přestože zůstane nadýchané a vláčné. Pokud nemáte kuchyňského robota, můžete spojit těsto také v ruce. Po několika minutách hnětení necháme těsto chvíli odpočinout.

Připravíme si strojek na těstoviny a těsto vyválíme na tenké pláty. Pracujeme s několika pláty najednou, aby těsto nevysychalo. Plochu na válení lehce podsypáváme moukou nebo jemnou krupicí. Pokud těsto začne praskat, necháme ho 3–4 minuty odpočinout.

Hotové pláty nakrájíme na požadovanou délku a krátce povaříme ve vroucí osolené vodě. Uvařené lasagne ihned zchladíme ve studené vodě.

Příprava masovo-rajčatového ragú do lasagní.

Masovo-rajčatové ragú

  • 300 g mletého vepřového masa
  • 300 g mletého hovězího masa
  • 700 g passaty
  • 1 mrkev
  • 1 cibule
  • 1 stonek řapíkatého celeru
  • 200 ml vody
  • 3 lžíce olivového oleje
  • 20 g másla
  • 1 lžička cukru
  • sůl

Oloupanou a očištěnou zeleninu rozmixujeme, nebo nastrouháme najemno. Ve větší pánvi rozehřejeme olej s máslem, přidáme zeleninu a na mírném ohni restujeme asi 10 minut.

Přidáme všechno maso, rozmělníme a promícháme se zeleninou. Za častého míchání restujeme dalších 10 až 15 minut. Přidáme husté rajčatové pyré, cukr a sůl.

Přilijeme vodu a za občasného míchání necháme bublat pod pokličkou 1 hodinu. Nakonec ragú dochutíme solí a cukrem podle chuti. Jeho konzistence by neměla být ani příliš řídká, ani příliš suchá.

Příprava bešamelové omáčky do lasagní.

Bešamelová omáčka

  • 800 ml plnotučného mléka
  • 56 g hladké mouky
  • 56 g másla
  • muškátový oříšek
  • sůl

Nejprve zahřejeme mléko v rendlíku téměř k varu. V jiném hrnci pomalu rozpustíme máslo. Jakmile je máslo rozpuštěné, přisypeme prosátou mouku a metličkou vytvoříme světlou jíšku. Za stálého míchání vaříme 2–3 minuty, aby mouka nezůstala syrová, a poté postupně přiléváme horké mléko.

Osolíme, přidáme špetku muškátového oříšku a vaříme na mírném ohni asi 10 minut, dokud omáčka nezhoustne do požadované konzistence.

Kompletace lasagní.

Kompletace lasagní

  • 200 g Parmigiano Reggiano nebo Grana Padano
  • 10 g másla

Pekáč o rozměru cca 30×22 cm vymažeme máslem a začneme vrstvit –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ pár lžic bešamelu, pár lžic ragú, pokryjeme těstovinami, bešamel, ragú, dobře rozetřenou směs posypeme sýrem a takto pokračujeme, dokud nevytvoříme asi 4 vrstvy. Poslední vrstvou je sýr.

Pekáč překryjeme alobalem a pečeme v předehřáté troubě na 180 °C asi 30 minut. Poté alobal odstraníme a pečeme dozlatova dalších 10 minut.

Před servírováním necháme lasagne pár desítek minut odpočinout. Dobrou chuť.

Špenátové lasagne

Špenátové lasagne

Recept

Střední

80 min
Smetanové lasagne s lososem a krevetami

Smetanové lasagne s lososem a krevetami

Recept

Střední

50 min
Lasagne s houbami

Lasagne s houbami

Recept

Střední

70 min
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: lasagne

Nejčtenější

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

Nadýchané palačinky jako z kavárny? Seznamte se se Syrniki

Sladké syrníky

Syrniki jsou tvarohové lívanečky, které patří k tradiční kuchyni východní Evropy. Na první pohled připomínají sladké placičky, jejich chuť i struktura jsou však zcela specifické. Uvnitř jsou vláčné,...

28. ledna 2026  17:35

Pizza, hladovění i návrat k masu. Šokující odhalení jídelníčku finalistů UFC 324

Justin Gaethje Vs Paddy Pimblett

Bojovníci UFC nejsou jen stroje na rány, ale i mistři přísné životosprávy. Jak vypadají jídelníčky šesti hvězd, které se v neděli utkaly na galavečeru UFC 324 v Las Vegas?

27. ledna 2026  16:57

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země 4. díl

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.

26. ledna 2026  17:38

Čím ochutit květákovou polévku? Žampiony a vypečená slanina bodují místo krutonů

Ilustrační snímek

Leden přímo vybízí k horké misce polévky, která zahřeje, zasytí a dodá tělu potřebné živiny. Vyzkoušejte krémové polévky z květáku a brokolice. Jsou jednoduché na přípravu, lehké a přitom plné chuti.

25. ledna 2026,  aktualizováno  16:05

Bílkoviny jsou ve výživě důležitější než chutě na sladké. Kde začít?

Ilustrační fotografie

Mnoho z nás si na začátku roku dává předsevzetí, má chuť měnit se k lepšímu. Často začínáme u stravy a zdravého životního stylu. Po svátečním přejídání, cukroví a těžkých jídlech přichází chuť „to...

25. ledna 2026

4 rychlé a zdravé snídaně, které máte hotové za pár minut

ilustrační snímek

Rána bývají hektická, ale snídaně by kvůli tomu neměla jít stranou. Tady jsou čtyři osvědčené tipy na rychlé a zdravé snídaně, které si můžete připravit dopředu a ráno už jen pro ně sáhnout do...

24. ledna 2026  15:30,  aktualizováno  15:33

Na bílý sex si nechte zajít chuť. Tělo po svátcích potřebuje pravidelnost

Díky dobré snídani a svačinám během dne budete mít i v zimě dostatek energie.

Zahájili jste novoroční půst? Zrušte ho a zkuste něco lepšího. Tělo teď potřebuje klid a pravidelnost. Snídaně a svačiny hrají klíčovou roli v tom, jak se během dne cítíme. Mám pro vás recepty a...

24. ledna 2026,  aktualizováno  9:14

Recept na lasagne pro začátečníky. Jak postupovat krok za krokem

Navrstvené těstoviny, masové ragú, bešamel a sýr – to jsou lasagne al forno

Lasagne jsou typickým oblíbeným jídlem pro rodinné obědy i slavnostnější příležitosti. Ačkoliv existuje nespočet jejich variant, klasické lasagne s mletým masem, bešamelem a sýrem zůstávají...

23. ledna 2026

Více klidu, méně kompromisů. Rohlik.cz představuje potravinové trendy pro rok 2026

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ještě před pár lety bylo jídlo buď levné, nebo kvalitní. Buď zdravé, nebo rychlé. Rok 2026 ale ukazuje, že lidé už nechtějí vybírat mezi extrémy. Chtějí, aby jídlo fungovalo v běžném dni – mezi...

22. ledna 2026  12:28

S mákem, drobenkou i mascarpone. Snadné a rychlé koláče podle foodblogerek

Ilustrační snímek

Lité koláče či buchty na plech mají jedno společné. Zachraňují nás ve chvílích, kdy chceme něco sladkého rychle, bez nervů a bez hory špinavého nádobí. Stačí mísa, vařečka a pár základních surovin a...

22. ledna 2026

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.