Obsah
Co je to lák
Lák na okurky je ochucený sladkokyselý nálev, do kterého se nakládají okurky určené k zavařování. Základ obvykle tvoří voda, ocet, sůl a cukr, chuť pak dotváří koření.
Správný poměr těchto surovin rozhoduje o tom, zda budou okurky příjemně sladkokyselé a zda ve sklenici dlouho vydrží.
|
Okurkový lák jako tajná zbraň šéfkuchařů. Zkuste tyto geniální triky
Jak se dělá lák na okurky
Kolik láku na 15 kg okurek?
Na 15 kilogramů nakládaček počítejte orientačně s 8 až 10 litry hotového nálevu.
Vyplatí se připravit si menší rezervu. Je jednodušší trochu nálevu nespotřebovat než jej během zavařování narychlo dodělávat.
- Základní lák připravíte svařením vody, octa, cukru a soli.
- Na jeden litr vody se orientačně používá 300 až 350 ml osmiprocentního octa, 100 až 150 g cukru a 30 až 40 g soli.
- Do nálevu můžete přidat hořčičné semínko, celý pepř, nové koření a bobkový list.
- Horkým lákem pak zalijte okurky naskládané ve sklenicích tak, aby byly zcela ponořené, sklenice zavřete a sterilujte podle zvoleného postupu.
|
Kam mě pozveš, Belmondo? Těhotnej kuchař ukázal, jak vypadal v 18 letech
Co s lákem od okurek
Několika lžícemi můžete například pokapat ještě teplé vařené brambory, které chuť dobře nasají. Smícháním láku s olejem, hořčicí a trochou medu zase rychle vznikne zálivka na salát. Lák se hodí také k marinování kuřecího masa nebo tofu. Krátkodobě do něj můžete v lednici naložit cibuli, ředkvičky, mrkev či vejce natvrdo.
Lák z okurek můžete v kuchyni použít například na:
- cizrnový salát s brokolicí
- bramborový salát
- polský chlodnik s telecím masem
- kuřecí na okurkách
- vaječný aspik s lákem z okurek a šunkou
- tradiční španělský ptáček
|
Zavařování okurek: Jak na křupavé nakládané okurky krok za krokem
|Pokrm / Použití
|Jak lák správně aplikovat
|Hlavní benefit pro výsledek
|Kuřecí a vepřové maso
|Marinování před tepelnou úpravou (2–4 hodiny).
|Výjimečná šťavnatost a zkřehčení vláken.
|Bramborový salát
|Pokapání teplých uvařených brambor před mícháním.
|Brambory získají chuť zevnitř, salát není mdlý.
|Tradiční omáčky
|Finální dochucení (rajská, znojemská, koprová).
|Vyvážená kyselost a kořeněný podtón bez námahy.
|Domácí majonéza / dresink
|Náhrada citronové šťávy nebo čistého octa.
|Jemnější, komplexnější chuťová struktura.
|Dušená zelenina
|Přidání trochy láku k dusící se cibuli či kořenové zelenině.
|Zvýraznění přirozené sladkosti zeleniny.
|Rychlé nakládání (Pickling)
|Zalití čerstvé nakrájené cibule, ředkviček či okurek.
|Blesková křupavá příloha hotová za 30 minut.
Jak dlouho vydrží lák z okurek
Zbytek nálevu po snědení okurek uchovávejte v dobře uzavřené sklenici v lednici a ideálně ho spotřebujte do jednoho až dvou dnů. V této době se hodí k dochucení salátů, omáček nebo dipů.
Na další zavařování čerstvé zeleniny ale použitý lák raději nerecyklujte. Po naložení okurek se totiž může změnit původní poměr vody, octa a soli, a tím i kyselost nálevu.
5 tipů, na co je dobrý lák z okurek
- Po velkém pocení: Obsahuje hlavně sodík, takže může v malé dávce doplnit tekutiny a sůl.
- Při svalových křečích: Výrazně kyselá chuť může u některých lidí křeč krátkodobě zmírnit. Nejde však o náhradu léčby ani pitného režimu.
- Při kocovině: Je oblíbeným domácím tipem, ale nejde o spolehlivý lék. Důležitější je voda, odpočinek a lehké jídlo.
- Pozor na sůl a cukr: Nálev pijte jen střídmě, zvlášť pokud si hlídáte tlak, ledviny nebo příjem sodíku.
- Kvašáky nejsou nakládačky: Probiotické kultury mohou obsahovat kvašené okurky, nikoli běžné sterilované okurky v octovém nálevu.
Recept Znojemský nálev na okurky
Přesný recept na tradiční znojemské okurky je výrobním tajemstvím. Následující variantu nálevu získal Těhotnej kuchař od manželů Boudových, kteří se na Znojemsku přes deset let věnují konzervování ovoce a zeleniny.
Základní lák:
- 2,5 l vody
- 1 litr octu (bzenecký nebo ještě lépe hoblinkový)
- 400 g cukru
- 80 g soli
- 2 stvoly kopru
Volitelné koření
- 15 kuliček nového koření
- 2 čl celého černého pepře
- 4-6 kusů bobkového listu
- 3 čl hořčičného semínka
- snítka tymiánu
Do sklenic střední velikosti:
- 3 kuličky nového koření
- 5 kuliček celého pepře
- bobkový list
- kousek mrkve
- kousek cibule
- 1/2 čl hořčičného semínka
- snítka kopru
- Vodu přivedeme k varu a necháme v ní rozpustit cukr. Přidáme ocet, sůl, koření, tymián a kopr, nálev znovu přivedeme k varu a necháme jej 5 až 10 minut povařit.
- Poté ho necháme alespoň osm hodin odležet, aby se chutě a vůně rozvinuly. Nakonec vyjmeme kopr a nálev přecedíme do čistého hrnce.
- Sklenice a víčka předem sterilujeme 15 minut v troubě vyhřáté na 100 °C. Do každé středně velké sklenice vložíme tři kuličky nového koření, pět kuliček celého pepře, bobkový list, hořčičné semínko, snítku kopru, mrkev a cibuli.
- Přidáme omyté nakládačky, zalijeme je nálevem zhruba centimetr pod okraj se závitem a pevně uzavřeme.
- Sklenice sterilujeme 20 minut při 85 °C. Hotové okurky necháme alespoň týden odležet, ideálně však měsíc.
Tip: Pokud už jsou nakládačky trochu gumové, ponořte je před zavařováním na hodinu do studené vody s ledem.
|
Kvašáky: Proč jsou zdravější než zavařované okurky a jak je připravit doma